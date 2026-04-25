Новини
България »
София »
Първан Симеонов: Борисов е ядосан на избирателите си, БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла

25 Април, 2026 12:07 1 501 40

  • първан симеонов-
  • румен радев-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • герб-
  • бсп-
  • пп-дб

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов коментира политическата ситуация след изборите и възможните процеси в новия парламент, като анализира както резултатите на партиите, така и вътрешните им сътресения.

Симеонов коментира ситуацията в ГЕРБ и процесите около партията: „ГЕРБ трябваше да чуе знака на тези протести. Знакът беше обновление. Ами, при цялото ми уважение към всички, но какъв знак за обновление даде ГЕРБ? Почти никакъв на тези избори.“

Той посочи и конкретни примери за напускане на партийни структури: „Владислав Горанов, водач на лист, например. Насреща виждате, че Живко Тодоров напуска ръководството, Георги Георгиев също се отказва от активна политика на този етап.“

По думите му ГЕРБ не е направил достатъчно за обновление: „ГЕРБ грешат като не допускат някаква форма на обновление. ГЕРБ е Борисов. Това е ясно. Ясно е, че Борисов от много време насам звучи изключително огорчено, раздразнено.“

Симеонов добави: „Това е много грешен съветник, който се е разсърдил на народа си, винаги е губил.“

Според него общественото желание за промяна е ясно изразено: „Това са над 1 милиона и 400 хиляди гласа. Това е съизмеримо с вълната ГЕРБ, тя беше 1 милиона и 700 хиляди.“

В анализа си за „Продължаваме промяната – Демократична България“ той посочи: „Това винаги се е случило. Тоест, може би, затова не ни прави толкова впечатление. Те са едно индивидуалистично пространство.“

И допълни: „Либералната общност по правило е индивидуалистична. Това е по-скоро мрежа, отколкото монолитна структура.“

Симеонов коментира и вътрешната динамика: „Те са пред сцепване, хора. Според мен те вътре едва се издържат.“

По отношение на възможните взаимодействия между политически лагери той заяви: „Има все пак места, където Радевско-Йотовското начало и ПП-ДБ-ското начало може би намират пресечна точка.“

Според него политическата картина е динамична и нестабилна: „Трябва да има малко великодушие. Това е правилният подход в конкретния случай.“

Симеонов засегна и темата за институциите и правосъдието, като заяви: „Генерално превенция, т.е. излизаха едни хора и това сработи, Дечев и Кандев.“

По думите му обществото има високи очаквания: „Истината е, че хората са жадни за реален тласък. За някаква реална тяга.“

В анализа си за БСП той посочи: „БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла.“

И допълни: „БСП е автентична традиция.“

По отношение на ДПС Симеонов заяви: „Това пространство в най-малка част гласува за Радев. И между другото също се скрива в екзитпола, което показва колко страх има там.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корнелия

    22 2 Отговор
    БСП умре оле оле!

    12:09 25.04.2026

  • 2 Пак порция

    22 4 Отговор
    тъпани от тоя !

    12:10 25.04.2026

  • 3 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Йотова ще бъде издигната от Прогресивна България, бсп ис дед...

    12:11 25.04.2026

  • 4 Конспиратор

    3 10 Отговор
    БСП е в наркозна кома и др.Р.Радев чрез др.Кр.Зарков ще я реанимира , понеже има нужда от нените структури.

    12:11 25.04.2026

  • 5 не е умряла

    16 1 Отговор
    а е починала под натиска на червените милионери

    12:12 25.04.2026

  • 6 Иван 🏡

    2 1 Отговор
    Браво тотото вече не зачитате печалбите във фиша значи лъжете хората ако някой нацели голяма сума във фиша и нея или ще анулирате човещина няма във България това е истината 📝

    12:16 25.04.2026

  • 7 Тома

    6 1 Отговор
    Бесепето умря ма батко

    12:17 25.04.2026

  • 8 Див селянин

    5 1 Отговор
    Яла бърже та издрънча и тебе с аннъ лопата.

    12:17 25.04.2026

  • 9 Херодот

    7 2 Отговор
    БСП заминава в историята, маук.Вече,оттук нататък,ще се гласува за нови партии.

    12:20 25.04.2026

  • 10 Григор

    9 1 Отговор
    " БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла".
    За имане, има, но няма избиратели! Защо е така?Причините са много, но основните са следните:
    1.Избирателите не простиха на БСП, че гласуваха за нея, а получиха Борисов и Пеевски.
    2.Крум Зарков беше против референдума за еврото и по тази причина напусна президента Радев.Защо? Нали референдумът е най-висшата форма на демокрация?
    3.Крум Зарков е русофоб и фен на Истанбулската конвенция. Досега такова чудо в БСП не се е случвало.
    И след всичко това, в БСП продължават да смятат,че Крум Зарков е подходящ,че не е виновен понеже не е имал време. Ами дръжте си го.Ще ви гледаме на следващите избори.

    Коментиран от #12

    12:21 25.04.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 8 Отговор
    ЗАЩО НЕ КАЖЕ "СОЦИОЛОГА" НА РЕГРЕСИВНИЯ ЛЕТЕЦ ЧЕ ......................... ПОВЕЧЕ ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРОГРЕСИВНАТА ПАРТИЯ СА ........................... РОМСКИТЕ МАХАЛИ В СОФИЯ , ПЛОВДИВ , ВАРНА , ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ , СЕЛА И ПАЛАНКИ .......................... ВСИЧКИ "ПРОГРЕСИВНИ" РОМИ ГЛАСУВАТ ЗА "ПРОГРЕСИВНАТА" ПАРИЯ НА "РОГРЕСИВНИЯ" ФАЛШИВ ГЕРОЙ ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #25

    12:29 25.04.2026

  • 12 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Григор":

    Всички са пе🌈де🌈раси

    12:30 25.04.2026

  • 13 Истинския град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Изпълзя тоз каиш и компетентен

    12:31 25.04.2026

  • 14 Хейт

    7 3 Отговор
    Що не гласувахте за Буци, а? Сега как ще крадете?

    12:33 25.04.2026

  • 15 Емигрант

    12 1 Отговор
    България е "умряла" държава, щом медиите поддържат интерес към врачки като този, разни други политолози и социолози на които се плаща за да врачуват и лъжат, медиите интервюират известни с кражбите си политици или пропаднали такива, а каналите на телевизии ангажират съзнанието на изпростелите българи с безкрайни индийски сериали в които се отваря или затваря една врата цяла седмица или някой самолет излита цял един месец, това не може да се случи в цивилизована нация с умен народ който е невъзможно да изтърпи такава античовешка действителност и подигравка с умственото му развитие ! Затъването е продукт на чалга опростаченото многолюдие ! Жалко за прекрасната природа на тази територия която подлежи на унищожение от малоумието !

    Коментиран от #20

    12:35 25.04.2026

  • 16 Исторически факти

    9 1 Отговор
    Защо давахте на Радев 29% - 31%, а той спечели с 45%.... Защо прогнозирахте, че балонът се спихвал... Прогнозирахте и 4.3% за БСП... Защо, бе...

    Коментиран от #34

    12:37 25.04.2026

  • 17 БСП са

    3 2 Отговор
    тези, които не са при муньо и дадоха доверието си на Зарков. Йотова си е на муньото.

    12:39 25.04.2026

  • 18 Ннннн

    6 0 Отговор
    Е кво коментира тоя, некви накъсани, несвързани изречения. Обикалят по студията като глуи кучки. На пейката сме по наясно с политиката от тоА.

    12:44 25.04.2026

  • 19 Когато гръм удари

    5 3 Отговор
    Резултатите от изборите на 19.04 не са нито провал, нито крах за ГЕРБ, те са просто край! Много ми се искаше ППДБ да са втори, понеже това щеше да покаже и на Борисов, че когато си "брат" с петроханци, слизаш бързо надолу и следва зануляване. Сигурно има много причини гражданите да гласуват за Радев, но на мен ми изглеждаше като начин да се откъснат от депресивната деморализация на Петрохан и от протяжните избори в еднакъв резултат. Направиха го с кеф! И, между другото, някой да е чул думичка за тая трагедия от ГЕРБ? Аз не съм!


    P.S. От Панорама снощи разбрах, че за любимата на Борисов ЕНП много по-голямо значение има Радан Кънев, от другите петима евромилионери от ГЕРБ, които за 3-4 мандата направиха за българите точно нула. Никога не било късно да кажеш истината, но винаги боли!

    Коментиран от #23, #38

    12:45 25.04.2026

  • 20 ....

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Емигрант":

    Ти па ако мислиш, че гледаме телевизора и четеме парцали😂

    Коментиран от #26

    12:47 25.04.2026

  • 21 Провинциалист от провинция Тракия

    5 1 Отговор
    Откога Борисов има избиратели? Аз знам за подчинени само. Отделно, че Първан е човек, който може да събере в едно изречение "г-н" и "Борисов" на което аз не съм способен.

    12:47 25.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Емигрант

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Когато гръм удари":

    Само да ти изясня, че използването на думата "петрохан" е символ на простотия и манипулация, защото в този случай на масово УБИЙСТВО не самоубийство нищо НЕ СЕ ДОКАЗА, а само се изложиха версии за лесно манипулираните индивиди !

    Коментиран от #35

    12:54 25.04.2026

  • 24 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Ами калпав мат/риала, той и Иван Костов беше ядосан на избирателите. Да си намерят по добри избиратели!

    12:54 25.04.2026

  • 25 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Гледах случайни видеа от срещите му със симпатизанти и никъде ни видях роми.
    Видях много хора от третата възраст, но не и роми. Те са от твоите избиратели.

    12:57 25.04.2026

  • 26 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "....":

    Има статистика която отразява гледаемостта, ако ти не гледаш 10 други гледат, така, че не си "огледало" към реалността !

    12:58 25.04.2026

  • 27 ккк

    3 0 Отговор
    Бойче и Делянче още ли не са получили инфарк , или това ще е след като им падне охраната

    12:58 25.04.2026

  • 28 големсмях

    1 2 Отговор
    БСП си има и Радев....руския измекяр

    13:01 25.04.2026

  • 29 Равно сметки

    5 1 Отговор
    БСП е бройте за умряла партия по чисто демографски причини. Там избирателите са на 70 най младите или близо. Дори внуците на партийците не са в БСП, а в ГЕРБ ППДБ, Величие Възраждане и тн. Борисов да се сърди на себе си. Никой не го караше да подава оставки и да се съюзява със сглобки особено второто правителствоСтрахът му доведе доо това и вместо си покаже силата за какъвто го избраха хвърли пставка и дойдоха шарлатан избран. Помня коклко глупости издумаха срещу Радев Грипен, а живота в Украйна друго показа. Че говорят глупости. Сега като слезе на политическия терен им го нахака с 200 на Бойко и с 400 на другия отворко дето в казарма не е ходил, ама ще го действат по устав

    13:02 25.04.2026

  • 30 Опа

    3 0 Отговор
    Илиана Йотова отдавана показа среден пръст на БСП. А на следващите евроизбори БСП няма да имат евродепутати. Радев уби БСП, МЕЧ, Величие, ИТН и Сияние.

    13:07 25.04.2026

  • 31 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    БСП не е умряла, но е в кома, защото вместо да бъде модерна партия, която защитава правата на средната класа и работещите бедни, тя само се занимава със схеми, постове, сделки, сглобки и пр. тиня.
    Ако БСП имаше свестен лидер, спокойно можеше да бъде първа или втора партия в парламента.
    Всъщност, настъпват времена, в които има по-голяма нужда от социалистическа партия, откогато и да било през последните 40 години. Но БСП не го разбира и не може да го обясни на избирателите си.

    13:07 25.04.2026

  • 32 Така е

    1 1 Отговор
    Бай Румен е новият бай Тошо.

    13:08 25.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически факти":

    Не смятаха 400-500 хиляди купени гласа за Радев, които се наляха в последните 3 часа на изборния ден. Изведнъж от 33% дръпна на 44%.

    Коментиран от #39

    13:10 25.04.2026

  • 35 Не ти отговарям, информирам те

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Емигрант":

    Също така символ на простотия, манипулация и претенциозно невежество е да ми "изясняваш" каквото и да било! Петрохан е нарицателно!

    13:15 25.04.2026

  • 36 Гост

    1 0 Отговор
    Статия написана от аматьор! Никва смислова връзка! Еахти некомпетентното изпълнение!!!

    13:18 25.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ИСТИНАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Когато гръм удари":

    Лошо е, когато се бърза с писането ГЕРБ са ВТОРИ, шарлатаните са ТРЕТИ. Няма "страшно", всичко е ясно: Президент-комунист; Премиер-комунист, депутатите му приватизатори и ДС доносници, финансиращите кампанията олигарсите, патриарх-от ДС котилото; МВР-свои, ще си изберат и гл.прокурор свой. А, честито дебили просто! Връщаме се към 1944 г., но остава само да "въведат" рублата. Да не дава Бог! Комунизмът бе обявен за престъпен, но комунистите, ДС доносниците останаха и диктуваха от задкулисието, Ето, това е най-простото племе. РАДЕВ БОТАШ РЕШЕТНИКОВ, Е СПРАВЕДЛИВОТО НАКАЗАНИЕ ЗА ГЛУПОСТТА И ПРОСТОТИЯТА НА ЕДИН НАРОД!
    Навремето гледахме "КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ" и всички се смеехме, днес гледаме "КРИВОРАЗБРАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ" И ЦЯЛ СВЯТ НИ СЕ СМЕЕ!
    НЕ НАРОД, А МЪРША..., КАЗАХ ТУЙ И ЩЕ ДА СВЪРША" (П. Славейков)

    13:38 25.04.2026

  • 39 Да не забравяме

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Защото":

    18% от избирателите са решили за кого да гласуват в последния момент.
    Това са почти 600 000 души!

    13:39 25.04.2026

  • 40 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Може ли един светец да бъде ядосан на себе си ? Особено като застане в поза - глава на горе, изпечени гърди на охранено тяло и ръка в джоба ?
    И "началника" /този горе/ му е виновен, само той е праведния....
    Нещ@ст НИК !!!

    13:44 25.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове