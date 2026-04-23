Васил Терзиев в АУБ: Няма спасител. Всеки от нас е отговорен за обществото, което изграждаме

23 Април, 2026 17:02 839 13

Кметът на София се завърна в Американския университет в България за разговор за лидерството, отговорността, управлението на столицата и мястото на София между националните очаквания и европейските амбиции

Снимка: СО
Светослава Ингилизова

„Няма спасител – всеки от нас е отговорен за обществото, което изграждаме“. Това каза кметът на София Васил Терзиев по време на събитие на тема „Тежестта на столицата: София между националните очаквания и европейските амбиции“, организирано от студентския клуб „Модел европейски съюз“ към Американския университет в България.

По време на срещата със студенти и гости той говори за предизвикателствата пред управлението на столицата, за необходимостта от устойчиви политики и за личната отговорност на способните хора да се включват в обществения живот.

По думите му голямата промяна започва тогава, когато повече подготвени, способни и почтени хора изберат да не стоят настрана от публичния живот, а да поемат своята част от отговорността за посоката, в която се развива обществото.

По време на дискусията Терзиев очерта по-широката роля на София като град, който трябва да бъде активен, разпознаваем и конкурентен на европейската сцена. “Мястото на столицата сред европейските градове не се печели с периферно присъствие, а с активна работа, международно участие и капацитет за партньорства.” Според него София вече заема все по-видимо място в европейските градски мрежи и все по-често получава признание за хората, екипите и потенциала, които има.

Той беше категоричен, че оттеглянето на способните хора от обществения и политическия живот има висока цена. „Ако способните хора стоят далеч от обществения живот, не можем да се оплакваме от резултатите“, заяви Терзиев. Според него добрите политики се правят от добри и подготвени хора, а отказът от участие оставя важните решения в ръцете на онези, които нямат нито капацитета, нито моралния компас да ги вземат в интерес на обществото.

Васил Терзиев обърна специално внимание на трудността да се правят реформи в среда, в която всяка важна политика минава през тежки институционални и политически препятствия. „Някои политики не се приемат от първия или втория път, а може би от третия или тридесетия. Устойчивата промяна идва не с отказ, а с постоянство и способност да защитаваш правилните решения дори когато те срещат съпротива.”

В обръщението си към студентите кметът на София насърчи младите хора да мислят не само за личния си успех, но и за това какво правят с него. „Важното не е дали успяваш, а какво избираш да правиш с този успех“, каза той. По думите му в един момент човек трябва да е готов да върне не само времето си, но и енергията, опита и репутацията си, за да помогне на другите и да допринесе за по-добро общество.

Завръщането в АУБ беше и лично преживяване за кмета на София. Той подчерта значението на университета за своето развитие и за формирането на ценностите, които и днес следва в публичния живот. Срещата премина при силен интерес и активен диалог със студентите по теми, свързани с лидерството, управлението, реформите, политическата среда и бъдещето на София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    Овцы сказали: "Мы не овцы, нам не нужен пастух!"

    17:04 23.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Този ми е в списъка.

    17:04 23.04.2026

  • 3 Ддд

    11 1 Отговор
    Спасителя на Терзиев се самоуби на Околчица. Казваше се Лама Иво.

    17:06 23.04.2026

  • 4 Мурка

    8 1 Отговор
    А ВСЕКИ ЛИ ДА ДАРЯВА ПО ЗАБРАВИХ КОЛКО ЕУРО

    17:15 23.04.2026

  • 5 Дориана

    5 2 Отговор
    В случая Румен Радев и неговата партия Прогресивна България изиграха ролята на спасител на цялата държава от корупцията, мафията и олигархията завладели всички институции . Борисов и Пеевски да не пречат на Освобождаването на България от техните зависимости.

    Коментиран от #7, #12

    17:17 23.04.2026

  • 6 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    ДСУшко наистина не е спасител, а създател!
    Създаде сметището в Княжеската градина и виенското колело на детелината към Бояна.
    Участва и в изграждането на Клуба на Педо и Фила на ППетрохан.
    Такива постижения нам нито един досегашен кмет на София . тази ушанка е уникална, наистина 😂😂😂

    17:17 23.04.2026

  • 7 Тити на Кака

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Не се сещам за нито един прясно взел властта политик, който да не се е обявил за спасител на нацията от корупция и мутри.
    Не се сещам и за нито един, който е успял да изпълни и 1 % от обещаното...
    Тепърва ще разберем какво точно ще направи по проблема РР, засега той все още е в полето на обещанията, така че по-полека с тържествуващите викове, дами, господа и откровени наивници😉😂

    17:20 23.04.2026

  • 8 Туман

    6 1 Отговор
    Е на Василчо му е лесно, дядо му, кръволока от ДС го е уредил с крадените от народа милиони, но иначе за нас, да, няма спасители

    17:21 23.04.2026

  • 9 така е

    5 0 Отговор
    Така е Терзиев , всеки си има фонтанела

    17:34 23.04.2026

  • 10 Олигарсите

    6 0 Отговор
    и червените потомци заграбиха де що могат , почнаха преди повече от 60 години , завладяха държавата , та до днес ! И сега всеки бил отговорен за обществото , което сега сме изграждали ? Народът отговорен за безотговорните към него ?!

    17:36 23.04.2026

  • 11 Евро-Атлантик

    2 1 Отговор
    Това е Васко.
    Той е ушенце сладко.
    Съвет в живота - не бъди като Васко. И не се замесвай с Петрохански истории.
    Бъди различен то Васко.
    Той е просто ушенце.

    17:55 23.04.2026

  • 12 Умен по цялата глава

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Не бива да забравяме че и Буци дойде като спасител и борец срещу корупцията.

    18:06 23.04.2026

  • 13 Гробар

    1 0 Отговор
    Марш комуне грабливо! Марш в затвора десарско мародерче!

    18:17 23.04.2026

