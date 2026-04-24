Издирват жена от Разград, изчезнала преди 6 дни

От Областната дирекция на МВР-Разград съобщиха, че се издирва Кремена Радева Панова. Тя е в неизвестност от 6 дни.

46-годишната жена е напуснала дома си в град Разград на 18 април и оттогава е в неизвестност.

По данни на близките ѝ е била облечена със сиво яке, дънки и е носила раница на гърба си. Според очевидци последно е забелязана в местността Пчелина в землището на Разград.

Умоляват се гражданите, които имат информация за лицето, да се обадят на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.