Парламентът в числа: Най-много юристи и финансисти сред депутатите

Как изглежда новият парламент и какъв е профилът на новите народни избраници?
С помощта на изкуствен интелект и на базата на официалната информация, публикувана в сайтовете на парламентарните групи, представяме профила на новите 240 народни представители, писа бТВ.
Най-много в следващия парламент ще бъдат юристите и адвокатите – 42 души. Икономистите и финансистите са 41. Сред депутатите има и значителен брой предприемачи, мениджъри и хора с бизнес профил. Преподаватели и представители на академичните среди са 33. Инженери, архитекти и технически специалисти са 24. Сред избраниците има и представители на медицинските и здравните професии, както и 12 души от сферата на журналистиката и комуникациите. От областта на сигурността – военно дело и МВР – също има 12 депутати. Осем са представителите на спорта и културата.
Представена е и демографската картина на новия парламент. Средната възраст на депутатите е почти 49 години. Най-младият народен представител е Анна Бодакова на 23 години от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Най-възрастният е Румен Миланов от „Прогресивна България“ на 77 години.
Първият звънец на новия парламент ще бъде ударен именно от него. Първата задача на новите депутати ще бъде да изберат свой председател. По всичко личи, че новият председател на 52-ия парламент ще бъде от „Прогресивна България“, но към момента официално име не е обявено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
