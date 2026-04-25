Парламентът в числа: Най-много юристи и финансисти сред депутатите

25 Април, 2026 14:37 1 334 21

Средната възраст на депутатите е почти 49 години

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Как изглежда новият парламент и какъв е профилът на новите народни избраници?

С помощта на изкуствен интелект и на базата на официалната информация, публикувана в сайтовете на парламентарните групи, представяме профила на новите 240 народни представители, писа бТВ.

Най-много в следващия парламент ще бъдат юристите и адвокатите – 42 души. Икономистите и финансистите са 41. Сред депутатите има и значителен брой предприемачи, мениджъри и хора с бизнес профил. Преподаватели и представители на академичните среди са 33. Инженери, архитекти и технически специалисти са 24. Сред избраниците има и представители на медицинските и здравните професии, както и 12 души от сферата на журналистиката и комуникациите. От областта на сигурността – военно дело и МВР – също има 12 депутати. Осем са представителите на спорта и културата.

Представена е и демографската картина на новия парламент. Средната възраст на депутатите е почти 49 години. Най-младият народен представител е Анна Бодакова на 23 години от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Най-възрастният е Румен Миланов от „Прогресивна България“ на 77 години.

Първият звънец на новия парламент ще бъде ударен именно от него. Първата задача на новите депутати ще бъде да изберат свой председател. По всичко личи, че новият председател на 52-ия парламент ще бъде от „Прогресивна България“, но към момента официално име не е обявено.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОП НОВИНА

    6 16 Отговор
    Радев щял да се замонашва. Ама искал в женски метох...

    Коментиран от #4

    14:39 25.04.2026

  • 2 обективен

    12 2 Отговор
    А ейовете и крадците ще са определено много по малко от предишнията парламент

    Коментиран от #3

    14:39 25.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    НА МАЛКО ПРАСЕ И НОВ НАЧАЛНИК,ДА НЕ СЕ РАДВАМЕ МНОГО ЗАЩОТО НЕ СЕ ЗНАЕ КАКЪВ ЩЕ СТАНЕ!

    14:42 25.04.2026

  • 4 И аз го дочух

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "ТОП НОВИНА":

    След поредният си развод, Радев щял да се замонашва. Ама искал в женски манастир...

    14:45 25.04.2026

  • 5 Цвете

    9 2 Отговор
    А ЧЕНГЕТА ИМА ЛИ ИЛИ Е ФАЛШИВА ТРЕВОГА? ТОВА ЧЕ ИМА АДВОКАТИ И ЮРИСТИ Е ЧУДЕСНО, ЗА ДА " ПРЕОБЪРНАТ " НАЙ ПОСЛЕ ЦЯЛАТА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА. ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ.ДОСТОЕН ПРОКУРОР.УСПЕХ И УМНАТА. 🍀🇧🇬👏🫦👍

    14:46 25.04.2026

  • 6 хаберих

    1 3 Отговор
    Такова ми е едно, безразлично, безинтересно. Май имам нещо от ония там, как беше? Авитаминоза! Недоспалоза! Паринедоимоза! Отпусконедостигоза, ама кво беше точно?!

    Коментиран от #9

    14:50 25.04.2026

  • 7 Лост

    3 2 Отговор
    Има един дето беше писал закона за спорта,само дето не можеше да го прочетете.

    14:51 25.04.2026

  • 8 влък

    2 3 Отговор
    Най-много юристи и финансисти са сред депутатите,порке юр и фин си барат най-много кинти и онези си работи.

    14:52 25.04.2026

  • 9 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаберих":

    То е , защото не можеш да ваканцуваш по половин година.

    14:53 25.04.2026

  • 10 хмммм

    5 1 Отговор
    Какви юристи и финансисти? Всичко е фрийкшоу в тази Парлама.

    15:01 25.04.2026

  • 11 айлайклолипоп

    2 3 Отговор
    Най-много фюристи и дременсисти на сините кресла ще има в залата.Хърррр-мъррррр.

    15:03 25.04.2026

  • 12 авантгард

    1 2 Отговор
    Ахххх, Анннннннааааа....

    Червено вино снощи пих, и капка не остана, по устните ми щом гори, целувката на Анннннннааааа.

    15:05 25.04.2026

  • 13 Колко лекари

    1 0 Отговор
    има всред пар.представители и с какъв опит
    Ясно е че влиза и лична лекар на ББ който въведе пръстовите отпечатъци и не беше наказан

    15:14 25.04.2026

  • 14 Пуфи

    6 0 Отговор
    Финансистите въртят схеми/крадат а юристите им правят чадър срещу дебел комисион

    15:20 25.04.2026

  • 15 Ха ха

    4 0 Отговор
    Едните да крадат, а другите да озаконяват кражбите.

    15:25 25.04.2026

  • 16 Юристите в парламента,

    2 0 Отговор
    болшенството са завършили Благоевградския,като Шопара и Сие.Това ни е матеряла

    15:33 25.04.2026

  • 17 мисирка

    1 0 Отговор
    Най-много се изявява Владко Магнита от Долни Дъбник.

    15:51 25.04.2026

  • 18 Факти

    2 1 Отговор
    Радев в вкарал в парламента 77 годишен труп? Не съм изненадан. Това е второто пришествие на БКП.

    15:53 25.04.2026

  • 19 Стара чанта

    1 0 Отговор
    Предложение - да се актуализира названието ,,Парламента" с ,,Далавераджийницата". Трябва си осъвременяване - от време на време...

    15:57 25.04.2026

  • 20 Ей заради тия нищонепроизвеждащи боклуци

    1 0 Отговор
    сме на тоя хал!

    16:03 25.04.2026

  • 21 зевзек

    1 0 Отговор
    финансистите, сами по себе си, не могат да решат никакъв проблем, или да намерят пари, финансистите управляват пари, които вече са изкарани и налични, не могат дори да намерят евтини кредити, защото цената на кредитите се определя от пазара, няма файда от толкова финансисти в парламента

    16:18 25.04.2026

