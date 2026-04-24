Асен Василев обяви: Влиза в парламента като депутат от Пловдив

Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. Той написа още следното:

Говорих с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България“ и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента.

Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната“ да избирам между техните кандидати.

Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В „Продължаваме Промяната“ винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов.

Решението на Василев на практика означава, че Манол Пейков от „Демократична България” няма да влезе в 52-рото Народно събрание.

В коалицията ПП-ДБ се появи напрежение точно заради възможността Манол Пейков да не влезе в 52-рия парламент, припомнят от Нова телевизия. Темата предизвика разногласия между партньорите и отвори въпрос за разпределението на местата в листите. Преди дни лидерът на „Продължаваме Промяната“ заяви в социалните мрежи, че е готов да влезе като депутат от Хасково, ако партньорите му от „Демократична България“ настояват за това. По думите му дебатът по темата е „буря в чаша вода“. Ситуацията обаче имаше и конкретни последици - ако Василев беше избрал Хасково, извън парламента щеше да остане друг представител на ДБ - вторият в листата Владислав Панев, който е бивш съпредседател на „Зелените“ и депутат в предишни състави на Народното събрание.