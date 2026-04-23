До дни “Лукойл” предявява иск за 3 млрд. евро срещу България

Според информация на P26, до няколко дни “Лукойл Litasco SA”, което е швейцарското търговско звено на руската група „Лукойл“, ще предяви иск на стойност 3 милиарда евро за пропуснати ползи срещу България.

Адвокатската кантора, която ще представлява интересите на “Лукойл Litasco SA”, пък ще е международната правна компания “Esquire”, припомня p26.bg.

Още преди 3 месеца от “Лукойл Litasco SA” заплашиха България с международен арбитраж (ICSID). Компанията тогава обвини държавата ни в "незаконна експроприация" (отчуждаване) на активи. Този ход бе реакция срещу назначаването на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Правните и икономически съображения и мотиви, с които от швейцарското звено на “Лукойл” дават на съд държавата ни, са следните:

⁃ Прекратяването на концесията нарушава основни принципи на правовата държава

⁃ Според “Лукойл Litasco SA” договорът за концесия не може да бъде прекратяван по такъв начин, без сериозни правни основания

⁃ Огромни пропуснати ползи вследствие на намесата на българската държава в дейността на частната структура

От всичко това е очевидно, че скандалът, който предстои да разтресе държавата ни през следващите дни е меко казано огромен, а последствията от него пък, както се и очакваше, ще бъдат платени от българската държава, сиреч от нас. Пряка отговорност за това пък носи правителството на Росен Желязков, в лицето на ГЕРБ, както и в лицето на официалните и не неофициалните техни коалиционни партньори от ИТН, БСП и ДПС - Ново начало. Или казано още по-ясно: пряката отговорност за случая лежи директно върху плещите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Защото всички ние чудесно знаем, че без тяхната санкция това нямаше как да се случи.

Какво предстои да стане на самото арбитражното дело пък, към този момент можем само да гадаем. С голяма доза основание обаче може да предположим, че след като през годините, тук е достатъчно да споменем единствено грабежа на КТБ, въпросната двойка донесе щети за милиарди евро на българската държава, сега отново сме изправени пред това да плащаме поразиите на това престъпно дуо.