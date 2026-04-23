Новини
България »
София »
До дни “Лукойл” предявява иск за 3 млрд. евро срещу България

23 Април, 2026 16:35 8 324 138

Прекратяването на концесията нарушава основни принципи на правовата държава

До дни “Лукойл” предявява иск за 3 млрд. евро срещу България - 1
Снимка: БГНЕС
P26 P26

Според информация на P26, до няколко дни “Лукойл Litasco SA”, което е швейцарското търговско звено на руската група „Лукойл“, ще предяви иск на стойност 3 милиарда евро за пропуснати ползи срещу България.

Адвокатската кантора, която ще представлява интересите на “Лукойл Litasco SA”, пък ще е международната правна компания “Esquire”, припомня p26.bg.

Още преди 3 месеца от “Лукойл Litasco SA” заплашиха България с международен арбитраж (ICSID). Компанията тогава обвини държавата ни в "незаконна експроприация" (отчуждаване) на активи. Този ход бе реакция срещу назначаването на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Правните и икономически съображения и мотиви, с които от швейцарското звено на “Лукойл” дават на съд държавата ни, са следните:

⁃ Прекратяването на концесията нарушава основни принципи на правовата държава

⁃ Според “Лукойл Litasco SA” договорът за концесия не може да бъде прекратяван по такъв начин, без сериозни правни основания

⁃ Огромни пропуснати ползи вследствие на намесата на българската държава в дейността на частната структура

От всичко това е очевидно, че скандалът, който предстои да разтресе държавата ни през следващите дни е меко казано огромен, а последствията от него пък, както се и очакваше, ще бъдат платени от българската държава, сиреч от нас. Пряка отговорност за това пък носи правителството на Росен Желязков, в лицето на ГЕРБ, както и в лицето на официалните и не неофициалните техни коалиционни партньори от ИТН, БСП и ДПС - Ново начало. Или казано още по-ясно: пряката отговорност за случая лежи директно върху плещите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Защото всички ние чудесно знаем, че без тяхната санкция това нямаше как да се случи.

Какво предстои да стане на самото арбитражното дело пък, към този момент можем само да гадаем. С голяма доза основание обаче може да предположим, че след като през годините, тук е достатъчно да споменем единствено грабежа на КТБ, въпросната двойка донесе щети за милиарди евро на българската държава, сега отново сме изправени пред това да плащаме поразиите на това престъпно дуо.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 115 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    194 21 Отговор
    Сега Тиквата Прасето и Простокирчовците да плащат от запасите в чекмеджето

    Коментиран от #22, #36, #43

    16:37 23.04.2026

  • 2 Сталин

    190 9 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    16:38 23.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    128 13 Отговор
    СУПЕР 😭😠✝️
    БОКО И ШИШИ ДА ГИ ПЛАЩАТ!А ДОН ДОМАТ В ЗАТВОРА!

    Коментиран от #87

    16:38 23.04.2026

  • 4 авантгард

    134 19 Отговор
    Да ги плащат празноглавците от гърб, дъпъсъ, пъпъдъбъ и т.н. престъпници, санкции ще налагали, не се виждат що за мишки са.

    16:39 23.04.2026

  • 5 Опааа

    81 12 Отговор
    Браво! Малко са!

    16:39 23.04.2026

  • 6 ЧЕСТИТО

    134 10 Отговор
    Борисов и Пеевски ли ще ги плащат или ще си понесът вината и разтрел

    16:39 23.04.2026

  • 7 дам

    38 121 Отговор
    и после спасителя Радев ще оправи нещата, като уж за да омилостиви Русия се е разбрал с Путин за Боташ 2 и те ще оттеглят иска ... доста плоска схема, ама пък милиарди от нашите джобове ще потекат към Русия

    Коментиран от #90, #93, #122

    16:39 23.04.2026

  • 8 Хм Хм

    47 125 Отговор
    Ма как така? Те са ни приятели, братушки и ни обичат. Нищо, че ни продаваха най-скъпия газ в ЕС, пък и го спряха 2-3 пъти едностранно.

    Коментиран от #25, #102

    16:40 23.04.2026

  • 9 Добре

    54 12 Отговор
    че сме с левро !

    16:40 23.04.2026

  • 10 Цървул

    87 5 Отговор
    Стрижи , стрижи яко тази държава . Като пусне кръв , стрижи още . До кокала .

    Коментиран от #103

    16:40 23.04.2026

  • 11 оЦенител

    22 76 Отговор
    Не се и съмняваме какво би направило едно правителство на Руския Румен нали?

    16:40 23.04.2026

  • 12 1111

    27 12 Отговор
    Ашкусъм.

    16:41 23.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Де й

    73 3 Отговор
    го Боювия другар Златьов ?

    16:41 23.04.2026

  • 15 Цензура

    90 4 Отговор
    Ако това се случи, както Червеноглавият и правителството му, така и парламентарното мнозинство, което им позволи да извършат тоя грабеж, направо трябва да бъдат рaзстpеляни !!! Стига сме търпели продaжни дeбили да ни ограбват !!! Държавната измяна трябва да се наказва само и единствено със cмърт.

    16:41 23.04.2026

  • 16 Нека

    61 3 Отговор
    "особения" да плаща !

    16:42 23.04.2026

  • 17 Фалкона

    68 5 Отговор
    на шишо ще ги покрие тези 3 млд.

    16:42 23.04.2026

  • 18 ала баноф

    88 5 Отговор
    сега да заключат павела преди да се е чупила, боко, пееф, тошко и клоуните от енергийна комисия.... защото всички нормални хора знаеха, че ще стане така....

    16:43 23.04.2026

  • 19 Няма

    53 16 Отговор
    проблем. Европейската комисия ще плати иска от бюджета на ЕС.
    Само 3 милиарда са.

    16:43 23.04.2026

  • 20 ....

    63 11 Отговор
    По скоро България трябва ги съди тия, заедно с подписалите, кой знае кви рушвети са взели за ограбване и щети.

    16:43 23.04.2026

  • 21 Трол

    10 19 Отговор
    Няма да има повишение на цените от това.

    16:43 23.04.2026

  • 22 Да бе !

    80 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ама плащат на Украйна тези гадове! Докато не отидем на паветата да бием наред, няма да се трогнат!

    16:44 23.04.2026

  • 23 Бау

    34 68 Отговор
    Руснак да ти говори за правова държава... това някакъв виц ли е?

    Коментиран от #26

    16:45 23.04.2026

  • 24 Коста

    29 16 Отговор
    Малко са. Поне 15 милиарда трябва да е иска

    16:45 23.04.2026

  • 25 Цензура

    92 18 Отговор

    До коментар #8 от "Хм Хм":

    "Едностранно" викаш... а това, че правителството на киро 5ков спря да им плаща, няма значение, нали? Щото са руснаци, трябва да ни дават газ безплатно?
    А това, че са ни продавали най-скъпия газ, е лъжа на гнъсните либерaсти. То и в отчетите на Газпром от минали години се вижда на коя държава на какви цени са продавали. Ние сме на четвърто място, ама отзад напред - само Германия, като най-голям клиент и още 2 държави близки до Русия, са получавали по-евтин газ от нас. Това, че тукашните крадци му удвояваха цената с мито, акциз и данък - наредени един върху друг, е отделен въпрос.

    Коментиран от #68

    16:45 23.04.2026

  • 26 Цензура

    71 21 Отговор

    До коментар #23 от "Бау":

    Руснаците си спазват договорите и не крадат чуждото, за разлика от розавите комуняги.

    Коментиран от #29

    16:46 23.04.2026

  • 27 Последния Софиянец

    59 7 Отговор
    Спецов да плати.

    16:46 23.04.2026

  • 28 Дориана

    80 12 Отговор
    Тази каша с Лукойл забъркаха Борисов и Пеевски с политически и икономически интереси след като бяха наясно, че България ще бъде съдена от Лукойл. Те избраха свой доверен човек за управител и сега както винаги ще твърдят , че не те, а другите им са виновни. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги. Тяхното влияние е абсолютно вредно за България.

    16:47 23.04.2026

  • 29 Бау

    31 50 Отговор

    До коментар #26 от "Цензура":

    Я питай финландци, поляци, украинци, балтийците и грузинците дали русите не били крали.

    16:47 23.04.2026

  • 30 Бай Дън

    61 11 Отговор
    Още тогава писах че ще ни излезне солено, но някои много се радваха! Вина имат и ППДБ те също подкрепиха санкциите!

    Коментиран от #38

    16:47 23.04.2026

  • 31 Азззззззз

    59 4 Отговор
    Желязков У панделата, и се спират субсидиите на партиите участвали в това правителство. За бсп да плащат персонално техните министри. Разбира се боко и шкембо също с персонални лепти, после и те У панделата. И така докато се изплатят парите.

    16:47 23.04.2026

  • 32 Не е достатъчно

    17 48 Отговор
    Спокойно. Руснаците с това няма да покрият дефицита си, който до края на лятото ще ги фалира.

    Коментиран от #37

    16:47 23.04.2026

  • 33 Исторически факти

    48 10 Отговор
    Заема от 90 млрд. към Украйна--- От българска страна заемът е подписан от нашия послланик в ЕС, оторизиран от Андрей Гюров в качеството му на министър-председател, и Надежда Михайлова, външен министър По силата на договора България, заедно с останалите страни от ЕС, става ГАРАНТ на заема от 90 млрд. към Украйна, което ни обвързва с 1.2 млрд. евро гаранция.---- Сега нали разбирате защо Андрей Гюров обяви, че МС е решил да извади 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР).

    16:48 23.04.2026

  • 34 БОЙО И ШИШО

    46 5 Отговор
    ДА ИЗПЪЛЗЯТ ОТ ДУПКИТЕ СИ И ДА ДАДЪТ ОБЯСНЕНИЕ ПРЕД ЦЕЛИЯ НАРОД.

    16:49 23.04.2026

  • 35 Ами

    41 4 Отговор
    В Лукойл има акционери - големи американски фондове. Затова ги представлява американска адвокатска кантора. Хората си искат парите.
    Тук в народното събрание беше гласувано решение по тази тема. Май всички партии подкрепиха.

    Коментиран от #83, #137

    16:49 23.04.2026

  • 36 Елементарно

    28 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Посолството им заповяда на тези кл0 уни.

    16:49 23.04.2026

  • 37 Какъв

    32 7 Отговор

    До коментар #32 от "Не е достатъчно":

    Дефицит кви пет лева. Лукойл е частна компания с инвеститори от САЩ.

    16:50 23.04.2026

  • 38 САНДОКАН

    36 15 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Дън":

    П@миярите от ППДБ имат най голяма вина за фалита на територията.

    Коментиран от #89

    16:51 23.04.2026

  • 39 Щик Найн

    17 30 Отговор
    Ама какви 3 млрд. шиткойна пропуснати ползи? Нали според Костя Лукойл благотворително осигурява за България евтини горива? Подарък, един вид.

    16:51 23.04.2026

  • 40 Арести

    35 3 Отговор
    трябват! Спешно!

    16:52 23.04.2026

  • 41 Какво е туй

    7 2 Отговор
    Р26 бе?

    16:53 23.04.2026

  • 42 Сумата

    36 6 Отговор
    не голяма. Жалят ни. ЕС да плати разходите по делото и претенцията, ако бъде уважена от съда. Това са решения на ЕС.
    Тук в София просто ги подпечатаха.

    16:53 23.04.2026

  • 43 Най забавното е, че

    33 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Назначиха точно човека на ПП и ДБ. Кой го препоръча този специалист., че Нефтохима да затъне с 3 милиарда?

    16:53 23.04.2026

  • 44 Онзи

    36 11 Отговор
    След войната в Украйна,какви искове ще има,мама мия....Свет ще се извие на европейците,а и не само на тях!!!

    16:53 23.04.2026

  • 45 СЪБИ СЪБЕВ

    11 18 Отговор
    КОБЗОН МА ПОСРЕШНА ЛИЧНО И МИ СТЪЖНИ ЖИВОТА НА ОНЯ СВЯТ ЛЪСКАМ МУ ЧАПИЦИТЕ,БАСТУНА НА ДЕН ПО ХИЛЯДА ПЪТИ. КАЗА МИ ЧА ША Е ТАКА ДОКАТО НЕ ДОЙДЕ ДА МА ОТМЕНИ СЛЕДВАЩАТА БРАТУШКА....

    16:55 23.04.2026

  • 46 Мухаха, сърдете се на

    28 5 Отговор
    вашия президент Тръмп, който тръгна да побеждава Иран с липсата на всякаква стратегическа мисъл и опит.

    16:55 23.04.2026

  • 47 да питам

    18 9 Отговор
    Таваришчи , кво ще правим ?! Ще плащаме , а ?

    16:58 23.04.2026

  • 48 диспечер

    22 8 Отговор
    Гарантирано от Спецата !

    16:59 23.04.2026

  • 49 Народен съд за

    35 8 Отговор
    Тиквата, Прасето, Кокорча и Просто Киро. Доживотен затвор и пълна конфискация на имуществото им

    Коментиран от #59

    17:00 23.04.2026

  • 50 Па това

    25 7 Отговор
    е под 3% от БВП то. Нищо работа. Една година няма се краде и готово.

    17:00 23.04.2026

  • 51 демократ

    31 3 Отговор
    Особения управител е бушон , който зрелищно жертваха !

    17:01 23.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Другарката

    30 5 Отговор
    Урсула и другаря Шмерц да ги платят.

    17:02 23.04.2026

  • 54 тарантула

    31 8 Отговор
    Обаче на Радев са му заложили навсякъде такива бомби .Той вероятно ги знае , обаче ей така като му гръмне една за 3 милиарда и да се чуди откъде да ги вземе .Само като се сетя ,че обявиха Социализма за фаллирал , защото уж имал дълг от 10 милиарда .........

    17:03 23.04.2026

  • 55 Съд конфиксация на неправомерно

    22 5 Отговор
    придобито имущество и осъдителни присъди с връщане на нанесените финансови загуби. Така правят в ЕС.

    17:04 23.04.2026

  • 56 Мдааа

    30 6 Отговор
    Дебелите заложиха много мини за взривяване на държавата и тази е една от тях!
    Логичен е въпросът трябва ли да бъдат арестувани и да им търсят отговорност за национално предателство?

    17:04 23.04.2026

  • 57 Евроатлантическата г.ад на бесилото

    28 12 Отговор
    За да угодят на западната русофобия,че трябва да се спре, забрани и унищожи всичко руско сега ще плаща целият български народ доживот!

    17:04 23.04.2026

  • 58 обективен

    27 5 Отговор
    Спецата е голям спец . На входа и на изхода едни фирми правят огромни печалби , накрая държавата минус 3 милиарда и уточнявам ,за сега ! Спец !

    17:06 23.04.2026

  • 59 не пропускай

    35 1 Отговор

    До коментар #49 от "Народен съд за":

    Хаяшито, Славито, г-ца 28 секунди от ИТН, която беше председател на Енергийната комисия в НС и която така бързо изчете решението за особения представител, че никой не разбра за какво става дума. Целият състав на енергийната комисия, която без обсъждане прие назначаването на особения представител, всички депутати, които подкрепиха това безумие, както и целия МС с председател Желязков, трябва да заплатят с имуществото си трите милиарда. Руснаците само от имуществото на Пеевски и Борисов могат да си приберат вземането с лихвите. Трябва ни само чисто нов главен прокурор, който да ги подгони по устав.

    17:06 23.04.2026

  • 60 Учуден

    18 30 Отговор
    Защо в статията исковете на Лукойл априори се приемат за основателни?
    По принцип, руснаците трябва с камъни да се гонят от всички цивилизовани държави, а не само от България. Гротексно и абсурдно е, агресорът и военнопрестъпникът, който е обявил България за неприятелска държава, да се позовава на "основни принципи на правовата държава". Просто мислят, че от България най-лесно мог
    ат да паднат някакви лесни кинти, надявайки се на подкрепа и на петата руска колона у нас!

    17:09 23.04.2026

  • 61 коментатор

    26 2 Отговор
    Много пари има на определени места , ако се конфискуват , всичко ще си покрием .Източвано е поне 35 години и да не кажа едни 200 милиарда

    17:09 23.04.2026

  • 62 а на Борисов

    23 5 Отговор
    и Пеевски дали им дреме че България ще плаща 3 милиарда , със сигурност НЕ им пука , българските политици никога не са носили отговорност за действията си

    17:12 23.04.2026

  • 63 Горски

    31 6 Отговор
    Борисов и Пеевски иземваха печалбата на Лук Ойл без да покриват разходите и. Демек източват рафинерията и така до фалит. Единствената рафинерия във света, която при тези условия ще фалира, вместо да жъне. Завода в Бургас не получава и капка нефт от Персийския залив. Всичко идва от Русия, па било то маскирано като азербайджански нефт. А той си тече нормално, макар цената му също да е скочила. Но така става, когато се отървахме от "закопаващите" дългосрочни договори за доставка на газ и петрол на фиксирана цена. За България няма за Украйна има. За Украйна горивата ги плащат европейците. Ние също сме европейци. 5€ за литър бензин и дизел и всички цени 500% нагоре, да има за златни кенефи на бандеровците.
    За ЕС също трябва да има избори. Там са се окопали едни бабички и никой не може да ги мръдне.

    17:12 23.04.2026

  • 64 логично

    26 1 Отговор
    Това е онази 26 секундна комисия ,една Павела четеше като скоропоговорка .Опитаха се после дани вземат двойни и тройни сметки за ток , малко да избият ,ама не стигна .Нищо , важното е ,че Тошко взе лиценз да ви продава ток . Започна ли да ви светва ? Разбрахте ли ,защо счетоводителя Спецата е сложен там

    17:13 23.04.2026

  • 65 Азз

    24 7 Отговор
    Точно помня момента, когато един висок от МЕЧ предупреждаваше ГРБ и ДПС да не пипат ЛУКОЙЛ, и то от трибуната на НС, защото рафинерията ще осъди държавата ни. Помните ли?
    Ето резултата сега!
    Редно е Боко и особено Шиши да поемат отговорност

    17:13 23.04.2026

  • 66 володя

    12 5 Отговор
    Тамън Румбата ще има пълната възможност за да заеме стойка Г, за рафдост на българския народ!
    Все пак големите началници, трябва да си получават порциите!

    17:14 23.04.2026

  • 67 Какво

    13 6 Отговор
    общо имат "простокирчовците" дивотиите на кабинета Жирязков, ненормалници. Те ли назначиха "особен управител". Дебили

    17:14 23.04.2026

  • 68 ....

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Цензура":

    А стига вече с тоя стокхолмски синдром😂😂

    17:15 23.04.2026

  • 69 Дядо от село

    25 5 Отговор
    Бойко и Пеевски нарочно направиха така,че "братушките",да ни оскубят с 3 млрд.долара , евентуално...Май и те са от петоколонниците в България.Газопровода за Сърбия и Унгария, който обслужва руските интереси, също беше построен от Бойко...

    17:16 23.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Да се знае!

    20 5 Отговор
    колко са за богата България 3 милиарда?? Дайте малко по-сериозно да си говорим!!! Трябвало е да са 30 милиарда поне, тогава можеше народа да скочи и да търси лична отговорност от всички.... сега за някакви си 3 милиарда ... никой нищо няма да направи!!!

    17:17 23.04.2026

  • 72 ....

    20 4 Отговор
    Почти всяка година компанията приключва с финансова загуба. За 2020 г. тя е над половин милиард лева. Резултатът е, че така "Лукойл" не плаща нито един лев корпоративен данък, т.е. данък върху печалбата. Обяснението е просто - няма печалба.

    Коментиран от #82

    17:20 23.04.2026

  • 73 Рошльо

    13 3 Отговор
    Да си ги иска от Доньо, защо ние да плащаме?

    17:21 23.04.2026

  • 74 Ватенка

    26 8 Отговор
    Русофобията винаги струва скъпо.

    Коментиран от #79

    17:21 23.04.2026

  • 75 Ъхъ!!!

    18 14 Отговор
    Много интересно!? Защо точно България като Лукойл има в доста страни - ами защото знаят, че номера ще мине тук! И защо точно сега - ами защото Кремълската Партия Боташ идва на власт и ще ги плати с най-голям кеф. Тя плати 6 милиарда на Турция, че някакви си 3 милиарда на "кремълските братушки" ли няма да плати!
    Честити ви Боташковци, юродиви!!! Краденето почна!

    17:22 23.04.2026

  • 76 двамата

    5 3 Отговор
    Ах , джобни пари .Някоя друга диамантена гривничка

    17:22 23.04.2026

  • 77 Специалистът

    11 11 Отговор
    Да ви е, честито Евр0п3д@ли! Вече сте в клуба на богатите и сте велики Европейци - Евр0п3д@ли!

