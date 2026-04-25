Първан Симеонов: Борисов е ядосан на избирателите си, БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла

Социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов коментира политическата ситуация след изборите и възможните процеси в новия парламент, като анализира както резултатите на партиите, така и вътрешните им сътресения.

Симеонов коментира ситуацията в ГЕРБ и процесите около партията: „ГЕРБ трябваше да чуе знака на тези протести. Знакът беше обновление. Ами, при цялото ми уважение към всички, но какъв знак за обновление даде ГЕРБ? Почти никакъв на тези избори.“

Той посочи и конкретни примери за напускане на партийни структури: „Владислав Горанов, водач на лист, например. Насреща виждате, че Живко Тодоров напуска ръководството, Георги Георгиев също се отказва от активна политика на този етап.“

По думите му ГЕРБ не е направил достатъчно за обновление: „ГЕРБ грешат като не допускат някаква форма на обновление. ГЕРБ е Борисов. Това е ясно. Ясно е, че Борисов от много време насам звучи изключително огорчено, раздразнено.“

Симеонов добави: „Това е много грешен съветник, който се е разсърдил на народа си, винаги е губил.“

Според него общественото желание за промяна е ясно изразено: „Това са над 1 милиона и 400 хиляди гласа. Това е съизмеримо с вълната ГЕРБ, тя беше 1 милиона и 700 хиляди.“

В анализа си за „Продължаваме промяната – Демократична България“ той посочи: „Това винаги се е случило. Тоест, може би, затова не ни прави толкова впечатление. Те са едно индивидуалистично пространство.“

И допълни: „Либералната общност по правило е индивидуалистична. Това е по-скоро мрежа, отколкото монолитна структура.“

Симеонов коментира и вътрешната динамика: „Те са пред сцепване, хора. Според мен те вътре едва се издържат.“

По отношение на възможните взаимодействия между политически лагери той заяви: „Има все пак места, където Радевско-Йотовското начало и ПП-ДБ-ското начало може би намират пресечна точка.“

Според него политическата картина е динамична и нестабилна: „Трябва да има малко великодушие. Това е правилният подход в конкретния случай.“

Симеонов засегна и темата за институциите и правосъдието, като заяви: „Генерално превенция, т.е. излизаха едни хора и това сработи, Дечев и Кандев.“

По думите му обществото има високи очаквания: „Истината е, че хората са жадни за реален тласък. За някаква реална тяга.“

В анализа си за БСП той посочи: „БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла.“

И допълни: „БСП е автентична традиция.“

По отношение на ДПС Симеонов заяви: „Това пространство в най-малка част гласува за Радев. И между другото също се скрива в екзитпола, което показва колко страх има там.“