Проф. Спас Ташев: ЕС не познава в детайли македонския въпрос, нужна е по-активна българска позиция

Публични изявления на белгийския външен министър по време на негово посещение в Република Северна Македония предизвикаха коментари и недоволство у нас. Той заяви, че: „Двустранните въпроси не следва да възпрепятстват процеса на разширяване на Европейския съюз.“ След подписването на т.нар. Европейско предложение, известно още като Френското предложение, въпросите на интеграцията на РСМ в ЕС са въпрос между Скопие и европейските институции на база спазване на критерии и условия.
Става дума по-скоро за незнание, отколкото за политическа провокация, коментира в "Денят започва" проф. Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към БАН и председател на Сдружението на потомци на бежанци и преселници от територията на РСМ и приятели.
Проф. д.н. Спас Ташев, Институт за изследване на населението и човека към БАН: "Аз си го обяснявам по-скоро като незнание, но незнанието се дължи на няколко фактора. Първо – не са длъжни белгийските или други представители на дипломацията от Западна Европа да познават в детайли македонския въпрос. Второ – пасивната българска политика през последните години. Непрекъснато апелираме, че трябва да имаме една проактивна политика, но за съжаление не виждаме такива примери, което създава пробойни в общия европейски консенсус. Ако върнем лентата назад, само през последната година президентът на Хърватия е правил подобни изказвания, от Черна гора също са идвали подобни послания. В предишни години дипломацията на Скопие направи пробив в Германия, където Бундестагът тръгна да признава македонска идентичност – нещо, което не е обект на международно признание."
Той обясни, че заради това Сдружението на потомци на бежанци и преселници от територията на РСМ са направили протестна декларация, в която да разясним същността на проблема.
"Европейският съюз има като свой приоритет разширяването към Западните Балкани. Логично е. Когато България беше председател на ЕС, също лансирахме разширяването като основен приоритет. Ръководителите на западноевропейската дипломация не навлизат в детайли.
Имаше дебати в Европейския парламент и беше постигнат европейски консенсус. Само че сега има нов състав на ЕП и една голяма част от евродепутатите вече не познават тези детайли, което показва необходимост от постоянно темата да бъде представяна. Тук става дума за права на човека, а не за двустранен спор. Този проблем възниква от края на 1944 г. По време на комунистическото управление България - София упорито е мълчала по темата за нарушаването на човешките права на хора с българска идентичност. Едва през последните няколко години въпросът започна да се поставя по-ясно и системно."
1 Сталин я създаде
3 По точно
До коментар #1 от "Сталин я създаде":А Георги Димитров го подпомагаше активно.
4 Перо
5 Така де
6 Някой
7 Дори
До коментар #1 от "Сталин я създаде":Путин каза, че азбуката ни е създадена в македонските земи, намек, че е македонска.
9 Някой
До коментар #1 от "Сталин я създаде":Не харесва някаква дума. Ще тествам дали съм нацелил:
Хич не съм запознат, но на сегашните нищо няма да повярвам от псевдоисторията която разправят, само за да очернят разни. Скоро ще ни убеждават, че Турция ни е освободила от руско робство, нищо че Турция е създадена едва 1923г. Сор-осоидна история по която гоним северомакедонците.
10 Освен това
До коментар #5 от "Така де":Р. Радев ще провежда ли референдум за възстановяване на лева? И за излизане на България от ЕС и НАТО?
11 Някой
До коментар #7 от "Дори":Путин се измъкна дипломатически. Тук се считаше, че е създадена в Охрид и реално Путин потвърди теория която се твърдеше тук. После вече се счита за по Преслав и Плиска е школа там, че там са открити най-старите неща с такава писменост. Реално тук се считаше същото! вие гледате само как да очерните и пропускате тотално други. В САЩ има прието от конгреса за северомакеданската култура там и на кораба на Колумб (имало 2 българи) и едва ли не как като колумб открил Америка и заварил там западномакедонците. Освен всякакви други като Чърчил викал, че държава България не трябва да съществува. Как Райха и Германиите ни ограбват в десетки милиарди лева с опрощаването на дълговете им, където войските на Райха тук са ползвали неща безплатно като по спогодбата Нойбахер. Как 1944 тук идва Трети УКРАИНСКИ фронт - било в съюз със САЩ и Великобритания. И как България е върната с граници от 1.1.1941г с решение в Париж. Но всичко това такива като вас ще пропуснат.
12 Стига бе
До коментар #1 от "Сталин я създаде":А Сталин дали е бил роден през 1878, за да създаде тази територия Македония?
13 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Дори":Логично Уотсън. Щом е писана от Климент Охридски, къде е този Охрид , бе? На лунната ли?
14 Някой
До коментар #10 от "Освен това":Аз съм за излизане от еврозоната, ЕС и НАТО.
Фактът че с погазване на референдума потъпкаха:
1. Демокрацията - в превод народното управление;
2. Конституцията член 1 алинея 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и алинея 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - това което направиха - еврото е загуба на суверенитет и трябваше да решава народа);
3. Закона за прякото участие;
4. Договора за функциониране на ЕС член 140 за еврото, на когото се основава и закона за еврото. Потъпкаха параграф 1 за критериите с лъжите за инфлацията - погледнете цените в магазините. Изисква се там да сме до трите държави с най-добри показатели или тогава около 1.4-1.5% инфлация. С измислена граница от 2.8%. НСИ излъга за 2.7% докато Евростат даваше 3.8%. Някой месец по-късно самата НСИ даваше 5.6% инфлация.
Отделно в договора има параграф 3, по който след одобрение по критерии се изисква одобрение от всички страни в еврозоната и самата кандидат членка! По договор ние тепърва трябваше да казваме ДА или НЕ, а не както лъжеха.
Просто ни управляват престъпници и това е доказан факт!
15 Стига бе
До коментар #5 от "Така де":То па 20 г. в ЕС, така някой европеец се е застъпил за нас, че постоянно млатят българи из македонско.
16 ДЕТАЙЛИ?
“ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”
В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недоп
17 ДЕТАЙЛИ?
До коментар #16 от "ДЕТАЙЛИ?":... Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недопустима немарливост. Ако ли пък редакцията действително смята Тракия, Македония и Добруджа за “отрязани части от снагата на България, то това е толкова опасна работа, че трябва веднага да се обърне внимание върху редакцията на оня наш вестник на който е поверена една от най-отговорните задачи на мобилизация на трудещите се жени срещу империалистическата политика на фашистка България и готвещата се война. За честта на в. “Работничка” ние не допускаме редакцията да мисли, че Тракия, Македония и Добруджа са “отрязани части от снагата на България” Но все пак допуснатата грешка на в.”Работничка” трябва да ни накара да се замислим върху следното.
Има не малко класосъзнателни, които мислят, че Македония, Тракия и Добруджа, са български земи. Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население. Едни от тия уж класосъзнателни (предимно интелигенти) не могат да видят по-далеч от носа си и мъдруват лукаво, а други явно не са ликвидирали с националистическите и шовинистични предразсъдъци, които са още живи у тях. “Разтърси някой руски комунист и ще видиш у него великодържавния руски шовинист” казваше Ленин преди 13 години. “разтърси някой български класосъзнателен и ще видиш у него великодържавния български шовинист” с пълно основание можем да кажем и ние. Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смис
18 Така де
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Наричаме нашата азбука славянска, а не българска. Това ни е наложено от братушките. Така че може да се нарече и македонска.
19 ДЕТАЙЛИ?
До коментар #17 от "ДЕТАЙЛИ?":...Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смисъл на думите на великия учител, да разберем колко дълбоко е съумяла буржоазията да вкорени националистичните и шовинистични предразсъдъци в масите, че от тази зараза не са се очистили мнозина класосъзнателни, за да стане ясна всичката важност на нашата задача в борбата срещу великодържавния шовинизъм, както и срещу дребнобуржоазния национализъм. В лицето на онези уж класосъзнателни, които мъдруват върху обстоятелството, че “в Македония, Тракия и Добруджа живее компактно българско население” ние трябва да открием проводници на великобългарския шовинизъм.
Една от най-главните наши задачи, в борбата срещу войната във връзка и с класовото пролетарско разрешение и на националния въпрос, това е борбата срещу великодържавния шовинизъм и дребнобуржоазния национализъм. Дългът на нашия печат е да разкрива всички проявления на великодържавния и дребнобуржоазния национализъм, водейки борбата срещу великодържавния шовинизъм по националния въпрос, като главна опасност в редовете на българските работници и селяни. Нашата задача е да разобличаваме, неуморно българския великодържавен шовинизъм, лъжата за българския характер на Македония, Тракия и Добруджа - това прикритие за завоевателната империалистическа политика на фашистка България. Нашата задача е да доказваме неуморно, че Македония, Тракия и Добруджа, трябва да принадлежат на македонци, тракийци и добруджанци. Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работни
20 Българин
Средновековният византийски учен и писател Йоан Цеца пише:
“И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей, и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,водейки войска от хуни-българи-мирмидонци, на брой две хиляди и петстотин …
”Според неговите думи, античните пеони, населявали територията на днешните централна и северна Гърция, са били Българи: “А Пирехми водеше пеонците, сиреч българите,от река Аксиос, сиреч от Вардара …Хроми и Еном командваха всички мизи.”И още: “А пеонци са Българите. Не вярвай на глупците, да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те глупците смятат, че Аксиос е различен от Вардара, и казват, че се пише с дифтонг…”Йоан Цеца. Откъси. В: ГИБИ т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 104.105.
21 ДЕТАЙЛИ?
До коментар #19 от "ДЕТАЙЛИ?":... Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работници, работнички, селяни и селянки на борба срещу завоевателната политика на българския империализъм за осуетяване на готвещата се война и въоръжена антисъветска интервенция, да мобилизира трудещите се маси у нас на борба под лозунга за правото на Македония, Добруджа и Тракия за пълно национално самоопределение до отделяне в самостоятелна държавна единица под лозунга за единен работнически фронт на пролетариата и угнетените народи и националности на Балканите.
Дългът на в.”Работничка” е да провежда неуморно тази задача сред трудещите се жени без което самото нейно изпълнение е невъзможно, а не да допуща такива грешки, които я правят несъзнателно проводник на великобългарския шовинизъм.
Надяваме се, че редакцията на в.”Работничка” ще разбере добре своята грешка и ще я поправи, не само чрез необходимата за случая самокритика, но и чрез всестранното подобрение на вестника, чрез работата за неговото издигане на ленинска височина за да бъде той истински борчески тръбач на класовата пролетарска идеология и класов организатор на работничките и всички трудещи се жени в нашата страна.
читател на в. “Работничка”
22 Тъй де
До коментар #15 от "Стига бе":Защото за нас трябва да се застъпва Русия, която търсим, а не Европа, която постоянно критикуваме.
23 Българин
Интересно е, че и превземането на Атряч древногръцкият поет Омир е изобразил във вида на българския празник нардуган. Участниците в нардугана правели снежен град и се разделяли на две групи, едната от които защитавала града, а другата го щурмувала с огромно чучело кон.
Точно така, с помощта на конско чучело в поемата на Омир “Илиада” гърците завладели град Атряч (Троя)!Даже гръцкото название на Гърция – Елада – произхожда от древнобългарското елам – “страна”.
24 Българин
Онези атрячи, които отплавали към Апенините, населили редица райони на полуострова и създали своя апенинска държава под предишното българско название Идел. От названието Идел възникнало името на съвременната държава Италия.
Когато през 451г. кан Атила с 150-хилядна армия от днешна Унгария потеглил към Рим за да унищожи Римската империя и превзел Северна Италия с Милано, апенинските заселници-етруските – тържествено посрещнали българския кан и го помолили да не воюва с тях, като му разказали своето общо българско родословие.
25 Българин
Самите атрячи били наричани от съседите им етруски (изопачено “атряч”), а те наричали своите съседи алтънбашци – “златоглави” (от българското алтънбаш произхожда древното название на италианците – латиняни).
