Новини
България »
София »
Стоил Цицелков коментира слабостите при последните парламентарни избори
  Тема: Избори

Стоил Цицелков коментира слабостите при последните парламентарни избори

23 Април, 2026 18:51 1 216 13

  • стоил цицелков-
  • избори-
  • парламент

Честни избори, но в „лоша среда“

Стоил Цицелков коментира слабостите при последните парламентарни избори - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборите бяха сравнително честни, добре бяха изпълнени правилата, но в лоша среда – има проблеми. Това заяви в студиото на „Лице в лице“ Стоил Цицелков, вицепремиер за един ден в служебния кабинет „Гюров“ и член на Обществения съвет към ЦИК, на Обединението честни избори и Демократичен център.

По думите му препоръки на световни организации за честен вот не са изпълнени – липсва реална отчетност на харчовете по време на кампанията.

Според него основните проблеми са свързани с предизборната кампания и финансирането. „Има липса на реална отчетност и контрол на разходите“, подчерта той. По думите му се допускат фиктивни договори и неясни дарения, тъй като проверките са формални и разчитат на самодеклариране от страна на партиите.

Той обръща внимание на липсата на регулация в социалните мрежи. Целков отбеляза, че в България се подценява влиянието им върху избирателите, докато в други държави вече има механизми за ограничаване на политическата реклама и заобикалянето на правилата от медии и партии.

Той коментира и темата с преференциите, като посочи, че те могат да бъдат използвани като средство за контрол на вота. „Възможно е чрез определени преференции да се отчита как е гласувал даден избирател“, каза той, като уточни, че това се случва при наличие на натиск или купен вот.

В същото време подчерта, че преференциалният вот сам по себе си е важен демократичен инструмент и се използва от голяма част от гражданите.

По отношение на машинното гласуване Целков заяви, че твърденията за лесно манипулиране са неверни. „Всяка машина може да бъде отворена, но тя блокира и спира да работи – точно както е предвидено“, обясни той. Проблемите според него идват не от технологията, а от използваната хартия и от липсата на извличане на поуки от предишни избори.

Критики бяха отправени и към видеонаблюдението в секциите. Според него в голяма част от случаите камерите не позволяват да се види как се броят бюлетините, което обезсмисля контрола.

Целков акцентира и върху ролята на Централната избирателна комисия, като подчерта, че тя носи отговорност за организацията, но често работи дистанционно, без реален контрол на място. По думите му това е практика, която не се среща в други държави.

Той призова за цялостна реформа на изборното законодателство и за създаване на по-професионална изборна администрация. Според него промените трябва да се правят спокойно и навреме, а не непосредствено преди избори. „Контролът и активното участие на гражданите остават ключови, ако искаме по-добри избори“, категоричен беше Цицелков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    24 1 Отговор
    И защо давате трибуна на лицето Цицелко да му чета лакърдиите?

    Коментиран от #2

    18:54 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Надзирател

    22 2 Отговор
    Ами нали Цицелковото правителство организира тези избори. Изборите са ок, чакаме Тиквата Борисов и Дебел Пеевски в затвора.

    18:59 23.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Ходил наблюдател в Колумбия и донесъл куфарче с бял прах.

    19:04 23.04.2026

  • 5 Да, да

    16 1 Отговор
    И кой е този велосипедист да дава оценки?

    Коментиран от #7

    19:22 23.04.2026

  • 6 Педолама Цицелко

    15 0 Отговор
    А как бяха проведени честни избори, без да ги управлявам лично аз?

    19:25 23.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ламбо

    14 1 Отговор
    Tова момченце не е ли в панделата .

    19:33 23.04.2026

  • 9 как ги докарват с какво ги правят такива

    11 0 Отговор
    този много прилича на единидеееот дето се показваше и ни плашеше с ковид истерията.....бе някакъв дооктор по тропична медицина.....същата идееотска физиономия!

    19:46 23.04.2026

  • 10 Очевидец

    7 0 Отговор
    Таа Х Л А МИ Д И Я от кой К Е Н Е Ф изпълзя

    20:03 23.04.2026

  • 11 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    По сведения на участници, тази година средата в РИКовете наистина е била много лоша - тотален недостиг на крек!

    😂😂😂

    20:26 23.04.2026

  • 12 ?????

    3 1 Отговор
    "Лоша среда" нямаше да има ако момчето го бяха оставили министър на честните избори.
    Всичко щеше да е пито - платено.

    20:44 23.04.2026

  • 13 хитлер

    2 0 Отговор
    Този наркоман защо още е жив че и акъли раси.Заличавай наркоманското петно.

    22:59 23.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове