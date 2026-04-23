Прогноза: Георги Кандев остава главен секретар на МВР в кабинета "Радев"

23 Април, 2026 14:44 1 632 17

Кандев се смята близък до "Прогресивна България" и до съветника на Румен Радев - Пламен Узунов, така че е съвсем логично той да запази поста си

Прогноза: Георги Кандев остава главен секретар на МВР в кабинета "Радев"
Снимка: БГНЕС
Георги Кандев остава главен секретар на МВР. Това научи News.bg от свои източници.

От партията мандатоносител вече са разговаряли по темата и Кандев е получил одобрение за начина си на работа в силовото ведомство.

Заради акциите си срещу купения вот Кандев се радва поне за момента на обществена подкрепа и е с висок рейтинг. Освен това е изключително деен и с подхода си определено се различава от предишни главни секретари, които стояха в сянка за разлика от министъра на вътрешните работи.

Бъдещите управляващи смятали да променят това и да се постави на преден план оперативното ръководство на МВР в лицето на главния секретар.

Така или иначе Георги Кандев се смята близък до "Прогресивна България" и до съветника на Румен Радев - Пламен Узунов, така че е съвсем логично той да запази поста си.

Бъдещият вътрешен министър Иван Демерджиев каза, че одобрява действията на Кандев. Президентът Илияна Йотова също сподели преди дни, че би му дала шанс, така че явно на главсека му е гарантиран безпроблемен указ от държавния глава.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 15 Отговор
    Това е следващият Бойко, който ще наследи Радев след 20 години.

    14:45 23.04.2026

  • 2 честен ционист

    11 17 Отговор
    Има поглед на чекист от НКВД.

    14:46 23.04.2026

  • 3 Хаха

    32 8 Отговор
    За ужас на тиквопрасието😉

    14:46 23.04.2026

  • 4 Пурко

    11 20 Отговор
    Тоя гледа като рецидивист 😄

    14:46 23.04.2026

  • 5 САМО ТАКА

    22 6 Отговор
    Ще има разследвани и осъдени.

    Коментиран от #6

    14:47 23.04.2026

  • 6 Ще има

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "САМО ТАКА":

    друг път. Всички са били част от системата.

    14:49 23.04.2026

  • 7 Междузвезден генерал-милиционер

    5 18 Отговор
    Дайте му още две петолъчки да си накичи на пагоните тоя милиционер!

    14:54 23.04.2026

  • 8 2013001768

    3 16 Отговор
    Шмуркал е чис АМФЕТАМИН за тва така гледа

    14:56 23.04.2026

  • 9 Почват

    6 11 Отговор
    с пълна пара шуробаджанащината !

    14:58 23.04.2026

  • 10 Ботуш

    7 6 Отговор
    Йотова ли се е разпоредиля. Аха, Йотова командва ботуша. Новото правителство нещо като служебно на Йотова ли ще.

    15:03 23.04.2026

  • 11 шишарка нашишкана

    7 3 Отговор
    Мъного добъре!

    15:05 23.04.2026

  • 12 Гост

    11 3 Отговор
    Точат балтията на Пеевски

    15:15 23.04.2026

  • 13 Абе

    5 1 Отговор
    Трябва и Дечев и да им разкажат играта на магнитския с-и-чуг и сикаджииско герберската мутра

    15:32 23.04.2026

  • 14 Йотата

    3 2 Отговор
    търси смокинов лист за некадърника. Айде "веднага всички да си подават оставки". За Кандев не се отнася, че на новия щеф му трябва пешкир за омазаните ръце. Дано гл. комисар Кандев да не се овърти с тия неможачи

    15:33 23.04.2026

  • 15 Безпристрастен

    4 0 Отговор
    Това е много точно и разумно решение.Това е човек от кариерата, израстнал на терен.Не е кабинетен чантаджия,а професионалист познаващ реалната ситуация,в държавата.Не може да бъде подведен лесно,от който и да е в системата.Точно от такъв ръководител се нуждае МВР.На практика,от него зависи цялостната дейност на всички служби - от РПУ,до областни управления включително в столицата.

    16:08 23.04.2026

  • 16 Смъртта

    2 0 Отговор
    Аз тука чета само глупости в тоя сайт, ма за първи път от години да прочета нещо умно, този човек всява респект не само с външния си вид. Дано не му скалъпят и на него някоя мизерия. Има много хора в МВР, кадърни, но не могат да блеснат покрай помията около тях. Който е гледал Недосегаемите ще разбре и там си описват картинката точно и ясно. Корупция, подкупи, но идват хора, които обръщат всичко на 360 градуса. Време е боклука да се рециклира и да излезнат истинките хора от МВР, не тоя скрап който ни покаваха с години.

    16:24 23.04.2026

  • 17 Християнин

    0 0 Отговор
    Дечев главен прокурор 👌👌👌

    16:42 23.04.2026

