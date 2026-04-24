Новини
България »
Парапет се откъсна от сградата на НДК, тежко пострада 15-годишно момче

24 Април, 2026 19:36 1 171 35

  • пострадало момче-
  • парапет-
  • ндк

Момчето е седяло върху парапета, когато той се откъсва и пада заедно с него

Парапет се откъсна от сградата на НДК, тежко пострада 15-годишно момче
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парапет се откъсна от сградата на НДК. При инцидента е пострадало момче на 15 г., което е паднало от почти 5 метра височина. Трагедията се е разиграла около 18:00 часа.

Момчето е седяло върху парапета, когато той се откъсва и пада заедно с него.

Негови приятели обаче, които са били на мястото на инцидента, твърдят, че е бил блъснат срещу парапета и тогава той се откъсва и момчето пада заедно с него, предава БТВ.

На място са пристигнали полиция и линейка. Детето е транспортирано в "Пирогов" в много тежко състояние с опасност за живота в кома.

Настанено е в детска противошокова зала. Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия, казаха от "Пирогов".

Случаят се изяснява.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    27 13 Отговор
    Няма го бай Тошо. Всичко се разпада. Време е продалите страната да плащат. Хайде, Плешо, имаш цялата власт. Юмручето горе и бой по крадливите комунета. Хаха. Надали.

    Коментиран от #4

    19:38 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    21 2 Отговор
    Картофа“ е прякорът на Юлиян Любенов Янков, български бизнесмен и собственик на фирмата за пътна помощ Юнит Асист. Името му стана широко известно в публичното пространство през 2026 г. във връзка с няколко криминални и правни сюжета:

    Криминално минало: Янков е описван като лице с множество присъди (над 15) за кражби и измами.
    Разследвания: Срещу него се водят мащабни разследвания от прокуратурата в Стара Загора, включително за присвояване на луксозни автомобили.
    Свидетел по дела: Името му се споменава и като свидетел, дал показания срещу други лица (напр. Георги Кандев).
    Пътна помощ: Неговата дейност в сектора на пътната помощ е обект на журналистически разследвания, които поставят въпроси за законността на договорите и услугите, предлагани от фирмата му.

    Коментиран от #32

    19:46 24.04.2026

  • 4 Мунчо

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Яшаров постои велика държава само за 33 години. Сега джендърите за 36 години не могат още да я унищожат.

    Коментиран от #11

    19:47 24.04.2026

  • 5 Файърфлай

    22 0 Отговор
    Като става въпрос за НДК,да споделя с вас нещо.До 1989 г. "Н" означаваше "народен". Демократите го смениха на "национален".Хубаво де,построен е от комунистите,пък и народа не трябва да има дворци.Но ! Защо тогава,демократично не махнаха думата "народен от НТ "Иван Вазов",Народната опера,Българска Народна Банка ?А детето,Господ и лекарите да са му на помощ,Дано да се възстанови напълно !

    Коментиран от #9

    19:54 24.04.2026

  • 6 Коста

    19 1 Отговор
    Защото са го строили комунисти НДКто. Ако го бяха строили демократични сили нямаше, парапета щеше да е откраднат. И проблеми нямаше да има

    Коментиран от #19

    19:54 24.04.2026

  • 7 Тези “деца” ги

    23 2 Отговор
    Гледам редовно какви ги вършат - с това поведение на полудели идиоти, пак сравнително малко травми понасят!

    19:56 24.04.2026

  • 8 държавата се разпада

    17 0 Отговор
    олигархията цъфти

    19:57 24.04.2026

  • 9 Гробар

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Файърфлай":

    А защо републиката не може да е народна? А полицията? Сами си отговорете.

    19:59 24.04.2026

  • 10 Дзак

    15 1 Отговор
    Би трябвало сградата и парапетите да се поддържат. Дано да оздравее момчето!

    20:00 24.04.2026

  • 11 Новичок

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо":

    Даже и боята откраднаха всичко около НДК е ръждиво,.Пфу...

    20:01 24.04.2026

  • 12 Даниел Немитов

    2 20 Отговор
    Социалистическа грозотия и мечтата на Правешката принцеса, струвала на България няколко милиарда! При построяването й са разрушени стари, исторически сгради и са загинали, ако не ме лъже паметта 14 души. И днес продължава да взима жертви!

    Коментиран от #22, #25, #31, #33

    20:01 24.04.2026

  • 13 Бай тодар

    14 1 Отговор
    Откакто съм построил ндк не е ремонтирано за 50 години само 1 парапет

    20:04 24.04.2026

  • 14 Кирил петков

    9 1 Отговор
    Щото снощи бая бях напънал лена на същия парапет

    20:05 24.04.2026

  • 15 Сталин

    19 4 Отговор
    За 35 години кошерна демокрация не можахте да боядисате това което комунистите построиха

    20:05 24.04.2026

  • 16 Сталин

    14 3 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #30

    20:06 24.04.2026

  • 17 Голяма

    13 1 Отговор
    е трагедията ! Трудно ми е да кажа нещо без подробности , но сила и кураж за всички близки хора на момчето! Прокълнато място е там , много лоша енергия и грехове от върхушкта , и не само , на БКП - то носи . Желая най - доброто за момчето !

    20:06 24.04.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    17 0 Отговор
    Боршош преди 4 години прави ремонт на ндк за 70 милиона лева

    Коментиран от #26

    20:06 24.04.2026

  • 19 Вучо

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Ами НДК го правиха набързо и некачествено нищо чудно да не са го укрепили .

    20:10 24.04.2026

  • 20 Така Така

    11 2 Отговор
    Ей това което се построи по времето на тошо тия пишман демократи дори не са кадърни само да го поддържат. Имахме силна и справедлива държава а сега коптор

    Коментиран от #27

    20:15 24.04.2026

  • 21 факт

    11 0 Отговор
    Моля се детето да оцелее и да се оправи, но това безхаберие не може да продължава повече. Живях в Народната република и помня, че се строяха нови обществени сгради, но не съм видял партийната вихрушка да строи собствени огромни къщи, хотели и цели комплекси. Сега виждам огромни палати, които направо блестят отвън и отвътре и се поддържат отлично, но са частни. Нови обществени сгради не се строят, а старите са оставени на милостта на времето. Заподозрях, че това може да случи в момента, в който премахнаха народна пред република България, но чак такава разруха не съм очаквал. Тунели, мостове, язовири, знакови обществени сгради, всичко е леш и дори трагедии като тази не могат да накарат управляващите да се стреснат.

    20:16 24.04.2026

  • 22 Файърфлай

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел Немитов":

    Да НДК струваше 2 милиарда,но те са си там.Сградата освен това е красива,за времето си определена по целия свят като изключително архитектурно постижение.А колко хиляди концерти се състояха там,много от тях-на световно ниво.Може ли,изобщо НДК да се сравни с днешните,надраскани на един чужд език молове-символ на празноглавото, според мен.

    20:17 24.04.2026

  • 23 Въпроси

    8 2 Отговор
    както всичко построено от социализма вече се руши, оста-вено без поддръжка. когато беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, Соди- Девня, Заводи в София и Лом,за производство на кари и електрокари , КОЦМ - Кърджали, и комбинат в Средна гора- производство на електролитна мед и олово с чистота 99,999, 1979-1982 г България постига световен рекорд в добив на тютюн и производство на цигари; 85 хиляди тона, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.

    Действията на младежите са отровени от антируската пропаганда. Защо изключват икономческо сътрудничество сътрудничество и извън ЕС?

    Това ми прилича да псуваш баба си, след като си получил апартамент от нея.
    България след демокрацита паразитира върху достиженията на соца, когато беше във възход 40-45 години,

    Посочете ми нещо струкутурноопределящо, построено по време на демокрацията.

    Та да се върнем към НДК. НДК (беше с името на Л. Живкова). Всичко се руши,

    Коментиран от #28

    20:19 24.04.2026

  • 24 Александър 3

    4 3 Отговор
    Стига плакахте бре важното е сега да направим още златни украински тоалетни ! И Радев дори ще помага на Борисов за това !

    20:20 24.04.2026

  • 25 Така Така

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел Немитов":

    Загинал е един човек, що сега по строежите гинат всеки ден, Тогава имаше стандарти и справедлив работен ден а сега цедят до дупка по 12 часа и никаква сигурност на работното място няма. Несравнима е НРБ с РБ. Първата греееше, а сегашната е пълна скръб

    20:21 24.04.2026

  • 26 Питам

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":

    А КОЛКО ОТКРАДНА И ЩЯХА ДА ГО СЪДЯТ, НО НАЛИ Е "НАШЕ" МОМЧЕ ДОРИ МИНИСТЪР ГО НАПРАВИХА!

    20:22 24.04.2026

  • 27 Така Така

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Така Така":

    Тошо написал съм го с малка буква, а Човека заслужава огромна. Уникален Лидер.

    20:23 24.04.2026

  • 28 Отговора

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Въпроси":

    Комунистите разграбиха всички фабрики,комбинати и заводи след 1989.
    Комунистите ни "правиха" и демокрацията.
    Аре беги.

    Коментиран от #34

    20:24 24.04.2026

  • 29 много нескопосана статия

    1 1 Отговор
    момичето седяло на парапета и паднало обаче другите деца казват че той бил блъснат и паднал с парапета?!?!? кой е бил блъснат не е ясно от цялата работа се разбира че едно дете може и да не оцелее а ако оцелее то не се знае какви травми ще има

    20:24 24.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел Немитов":

    Комунизмът победи в Куба.15$ заплата.

    20:26 24.04.2026

  • 32 това какво общо има?

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    щом искаш да ставаш журналист отивай в редакцията да се педложиш и без това вземат касиерки и стругари но не и журналисти можеби ще те огрее

    20:26 24.04.2026

  • 33 най-голямата жертва

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел Немитов":

    която е взела е мозъка ти !!! аман от идиоти…

    20:29 24.04.2026

  • 34 Иранец

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Отговора":

    Искам любезно да те информиран, че си леко дезинформиран.

    Комунисти няма от 1989 г. Те оттогава и сега са най-яростните евродемократи, джендъри, прогресисти. Тоест предатели, днешните ганя-
    ри.

    20:30 24.04.2026

  • 35 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Повикайте Кирчо канадеца той е по парапетите.

    20:30 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове