Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Издирват жена от Разград, изчезнала преди 6 дни

24 Април, 2026 15:15 1 996 13

  • издирвана-
  • разград

Според очевидци последно е забелязана в местността Пчелина в землището на Разград

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Областната дирекция на МВР-Разград съобщиха, че се издирва Кремена Радева Панова. Тя е в неизвестност от 6 дни.

46-годишната жена е напуснала дома си в град Разград на 18 април и оттогава е в неизвестност.

По данни на близките ѝ е била облечена със сиво яке, дънки и е носила раница на гърба си. Според очевидци последно е забелязана в местността Пчелина в землището на Разград.

Умоляват се гражданите, които имат информация за лицето, да се обадят на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма страшно

    5 27 Отговор
    ще цъфне росна и китна
    винаги се появяват момите предимно в пубертета

    Коментиран от #10

    15:20 24.04.2026

  • 2 мъкаааа

    5 16 Отговор
    Да не е отишла на разходка в планината?

    15:21 24.04.2026

  • 3 Изглежда много щастлива от €зоната

    4 19 Отговор
    сигурно се е запиляла някъде да празнува с приятелки.

    15:26 24.04.2026

  • 4 попфолковник марков 🐖🍺👍

    5 13 Отговор
    а под язовира пчелина търсехте ли ?
    щото оттам се връщам с десет кила риба ама моми не съм видял

    15:35 24.04.2026

  • 5 Гост

    28 3 Отговор
    Първите 48 часа , са критични за изчезнало лице , нашите некадърници, след 6 дни пускат снимка и започват търсене. Ако въобще полицията я търси, добре че са добриволци, иначе е гола вода положението.

    15:49 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кучкова,

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    А ти всеки ден ни постваш оттам. В почивките.🤣🥳🖕

    16:09 24.04.2026

  • 8 МВР

    12 6 Отговор
    Върнете момичето мръсни ГЕРБЕРИ и ДЕПЕСАРИ !

    16:10 24.04.2026

  • 9 Нека да пиша

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Това го прави майка ти ,събира в устата си днк .

    16:23 24.04.2026

  • 10 Чукча писател

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "няма страшно":

    Пубертет на 46 години ли? Ама Чукча писател, не читател 😁

    Коментиран от #11

    17:26 24.04.2026

  • 11 новини от Матрицата

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Чукча писател":

    Струва ми се, че тази снимка вече сме я виждали в новините. Остава и коментарите да се повтарят периодично.

    18:27 24.04.2026

  • 12 Бат Венце Сикаджията

    0 2 Отговор
    Прегледайте обявите за компаньонки и ще я намерите.

    18:40 24.04.2026

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор
    Дано да е добре!

    18:43 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове