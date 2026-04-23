До дни “Лукойл” предявява иск за 3 млрд. евро срещу България

Според информация на P26, до няколко дни “Лукойл Litasco SA”, което е швейцарското търговско звено на руската група „Лукойл“, ще предяви иск на стойност 3 милиарда евро за пропуснати ползи срещу България.
Адвокатската кантора, която ще представлява интересите на “Лукойл Litasco SA”, пък ще е международната правна компания “Esquire”, припомня p26.bg.
Още преди 3 месеца от “Лукойл Litasco SA” заплашиха България с международен арбитраж (ICSID). Компанията тогава обвини държавата ни в "незаконна експроприация" (отчуждаване) на активи. Този ход бе реакция срещу назначаването на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“.
Правните и икономически съображения и мотиви, с които от швейцарското звено на “Лукойл” дават на съд държавата ни, са следните:
⁃ Прекратяването на концесията нарушава основни принципи на правовата държава
⁃ Според “Лукойл Litasco SA” договорът за концесия не може да бъде прекратяван по такъв начин, без сериозни правни основания
⁃ Огромни пропуснати ползи вследствие на намесата на българската държава в дейността на частната структура
От всичко това е очевидно, че скандалът, който предстои да разтресе държавата ни през следващите дни е меко казано огромен, а последствията от него пък, както се и очакваше, ще бъдат платени от българската държава, сиреч от нас. Пряка отговорност за това пък носи правителството на Росен Желязков, в лицето на ГЕРБ, както и в лицето на официалните и не неофициалните техни коалиционни партньори от ИТН, БСП и ДПС - Ново начало. Или казано още по-ясно: пряката отговорност за случая лежи директно върху плещите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Защото всички ние чудесно знаем, че без тяхната санкция това нямаше как да се случи.
Какво предстои да стане на самото арбитражното дело пък, към този момент можем само да гадаем. С голяма доза основание обаче може да предположим, че след като през годините, тук е достатъчно да споменем единствено грабежа на КТБ, въпросната двойка донесе щети за милиарди евро на българската държава, сега отново сме изправени пред това да плащаме поразиите на това престъпно дуо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #22, #36, #43
16:37 23.04.2026
3 Боруна Лом
БОКО И ШИШИ ДА ГИ ПЛАЩАТ!А ДОН ДОМАТ В ЗАТВОРА!
Коментиран от #87
16:38 23.04.2026
7 дам
Коментиран от #90, #93, #122
16:39 23.04.2026
8 Хм Хм
Коментиран от #25, #102
16:40 23.04.2026
9 Добре
16:40 23.04.2026
10 Цървул
Коментиран от #103
16:40 23.04.2026
14 Де й
16:41 23.04.2026
19 Няма
Само 3 милиарда са.
16:43 23.04.2026
22 Да бе !
До коментар #1 от "Сталин":Ама плащат на Украйна тези гадове! Докато не отидем на паветата да бием наред, няма да се трогнат!
16:44 23.04.2026
23 Бау
Коментиран от #26
16:45 23.04.2026
25 Цензура
До коментар #8 от "Хм Хм":"Едностранно" викаш... а това, че правителството на киро 5ков спря да им плаща, няма значение, нали? Щото са руснаци, трябва да ни дават газ безплатно?
А това, че са ни продавали най-скъпия газ, е лъжа на гнъсните либерaсти. То и в отчетите на Газпром от минали години се вижда на коя държава на какви цени са продавали. Ние сме на четвърто място, ама отзад напред - само Германия, като най-голям клиент и още 2 държави близки до Русия, са получавали по-евтин газ от нас. Това, че тукашните крадци му удвояваха цената с мито, акциз и данък - наредени един върху друг, е отделен въпрос.
Коментиран от #68
16:45 23.04.2026
26 Цензура
До коментар #23 от "Бау":Руснаците си спазват договорите и не крадат чуждото, за разлика от розавите комуняги.
Коментиран от #29
16:46 23.04.2026
29 Бау
До коментар #26 от "Цензура":Я питай финландци, поляци, украинци, балтийците и грузинците дали русите не били крали.
16:47 23.04.2026
30 Бай Дън
Коментиран от #38
16:47 23.04.2026
32 Не е достатъчно
Коментиран от #37
16:47 23.04.2026
33 Исторически факти
16:48 23.04.2026
34 БОЙО И ШИШО
16:49 23.04.2026
35 Ами
Тук в народното събрание беше гласувано решение по тази тема. Май всички партии подкрепиха.
Коментиран от #83, #137
16:49 23.04.2026
36 Елементарно
До коментар #1 от "Сталин":Посолството им заповяда на тези кл0 уни.
16:49 23.04.2026
37 Какъв
До коментар #32 от "Не е достатъчно":Дефицит кви пет лева. Лукойл е частна компания с инвеститори от САЩ.