    17:22 23.04.2026

  • 78 Да уточним

    11 14 Отговор
    КТБ беше щипната от руската ВТБ

    Коментиран от #100

    17:23 23.04.2026

  • 79 Даниел Немитов

    13 14 Отговор

    До коментар #74 от "Ватенка":

    Точно обратното е! Русофилията струва скъпо и прескъпо.

    17:23 23.04.2026

  • 80 Пламен

    13 4 Отговор
    Глупости .
    Това беше решение на ,,Тръмп наш" .
    Да си ги търсят от него .

    17:25 23.04.2026

  • 81 Спецов

    12 8 Отговор
    бил човек на ПП - ДБ и затова те били виновни??? Спецов си е човек на дебелетата. Котато ПП - ДБ се оттеглиха от сглобката Спецов остана при шишките, защото си е техен човек. Много лесно обвинявате ама ви стригаха и доиха шишките като овце. Сега това ще продължи вашия любимец

    17:25 23.04.2026

  • 82 Анонимен

    15 4 Отговор

    До коментар #72 от "....":

    Нищо не разбираш ама много дрънкаш.Лукойл България работи на ишлеме за Лукойл Швейцария.Печалбите остават в швейцарската фирма и данъците се плащат в Швейцария.Това е масова практика на големите компании.Не случайно точно Лукойл Litasco SA от Швейцария съди България.

    Коментиран от #85, #88

    17:26 23.04.2026

  • 83 .....

    11 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Ма те точно американците им наложиха санкциите. Първо Лукойл да си плати корпоративния данък и после да има претенции.

    17:26 23.04.2026

  • 84 Жбръц

    12 8 Отговор
    Такива дела,с такава сложност,се точат с години.Че ще спечелят делото е сигурно на 1001%.Там са преплетени интересите на швейцарски и щатски фирми.Ние( като държава) срещу тях и техните адвокати ( една от могъщите кантори в цял свят) сме мъниче.Но ще плащаме и огромни лихви+ главницата.Който за две- три години( толкова ще продължи делото) ще достигнат 150-200 милиона долара.Трезви ,български юристи,предупреждаваха,че това ще ни струва скъпо.Жалкото е,че като ни осъдят,- а при подобни решения на съда,цялата сума се изисква изцяло в много кратък срок,ще ги плати бюджета.Кой подписал,кой решил,минало заминало!

    Коментиран от #98

    17:27 23.04.2026

  • 85 Ха,ха

    4 7 Отговор

    До коментар #82 от "Анонимен":

    Ми като не плащат данъци тука, къв ти е келепира, освен че продават?

    17:27 23.04.2026

  • 86 Блатни тарикати

    17 6 Отговор
    Нали вечно работеха на загуба и затова не плащаха данъци .За какви пропуснати ползи вият

    Коментиран от #91

    17:30 23.04.2026

  • 87 Боруната ,

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Много тепкаш , бе ...

    17:30 23.04.2026

  • 88 Гичето

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "Анонимен":

    Ми големите крадци ще требва да си сменят практиката да продават на местните туземци кока кола, хамбургери и горива и да почнат да си плащат данъците.

    17:30 23.04.2026

  • 89 Бай Дън

    12 3 Отговор

    До коментар #38 от "САНДОКАН":

    Хора които ги интересува само такива като от Петрохан какво да очакваш от тях! ЛГТБ организация, мислят се за умни и красиви а всъщност са противни пед…ли!

    17:30 23.04.2026

  • 90 Бай онзи

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "дам":

    Не можете да четете или не можете да осмислите написаното.Това е ШВЕЙЦАРСКО ЗВЕНО НА ЛУКОЙЛ!Какви братушки ви гонят?

    Коментиран от #92, #94, #101

    17:31 23.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Каймановите острови

    7 3 Отговор

    До коментар #90 от "Бай онзи":

    Камчатските и якутските братушки го гонят🤣🤣

    17:32 23.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 .....

    6 2 Отговор

    До коментар #90 от "Бай онзи":

    Тва е швейцарско дъщерно, на руската Лукойл

    17:33 23.04.2026

  • 95 бай Даньо

    7 8 Отговор
    Какви пропуснати ползи та Лукoил за цялото си прибиваване в България нито една година не е бил на печалба !? Ако ще съдят България за експроприация то да експроприират завода да плащаме веднъж и да се вършва с това корупционно блато.

