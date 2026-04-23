ЦИК отсече: „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати
23 Април, 2026 18:27 3 242 73

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Разпределението в 52-ото Народно събрание:

„Прогресивна България“ – 131 депутати

ГЕРБ-СДС - 39

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 37

„Движение за права и свободи“ (ДПС) - 21

„Възраждане“ – 12

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    21 6 Отговор
    Костов имаше 137 и какво от това?

    Коментиран от #18

    18:28 23.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 17 Отговор
    А трябваше да има поне 140 депутати.Нямаха хора в комисиите и ги рязаха яко.

    18:30 23.04.2026

  • 3 Факт

    33 3 Отговор
    Депутати - добре.
    Да видик какви ще са резултатите от управлението.

    Коментиран от #22

    18:30 23.04.2026

  • 4 Смехоран

    14 32 Отговор
    Ураааа,ола бала машините и Узото и Кандьо спечелиха България за Мунчо!!!Да живей!

    18:31 23.04.2026

  • 5 Жица

    40 12 Отговор
    При Тато беше най добре

    Коментиран от #30

    18:31 23.04.2026

  • 6 честито

    11 8 Отговор
    и никой
    едва ли ще му
    стане ясно че следва повсеместна
    манипулация. И разбира се - Гласувайте! - ръкопляскане

    18:31 23.04.2026

  • 7 Боруна Лом

    29 4 Отговор
    ДАНО ТОЗИ ПЪТ НЕ ИЗЛЪЖАТ НАРОДА! МНОГО ОТ РАНО ЗАПОЧНАХА ЗАВИСИМОСТИТЕ,, ДАНО ВКАРАТ В ЗАТВОРА АЙДУЦИТЕ!

    18:32 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    32 4 Отговор
    Бацо и брат му Шишо имат общо 60 хрантутника и вече нямат думата и поради това кахър обгърна Бацо!

    Коментиран от #28, #37

    18:32 23.04.2026

  • 10 Сатана Z

    35 4 Отговор
    Радев спокойно може да определи дата за първото заседание на Народен съд v2.Като няма хляб, поне да има зрелища.

    Коментиран от #29

    18:32 23.04.2026

  • 11 131

    20 1 Отговор
    Тепърва депутатите на Радев ще трябва да се доказват!

    18:32 23.04.2026

  • 12 Айде народе

    14 3 Отговор
    Хайде с гайдите и тъпаните на площадаааааа.

    18:33 23.04.2026

  • 13 Много са гласовете

    30 4 Отговор
    На гербчетата. Т.ябваше да са още надолу.

    18:33 23.04.2026

  • 14 Гербер

    15 19 Отговор
    Радев забравя, че той създаде шарлатаните. Той каза на Йотова да назначи Андрей Гюров за премиер. Той доведе това правителство, а Йотова сега си мълчи, но отговорността, че 3 дни криха споразумението с Украйна, е нейна.

    Коментиран от #39

    18:33 23.04.2026

  • 15 българия78

    14 14 Отговор
    БОРИСОВ Е ПО-ПРОРУСКИ ОТ РУМЕН РАДЕВ! 🇷🇺

    18:34 23.04.2026

  • 16 Дориана

    34 6 Отговор
    Борисов и Пеевски да постъпят също като Сарафов и да напуснат Парламента и политиката. Да не правят опити да саботират реформите в Съдебната система, Администрацията, Общините , които те са завладели.

    18:34 23.04.2026

  • 17 Банка

    16 2 Отговор
    Народа даде доверие на кредит . Дали Радев ще върне кредита,,?

    Коментиран от #67

    18:36 23.04.2026

  • 18 Турчин

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Щак какво?Драгалевският ром продаде Нефтохим на Лукоил на 10 пъти по-ниска цена и затвори 4 реактора на Козлодуй.
    Трябва да виси на клон поне 50 години

    18:37 23.04.2026

  • 19 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 12 Отговор
    България трябва да се Атинизира и да се прекръсти на Атингария

    18:38 23.04.2026

  • 20 Цвете

    10 3 Отговор
    ЦИК ОТСЕЧЕ?! А МЪРТВИТЕ ПРЕБРОИХТЕ ЛИ ГИ? ДНЕС ИЗЛЕЗЕ, ЧЕ ИВАЙЛО КАЛУШЕВ Е " ГЛАСУВАЛ " В МОНТАНА. ГАВРА С УБИТИТЕ. ЕТО КАК НЯКОИ ПОЛУЧИХА " ПЪЛНО " МНОЗИНСТВО ,НА ГЪРБА НА ПОЧИНАЛИТЕ.МИР НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ДО КЪДЕ СТИГНА БЪЛГАРИЯ, ДЪНОТО.