16:50 23.04.2026
38 САНДОКАН
До коментар #30 от "Бай Дън":П@миярите от ППДБ имат най голяма вина за фалита на територията.
Коментиран от #89
16:51 23.04.2026
42 Сумата
Тук в София просто ги подпечатаха.
16:53 23.04.2026
43 Най забавното е, че
До коментар #1 от "Сталин":Назначиха точно човека на ПП и ДБ. Кой го препоръча този специалист., че Нефтохима да затъне с 3 милиарда?
16:53 23.04.2026
49 Народен съд за
Коментиран от #59
17:00 23.04.2026
56 Мдааа
Логичен е въпросът трябва ли да бъдат арестувани и да им търсят отговорност за национално предателство?
17:04 23.04.2026
59 не пропускай
До коментар #49 от "Народен съд за":Хаяшито, Славито, г-ца 28 секунди от ИТН, която беше председател на Енергийната комисия в НС и която така бързо изчете решението за особения представител, че никой не разбра за какво става дума. Целият състав на енергийната комисия, която без обсъждане прие назначаването на особения представител, всички депутати, които подкрепиха това безумие, както и целия МС с председател Желязков, трябва да заплатят с имуществото си трите милиарда. Руснаците само от имуществото на Пеевски и Борисов могат да си приберат вземането с лихвите. Трябва ни само чисто нов главен прокурор, който да ги подгони по устав.
17:06 23.04.2026
60 Учуден
По принцип, руснаците трябва с камъни да се гонят от всички цивилизовани държави, а не само от България. Гротексно и абсурдно е, агресорът и военнопрестъпникът, който е обявил България за неприятелска държава, да се позовава на "основни принципи на правовата държава". Просто мислят, че от България най-лесно мог
ат да паднат някакви лесни кинти, надявайки се на подкрепа и на петата руска колона у нас!
17:09 23.04.2026
63 Горски
За ЕС също трябва да има избори. Там са се окопали едни бабички и никой не може да ги мръдне.
17:12 23.04.2026
65 Азз
Ето резултата сега!
Редно е Боко и особено Шиши да поемат отговорност
17:13 23.04.2026
66 володя
Все пак големите началници, трябва да си получават порциите!
17:14 23.04.2026
68 ....
До коментар #25 от "Цензура":А стига вече с тоя стокхолмски синдром😂😂
17:15 23.04.2026
71 Да се знае!
17:17 23.04.2026
72 ....
Коментиран от #82
17:20 23.04.2026
74 Ватенка
Коментиран от #79
17:21 23.04.2026
75 Ъхъ!!!
Честити ви Боташковци, юродиви!!! Краденето почна!
17:22 23.04.2026
78 Да уточним
Коментиран от #100
17:23 23.04.2026
79 Даниел Немитов
До коментар #74 от "Ватенка":Точно обратното е! Русофилията струва скъпо и прескъпо.
17:23 23.04.2026
80 Пламен
Това беше решение на ,,Тръмп наш" .
Да си ги търсят от него .
17:25 23.04.2026
82 Анонимен
До коментар #72 от "....":Нищо не разбираш ама много дрънкаш.Лукойл България работи на ишлеме за Лукойл Швейцария.Печалбите остават в швейцарската фирма и данъците се плащат в Швейцария.Това е масова практика на големите компании.Не случайно точно Лукойл Litasco SA от Швейцария съди България.
Коментиран от #85, #88
17:26 23.04.2026
83 .....
До коментар #35 от "Ами":Ма те точно американците им наложиха санкциите. Първо Лукойл да си плати корпоративния данък и после да има претенции.
17:26 23.04.2026
84 Жбръц
Коментиран от #98
17:27 23.04.2026
85 Ха,ха
До коментар #82 от "Анонимен":Ми като не плащат данъци тука, къв ти е келепира, освен че продават?
17:27 23.04.2026
86 Блатни тарикати
Коментиран от #91
17:30 23.04.2026
87 Боруната ,
До коментар #3 от "Боруна Лом":Много тепкаш , бе ...
17:30 23.04.2026
88 Гичето
До коментар #82 от "Анонимен":Ми големите крадци ще требва да си сменят практиката да продават на местните туземци кока кола, хамбургери и горива и да почнат да си плащат данъците.
17:30 23.04.2026
89 Бай Дън
До коментар #38 от "САНДОКАН":Хора които ги интересува само такива като от Петрохан какво да очакваш от тях! ЛГТБ организация, мислят се за умни и красиви а всъщност са противни пед…ли!
17:30 23.04.2026
90 Бай онзи
До коментар #7 от "дам":Не можете да четете или не можете да осмислите написаното.Това е ШВЕЙЦАРСКО ЗВЕНО НА ЛУКОЙЛ!Какви братушки ви гонят?
