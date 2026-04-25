Прокурор Владимир Николов: Сарафов се оттегли от страх

Очевидно оттеглянето на Сарафов е свързано с коренната промяна на политическата ситуация у нас. Това каза бившият председател на Асоциацията на прокурорите в България и настоящ магистрат в Окръжна прокуратура - Плевен Владимир Николов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Имаме исторически шанс да се поучим от грешките си и да не допуснем това уродливо явление, наречено прегрупиране. Нужно е възстановяване на нормалността и справедливостта в прокуратурата. Страх е думата, с която описвам периода от встъпването в длъжност на Борислав Сарафов, досега. Страх да бъдат отстоявани и защитавани публично и открито интересите на независимата прокуратура и законността. Всичко приключи отново със страх - от публикацията на Иван Демерджиев. А в самото начало на т.нар. негов мандат той изказа опасения от Иван Гешев“, коментира Николов.

Припомняме, че на 22 април, след три години като изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов се оттегли от ръководството на държавното обвинение. В същия ден Ваня Стефанова прие да бъде новият и.ф. главен прокурор. Искането за съгласие бе изпратено от Прокурорската колегия на ВСС. Така тя вече е назначена временно - за период от шест месеца.

Владимир Николов припомни, че въпреки оставката Борислав Сарафов остава заместник главен прокурор. „Върху новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова тежи огромна отговорност - да демонстрира скъсване с токсичния модел на управление и да успее нещата така, че да се наблюдава плавен преход към титулярен ръководител. Самият факт на оттеглянето на Сарафов вече намали напрежението. Следствието ще бъде ръководено от него, не завиждам на колегите там“, подчерта прокурорът.

Според него новият състав на ВСС трябва да бъде съставен от почтени професионалисти. А той, то своя страна, да избере титулярни ръководители на прокуратурата и ВАС. „Без натиск и нерегламентирано влияние върху прокурорите, резултатите ще дойдат. Не вярвам този състав на Прокурорската колегия да вземе сериозни решения по дисциплинарното производство на Сарафов. Съставът ѝ е позорен, взеха най-необяснимите решения. Имаше пълно срастване с ръководителя на прокуратурата. Правомощията за кадруване на ВСС трябва да бъдат ограничени от следващата власт до избиране на нов легитимен състав“, заяви магистратът.

Николов изтъкна, че не му е било предлагано да бъде член на ВСС от парламетарната квота.