    18:40 23.04.2026

  • 22 оЦенител

    11 17 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Няма да са такива каквито излъганите камилчета очакват.
    Няма да има връщане на лева
    Няма да има референдуми за излизането от ЕС и Нато.
    На Кремълският Гном му трябва къртица която да мъти водата в ЕС
    Ще има смяна на едни олигарси с други
    Или трансфер към новият бащица, вече го виждаме в някои общини
    Ще има "Мега проекти" с които Матушка да ни точи ,ала Белене ( а насреща нищо)
    Ще им слугуваме ( на кремълските господари) чрез подлизурство - дране през дела като това на Лукойл за 10ки милиарди.
    А вие си чакайте ,керванът си върви (краденето и усвояването също)

    Коментиран от #60, #68

    18:43 23.04.2026

  • 23 Да,бе

    12 4 Отговор
    Радев ги отнесе,като тулуп пачки и кюлчета...Победителите ми,сладките ми Те.За новото начало пък въобще е последен край.

    Коментиран от #42

    18:45 23.04.2026

  • 24 Прогресивна България“ – 131 депутати

    17 2 Отговор
    демек могат да прекарват закони и тикви шопари и др освен да джафкат ще клякат

    и пб да осветлят откраднатите чекмеджета

    18:46 23.04.2026

  • 25 Сатана Z

    8 7 Отговор
    А уж в Народното събрание нямаше да има хора с прякори ,но се появява Слави Василев: Малкия хладилник. Ти да видиш.

    Коментиран от #47

    18:47 23.04.2026

  • 26 Даката

    12 10 Отговор
    Сами сте си виновни, че гласувахте за Румен Радев.

    Коментиран от #45

    18:51 23.04.2026

  • 27 Радев

    10 7 Отговор
    - Другарю Генерал, обядът няма да стигне за всички!
    - Тогава първо ще атакуваме и после ще има за всички!

    Коментиран от #69

    18:57 23.04.2026

  • 28 Бацо

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Аха,преместих го.

    18:58 23.04.2026

  • 29 Да бе да

    8 11 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Аха,а народа като вдигне юмрука,дали предателя мунчо ще направи каквото и да било?Не си мисли че целия народ приритва за него,нищж че спечели с манипулиране на машините.

    19:01 23.04.2026

  • 30 Електрон по Жица

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Жица":

    Правилно плямкаш:

    При Тато беше най - добре, понеже имаше две партии и изборите бяха задължителни.
    99% от населението отиваше задължително да гласува за БСП.
    От време на Време някой се объркваше и гласуваше за Земеделската партия ТКЗС, която беше собственост на БКП! Та напред сега другари - деца на Бай Тато, станали собственици на БКП и Земята по ТКЗС, Курорти, Езера, Реки....

    19:02 23.04.2026

  • 31 Макето

    7 7 Отговор
    И сега ако няма арести и съд за тези, които 30 години крадоха, грабиха и продаваха, направо да я заличават тази държава!

    Коментиран от #51, #61, #66

    19:03 23.04.2026

  • 32 Уникално

    11 9 Отговор
    Eвала на българската олигархия- мафия! Уникално проведен проект,,Радев". Тя умело се преструктура през проекта ,,Радев". Преструктуира се и се препозиционира. Проекта беше проведен през глупоста на българите и уникалната им антипрозорливост. Че е проект белези дал бог! Той бе стартиран с протестите и избуя очевадно през безпрецидентното финансиране на кампанията на Радев. Олигархията усети, че модела Бойко и Пеевски е изчерпан! Е,честито избрахте новия модел, а Радев за него е перфектен, тъп е, огромно его и податлив на слагачи. Така е българи,оставате си мизерници

    19:04 23.04.2026

  • 33 Лакомници за гласове

    7 4 Отговор
    Някой ако вярва на тия от ЦИК за честното преброяване да си вдигне ръката.

