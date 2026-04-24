Асен Василев защити Кандев: Когато някой започне да си върши работата, опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели

Лидерът на ПП Асен Василев коментира на страницата си във фейсбук заплахите срещу и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев и фалшивите показания, давани срещу него от криминално проявени лица.

"Явно в България, когато някой започне да си върши работата, веднага се опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели.

Заплахите срещу гл. комисар Кандев са абсолютно скандални.

Незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета са единственият път към това да имаме богата, справедлива и европейска България", написа във фейсбук Василев.