Гласуваха ли избирателите с преференции на изборите на 19-и април?

24 Април, 2026 07:48 953 9

Според разписанията на Изборния кодекс, гласуващите в страната избиратели имат право да подкрепят не само формацията, която харесват, но и конкретен кандидат от нейната листа

Гласуваха ли избирателите с преференции на изборите на 19-и април?
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 19-и април бяха поредните предсрочни парламентарни избори в страната. Според действащото изборно законодателство, гласуващите в избирателните райони в страната, имаха право да пренаредят партийните листи чрез използването на преференция.

След края на изборния ден стана ясно, че общо пет формации ще участват в 52-ото Народно събрание. Депутати в новия парламент ще излъчат от Прогресивна България, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС и Възраждане.

А в каква степен техните избиратели се възползваха от възможността да пренаредят кандидатите в листите в различните райони в страната, ще разгледаме в настоящия анализ. Данните в него са от обработените на 100% протоколи на районните избирателни комисии, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия.

Правилата за преференциалното гласуване

Според разписанията на Изборния кодекс, гласуващите в страната избиратели имат право да подкрепят не само формацията, която харесват, но и конкретен кандидат от нейната листа. Това става чрез използването на преференция при гласуване.

Също така всички гласове за конкретна партия/коалиция, в които не е отбелязано предпочитание, се броят като подадени за водача на листата. Това са т. нар. „служебни” преференции.

Така, за да се пренареди една листа, е необходимо броят на подадените преференции за даден кандидат да не е по-малък от 7% от всички гласове, получени от партията/коалицията в съответния изборен район (ИР). Прагът за изместване на водачът в листата в действителност е много по-висок, поради наличието на описаните по-горе „служебни” преференции.

Преференциите в изборите на 19-и април

Данните от протоколите на районните избирателни комисии (преди поправките на Централната избирателна комисия) показват, че подадените с преференции действителни гласове в страната са 1 254 993 или 41.1% от всички гласували.

Петте формации, влизащи в парламента, получиха общо 2 507 937 гласа (само от секциите в страната). От възможността да гласуват с преференция за техните листи са се възползвали 1 050 501 техни избиратели или 41.9%

В тези парламентарни избори, в най-голяма степен своето предпочитание са давали гласуващите за листите на ГЕРБ-СДС – 52,3%, следвани от ПП-ДБ с 50.9%, които в последните дни завихриха коалиционен скандал около пренарежданията в листите си.

И в тази кампания най-рядко към преференцията са се насочвали избирателите на ДПС- 32.9%. Именно те през годините най-рядко са използвали опцията да гласуват за предпочитани от тях кандидати.

Картата по-долу показва употребата на преференциално гласуване за 5-те партии и коалиции, които ще имат представители в парламента. Информацията е представена за всички изборни райони в страната.

Според данните от протоколите на районните избирателни комисии в най-голяма степен преференциалното гласуване е използвано в район Благоевград – 60% от избирателите на партиите, участвали в изборите, са се възползвали от преференцията. Следват Враца с 48.6% и Пазарджик с 47.6%.

Най-рядко преференцията е използвана от избирателите в районите Кърджали – 13.4%, Търговище – 28.2%, Силистра – 32.3%. Традиционно това са областите, в които гласуващите в най-голяма степен харесват подредбата на листите, така, както е предложена от партийните централи. И докато в изборите до 2024 г. там победител бе ДПС, сега само в Кърджали движението е запазило преднина пред Прогресивна България.

След преференциите

В листите на 5-те партии и коалиции има общо 125 кандидати, които са преминали бариерата от 7%. Така те получават и шанс да променят местата си в първоначалната партийна подредба. В този брой не са включени водачите на листи в отделните райони. Тепърва ще стане ясно кои точно ще са депутатите в 52-ото Народно събрание и от кои райони и формации ще бъдат излъчени те.

Най-много кандидати, преминали 7%, има в листите на коалиция ГЕРБ-СДС – 37 Следват ПП-ДБ с 34, ДПС с 33. Единадесет са кандидати от листите на Възраждане и десет от тези на Прогресивна България, събрали 7% или повече преференции.

От ДПС вече направиха първите следизборни рокади. За да могат да влезнат фаворити на партията се отказаха водачи на листи и кандидати, събрали висок преференциален вот. Така Хамид Хамид и Станислав Атанасов отново ще бъдат депутати в 52-ото Народно събрание.

В тези избори само в един район се получи изместване на водач на партийна листа – тази на ГЕРБ-СДС в Благоевград. Стефан Апостолов – синът на кмета на Симитли, успя да събере “традиционната” си подкрепа в района от 6 860 гласа (23%) и да измести от първото място бившия министър председател Росен Желязков.

Интересен момент е, че партийната дисциплина на симпатизантите на ДПС най-често не работи в “нетрадиционните” за партията райони. Така например в София област 76.7% от гласовете за Движението са подадени с преференция. Следват Перник със 71.2% и Плевен с 62.2% или в пъти над средното за партията на национално на ниво

Данните и след тези избори показват, че посочените от формациите първи места са запазени за партийните лидери и основните фаворити на политическите сили. “Служебните преференции”, които тези кандидати получават, им осигуряват почти сигурна защита. В допълнение, тя става двойна, защото лидерите имат възможност да са начело на листите в два избирателни района.

По този начин преференциалното гласуване практически се превръща в състезание за второто място. То гарантира известна стабилност на партийните структури, защото ограничава възможността да се налагат кандидати, различни от тези, които ръководните органи са приели. Наред с това обаче “двойната застраховка“ за партийните водачи е донякъде лицемерна, ако приемаме и принципа, че парламентаристите трябва в най-голяма степен да представляват волята на своите избиратели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    0 2 Отговор
    Вие сега ли се сетихте ,ЧЕ: "На 19-и април бяха поредните предсрочни парламентарни избори в страната. "?????

    Коментиран от #4, #5

    08:10 24.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Царят на ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ - Дидо Дънката ИЗЧЕЗНА от България🤔❗

    08:19 24.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор
    Вечният депутат Данчо Ментата, май ще излезе в пенЦия ❗
    А новото НС май пак ще си има ПКП🤔❗

    08:21 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мъкаааа":

    Не , но яв.но НЕ зн.аеш, че изб.раните от две ли.сти дУ.пЕ.тати още не са об.явили от коя листа ще влязат❗ А това е ва.жно за двама кан.дидати след тях в листите, защото единият от тях ще остане "зад бо.рда"❗

    Коментиран от #9

    08:24 24.04.2026

  • 6 някои

    2 2 Отговор
    честито на есен отново избори заедно с президентските така ще е без краи в тоя водовъртеж

    08:25 24.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    МНОГО ОТ ЛИДЕРИТЕ НА ДПС СЕ ГОТВЯТ ЗА
    " ГОЛЯМАТА ЕКСКУРЗИЯ " ;)
    ......
    НЕ СЕ ТЪРПИ С ЧЕРВЕНИЯ ТОРМОЗ ЗА ОТКРАДНАТИТЕ ОТ ТЯХ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ :)

    08:27 24.04.2026

  • 8 към Радев

    3 0 Отговор
    Радев не трябва по никакъв начин да се успокоява и много да внимава с ППДБ. По-добре да работи с всеки друг, но не и с тях. В момента местните им структури, които все още са в шок, са получили новите указания. Отначало са мислели да изнудват Радев за подкрепа и де факто да му измъкнат властта, както направиха с Борисов и кабинета Денков. Но след резултатите имат нова тактика. Първо, ще си траят до Нова година, докато се смени ВСС и прокуратурата, за да успеят до пробутат свои хора, уж като „независими“ експерти и професионалисти. През това време на структурите е наредено денонощно плюене и хейт по Радев, като всичко ще се координира от някакъв център, наречен „Демократична общност“ – уж не са от ППДБ. Целта е мощна дискредитация вътре и вън от страната и да вземат президентските избори. След това техният президент ще поведе протести, майдани, ще купят депутати, ще има натиск от вън и да махнат Радев. Това им е плана. Затова докато може, това гнездо на национални предатели, интриганти и продажници трябва да се унищожи до край.

    08:46 24.04.2026

  • 9 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какво стана с оня пияния човек от ППДБ, ще го правят ли депутат?

    08:55 24.04.2026

