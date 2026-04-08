Крум Зарков от Разград: Няма да се примирим с обезлюдяването и обезличаването

8 Април, 2026 10:15 573 26

  • крум зарков-
  • разград-
  • обезлюдяване

Крум Зарков от Разград: Няма да се примирим с обезлюдяването и обезличаването
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ние знаем какво трябва да направим и няма да се примирим. Няма да се примирим нито с обезлюдяването, нито с обезличаването. Няма да се примирим с обезводняването. Няма да се примирим със съдбата, която чертаят – на отмиращ район в отмираща държава. Няма да го допуснем!“, заяви председателят на БСП Крум Зарков в Разград.

„Нашите специалисти в листите са и социалисти. Те имат идеологически компас и според тях е правилно да се привилегирова общото пред частното.“, каза Зарков. Той подчерта, че Народното събрание е политически, а не експертен орган. „И ако нямаш компас, който да те води по въпросите – да привилегироваш една визия за обществото спрямо друга – се получава друг феномен: объркваш се и започваш да гласуваш, както ти кажат от първия ред. На такива депутати се нагледахме. Имаме нужда от депутати, които знаят точно кои са, къде са и защо са там.“, каза още председателят на БСП.

По думите му да си политик е възможно най-високата чест, която човек може да си представи – да говориш от името на своите съграждани. „Не да упражняваш власт, а да представляваш. Това ще правят кандидатите от нашата листа – ще представляват региона.“, допълни Крум Зарков.

Николай Пенчев: Лявото е отговорност

„Намираме се в особено тежки времена, в които ясно проличава острата нужда от силно и категорично ляво управление. Лявото е отговорност, която ние поемаме. Убеден съм в нашия успех.“, заяви водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в Разград Николай Пенчев.

„Нашата партия е жив организъм – хомогенна смес, в която са преплетени другарството, любовта и мисълта за всеки човек.“, каза още той.

„Единици са партиите в България, които могат да съберат толкова хора на едно място заради техните идеи и убеждения. Видяхме много пълни зали в тази кампания. Разликата между нас и другите партии е, че ние знаем защо се събираме.“, коментира водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в Шумен Валери Жаблянов и подчерта, че няма друга лява партия в България.

„Възхитен съм от младите хора в листата ни. С тях сме обречени на успех.“, каза бившият депутат от БСП Георги Божинов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    11 0 Отговор
    Явно мамин Крумчо е решил да се пробва за уплодител на нацията хахахахаааааааа.Жалки заучени фрази и лъжи изречени от обречени на забвение партия и "лидер"

    Коментиран от #4

    10:19 08.04.2026

  • 2 Крумче

    7 0 Отговор
    Вземи мерки военната прокурорка от другата статия която се има за над закона и други като нея да ги няма в листите ти ...Не че сега ще влезеш ама поне за следващия път

    10:19 08.04.2026

  • 3 Варна

    8 0 Отговор
    Тези от ОПГ БКП са по жалки и смешни и от Има Такива Нещастници.

    10:21 08.04.2026

  • 4 тц тц

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "ШЕФА":

    Още една дума против Крумчо и прокурорката Деница Иванова ще ти стъжни живота:)
    П.П. Тоя не го ли е срам да се показва публично след скандала с водачката на листата на БСП в Русе?

    10:22 08.04.2026

  • 5 Историк припомня

    5 6 Отговор
    Обезлюдяването и обезличаването на България го извърши БКП по заповед на болшевишката власт в Москва. Първо преименуваха държавата в безличното НРБ, а след това взеха земята на хората и започна процес по изселването им в няколко големи града, за да може да управляват по-лесно. Избиха с народен съд и лагери всички несъгласни и критици. За да си траят хранеха цигани и турци, които пък се намножиха и така се стигна до възродителен процес, защото БКП се уплаши, че провинцията се циганизира и останалото вече е достатъчно скорошна история и го помните. Процесът с обезлюдяването започна с ТКЗСацията.

    10:22 08.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Израел купува цели празни села да ги прави кибуци.Еврейчето Крум Зарков им помага.

    10:22 08.04.2026

  • 7 Ако

    7 0 Отговор
    не махнеш прокурорката от листата нема да видиш парламент

    10:23 08.04.2026

  • 8 Социалистите ще гласуват за Радев.

    5 3 Отговор
    Защото БСП ги излъга.

    Коментиран от #13

    10:28 08.04.2026

  • 9 Дело

    6 1 Отговор
    на тези от твоето котило на БКП и ДС !!! От землянките в гората и копторчетата на село се примъкнаха към София и големите градове , национализираха на хората домовете и всичко и се настаниха в тях !

    10:28 08.04.2026

  • 10 няма няма няма

    1 0 Отговор
    в разград си гласуват . не е като в лом . един вид е празник . празник на гласуването . патриотизъм и непримиримост . но все пак хората си пречат . навремето за 20 г. имаше изтерия с кражби и мародерства . става изнасилване на самотна селска старица и цял месец се обсъжда селската престъпност . криминална ли е . битова ли е . от какво е породена . ако знаят за какво гласуват , ще променят страната .

    10:28 08.04.2026

  • 11 кубрат

    4 0 Отговор
    прокурорКата Круме, прокурорКата

    10:30 08.04.2026

  • 12 Дрън, дрън съветски чугун

    4 1 Отговор
    И тоя е лалджия като коцето. И на фалцет го докарва като късия .

    10:32 08.04.2026

  • 13 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Социалистите ще гласуват за Радев.":

    "От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България"
    Това е един от периодите, в който мунчо кРадев безгранична власт и управлява ЕДНОЛИЧНО държавата, като цар, като Путлер, и какво направи през този период, като сумарно с другите служебни правителства той управлява еднолично две години ?!
    Нещо направи ли по въпроса с корупцията ?
    Нещо направи ли по въпроса с безграничната власт на главния Прокурор ?
    Нещо направи ли да пребори статуквото?
    Нещо направи ли да разбие мафиотския модел на Борисов-Пеевски ?
    НЕ! НЕ ! И НЕ !
    Дори напротив, "усещането" за корупция се засили, далавери за стотици милиони по Пътя на копринката, подписа заробващи договори от което България губи милиарди, не даде косъм да падне от мафиотите Борисов и Пеевски, дори назначаваше тяхни кадри.
    Както през 2020 г. "вдигнатия юмрук" мафията вади резервния кон, за да канализира в грешна посока народното недоволство и осуети разграждането на мафиотско-олигархичен модел на управление.

    Коментиран от #21

    10:33 08.04.2026

  • 14 Психо

    4 0 Отговор
    Бияча на ДЯДОВЦИ се предлага за лидер.Мекерето на соца.

    10:35 08.04.2026

  • 15 4567

    4 0 Отговор
    Наистина, БСП-ето се обезлюди, активните бабички вече не раждат така както по времето на соца. Тогава от 200 партизани се родиха 200 000 активни борци.

    10:36 08.04.2026

  • 16 Що , бе

    4 0 Отговор
    не се заселиш ти на село и не се показваш повече с лъжи , акълища и досада !

    10:37 08.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Круме, нещо за ЧЕРВЕНАТА мутреса с ЧЕРВЕНИЯ Москвич, упс МЕРЦЕДЕС ‼️
    Или като филма "Ни чул, ни видял"‼️

    10:38 08.04.2026

  • 18 Другарю

    3 0 Отговор
    Късно е либе за китка твойти предшественици направиха всичко възможно да сте под 4%

    10:39 08.04.2026

  • 19 Някой

    1 0 Отговор
    БСП бе убито от вътре. С предаването на лева, когото защитаваха. Предателите никой не ги харесва. С коалиция с ГЕРБ. Който се е коалирал с тях е умрял. С превръщането на партията н един синдикат. Дайте пари на тези. Дайте пари на онези. И нищо градивно.

    10:40 08.04.2026

  • 20 Червения лъжлив боклук в канала!

    4 1 Отговор
    Червени боклуци, НАРОДА ПОМНИ! СТАНАХТЕ ПАТЕРИЦИ НА НАЙ ГОЛЕМИТЕ КРАДЦИ И УНИОЖИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ! СЕГА ПЛЯМПАТЕ ГЛУПОСТИ! НЯМА ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ВАС! ЗАРОБИХТЕ НИ С ЕВРОТО И НАТО! В КАНАЛА ЧЕРВЕНИ, ГЕРБЕРИ КРАДЛИВИ, ПАРТИЯ ПЕТРОХАН, СВИНЧОЦИТЕ ТУРСКИ! В КАНАЛА И СЛАВУЦА УЧИНДОЛСКАТА!

    10:46 08.04.2026

  • 21 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":

    Нали тогава му излезна прякора КЕШ. 👍

    10:47 08.04.2026

  • 22 Не думай!

    4 0 Отговор
    36 години спахте. Време е и столетницата да заспи завинаги...😔

    10:47 08.04.2026

  • 23 Анджо

    3 0 Отговор
    До като беше в екипа на КЕШ БОТАШОВ мълчеше като риба ,даже и правосъден министър го направиха. Кеша само комуняги назначаше за правосъдни за да му пазят гърба.

    10:53 08.04.2026

  • 24 Зарков

    2 1 Отговор
    какво става с Референдумът на Дойран, за премахване лЪв без Референдум.. С 5 евро такса триене на зъби електромер. Безумна инфлация и повишаване на цени СТО процента. 14 стотинки производствена цена яйце, 1.20 лв. продажба. Надписани киловатчасове декември, януари, февруари. Увеличение вода 15%, увеличение ток 12%. Искано увеличение местни данъци и такси на 30-60 годишни съборетини, имотен балон, с безумни цени по-високи от ЕС? 12 лв. пиперки. Избиването на животните. 15% спад поръчки производство, януари, спрямо минала година. Спад производство вътрешни поръчки 23%? От сто до 200 юрошита сметки ток? Ти ли, който предизвика мизерията с Юрошита си се загрижил за българите? Едно и също сте БКП, СДС, ДБ, ГЕРБ, ДПС-та, ПП-та.
    Един лев, едно евро, намаляйте си заплатите до 2500, увеличенията на всеки 3 месеца, махайте си субсидии, почнете другаре депутати да си плащате наемите, осигуровките, ток, вода, бензин, без коли и безплатни телефони.
    Предатели унищожили собствената си национална парична единица. Виж Полша какво каза.

    10:56 08.04.2026

  • 25 Смешник на мафията

    4 0 Отговор
    Приказки и небивалици

    11:06 08.04.2026

  • 26 Либралчето Кацамунче имитира комунисче

    2 0 Отговор
    като в оня виц, който свършва така - и деца ще ви направим, бабо!

    11:17 08.04.2026

