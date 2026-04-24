Парапет се откъсна от сградата на НДК, тежко пострада 15-годишно момче

Парапет се откъсна от сградата на НДК. При инцидента е пострадало момче на 15 г., което е паднало от почти 5 метра височина. Трагедията се е разиграла около 18:00 часа.

Момчето е седяло върху парапета, когато той се откъсва и пада заедно с него.

Негови приятели обаче, които са били на мястото на инцидента, твърдят, че е бил блъснат срещу парапета и тогава той се откъсва и момчето пада заедно с него, предава БТВ.

На място са пристигнали полиция и линейка. Детето е транспортирано в "Пирогов" в много тежко състояние с опасност за живота в кома.

Настанено е в детска противошокова зала. Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия, казаха от "Пирогов".

Случаят се изяснява.