Коментиран от #92, #94, #101
17:31 23.04.2026
92 Каймановите острови
До коментар #90 от "Бай онзи":Камчатските и якутските братушки го гонят🤣🤣
17:32 23.04.2026
94 .....
До коментар #90 от "Бай онзи":Тва е швейцарско дъщерно, на руската Лукойл
17:33 23.04.2026
95 бай Даньо
Коментиран от #107, #112
17:34 23.04.2026
98 Ннннн
До коментар #84 от "Жбръц":Кво му е сложното, и от космоса е ясно кво става😂😂
17:35 23.04.2026
99 Все по-хубаво е в тоя €C
Коментиран от #104
17:36 23.04.2026
100 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Да уточним":Идиот 120%
17:38 23.04.2026
101 Кух ли си
До коментар #90 от "Бай онзи":Това са врътки за изпиране на печалбата .И корабите на БМФ са регистрирани в Малта но на практика са Български.
17:39 23.04.2026
103 Фердинанд
До коментар #10 от "Цървул":Много е хубав българският народ..стриже се лесно
17:40 23.04.2026
105 Пришелец
Комитетската отговорност я познаваме и липсата на осъдени е явна.Плащайте сега и затова,че не им събирахме и данъци.
17:42 23.04.2026
106 Интересно?
Коментиран от #108, #114
17:43 23.04.2026
108 Анонимен
До коментар #106 от "Интересно?":Тоя номер се прави в целия свят.В САЩ има един щат който е офшорна зона и всички големи компании са регистрирани там.
17:47 23.04.2026
109 бай Даньо
До коментар #107 от "Анонимен":Ми плащай бе nич заповядай вади чековата книжка.
Коментиран от #111
17:47 23.04.2026
111 Анонимен
До коментар #109 от "бай Даньо":Какво да плащам?Ти у ред ли си?
17:56 23.04.2026
112 ои8уйхътгрф
До коментар #95 от "бай Даньо":Ти изобщо наясно ли си, че 98% от рафинериите по света работят ако не "на загуба" то на мизерна печалба под 0,3%? Наясно ли, че колкото по-голяма една частна компания толкова ПО-МАЛКО данъци плаща, а обичайно и НЕ плаща?
Штъ уткрехнъ:
Богатите НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ... И това им е позволено НАПЪЛНО ЗАКОННО... Дори и при смешните 10% данък у вас когато става дума за десетки, че и стотици милиарди е по-изгодно да изхарчих 3% от сумата за да превъртиш другите 7% и те да ти останат в джоба... И това, да се повторя- Е НАПЪЛНО ЗАКОННО, вервай ми...
Коментиран от #113
17:57 23.04.2026
113 Анонимен
До коментар #112 от "ои8уйхътгрф":Бай Даньо е познавач на корпоративния бузнес в Горно нанадалнище и не може да се спре да пише за неща от които НИЩО не разбира.
18:01 23.04.2026
114 .....
До коментар #106 от "Интересно?":Дали и там са на загуба и не плащат корпоративен данък 😂😂
18:02 23.04.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 безпартиен
18:05 23.04.2026
122 Нищо чудно Нефтохима да засенчи Боташа
До коментар #7 от "дам":дам
и после спасителя Радев ще оправи нещата, като уж за да омилостиви Русия се е разбрал с Путин за Боташ 2 и те ще оттеглят иска
.
.колко пропаднала е държавата и кълко умрела е партокрацията!
18:19 23.04.2026
126 Мъка
Коментиран от #129
18:30 23.04.2026
128 Факт
А уж били евроатлантици.
18:34 23.04.2026
129 Минка
До коментар #126 от "Мъка":Ми не, няма, щото не го интересува😂
18:43 23.04.2026
131 Иван Иванов
Преди три месеца,бодрите и особенно компетентни министри от "странната" сглобка,с подкрепата на другите веселяци от ДПС,бързаха да предприемат тази глупост,та а дано,някой ги похвали.
Е,похвали нямаше,но дойде предупреждението от Лукойл за съд.
Боко Тиквата,Шиши Магнитски,техните марионетки от ИТН и БСП,както и жълтопаветните идиоти уверено плямпаха,че това е невъзможно.
Да,ама не.
И,сега кой ще плаща?
Познахте! Разбира се,че ние,и никой друг.
20:30 23.04.2026
133 Не разбрахте ли,
20:43 23.04.2026
134 Нехис
Само прочетох за КТБ и става болезнено ясно, че авторчето е руска платена подлога!
Който се интересува от парите в КТБ, нека пита Цветан Василев - Мустакът, кийто мазничко се подсмива от Сърбия!
Знам ви, че сте русопоклонническа медия, но сега прекалихте!
22:04 23.04.2026