    Коментиран от #107, #112

    17:34 23.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Дедовия

    12 3 Отговор
    В такъв случай виновниците да платят от собствените си сметки тези 3 милиарда, конфискация на всичко тяхно и да ги изработят в строеж на АЕЦ Белене, пътища и мини. Тоест от където дойдоха там да отидат. Желязков също да плати за безхаберието си - има цял водопад. Сега нека ги съдят с открит процес - ония които гласуваха за тях да гледат и си опичат ума.

    17:34 23.04.2026

  • 98 Ннннн

    8 0 Отговор

    До коментар #84 от "Жбръц":

    Кво му е сложното, и от космоса е ясно кво става😂😂

    17:35 23.04.2026

  • 99 Все по-хубаво е в тоя €C

    11 6 Отговор
    Браво на €пeерaститe от ППДБГЕРБСДСДПСБСПИТНАПС

    Коментиран от #104

    17:36 23.04.2026

  • 100 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Да уточним":

    Идиот 120%

    17:38 23.04.2026

  • 101 Кух ли си

    9 3 Отговор

    До коментар #90 от "Бай онзи":

    Това са врътки за изпиране на печалбата .И корабите на БМФ са регистрирани в Малта но на практика са Български.

    17:39 23.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Фердинанд

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цървул":

    Много е хубав българският народ..стриже се лесно

    17:40 23.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Пришелец

    3 4 Отговор
    При колективните решения и действия отговорност няма.
    Комитетската отговорност я познаваме и липсата на осъдени е явна.Плащайте сега и затова,че не им събирахме и данъци.

    17:42 23.04.2026

  • 106 Интересно?

    8 6 Отговор
    Лукойл има и в Италия и Унгария и Сърбия! Дали ще го пробутат тоя номер там??? Едва ли?!

    Коментиран от #108, #114

    17:43 23.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #106 от "Интересно?":

    Тоя номер се прави в целия свят.В САЩ има един щат който е офшорна зона и всички големи компании са регистрирани там.

    17:47 23.04.2026

  • 109 бай Даньо

    4 0 Отговор

    До коментар #107 от "Анонимен":

    Ми плащай бе nич заповядай вади чековата книжка.

    Коментиран от #111

    17:47 23.04.2026

  • 110 Ватенка

    6 8 Отговор
    Русофобията е болест която се лекува с много пари

    17:55 23.04.2026

  • 111 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #109 от "бай Даньо":

    Какво да плащам?Ти у ред ли си?

    17:56 23.04.2026

  • 112 ои8уйхътгрф

    12 5 Отговор

    До коментар #95 от "бай Даньо":

    Ти изобщо наясно ли си, че 98% от рафинериите по света работят ако не "на загуба" то на мизерна печалба под 0,3%? Наясно ли, че колкото по-голяма една частна компания толкова ПО-МАЛКО данъци плаща, а обичайно и НЕ плаща?
    Штъ уткрехнъ:

    Богатите НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ... И това им е позволено НАПЪЛНО ЗАКОННО... Дори и при смешните 10% данък у вас когато става дума за десетки, че и стотици милиарди е по-изгодно да изхарчих 3% от сумата за да превъртиш другите 7% и те да ти останат в джоба... И това, да се повторя- Е НАПЪЛНО ЗАКОННО, вервай ми...

    Коментиран от #113

    17:57 23.04.2026

  • 113 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "ои8уйхътгрф":

    Бай Даньо е познавач на корпоративния бузнес в Горно нанадалнище и не може да се спре да пише за неща от които НИЩО не разбира.

    18:01 23.04.2026

  • 114 .....

    3 4 Отговор

    До коментар #106 от "Интересно?":

    Дали и там са на загуба и не плащат корпоративен данък 😂😂

    18:02 23.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 безпартиен

    8 1 Отговор
    При нас отговорността е КОЛЕКТИВНА,вината е ПЕРСОНАЛНА!За това всяко КОРУПЦИОННО РЕШЕНИЕ се предлага и гласува в КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ - НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ!!!За последно колективно са осъдени управляващите до 9.9.1944 от т.нар."народен съд"!Сега вече с "демокрация" такова нещо не може да се случи и всеки от взелите едно или друго ощетяващо държавата решение, спокойно ще си харчи парите на свобода!!!А секретните служби?Дали имаме такива?

