Първан Симеонов: Борисов е ядосан на избирателите си, БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла

Социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов коментира политическата ситуация след изборите и възможните процеси в новия парламент, като анализира както резултатите на партиите, така и вътрешните им сътресения.
Симеонов коментира ситуацията в ГЕРБ и процесите около партията: „ГЕРБ трябваше да чуе знака на тези протести. Знакът беше обновление. Ами, при цялото ми уважение към всички, но какъв знак за обновление даде ГЕРБ? Почти никакъв на тези избори.“
Той посочи и конкретни примери за напускане на партийни структури: „Владислав Горанов, водач на лист, например. Насреща виждате, че Живко Тодоров напуска ръководството, Георги Георгиев също се отказва от активна политика на този етап.“
По думите му ГЕРБ не е направил достатъчно за обновление: „ГЕРБ грешат като не допускат някаква форма на обновление. ГЕРБ е Борисов. Това е ясно. Ясно е, че Борисов от много време насам звучи изключително огорчено, раздразнено.“
Симеонов добави: „Това е много грешен съветник, който се е разсърдил на народа си, винаги е губил.“
Според него общественото желание за промяна е ясно изразено: „Това са над 1 милиона и 400 хиляди гласа. Това е съизмеримо с вълната ГЕРБ, тя беше 1 милиона и 700 хиляди.“
В анализа си за „Продължаваме промяната – Демократична България“ той посочи: „Това винаги се е случило. Тоест, може би, затова не ни прави толкова впечатление. Те са едно индивидуалистично пространство.“
И допълни: „Либералната общност по правило е индивидуалистична. Това е по-скоро мрежа, отколкото монолитна структура.“
Симеонов коментира и вътрешната динамика: „Те са пред сцепване, хора. Според мен те вътре едва се издържат.“
По отношение на възможните взаимодействия между политически лагери той заяви: „Има все пак места, където Радевско-Йотовското начало и ПП-ДБ-ското начало може би намират пресечна точка.“
Според него политическата картина е динамична и нестабилна: „Трябва да има малко великодушие. Това е правилният подход в конкретния случай.“
Симеонов засегна и темата за институциите и правосъдието, като заяви: „Генерално превенция, т.е. излизаха едни хора и това сработи, Дечев и Кандев.“
По думите му обществото има високи очаквания: „Истината е, че хората са жадни за реален тласък. За някаква реална тяга.“
В анализа си за БСП той посочи: „БСП има и Илияна Йотова. БСП има и евродепутати. БСП не е умряла.“
И допълни: „БСП е автентична традиция.“
По отношение на ДПС Симеонов заяви: „Това пространство в най-малка част гласува за Радев. И между другото също се скрива в екзитпола, което показва колко страх има там.“
10 Григор
За имане, има, но няма избиратели! Защо е така?Причините са много, но основните са следните:
1.Избирателите не простиха на БСП, че гласуваха за нея, а получиха Борисов и Пеевски.
2.Крум Зарков беше против референдума за еврото и по тази причина напусна президента Радев.Защо? Нали референдумът е най-висшата форма на демокрация?
3.Крум Зарков е русофоб и фен на Истанбулската конвенция. Досега такова чудо в БСП не се е случвало.
И след всичко това, в БСП продължават да смятат,че Крум Зарков е подходящ,че не е виновен понеже не е имал време. Ами дръжте си го.Ще ви гледаме на следващите избори.
12:21 25.04.2026
12 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #10 от "Григор":Всички са пе🌈де🌈раси
12:30 25.04.2026
19 Когато гръм удари
P.S. От Панорама снощи разбрах, че за любимата на Борисов ЕНП много по-голямо значение има Радан Кънев, от другите петима евромилионери от ГЕРБ, които за 3-4 мандата направиха за българите точно нула. Никога не било късно да кажеш истината, но винаги боли!
20 ....
До коментар #15 от "Емигрант":Ти па ако мислиш, че гледаме телевизора и четеме парцали😂
23 Емигрант
До коментар #19 от "Когато гръм удари":Само да ти изясня, че използването на думата "петрохан" е символ на простотия и манипулация, защото в този случай на масово УБИЙСТВО не самоубийство нищо НЕ СЕ ДОКАЗА, а само се изложиха версии за лесно манипулираните индивиди !
25 хмм
До коментар #11 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Гледах случайни видеа от срещите му със симпатизанти и никъде ни видях роми.
Видях много хора от третата възраст, но не и роми. Те са от твоите избиратели.
26 Емигрант
До коментар #20 от "....":Има статистика която отразява гледаемостта, ако ти не гледаш 10 други гледат, така, че не си "огледало" към реалността !
31 Д-р Марин Белчев
Ако БСП имаше свестен лидер, спокойно можеше да бъде първа или втора партия в парламента.
Всъщност, настъпват времена, в които има по-голяма нужда от социалистическа партия, откогато и да било през последните 40 години. Но БСП не го разбира и не може да го обясни на избирателите си.
34 Защото
До коментар #16 от "Исторически факти":Не смятаха 400-500 хиляди купени гласа за Радев, които се наляха в последните 3 часа на изборния ден. Изведнъж от 33% дръпна на 44%.
35 Не ти отговарям, информирам те
До коментар #23 от "Емигрант":Също така символ на простотия, манипулация и претенциозно невежество е да ми "изясняваш" каквото и да било! Петрохан е нарицателно!
38 ИСТИНАТА
До коментар #19 от "Когато гръм удари":Лошо е, когато се бърза с писането ГЕРБ са ВТОРИ, шарлатаните са ТРЕТИ. Няма "страшно", всичко е ясно: Президент-комунист; Премиер-комунист, депутатите му приватизатори и ДС доносници, финансиращите кампанията олигарсите, патриарх-от ДС котилото; МВР-свои, ще си изберат и гл.прокурор свой. А, честито дебили просто! Връщаме се към 1944 г., но остава само да "въведат" рублата. Да не дава Бог! Комунизмът бе обявен за престъпен, но комунистите, ДС доносниците останаха и диктуваха от задкулисието, Ето, това е най-простото племе. РАДЕВ БОТАШ РЕШЕТНИКОВ, Е СПРАВЕДЛИВОТО НАКАЗАНИЕ ЗА ГЛУПОСТТА И ПРОСТОТИЯТА НА ЕДИН НАРОД!
Навремето гледахме "КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ" и всички се смеехме, днес гледаме "КРИВОРАЗБРАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ" И ЦЯЛ СВЯТ НИ СЕ СМЕЕ!
НЕ НАРОД, А МЪРША..., КАЗАХ ТУЙ И ЩЕ ДА СВЪРША" (П. Славейков)
39 Да не забравяме
До коментар #34 от "Защото":18% от избирателите са решили за кого да гласуват в последния момент.
Това са почти 600 000 души!
40 АГАТ а Кристи
И "началника" /този горе/ му е виновен, само той е праведния....
Нещ@ст НИК !!!
