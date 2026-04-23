Напрежението в ПП-ДБ расте след изборните резултати

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев прехвърли отговорността за влизането на Манол Пейков в 52-рия парламент на коалиционните си партньори. В публикация в личния си профил във Facebook той заяви, че е готов да влезе като депутат от Хасково и да освободи мандат в Пловдив, но само ако ръководствата на "Да България" и ДСБ постигнат официален консенсус по въпроса.
Напрежението в коалицията ескалира след резултатите от вота в неделя, когато стана ясно, че издателят Манол Пейков може да остане извън Народното събрание. Въпреки че заемаше избираемото второ място в пловдивската листа, той се оказа изместен чрез силен преференциален вот от осмия кандидат на обединението. Тъй като Асен Василев е водач едновременно в Пловдив и Хасково, от неговия избор на район зависи дали Пейков ще получи шанс за депутатско място.
В своята позиция Асен Василев подчертава, че личните му преференции в Пловдив възлизат на 5 126 гласа. Според неговата равносметка, тази цифра надвишава както подкрепата за двамата кандидати на "Да България" взети заедно, така и собствения му персонален резултат в Хасково. Бившият финансов министър определя създалата се ситуация около Пейков като "буря в чаша вода" и приветства гражданската активност на избирателите.
Асен Василев припомня, че в коалицията липсват предварителни договорки за подобни казуси, което прави логично решението му да представлява района, в който е събрал най-голямо доверие. Въпреки това той оставя отворена вратата за компромис, изисквайки ясна и единна позиция от страна на десните партии.
"Ако колегите от „Да България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение" – написа политикът, отхвърляйки обвиненията в задкулисни апаратни игри и интриги.
Очаква се официалният отговор на "Демократична България", който ще предреши финалния състав на парламентарната група.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
той-А.василев още не го знае, но
честен ционист
До коментар #2 от "той-А.василев още не го знае, но":Василев не е важен а бройката на депутатите му, които като независими ще идат при Льотчика.
18:46 23.04.2026
а тези 5000 човека от Пловдив
Пловдив не трябва да бъде лишаван от не геят (по неговите думи) Асен Василев!🤥
19 Ако обичате престанете
Ние се опитваме да ги забравим.
22 При педроханските лами
До коментар #20 от "Хмм":драпането за депутатско място винаги е било съпроводено с чутовни драми и скандали 😂
19:03 23.04.2026
Ох много съм притеснен!
До коментар #11 от "Мурка":Да не вземат да се изтрепят като техните хора на Петрохан!😱😱😱
19:04 23.04.2026
29 Клошар алкохолик
До коментар #27 от "как така без Манол":И пияните скитници трябва да имаме преставителство в парламента!
19:14 23.04.2026
30 Ъъъъ
До коментар #24 от "Мен пък ме кефи пияния клош Манол":И Хепи Кити Божанков ще ни липсва! Какво стана с него, върнаха ли му книжката?☹️
Коментиран от #33
19:15 23.04.2026
33 Божанката с розовото ХелоуКити
До коментар #30 от "Ъъъъ":ще липсва най-много на Цомчо Плюнката от Израждане ЕООД
19:16 23.04.2026
До коментар #10 от "хехе":По -скоро партия ,, Перушан"
19:20 23.04.2026
До коментар #9 от "Дориана":Всеки има право на мнение!
19:23 23.04.2026
До коментар #32 от "Да се съберат на Петрохан":Петрохан за ППасите е важен като Бузлиджа за БСП.
19:26 23.04.2026
Иначе това би останало чист прадокс. Двойногушието Василев, също така известен като "Необратното А", има голяма експертиза. Експертизата на един първокласен мошеник, който продаде софтуера на бившата си компания и измами съдружниците си с милиони долари. Колко са жалки тез ДБ.Манол Пейков им е едва ли не лицето на партията че без него не може в НС.Ако не беше ПП тези от ДБ нямаше да помиришат парламент последните 5 години.
21:08 23.04.2026
До коментар #14 от "Тоз Манол ще да е някакъв":Тц, самия той е едно голямо ,,чудо" ха ха ха .
21:47 23.04.2026
НО....МАНОЛ ПЕЙ КОВ Е САМОБИТЕН ТАЛАНТ
НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ШАРЖ.....
КОГА КУПЕЙКИТЕ БЕХА ДВАЙСЕ
НЕ ГО СЛОМИХА ТА СЕГА КОГА СА ДВАНАЙСЕ...
21:56 23.04.2026
Жалка Шарлатанска секта!
