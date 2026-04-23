Напрежението в ПП-ДБ расте след изборните резултати
Напрежението в ПП-ДБ расте след изборните резултати

23 Април, 2026 18:42 3 294 54

Очаква се официалният отговор на "Демократична България", който ще предреши финалния състав на парламентарната група

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев прехвърли отговорността за влизането на Манол Пейков в 52-рия парламент на коалиционните си партньори. В публикация в личния си профил във Facebook той заяви, че е готов да влезе като депутат от Хасково и да освободи мандат в Пловдив, но само ако ръководствата на "Да България" и ДСБ постигнат официален консенсус по въпроса.

Напрежението в коалицията ескалира след резултатите от вота в неделя, когато стана ясно, че издателят Манол Пейков може да остане извън Народното събрание. Въпреки че заемаше избираемото второ място в пловдивската листа, той се оказа изместен чрез силен преференциален вот от осмия кандидат на обединението. Тъй като Асен Василев е водач едновременно в Пловдив и Хасково, от неговия избор на район зависи дали Пейков ще получи шанс за депутатско място.

В своята позиция Асен Василев подчертава, че личните му преференции в Пловдив възлизат на 5 126 гласа. Според неговата равносметка, тази цифра надвишава както подкрепата за двамата кандидати на "Да България" взети заедно, така и собствения му персонален резултат в Хасково. Бившият финансов министър определя създалата се ситуация около Пейков като "буря в чаша вода" и приветства гражданската активност на избирателите.

Асен Василев припомня, че в коалицията липсват предварителни договорки за подобни казуси, което прави логично решението му да представлява района, в който е събрал най-голямо доверие. Въпреки това той оставя отворена вратата за компромис, изисквайки ясна и единна позиция от страна на десните партии.

"Ако колегите от „Да България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение" – написа политикът, отхвърляйки обвиненията в задкулисни апаратни игри и интриги.

Очаква се официалният отговор на "Демократична България", който ще предреши финалния състав на парламентарната група.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това ,

    8 31 Отговор
    че имаш позиция не е напрежение !

    18:44 23.04.2026

  • 2 той-А.василев още не го знае, но

    36 15 Отговор
    е следващия кОрбан

    Коментиран от #4

    18:45 23.04.2026

  • 3 Асен ( от съпротивата )

    38 11 Отговор
    Скинах си пеньоара от ЯД!

    18:46 23.04.2026

  • 4 честен ционист

    43 4 Отговор

    До коментар #2 от "той-А.василев още не го знае, но":

    Василев не е важен а бройката на депутатите му, които като независими ще идат при Льотчика.

    18:46 23.04.2026

  • 5 Гробар

    77 5 Отговор
    Хаха. Нещастници. Хранениците на Плешо са жалки. Карат се за презряното пияно нищожество Манолчо Бидоня, вкисналата каца с джибри. Този изпаднал безполезен индивид няма място в парламента, трябва да се лекува от алкохолизъм и свръхтегло.

    18:47 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да,бе

    48 3 Отговор
    И като се почна едно скубене на коси и късане на рокли...Буря в шепа прах

    18:49 23.04.2026

  • 9 Дориана

    52 16 Отговор
    Логично и справедливо е Асен Василев да влезе от Пловдив където има най- много преференции. Манол Пейков трябва да се примири със загубата, защото той създаваше проблеми в Парламента с агресивно поведение. Така, че няма място в Парламента. И хората точно това са поискали.

    Коментиран от #35

    18:49 23.04.2026

  • 10 хехе

    55 8 Отговор
    партия Петрухан се разпада на розови пенюари, генерали и пияници.

    Коментиран от #34

    18:49 23.04.2026

  • 11 Мурка

    39 5 Отговор
    БРЪЖЕ НА ПЕТРОХАН ДА ОЛАБЯТ

    Коментиран от #23

    18:50 23.04.2026

  • 12 Георгиев

    52 5 Отговор
    Ще се изядат! Този Манол се е запенил и неговите съпартийци, но ги очаква изненада отгоре, от небето. Ще се освободят места в НС след привикване там на някои от сега влизащите. Срам ме е. Мръсни кариеристи: не какво ще вършат в НС, а кой да се докопа до депутатската заплата и понуди, и привилегии... И това са велики!!!противници на Костадинов. И с това се гордеят.

    18:51 23.04.2026

  • 13 а тези 5000 човека от Пловдив

    33 4 Отговор
    които са му гласували доверие няма ли да останат предадени , или ще им приложи ала бала

    18:52 23.04.2026

  • 14 Тоз Манол ще да е някакъв

    29 15 Отговор
    законодател-чудо, щом такава разправия има за него.

    Коментиран от #50

    18:52 23.04.2026

  • 15 Ъъъъ

    45 2 Отговор
    Ако пловдивските педофили харесваха пияндето Манол, щяха да му дадат повече преференции!
    Пловдив не трябва да бъде лишаван от не геят (по неговите думи) Асен Василев!🤥

    18:53 23.04.2026

  • 16 П.П.ПРОДЪЛЖАВАМЕ простотията!

    40 7 Отговор
    Лена на про100 Киро и Петрохански любовници на малки момченца!

    18:54 23.04.2026

  • 17 ту-туу

    39 5 Отговор
    Без косматото пиянде ,че е б-к-ук

    18:56 23.04.2026

  • 18 В педроханския б@pд@к

    32 5 Отговор
    хвърчат парушина и парцали от съдрани пеньоари 😂😂

    18:58 23.04.2026

  • 19 Ако обичате престанете

    38 4 Отговор
    да ни тресете в полезрението ПП расти и до фили.
    Ние се опитваме да ги забравим.

    18:59 23.04.2026

  • 20 Хмм

    41 3 Отговор
    заради една депутатска заплата ще си издерат очите, а се надяваха на 121 депутати

    Коментиран от #22

    19:01 23.04.2026

  • 21 След развода по сметка

    34 5 Отговор
    Кокорестите либерали3ти отиват към шефа им Шиши, а Нискочелите и Гноместите комундета при ортака на шефа им Прокоп - Буци.

    19:01 23.04.2026

  • 22 При педроханските лами

    30 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    драпането за депутатско място винаги е било съпроводено с чутовни драми и скандали 😂

    19:03 23.04.2026

  • 23 Ох много съм притеснен!

    37 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мурка":

    Да не вземат да се изтрепят като техните хора на Петрохан!😱😱😱

    19:04 23.04.2026

  • 24 Мен пък ме кефи пияния клош Манол

    29 3 Отговор
    нека има ДБилска простотия. Пещерacа е мегаскучен и превзет, да си влзиа от село Узунджово.

    Коментиран от #30

    19:04 23.04.2026

  • 25 Сатана Z

    29 2 Отговор
    Генерал Наско ще си поръча ново детско столче -люлка за бързо придвижване, изработено по лиценз и наподобяващо това на Грогу от Star Wars

    19:07 23.04.2026

  • 26 Кокал

    28 1 Отговор
    Ах, кокала, кокала кой ще захапе. Забравете за демокрация и други либерастки простотии. Важен е гювечът. А и балъците да ги подкрепят, де.

    19:09 23.04.2026

  • 27 как така без Манол

    21 1 Отговор
    Тоз доказан измерител на пи@ки.

    Коментиран от #29

    19:12 23.04.2026

  • 28 пак този

    23 3 Отговор
    Много харесвам такива партии. На всяка цена ще подменят вота на хората! Който е давал преференции да си помисли дали не го прецакват Променливите!

    19:14 23.04.2026

  • 29 Клошар алкохолик

    24 1 Отговор

    До коментар #27 от "как така без Манол":

    И пияните скитници трябва да имаме преставителство в парламента!

    19:14 23.04.2026

  • 30 Ъъъъ

    26 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мен пък ме кефи пияния клош Манол":

    И Хепи Кити Божанков ще ни липсва! Какво стана с него, върнаха ли му книжката?☹️

    Коментиран от #33

    19:15 23.04.2026

  • 31 Булдог

    20 4 Отговор
    Да си спретнат един гей- пердах( парад) и който е попо най .... Шарен (пъстър) ....!

    19:16 23.04.2026

  • 32 Да се съберат на Петрохан

    28 3 Отговор
    Да се съберат на Петрохан и да се разберат като мъже. После да се гръмнат по веднъж и, много моля, не закачайте кучетата!

    Коментиран от #37

    19:16 23.04.2026

  • 33 Божанката с розовото ХелоуКити

    15 7 Отговор

    До коментар #30 от "Ъъъъ":

    ще липсва най-много на Цомчо Плюнката от Израждане ЕООД

    19:16 23.04.2026

  • 34 Булдог

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    По -скоро партия ,, Перушан"

    19:20 23.04.2026

  • 35 Дзак

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Всеки има право на мнение!

    19:23 23.04.2026

  • 36 Пеефски

    9 3 Отговор
    Обличай пенюара и се пребирай в къщи да ........

    19:23 23.04.2026

  • 37 Гост

    15 3 Отговор

    До коментар #32 от "Да се съберат на Петрохан":

    Петрохан за ППасите е важен като Бузлиджа за БСП.

    19:26 23.04.2026

  • 38 малко инфо

    15 2 Отговор
    Ами Пейков да си гледа издателския бизнес, защо трябва да захлебва и от държавата?! Между другото, в Жанет -45 не издават кой да е, а само правилни бездарници. На мен ми казаха, че стиховете ми не струват. ОК, аз не съм професионален поет /макар че такова нещо няма/, но си направих труда да прочета стихотворенията, които издават. И онемях. Словесни бъркочи, НО! от правилните.

    19:44 23.04.2026

  • 39 Файърфлай

    3 8 Отговор
    Ако го покани,Асен да върви в икономическия екип на Радев,той има качества.Единствен от банкрутиралата му сегашна партия. И да не си губи времето с тая пасмина около него.

    19:46 23.04.2026

  • 40 Напрежението

    3 7 Отговор
    го създават медиите. Непрекъснато обсъждат неща, които засягат само участващите партии в коалицията и изобщо не са значими за обществото. Това е все едно непрекъснато да се вреш в семейни отношения. Какво "печелят" с тая клюкарщина, напълно безмислена. Дъвката с месията не е ли по-интересна? Айде друсайте се на новия, докато не сте му изгубили мерака

    19:49 23.04.2026

  • 41 така така

    8 5 Отговор
    НА ококореното му е време да сдава поста на председател.

    20:03 23.04.2026

  • 42 Дервишоглу

    18 2 Отговор
    Пейков е синтезиран образ на българския интелектуалец. Алкохолизиран боклук дрънкащ глупости и неспособен на прагматичен мисловен процес. Същия трябва да е на хранилката, защото ако бъде оставен сам да се издържа ще умре от глад. И сега основната му роля ще е да показва средни пръсти на колегите си. Но в крайна сметка българите си го избраха и ще си го получат.

    20:05 23.04.2026

  • 43 Манол джибрата нема место в НС!

    17 3 Отговор
    И всичкото това за един пияндурник Манол Пейков? Майко мила тия военолюбци от ДБ немат мозък! Такова нещо за един алкохолен отпадък който трябва да се лекува принудително.

    20:12 23.04.2026

  • 44 ххххм

    12 2 Отговор
    Този Манол не е подходящ

    20:27 23.04.2026

  • 45 Стенли

    12 1 Отговор
    Трагедия голяма ако го няма манолчо кой ще носи водката и виното😁🥴🍷🥃🍾

    20:36 23.04.2026

  • 46 Джоко

    14 1 Отговор
    Тия ще се разглобят като Реформаторския блок едно време. Не издържаха самара на дясна, реформаторска, демократична дружина. Дясното е било силно когато народняшките селски партии с добитъка и нивите са гледали в една посока.В това е била силата и масовия характер на победители. Сега няма добитък, ниви и селячество. Сега станаха дизайнери, социолози, психолози, анализатори и модератори. Всъщност като ти заговори на меко, а е в София от 20 години, разбираш, че този не може да те представлява. Другата групичка "сини величия" - реститути, рентиери от София, Пловдив и Варна. Толкова тънка прослойка, че и тия 0,7 процента са им свише. Тези двете групи желащи да управляват, трябва да знаят, че има едни 40- 50 процента българи които имат други вълнения. Чисто човешки, елементарни дори и ги боли и вбесява лъжата на "фалшивия просперитет в клуба на богатите"!

    20:37 23.04.2026

  • 47 Доктор

    8 2 Отговор
    Отвратителни боклуци.

    20:46 23.04.2026

  • 48 Горски

    8 3 Отговор
    А. Василев твърдо отказал с категоричното мнение, че и той има очила, може да си пусне брада, може да пие, пее, да ходи чорлав, да буйства и да се олива, така че с нищо да не отстъпва на Манол. Не може, при тази мизерна действителност, продажничество, слугинаж, грабителство, арогантност, брутално правно невежество и простотии, които извършиха "сглобките", включително с Конституцията на БГ, да има глупаци, които да ги подкрепят. Не може за същото да са наказани само итн и бсп, а другите от сглобките да са оцелели, без обяснението с фалшификации.
    Иначе това би останало чист прадокс. Двойногушието Василев, също така известен като "Необратното А", има голяма експертиза. Експертизата на един първокласен мошеник, който продаде софтуера на бившата си компания и измами съдружниците си с милиони долари. Колко са жалки тез ДБ.Манол Пейков им е едва ли не лицето на партията че без него не може в НС.Ако не беше ПП тези от ДБ нямаше да помиришат парламент последните 5 години.

    21:08 23.04.2026

  • 49 Правилно

    7 1 Отговор
    Каза Бойко Борисов, че всички са глупаци! И то най вече благодарение на ПП. Тея са сбъркани от всякъде....

    21:35 23.04.2026

  • 50 Никой

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тоз Манол ще да е някакъв":

    Тц, самия той е едно голямо ,,чудо" ха ха ха .

    21:47 23.04.2026

  • 51 ИНТЕРЕСНО

    2 2 Отговор
    ЮРИСТИ С ЛОПАТА ДА ГИ РИНЕШ
    НО....МАНОЛ ПЕЙ КОВ Е САМОБИТЕН ТАЛАНТ
    НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ШАРЖ.....
    КОГА КУПЕЙКИТЕ БЕХА ДВАЙСЕ
    НЕ ГО СЛОМИХА ТА СЕГА КОГА СА ДВАНАЙСЕ...

    21:56 23.04.2026

  • 52 neтроханците

    2 1 Отговор
    се разпадат и дебейците се връщат в герп

    22:02 23.04.2026

  • 53 Радини вълнения,

    0 0 Отговор
    докато през това време Радев назначава фатмаци и фуражки на всички места в управлението?

    Жалка Шарлатанска секта!

    23:26 23.04.2026

  • 54 Проукраинските партии на бунището!

    1 0 Отговор
    На еничарите от ппдб това им е последният парламент

    01:16 24.04.2026

