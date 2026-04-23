Стоил Цицелков коментира слабостите при последните парламентарни избори

Изборите бяха сравнително честни, добре бяха изпълнени правилата, но в лоша среда – има проблеми. Това заяви в студиото на „Лице в лице“ Стоил Цицелков, вицепремиер за един ден в служебния кабинет „Гюров“ и член на Обществения съвет към ЦИК, на Обединението честни избори и Демократичен център.

По думите му препоръки на световни организации за честен вот не са изпълнени – липсва реална отчетност на харчовете по време на кампанията.

Според него основните проблеми са свързани с предизборната кампания и финансирането. „Има липса на реална отчетност и контрол на разходите“, подчерта той. По думите му се допускат фиктивни договори и неясни дарения, тъй като проверките са формални и разчитат на самодеклариране от страна на партиите.

Той обръща внимание на липсата на регулация в социалните мрежи. Целков отбеляза, че в България се подценява влиянието им върху избирателите, докато в други държави вече има механизми за ограничаване на политическата реклама и заобикалянето на правилата от медии и партии.

Той коментира и темата с преференциите, като посочи, че те могат да бъдат използвани като средство за контрол на вота. „Възможно е чрез определени преференции да се отчита как е гласувал даден избирател“, каза той, като уточни, че това се случва при наличие на натиск или купен вот.

В същото време подчерта, че преференциалният вот сам по себе си е важен демократичен инструмент и се използва от голяма част от гражданите.

По отношение на машинното гласуване Целков заяви, че твърденията за лесно манипулиране са неверни. „Всяка машина може да бъде отворена, но тя блокира и спира да работи – точно както е предвидено“, обясни той. Проблемите според него идват не от технологията, а от използваната хартия и от липсата на извличане на поуки от предишни избори.

Критики бяха отправени и към видеонаблюдението в секциите. Според него в голяма част от случаите камерите не позволяват да се види как се броят бюлетините, което обезсмисля контрола.

Целков акцентира и върху ролята на Централната избирателна комисия, като подчерта, че тя носи отговорност за организацията, но често работи дистанционно, без реален контрол на място. По думите му това е практика, която не се среща в други държави.

Той призова за цялостна реформа на изборното законодателство и за създаване на по-професионална изборна администрация. Според него промените трябва да се правят спокойно и навреме, а не непосредствено преди избори. „Контролът и активното участие на гражданите остават ключови, ако искаме по-добри избори“, категоричен беше Цицелков.