    19:06 23.04.2026

  • 34 Точен

    7 9 Отговор
    ЦИК и евроатлантическата мафия откраднаха 1 депутат на ВЪЗРАЖДАНЕ. А лъжерусофилът радев ще си плати греховете, че открадна 80 процента от идеите и тезите на ВЪЗРАЖДАНЕ скъпо...

    19:08 23.04.2026

  • 35 Един

    4 9 Отговор
    Митрофанова и Решетников да почерпят.

    19:08 23.04.2026

  • 36 Фори

    10 2 Отговор
    Ей сега ще чакаме бачо Румен да ни оправи!

    Коментиран от #48

    19:10 23.04.2026

  • 37 Сопола

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Буци вече го изкарват на носилка от терена. Пак скъса менискуса...

    19:13 23.04.2026

  • 38 Офф

    5 12 Отговор
    Направо ме е срам като си представя тоз мунчо като застане пред хората в Европа и започне да срича тъпизмите си. И с тая селташка физиономия, като герой на Доньо Донев.

    Коментиран от #46, #62

    19:19 23.04.2026

  • 39 Лалугер

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гербер":

    Нищо,видовден ще ги настигне.

    19:21 23.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ПРИПОМНЯНЕ

    7 6 Отговор
    Чудо невиждано! Двудневна партия да спечели абсолютно мнозинство на избори...• ПАРИТЕ ДАДЕНИ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ ОТ „СПОНСОРИТЕ“ ТРЯБВА ДА ИМАТ ВЪЗВРАЩАЕМОСТ +.

    19:26 23.04.2026

  • 42 Зъл пес

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Да,бе":

    Аааа и Боташ,и Боташ.Не премълчавайте.Говорите само каквото ви е угодно.

    19:30 23.04.2026

  • 43 Севда Арнаутката

    2 3 Отговор
    Ааааа

    19:31 23.04.2026

  • 44 Авиаторъ

    7 5 Отговор
    На печелившите - честито!
    Другите ще трябва да търпим. Само че не 800 дни като царя. Тия ще ни оправят 8000 дни. Неуспешно за нас, но много доходно за тях.
    Много обичам България и българите, ама сме неспасяеми лапнишарани...

    Коментиран от #50

    19:32 23.04.2026

  • 45 Селянин от София

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Даката":

    Ама никойне е гласувал бе.Това е пълна манипулация!Боко много сбърка че не си направи ала бала с машините,както Боташ,и щеше да си строи инфраструктерата,и да си ръководи България спокойно.Ама когато човек е честен,не му идват на акъла тия предателски мисли.

    19:35 23.04.2026

  • 46 Хахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Офф":

    Малиииии,верно бе,наистина прилича на тримата глупаци.100% прилика.Да,прав си за срамът.Той е сухар,и има харизма на скункс(да ме прости скункса)Но поне ще гледаме сеир.Само от немай къде ще контактуват с него.

    Коментиран от #52

    19:40 23.04.2026

  • 47 Казал

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    Тлъстяка с розоф пенюар
    Ти ще видиш, не той

    Коментиран от #63

    19:42 23.04.2026

  • 48 Форка

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Фори":

    А на бас че нема да дочакате.Той си има обръчи за оправяне,кво го интересува народа?Опашката е дълга.

    19:42 23.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 нещо да

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Авиаторъ":

    посочиш алтернатива ?? кой трябва да управлява

    19:46 23.04.2026

  • 51 Дапитам

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Макето":

    Е че Рундьо ни полузаличи с Боташ.Малко ли ти се струват милиардите дето ката ден излизат от джоба ни?

    19:46 23.04.2026

  • 52 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха":

    Качвам ви наэсаморета и само пали двигателя без да излита.
    Една неделя машините ще чистят екскраментите ви бе тлъсти тъпи боклуци
    Английски перфект и немски.
    Вие български не знаете

    19:47 23.04.2026

  • 53 Боко къде ще имигрираш със ортака си

    3 2 Отговор
    ДЖОЛАНА ???? Тоя път ще ядеш копана !!! Туу ...тууу!