    18:05 23.04.2026

  • 117 Мммнм

    5 1 Отговор
    Основният конфликт беше, че докато рафинерията в Италия работеше, руската компания се опитваше да оптимизира данъчните си тежести, а правителството в Рим предприе мерки за осигуряване на данъчните постъпления чрез строг контрол. Към момента на продажбата, „Лукойл“ се изтегли от оперативен контрол на рафинерията в Сицилия.

    18:08 23.04.2026

  • 118 Баба Яга

    16 1 Отговор
    Арест на двете прасета, доживотеен затвор и пълна конфискация на офшорното им богатство.

    18:09 23.04.2026

  • 119 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 3 Отговор
    Сега, който дробил попарата, да си я сърба! ГЕРБ, ДПС НН, БСП и ИТН! Да плащат! Ако скрият сметките си, запор върху доходите и конфискация на имотите! Даже и ще остане!

    18:13 23.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Нищо чудно Нефтохима да засенчи Боташа

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "дам":

    дам
    2683ОТГОВОР
    и после спасителя Радев ще оправи нещата, като уж за да омилостиви Русия се е разбрал с Путин за Боташ 2 и те ще оттеглят иска
    .
    .колко пропаднала е държавата и кълко умрела е партокрацията!

    18:19 23.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Завърнал се

    5 1 Отговор
    Каква концесия? Май някакви свободни съчинения.

    18:24 23.04.2026

  • 125 3254549325

    5 1 Отговор
    Плащайте с парите за дезинфекция от турската граница, мисля ,че ще стигнат.

    18:26 23.04.2026

  • 126 Мъка

    6 5 Отговор
    А бе, Путин няма ли да хвърли една водородна бомба над територията и да се свърши с тая цигания!?

    Коментиран от #129

    18:30 23.04.2026

  • 127 892222

    6 2 Отговор
    3 млр. за това 3 млр. за онова..... плащайте това е свободата.

    18:30 23.04.2026

  • 128 Факт

    7 3 Отговор
    Това се знаеше още тогава. И нашите си го знаеха и бяха наясно със сценарият. Така уредиха на Лукойл и на Русия едни грешни пари за спонсориране.
    А уж били евроатлантици.

    18:34 23.04.2026

  • 129 Минка

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Мъка":

    Ми не, няма, щото не го интересува😂

    18:43 23.04.2026

  • 130 Бръм

    7 1 Отговор
    Бъдете милостиви. Да се отвори един трудов лагер. Конфискация на имущество и изплащане чрез труд на остатъка. Цялата тайфа ГЕРБ, ПП, ДБ, ДПс, БСП, ИТН на трудова повинност. Тия дето ще се ,,разболеят" ще чукат камъни, здравите ще носят. Моля се за изкупление на греховете им.

    19:34 23.04.2026

  • 131 Иван Иванов

    9 3 Отговор
    Само това ни липсваше.
    Преди три месеца,бодрите и особенно компетентни министри от "странната" сглобка,с подкрепата на другите веселяци от ДПС,бързаха да предприемат тази глупост,та а дано,някой ги похвали.
    Е,похвали нямаше,но дойде предупреждението от Лукойл за съд.
    Боко Тиквата,Шиши Магнитски,техните марионетки от ИТН и БСП,както и жълтопаветните идиоти уверено плямпаха,че това е невъзможно.
    Да,ама не.
    И,сега кой ще плаща?
    Познахте! Разбира се,че ние,и никой друг.

    20:30 23.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Не разбрахте ли,

    8 2 Отговор
    Че не е важно,че ние ще плащаме,важното е да навредим на Русия

    20:43 23.04.2026

  • 134 Нехис

    3 4 Отговор
    Какви са тези безименни жълти статийки без автор?
    Само прочетох за КТБ и става болезнено ясно, че авторчето е руска платена подлога!
    Който се интересува от парите в КТБ, нека пита Цветан Василев - Мустакът, кийто мазничко се подсмива от Сърбия!
    Знам ви, че сте русопоклонническа медия, но сега прекалихте!

    22:04 23.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Дик диверсанта

    3 0 Отговор
    Който разпространява руска пропаганда разпространява рашизъм, което е форма на фашизъм и знае какво ще последва.

    22:59 23.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Мекия

    0 0 Отговор
    Да бе. Иск няма ,няма и дело. Няма и резултат от делото но някакъв медиен спец от някаква фалшива медия е обявил виновните вече :)

    00:09 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове