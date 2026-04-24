Асен Василев защити Кандев: Когато някой започне да си върши работата, опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели

Асен Василев защити Кандев: Когато някой започне да си върши работата, опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели

24 Април, 2026 13:24 2 411 57

Незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета са единственият път към това да имаме богата, справедлива и европейска България, коментира още лидерът на ПП

Асен Василев защити Кандев: Когато някой започне да си върши работата, опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ПП Асен Василев коментира на страницата си във фейсбук заплахите срещу и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев и фалшивите показания, давани срещу него от криминално проявени лица.

"Явно в България, когато някой започне да си върши работата, веднага се опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели.
Заплахите срещу гл. комисар Кандев са абсолютно скандални.
Незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета са единственият път към това да имаме богата, справедлива и европейска България", написа във фейсбук Василев.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредните жалки по-ар циркове

    30 30 Отговор
    на бандата педрохански НПО украинци

    Коментиран от #4

    13:27 24.04.2026

  • 2 Гост

    26 23 Отговор
    Иди се гръмни ве!

    13:27 24.04.2026

  • 3 Сила

    43 3 Отговор
    Светлозар Лазаров , бивш главен секретар на МВР , човек на Таки и Пеевски , шофьор на Мето и зет на Камен Пенков ....това е човека , който движи Юли Картофа

    13:28 24.04.2026

  • 4 Мисли, ако имаш с какво!

    35 13 Отговор

    До коментар #1 от "Поредните жалки по-ар циркове":

    И за какво им е да си правят PR сега, когато няма предстоящи избори?!

    Коментиран от #21, #31, #34

    13:29 24.04.2026

  • 5 Нено

    16 13 Отговор
    Не очаквах Асен да обърне внимание на турскя сериал.

    13:29 24.04.2026

  • 6 Симитли

    20 6 Отговор
    Откъде Кандев знае че показанията срещу него са фалшиви сина на кмета на община Симитли как събра 8 000 преференции полицията проверява само циганските махали

    13:30 24.04.2026

  • 7 МАФИЯТА АТАКУВА НО

    31 9 Отговор
    Ще ядат дръвцето !!!

    13:32 24.04.2026

  • 8 Майора

    23 31 Отговор
    Ало Кокорчо , май забрави как НПО наСорос , част от които сте вие , гуруто и Прокопиев , АКФ , ССБ уред други са овладели цялата власт в страната и със свое МВР и свои нсчслник служби досегс без избори спечелихте цялата власт в страната! Да не гоеорим за репресиите от дуото Дечев-Кандев , довело до успех новите!3582

    Коментиран от #38

    13:32 24.04.2026

  • 9 Смъртта

    15 8 Отговор
    Падаме Подмасата и Дупиме Бащаси се разпаднаха, сега ще обуват прашките и на магистралата!

    Коментиран от #47

    13:34 24.04.2026

  • 10 Българин

    21 7 Отговор
    Щял Асен да изчисти съдебната система от всички джуджета... Чакаме сега какви ще са новите послушковци в нея. Тя никога не се изчиства.

    13:34 24.04.2026

  • 11 Истината

    26 17 Отговор
    За първи път МВР не е на страната на мутрите и затова е този рев от лапачите на държавен ресурс и абсолютен рекет и контрол на държавните богатства ! ВВС бъде ли почистен скоро ревът ще превърне във вой !

    Коментиран от #40

    13:34 24.04.2026

  • 12 Само да кажа

    21 6 Отговор
    Кандев защо не извърши една проверка в град Белица на Радослав Ревански където е цитаделата на ДПС Ново начало

    13:35 24.04.2026

  • 13 Хаха

    20 21 Отговор
    Педрохански драми - един през друг се пвърлиха да "бранят" Гого секретаря, без дори да са наясно кой, какви съобщения му е пускал, по какъв повод, дори без за са сигурни, че има такива съобщения/обаждания! Ако има такива обаждания, що "великия" главсек още не е установил от кой са и да го арестува моментално, а рИве като ученика Асеня през пубертета!?
    Целият зор е да остане техния човек в МВР с надеждата да дозамете Педрохан "под килима"...

    13:38 24.04.2026

  • 14 Доди

    18 13 Отговор
    Щом Асен се намесва,има гаф за прикриване.

    13:38 24.04.2026

  • 15 Мислител

    23 12 Отговор
    Мутрата и Шиши бяха размазани не от Радев а от народа ! Падне ли ВСС чието негово престъпно разклонение беше Пепи и Осемте джуджета идват добри времена за България !

    Коментиран от #17

    13:40 24.04.2026

  • 16 Бързо по спешност

    6 7 Отговор
    Певски се е обаждал,арест веднага

    13:43 24.04.2026

  • 17 Хаха

    18 7 Отговор

    До коментар #15 от "Мислител":

    Да бе, "Падне ли ВСС" бензина става едно евро, пенсиите 1500, а заплатите 3000 евро...
    Къде ви намират такива "мислители", бе...

    Коментиран от #32

    13:44 24.04.2026

  • 18 Хахахаха😂😂😂😂

    9 7 Отговор
    Асене пусни пияндето в парламента, скучно ще без него!

    13:45 24.04.2026

  • 19 Мнооого

    17 1 Отговор
    стар милиционерски и мутренски номер , имат винаги под ръка кушаревски свидетели ! Никакви скрупули !

    13:46 24.04.2026

  • 20 Молба

    9 4 Отговор
    Махнете корумпетата от ВСС и всички които са имали връзки е Еврото и другите престъпни елементи от митниците и магистралната мафия и върнете казуса за КТБ в съда !

    13:48 24.04.2026

  • 21 Ку-ку

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мисли, ако имаш с какво!":

    Правят циркове за да се чувстват "все силни и незаменими".....а всъщност всичките са едни петрохански п.е.д.е.р.у.г.и....🤣🤣🤣

    13:48 24.04.2026

  • 22 политик

    10 3 Отговор
    Асене ако искаш смяна на ВСС , веднага внесете в НС , а пък от Прогресивна България ще те подкрепим ,защото инистри няма да ти дадем, да си знаеш , ние 131 си имаме

    13:48 24.04.2026

  • 23 Ура,,Ура

    13 5 Отговор
    Краят на прасетата наближава. Личи си по реакциите им.

    13:48 24.04.2026

  • 24 До колкото чух

    11 0 Отговор
    Тоя де писал доносите бил с ,,позивната Светльо" и 100% съм убеден ,че ТОЙ е ...ЛАЗАРОВ...същият де спретна ,,брилянтната касапница" в Лясковец с баретите и бай Петко...

    13:48 24.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 дядото

    9 1 Отговор
    а ние,народа вас за какво ви избираме в парламента.ако не можете или не желаете да въведете ред в държавата - вървете си

    13:49 24.04.2026

  • 27 Ченгета

    4 12 Отговор
    Почтените хора разчитат на теб Асенчо.Не се прави на улав,гледай си икономиката.

    13:51 24.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Продължаваме Промяната

    9 18 Отговор
    Така е. Какво ли не се писа за Асен, за Мирчев, за Терзиев, за Божанов. Бил новия Шиши, измекяри, петроханци и тн. Значи вършат работа. Продължавайте момчета все така. Пък нека копейките да ни наричат еврожиендърчетата

    Коментиран от #50

    13:54 24.04.2026

  • 31 Нямаш с какво да мислиш, да

    13 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мисли, ако имаш с какво!":

    За да останат ПеПеДереБейските министърчета в креслата си и в рундювото правителствно, бе неумния.

    13:56 24.04.2026

  • 32 Мислител

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Бензина е опорка в защита на мутренско - олигархичната престъпна организация ГроБ действаща безнаказано 30 години под чадъра на прокурори и купен ВСС ! Когато има осъдени за чувалите от магистралите , КТБ , Южен поток , Булгартабак итн. хората ще повярват в съдебната система и държавните институции !

    13:57 24.04.2026

  • 33 Шушумиги

    12 2 Отговор
    Ами чакаме действия от Мунчо.Нали за това беше цялата мошенгия с машините и каубоите Узо и кандьо

    13:57 24.04.2026

  • 34 Зъл пес

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мисли, ако имаш с какво!":

    Е че те винаги пискат

    13:58 24.04.2026

  • 35 Дръта чанта

    13 8 Отговор
    Как може да има идиоти да гласуват за тази измет

    Коментиран от #43

    13:59 24.04.2026

  • 36 аналогия

    12 6 Отговор
    ПП скачат в подкрепа на гл.секретар на МВР Кандев сега, както ПП скачаха в защита на гл.секретар на МВР Живко Коцев тогава, със същите копи пейст защитни аргументи, докато балона от дъвка не се спука.

    14:00 24.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бастардо

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Точен както винаги.

    14:02 24.04.2026

  • 39 Леля Асен

    11 5 Отговор
    Гледайте сапунката “Петрохански Неволи”

    14:03 24.04.2026

  • 40 Големдебил

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Не бе,на страната на другите мутри е.

    14:03 24.04.2026

  • 41 Май, май

    6 1 Отговор
    Като не мина номера с протест в защита на служебните министри и хората на Радев изпуснаха, че нито един служебен министър няма да остане министър в новото правителство и взехте та решихте да оставите на власт втория верен ешалон с изграждане на разпознаваем и харесван медиен образ на главния секретар. Интересна стратегия и ми е още по интересно дали ще се получи или Радев ще благодари искренно и ще сложи негови кадри, което масово се очаква и да направи.

    14:04 24.04.2026

  • 42 НЕПОДГОТВЕНИ СЕ ИЗКАЗВАТЕ !

    3 0 Отговор
    Любен Янков ,полковник от ВМС и командир на възлова служба има ли роднинска връзка с зеленчуковия милионер?

    14:04 24.04.2026

  • 43 Копейкин Костя

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "Дръта чанта":

    Щом има идиоти да гласуват за Радьев и Копейкин, що да няма хора, които гласуват за ПП-ДБ.

    14:07 24.04.2026

  • 44 Провинциалист от провинция Тракия

    3 1 Отговор
    "да имаме богата, справедлива и европейска България" - да имаме, ама колко европейска? Може ли малко повече лихтенщайнска и малко по-малко санмариновска?

    14:07 24.04.2026

  • 45 безпартиен

    8 0 Отговор
    С този гл.секретар нито започва, нито завършва!Още в първите години на т.нар."демокрация" всеки осмелил се да започне проверка или ОД на лица свързани с изпълнителната или съдебна власти, трябваше да се раздели с работата си! Когато още имаше групировки,дори се стигна до заплахи за живота на служители! Никой от ръководителите на службите не направи нищо за да защити подчинените си и да завърши проверки на получената информация!!!А факти и доказателства имаше!На отсрещната страна имаше и подставени лица за свидетели на които бяха прекратени цели обвинения по следствени дела! Никой служител не се наемаше да работи по лица от криминалния контингент свързани с политици и магистрати! Малкото които се опитаха да останат честни и почтени,бяха отстранени с образуване на дела и принудени да напуснат!Как Ви се струва за 4 месеца едно дело срещу служител да премине през 3 инстанции с осъдителна присъда от 10 (десет) лева?Може,но трябва да се ангажира член на ВСС!Не се чудете как магистрати успяват да придобият десетки имоти у нас и в чужбина,да изучат деца и внуци в престижни западни ПЛАТЕНИ университети,да водят живот като на преуспели бизнесмени и то сапо на ЕДНА ЗАПЛАТА ОТ БЮДЖЕТА!!!

    14:14 24.04.2026

  • 46 Артилерист

    6 2 Отговор
    Известно е, че Василев е международно съден за измама, което го прави експерт по фалшивите свидетели...

    14:16 24.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Като в оня виц

    10 2 Отговор
    - Джон, изборите минаха, защо тоя мазният продължава да врещи?
    - Ами, ПeПерасин, сър!

    14:18 24.04.2026

  • 49 Анонимен

    6 2 Отговор
    Тия дърти пеее съвсем побесняха за власт осъдени измамници се подвизават тук безнаказано

    14:24 24.04.2026

  • 50 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Продължаваме Промяната":

    Да чудесна работа вършат за червените милионери заедно овладяха цялата власт след 5 години напъни Върнаха държавата ни 50 години назад

    14:27 24.04.2026

  • 51 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    КОКОРЕСТИЯ ПЕНЬОАР ZAЩИТАВА ВИНАГИ .......................... "ПРОГРЕСИВНАТА" ХУНТА НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ........................... ФАКТ !

    14:28 24.04.2026

  • 52 Асене

    1 2 Отговор
    Влизай от Пловдив и изритай пияното леке пикков

    14:31 24.04.2026

  • 53 Ххх

    3 2 Отговор
    Да те подкрепя Василев е почти като да те Подкрепя Тръмп. Все има замесена педофилия, ама оня поне е милиардер. Каво лошо си видял от Кандев, че да го мерзиш и клепаш с подкрепата си? До каквото си се докоснал все е омазано с гнусотия.

    Коментиран от #55

    14:34 24.04.2026

  • 54 Р Г В

    2 2 Отговор
    Драги ми Асенчо само погледни биографията на този 50 годишен твой идол.
    Завършил Академията на МВР , после Югозападния университет , две специализации в школи на ФБР , две специализации в системата на Европол , сменил е седем различни служби в системата на МВР , работил в Черна гора и т.н. Награждаван около 10 пъти и т.н.Известно ли ти е че периода на професионална адаптация в различните по своя вид служби е 3-4 год. за да се каже че си запознат в детайли с работата. Излиза че този 50год. служител е свръх човек- вундеркинг. Истината е че министър Дечев се усети и вече не се ежи пред камерите и пробута на първа линия този любител на слава.

    14:39 24.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Цвете

    2 1 Отговор
    МРЪСНИ НОМЕРА ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ЖИВКОВ, ТАКА ЛИ? И В КАКВО УПРЕКВАТ КАНДЕВ? АБЕ ВИЕ ХОРА ЛИ СТЕ ИЛИ НЯКАКВИ УТРЕПКИ, КОИТО ТЪРСЯТ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ? СПРЕТЕ СЕ, ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕМ, ПОСЛЕ И РАБОТА НЯМА ДА СИ НАМЕРИТЕ.КЪДЕ Е РУСИНОВА? СНИМКАТА С ЕВРОТО Е ВИДЯХА И В ЧУЖДИ МЕДИИ ПРЕДИ ВРЕМЕ ЗАЕДНО СЪС САРАФОВ И ТАЗИ МИЛОЗЛИВА ЖЕНИЦА, А ЗАД ГЪРБА ИМ ЛЮБЕНА ПАВЛОВА.🌹🚔🌹🇧🇬👏

    14:58 24.04.2026

  • 57 Цвете

    2 1 Отговор
    МРЪСНИ НОМЕРА ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ЖИВКОВ, ТАКА ЛИ? И В КАКВО УПРЕКВАТ КАНДЕВ? АБЕ ВИЕ ХОРА ЛИ СТЕ ИЛИ НЯКАКВИ УТРЕПКИ, КОИТО ТЪРСЯТ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ? СПРЕТЕ СЕ, ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕМ, ПОСЛЕ И РАБОТА НЯМА ДА СИ НАМЕРИТЕ.КЪДЕ Е РУСИНОВА? СНИМКАТА С ЕВРОТО Е ВИДЯХА И В ЧУЖДИ МЕДИИ ПРЕДИ ВРЕМЕ ЗАЕДНО СЪС САРАФОВ И ТАЗИ МИЛОЗЛИВА ЖЕНИЦА, А ЗАД ГЪРБА ИМ ЛЮБЕНА ПАВЛОВА.🌹🚔🌹🇧🇬👏

    15:01 24.04.2026