    19:47 23.04.2026

  • 54 Владимир

    2 0 Отговор
    А колко са гласували с машини и колко с хартиени бюлетини има ли?

    19:48 23.04.2026

  • 55 Баба Кина

    3 1 Отговор
    Мен ме вълнуват два въпроса. КТБ и Магистрали в сакове. Тези две дела ще докажат тези същите като онези и са!

    Коментиран от #64

    19:52 23.04.2026

  • 56 Какво

    4 0 Отговор
    значи "отсече" не може ли да кажете"обяви"? Смешници

    19:52 23.04.2026

  • 57 мдда

    3 0 Отговор
    На ЦИК му е време за смяна! Некадърност голяма.

    19:59 23.04.2026

  • 58 Бабугер

    4 2 Отговор
    Нищо не искам от Радев, единствено голтаците, които станаха милионери последните 20 години да си платят данъците. Ако не могат да докажат мънгизите- в полза на държавата и на курорт при бай Ставри.

    20:00 23.04.2026

  • 59 мунчо

    1 2 Отговор
    ще ви вкарам рублите!

    20:10 23.04.2026

  • 60 и така вече

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "оЦенител":

    близо 100 години...

    20:12 23.04.2026

  • 61 и конфискация

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Макето":

    на окраденото от червените кхмери!

    20:14 23.04.2026

  • 62 Ватенка

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Офф":

    Радев е хиляди пъти по представителен от розовия Пеньоар

    20:21 23.04.2026

  • 63 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Казал":

    Слави Василев - малкият хладилник е синче на
    Васил Василев -големия хладилник известен крадец приватизатор ,съсипал завод Мраз ...познат с псевдонима от ДС "Паскал" и ,,Бобев ". Така пише в Google.Надявам си скоро да се публикуват биографиите на поредните спасители на Отечеството.
    Рапорт даден.

    20:31 23.04.2026

  • 64 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Баба Кина":

    Хахахахаха само мога да напиша хахахахаха то бива невежество ама толкова много хахахахаха невежество невиждано е

    20:44 23.04.2026

  • 65 Развитие

    2 0 Отговор
    ЦИК има огромен брой бюлетини недействителни милион и нещо Това си е заблуда жестока

    20:46 23.04.2026

  • 66 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Макето":

    Ама верно ли си вярвате много много много заблудени а и много много излъгани сте от червените олигарси

    20:49 23.04.2026

  • 67 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Банка":

    Хахахахахахаха Народа хахахахаха заблуди лъжи огромни от месията към бедняците тук Ала балата наше мвр гюрови незаконници и готово завладаня е цялата държава от червените Кой ви брои вас

    20:52 23.04.2026

  • 68 На вас все някой ви е виновен

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "оЦенител":

    Как бързо ви изтриха кода .Първо ви отнеха вярата.Второ, ви замениха семейството с идеологията за пола.Трето, ви отнемат историческата памет и накрая ви отнемат земята чрез миграцията.Когато един човек няма бог,семейство и история ,можеш да го манипулираш като роб.Такива като вас са жертва на Голямото зануляване. Вие не сте бъдещето на тази земя.

    Коментиран от #72

    20:53 23.04.2026

  • 69 Поздравявам троловете на ГЕРБ

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    С една песен.;)

    21:02 23.04.2026

  • 70 Тоалетна Хартия

    5 2 Отговор
    На следващите избори ще има 0 депутати, а българина ще гласува за нова ""месия""!!!

    Коментиран от #73

    21:03 23.04.2026

  • 71 Радев

    3 1 Отговор
    бил по придставитилен в сравнение с "розовия пенюар", каза експерта по пенюарите. Преди години се подигравахте на Радев, че като търчал през дворовете на къщите събирал прането с рогата си, а сега стана много представителен.Такава е народната любов невярна. Радев е ВВС пенсионер това е толкова е представителен. Както и да е, вие си го избрахте

    21:14 23.04.2026

  • 72 Бандулар

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "На вас все някой ви е виновен":

    Вярата, както и българското национално самосъзнание бяха доброволно изтрити от послушниците на Моцква в България, асимилирани от комунистическата номенклатура! Ако искате да сте български патриоти започнете да четете българска възрожденска литература, започвайки с Раковски и Левски! Спрете го това съвецко радио. Вредно е.

    22:06 23.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

