Проф. Спас Ташев: ЕС не познава в детайли македонския въпрос, нужна е по-активна българска позиция

24 Април, 2026 10:24 1 008 33

Става дума по-скоро за незнание, отколкото за политическа провокация

Проф. Спас Ташев: ЕС не познава в детайли македонския въпрос, нужна е по-активна българска позиция - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Публични изявления на белгийския външен министър по време на негово посещение в Република Северна Македония предизвикаха коментари и недоволство у нас. Той заяви, че: „Двустранните въпроси не следва да възпрепятстват процеса на разширяване на Европейския съюз.“ След подписването на т.нар. Европейско предложение, известно още като Френското предложение, въпросите на интеграцията на РСМ в ЕС са въпрос между Скопие и европейските институции на база спазване на критерии и условия.

Става дума по-скоро за незнание, отколкото за политическа провокация, коментира в "Денят започва" проф. Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към БАН и председател на Сдружението на потомци на бежанци и преселници от територията на РСМ и приятели.

Проф. д.н. Спас Ташев, Институт за изследване на населението и човека към БАН: "Аз си го обяснявам по-скоро като незнание, но незнанието се дължи на няколко фактора. Първо – не са длъжни белгийските или други представители на дипломацията от Западна Европа да познават в детайли македонския въпрос. Второ – пасивната българска политика през последните години. Непрекъснато апелираме, че трябва да имаме една проактивна политика, но за съжаление не виждаме такива примери, което създава пробойни в общия европейски консенсус. Ако върнем лентата назад, само през последната година президентът на Хърватия е правил подобни изказвания, от Черна гора също са идвали подобни послания. В предишни години дипломацията на Скопие направи пробив в Германия, където Бундестагът тръгна да признава македонска идентичност – нещо, което не е обект на международно признание."

Той обясни, че заради това Сдружението на потомци на бежанци и преселници от територията на РСМ са направили протестна декларация, в която да разясним същността на проблема.

"Европейският съюз има като свой приоритет разширяването към Западните Балкани. Логично е. Когато България беше председател на ЕС, също лансирахме разширяването като основен приоритет. Ръководителите на западноевропейската дипломация не навлизат в детайли.

Имаше дебати в Европейския парламент и беше постигнат европейски консенсус. Само че сега има нов състав на ЕП и една голяма част от евродепутатите вече не познават тези детайли, което показва необходимост от постоянно темата да бъде представяна. Тук става дума за права на човека, а не за двустранен спор. Този проблем възниква от края на 1944 г. По време на комунистическото управление България - София упорито е мълчала по темата за нарушаването на човешките права на хора с българска идентичност. Едва през последните няколко години въпросът започна да се поставя по-ясно и системно."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин я създаде

    9 3 Отговор
    тази територия, наречена Македония!

    Коментиран от #3, #7, #8, #9, #12

    10:28 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 По точно

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин я създаде":

    А Георги Димитров го подпомагаше активно.

    10:37 24.04.2026

  • 4 Перо

    9 1 Отговор
    Аз не знам какво правят БГ евродепутати в Брюксел! “Макетата”, без да са в ЕС имат достъп на всякъде и контактуват с всички ръководни комисари! Представят фалшифицирани “факти”, събития, научна история, измислени юридически казуси, особено по въпросите за правата на човека! Разбира се това няма да им помогне за генералните решения, но залагат на дългосрочна програма и системни провокации за разложение на определени политики на ЕС! Насочват усилията си в международните организации и съдилища! В БГ бяха ликвидирани координационните институции по националистически въпроси и не се следи тяхната анти-българска дейност!

    10:38 24.04.2026

  • 5 Така де

    2 6 Отговор
    Активната българска позиция стана ясна след избирането на Р. Радев. Никой европеец няма да се застъпи за русофилска България. Затова РСМ има по-голям авторитет в ЕС.

    Коментиран от #10, #15, #29

    10:40 24.04.2026

  • 6 Някой

    4 0 Отговор
    Много е просто. По държави да питат историците си и дали имат техните държави в миналото договори с някаква Македония. Да проверят на допитване 1945г какъв е резултата там. Как около Св. Македония по държави има български малцинства и как се говори например в Албания от другата страна на България. И да питат баварците немци ли са?

    10:41 24.04.2026

  • 7 Дори

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин я създаде":

    Путин каза, че азбуката ни е създадена в македонските земи, намек, че е македонска.

    Коментиран от #11, #13

    10:42 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин я създаде":

    Не харесва някаква дума. Ще тествам дали съм нацелил:
    Хич не съм запознат, но на сегашните нищо няма да повярвам от псевдоисторията която разправят, само за да очернят разни. Скоро ще ни убеждават, че Турция ни е освободила от руско робство, нищо че Турция е създадена едва 1923г. Сор-осоидна история по която гоним северомакедонците.

    10:44 24.04.2026

  • 10 Освен това

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    Р. Радев ще провежда ли референдум за възстановяване на лева? И за излизане на България от ЕС и НАТО?

    Коментиран от #14

    10:45 24.04.2026

  • 11 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дори":

    Путин се измъкна дипломатически. Тук се считаше, че е създадена в Охрид и реално Путин потвърди теория която се твърдеше тук. После вече се счита за по Преслав и Плиска е школа там, че там са открити най-старите неща с такава писменост. Реално тук се считаше същото! вие гледате само как да очерните и пропускате тотално други. В САЩ има прието от конгреса за северомакеданската култура там и на кораба на Колумб (имало 2 българи) и едва ли не как като колумб открил Америка и заварил там западномакедонците. Освен всякакви други като Чърчил викал, че държава България не трябва да съществува. Как Райха и Германиите ни ограбват в десетки милиарди лева с опрощаването на дълговете им, където войските на Райха тук са ползвали неща безплатно като по спогодбата Нойбахер. Как 1944 тук идва Трети УКРАИНСКИ фронт - било в съюз със САЩ и Великобритания. И как България е върната с граници от 1.1.1941г с решение в Париж. Но всичко това такива като вас ще пропуснат.

    10:51 24.04.2026

  • 12 Стига бе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин я създаде":

    А Сталин дали е бил роден през 1878, за да създаде тази територия Македония?

    10:53 24.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дори":

    Логично Уотсън. Щом е писана от Климент Охридски, къде е този Охрид , бе? На лунната ли?

    Коментиран от #18

    10:54 24.04.2026

  • 14 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Освен това":

    Аз съм за излизане от еврозоната, ЕС и НАТО.
    Фактът че с погазване на референдума потъпкаха:
    1. Демокрацията - в превод народното управление;
    2. Конституцията член 1 алинея 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и алинея 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - това което направиха - еврото е загуба на суверенитет и трябваше да решава народа);
    3. Закона за прякото участие;
    4. Договора за функциониране на ЕС член 140 за еврото, на когото се основава и закона за еврото. Потъпкаха параграф 1 за критериите с лъжите за инфлацията - погледнете цените в магазините. Изисква се там да сме до трите държави с най-добри показатели или тогава около 1.4-1.5% инфлация. С измислена граница от 2.8%. НСИ излъга за 2.7% докато Евростат даваше 3.8%. Някой месец по-късно самата НСИ даваше 5.6% инфлация.
    Отделно в договора има параграф 3, по който след одобрение по критерии се изисква одобрение от всички страни в еврозоната и самата кандидат членка! По договор ние тепърва трябваше да казваме ДА или НЕ, а не както лъжеха.
    Просто ни управляват престъпници и това е доказан факт!

    10:57 24.04.2026

  • 15 Стига бе

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    То па 20 г. в ЕС, така някой европеец се е застъпил за нас, че постоянно млатят българи из македонско.

    Коментиран от #22

    10:58 24.04.2026

  • 16 ДЕТАЙЛИ?

    0 1 Отговор
    ВЕСТНИК “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО” №78 от 04.12.1933г.

    “ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”

    В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недоп

    Коментиран от #17

    11:03 24.04.2026

  • 17 ДЕТАЙЛИ?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДЕТАЙЛИ?":

    ... Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недопустима немарливост. Ако ли пък редакцията действително смята Тракия, Македония и Добруджа за “отрязани части от снагата на България, то това е толкова опасна работа, че трябва веднага да се обърне внимание върху редакцията на оня наш вестник на който е поверена една от най-отговорните задачи на мобилизация на трудещите се жени срещу империалистическата политика на фашистка България и готвещата се война. За честта на в. “Работничка” ние не допускаме редакцията да мисли, че Тракия, Македония и Добруджа са “отрязани части от снагата на България” Но все пак допуснатата грешка на в.”Работничка” трябва да ни накара да се замислим върху следното.
    Има не малко класосъзнателни, които мислят, че Македония, Тракия и Добруджа, са български земи. Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население. Едни от тия уж класосъзнателни (предимно интелигенти) не могат да видят по-далеч от носа си и мъдруват лукаво, а други явно не са ликвидирали с националистическите и шовинистични предразсъдъци, които са още живи у тях. “Разтърси някой руски комунист и ще видиш у него великодържавния руски шовинист” казваше Ленин преди 13 години. “разтърси някой български класосъзнателен и ще видиш у него великодържавния български шовинист” с пълно основание можем да кажем и ние. Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смис

    Коментиран от #19

    11:05 24.04.2026

  • 18 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Наричаме нашата азбука славянска, а не българска. Това ни е наложено от братушките. Така че може да се нарече и македонска.

    11:06 24.04.2026

  • 19 ДЕТАЙЛИ?

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДЕТАЙЛИ?":

    ...Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смисъл на думите на великия учител, да разберем колко дълбоко е съумяла буржоазията да вкорени националистичните и шовинистични предразсъдъци в масите, че от тази зараза не са се очистили мнозина класосъзнателни, за да стане ясна всичката важност на нашата задача в борбата срещу великодържавния шовинизъм, както и срещу дребнобуржоазния национализъм. В лицето на онези уж класосъзнателни, които мъдруват върху обстоятелството, че “в Македония, Тракия и Добруджа живее компактно българско население” ние трябва да открием проводници на великобългарския шовинизъм.
    Една от най-главните наши задачи, в борбата срещу войната във връзка и с класовото пролетарско разрешение и на националния въпрос, това е борбата срещу великодържавния шовинизъм и дребнобуржоазния национализъм. Дългът на нашия печат е да разкрива всички проявления на великодържавния и дребнобуржоазния национализъм, водейки борбата срещу великодържавния шовинизъм по националния въпрос, като главна опасност в редовете на българските работници и селяни. Нашата задача е да разобличаваме, неуморно българския великодържавен шовинизъм, лъжата за българския характер на Македония, Тракия и Добруджа - това прикритие за завоевателната империалистическа политика на фашистка България. Нашата задача е да доказваме неуморно, че Македония, Тракия и Добруджа, трябва да принадлежат на македонци, тракийци и добруджанци. Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работни

    Коментиран от #21

    11:07 24.04.2026

  • 20 Българин

    0 1 Отговор
    През 1200 г. пр. н.е., дорийците (Гърците) и наетите от тях причерноморски кимерийци нападнали българския град Атряч – Троя.

    Средновековният византийски учен и писател Йоан Цеца пише:

    “И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей, и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,водейки войска от хуни-българи-мирмидонци, на брой две хиляди и петстотин …

    ”Според неговите думи, античните пеони, населявали територията на днешните централна и северна Гърция, са били Българи: “А Пирехми водеше пеонците, сиреч българите,от река Аксиос, сиреч от Вардара …Хроми и Еном командваха всички мизи.”И още: “А пеонци са Българите. Не вярвай на глупците, да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те глупците смятат, че Аксиос е различен от Вардара, и казват, че се пише с дифтонг…”Йоан Цеца. Откъси. В: ГИБИ т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 104.105.

    11:08 24.04.2026

  • 21 ДЕТАЙЛИ?

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДЕТАЙЛИ?":

    ... Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работници, работнички, селяни и селянки на борба срещу завоевателната политика на българския империализъм за осуетяване на готвещата се война и въоръжена антисъветска интервенция, да мобилизира трудещите се маси у нас на борба под лозунга за правото на Македония, Добруджа и Тракия за пълно национално самоопределение до отделяне в самостоятелна държавна единица под лозунга за единен работнически фронт на пролетариата и угнетените народи и националности на Балканите.
    Дългът на в.”Работничка” е да провежда неуморно тази задача сред трудещите се жени без което самото нейно изпълнение е невъзможно, а не да допуща такива грешки, които я правят несъзнателно проводник на великобългарския шовинизъм.
    Надяваме се, че редакцията на в.”Работничка” ще разбере добре своята грешка и ще я поправи, не само чрез необходимата за случая самокритика, но и чрез всестранното подобрение на вестника, чрез работата за неговото издигане на ленинска височина за да бъде той истински борчески тръбач на класовата пролетарска идеология и класов организатор на работничките и всички трудещи се жени в нашата страна.
    читател на в. “Работничка”

    11:08 24.04.2026

  • 22 Тъй де

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стига бе":

    Защото за нас трябва да се застъпва Русия, която търсим, а не Европа, която постоянно критикуваме.

    11:08 24.04.2026

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Самите дорийци се оказали покорени от българската култура. Така гърците възприели от българите традицията да живеят на родове, общини в градове-държави (или с развито самоуправление и автономия), много митове (митът за Икар, например, е гръцка преработка на мита за Мардукан – Карга), названия на техните градове, някои обичаи (българската борба – спартанската борба, българските възпоменателни състезания за спускане на траурния флаг “алама” – гръцките Олимпийски игри и т.н.),

    Интересно е, че и превземането на Атряч древногръцкият поет Омир е изобразил във вида на българския празник нардуган. Участниците в нардугана правели снежен град и се разделяли на две групи, едната от които защитавала града, а другата го щурмувала с огромно чучело кон.

    Точно така, с помощта на конско чучело в поемата на Омир “Илиада” гърците завладели град Атряч (Троя)!Даже гръцкото название на Гърция – Елада – произхожда от древнобългарското елам – “страна”.

    11:09 24.04.2026

  • 24 Българин

    1 0 Отговор
    След 10-годишна война Атряч бил разгромен, но част от атрячите доплавала на българските кораби бейнеки до Апенинския полуостров . . .

    Онези атрячи, които отплавали към Апенините, населили редица райони на полуострова и създали своя апенинска държава под предишното българско название Идел. От названието Идел възникнало името на съвременната държава Италия.

    Когато през 451г. кан Атила с 150-хилядна армия от днешна Унгария потеглил към Рим за да унищожи Римската империя и превзел Северна Италия с Милано, апенинските заселници-етруските – тържествено посрещнали българския кан и го помолили да не воюва с тях, като му разказали своето общо българско родословие.

    11:10 24.04.2026

  • 25 Българин

    1 1 Отговор
    По думите на Гали даже на царя на българите – Атила, жителите на Апенините “говорили за своето идване тук от бреговете на Идел, за да не воюва с тях”

    Самите атрячи били наричани от съседите им етруски (изопачено “атряч”), а те наричали своите съседи алтънбашци – “златоглави” (от българското алтънбаш произхожда древното название на италианците – латиняни).

    11:11 24.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    1 1 Отговор
    Етруските (Българите) се прекланяли пред щастливото число седем (седемте хълма на Рим), пред българските духове Туран, Адонис (от Утен) и на Тигез (една от формите на името Таргиз), и предавали от поколение на поколение българския мит за спасението на момчето от Вълка (под формата на легенда за основаването на Рим), а на Рим – от крясъците на гъските.

    11:13 24.04.2026

  • 28 Българин

    0 1 Отговор
    По думите на Гали българите са основали в Идeл – Итaлия известните градове "C е р е " или Цeра (от старобългарското c е р е – буквално “трoнен килим”, в преносен смисъл – “столица”), Болoня (от българското бoлън – “заливна ливада”, “ливада, заливана от пролетните води”), Венеция (от българското Бинячe – “Дух или господар на Водата”), Рим (от българското название на областта Рyм, чийто център бил град Aтряч – Трoя), Генуа (от названието на българския род Енeй), Равена (от българското авeн oвин) дали са име на италианските области Лигуpия (“лигур” – от “локър” – форма на етнонима “б y л г а р”) и Тоскана (от старобългарското “тюш тyз” – “блато със силни изпарения”), на моретата – Лигурийско и Тиренско (от българското “тирен” – “дълбоко”) и т.н

    11:18 24.04.2026

  • 29 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Така де":

    Така де, ходи се прегледай вече😂

    11:22 24.04.2026

  • 30 Българин

    0 0 Отговор
    САМОДИВИ - красиви женски горски духове с чисто човешки облик, родствени на вилите. Всяка вечер те се събират на една и съща поляна в най-отдале1чените гъсти гори, наречена "ХОРище", където цяла нощ танцуват боци вълшебно ХОРО, облечени в чисто бели дълги ленени ризи, вероятно отдавайки почит на боговете. По време на танца си едва докосват земята със стъпала, а стъпканите вълшебни билки разнасят силно лечебно ухание... Поради това болните ХОРа, които събират достатъчно смелост да пренощуват край ХОРището, а към тях самодивите се отнасят необичайно благосклонно, докато в повечето случай са твърде зле настроени към ХОРА и при среща им нанасят множество вреди. Съвсем голи

    11:33 24.04.2026

  • 31 Българин

    0 0 Отговор
    САМОДИВИТЕ често яздят едри елени със златни РОга... които са техни любимци... Ако по време на лов човек убие такъв елен, покровителката му отмъщава жестоко на ловеца, като го ослепява или му праща болест, следвана от сигурна смърт.... На такива болни никой не може да помогне, а ако посмеят да се появят на ХОРище, тамошните самодиви веднага ги разпознават и ги ъмъртвяват със смъртоностни писъци. .... САМОДИВИТЕ трудно устояват на красиви млади мъже, на които помагат както могат - превръщали се в бели коне и ги пренасят където пожелаят и дори се случва да им дадат три бели конски косъма.... След време, ако изпадне в беда, мъжът може да запали един от космите, при което съответната САМОДИВА се появява и го измъква от ситуацията. САМОДИВИТЕ се страхуват от светлината и поради това на развиделиняване всички бързо напускат ХОРището и се укриват в горските усои, така че няма няма неприятна среща с тях през деня....

    11:34 24.04.2026

  • 32 Българин

    0 0 Отговор
    САМОДИВИ

    Изгледайте в ютюбе: "DENIA PENCHEVA - MIX 2011 / ДЕНИЯ ПЕНЧЕВА - Микс 2011 (Official Music Video)"

    11:36 24.04.2026

  • 33 сърбеж

    0 0 Отговор
    Нека се сърбеят,тяхна работа.

    11:44 24.04.2026

