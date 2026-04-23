Напрежението в ПП-ДБ расте след изборните резултати

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев прехвърли отговорността за влизането на Манол Пейков в 52-рия парламент на коалиционните си партньори. В публикация в личния си профил във Facebook той заяви, че е готов да влезе като депутат от Хасково и да освободи мандат в Пловдив, но само ако ръководствата на "Да България" и ДСБ постигнат официален консенсус по въпроса.

Напрежението в коалицията ескалира след резултатите от вота в неделя, когато стана ясно, че издателят Манол Пейков може да остане извън Народното събрание. Въпреки че заемаше избираемото второ място в пловдивската листа, той се оказа изместен чрез силен преференциален вот от осмия кандидат на обединението. Тъй като Асен Василев е водач едновременно в Пловдив и Хасково, от неговия избор на район зависи дали Пейков ще получи шанс за депутатско място.

В своята позиция Асен Василев подчертава, че личните му преференции в Пловдив възлизат на 5 126 гласа. Според неговата равносметка, тази цифра надвишава както подкрепата за двамата кандидати на "Да България" взети заедно, така и собствения му персонален резултат в Хасково. Бившият финансов министър определя създалата се ситуация около Пейков като "буря в чаша вода" и приветства гражданската активност на избирателите.

Асен Василев припомня, че в коалицията липсват предварителни договорки за подобни казуси, което прави логично решението му да представлява района, в който е събрал най-голямо доверие. Въпреки това той оставя отворена вратата за компромис, изисквайки ясна и единна позиция от страна на десните партии.

"Ако колегите от „Да България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение" – написа политикът, отхвърляйки обвиненията в задкулисни апаратни игри и интриги.

Очаква се официалният отговор на "Демократична България", който ще предреши финалния състав на парламентарната група.