Васил Терзиев в АУБ: Няма спасител. Всеки от нас е отговорен за обществото, което изграждаме

„Няма спасител – всеки от нас е отговорен за обществото, което изграждаме“. Това каза кметът на София Васил Терзиев по време на събитие на тема „Тежестта на столицата: София между националните очаквания и европейските амбиции“, организирано от студентския клуб „Модел европейски съюз“ към Американския университет в България.

По време на срещата със студенти и гости той говори за предизвикателствата пред управлението на столицата, за необходимостта от устойчиви политики и за личната отговорност на способните хора да се включват в обществения живот.

По думите му голямата промяна започва тогава, когато повече подготвени, способни и почтени хора изберат да не стоят настрана от публичния живот, а да поемат своята част от отговорността за посоката, в която се развива обществото.

По време на дискусията Терзиев очерта по-широката роля на София като град, който трябва да бъде активен, разпознаваем и конкурентен на европейската сцена. “Мястото на столицата сред европейските градове не се печели с периферно присъствие, а с активна работа, международно участие и капацитет за партньорства.” Според него София вече заема все по-видимо място в европейските градски мрежи и все по-често получава признание за хората, екипите и потенциала, които има.

Той беше категоричен, че оттеглянето на способните хора от обществения и политическия живот има висока цена. „Ако способните хора стоят далеч от обществения живот, не можем да се оплакваме от резултатите“, заяви Терзиев. Според него добрите политики се правят от добри и подготвени хора, а отказът от участие оставя важните решения в ръцете на онези, които нямат нито капацитета, нито моралния компас да ги вземат в интерес на обществото.

Васил Терзиев обърна специално внимание на трудността да се правят реформи в среда, в която всяка важна политика минава през тежки институционални и политически препятствия. „Някои политики не се приемат от първия или втория път, а може би от третия или тридесетия. Устойчивата промяна идва не с отказ, а с постоянство и способност да защитаваш правилните решения дори когато те срещат съпротива.”

В обръщението си към студентите кметът на София насърчи младите хора да мислят не само за личния си успех, но и за това какво правят с него. „Важното не е дали успяваш, а какво избираш да правиш с този успех“, каза той. По думите му в един момент човек трябва да е готов да върне не само времето си, но и енергията, опита и репутацията си, за да помогне на другите и да допринесе за по-добро общество.

Завръщането в АУБ беше и лично преживяване за кмета на София. Той подчерта значението на университета за своето развитие и за формирането на ценностите, които и днес следва в публичния живот. Срещата премина при силен интерес и активен диалог със студентите по теми, свързани с лидерството, управлението, реформите, политическата среда и бъдещето на София.