Прокурор Владимир Николов: Сарафов се оттегли от страх

25 Април, 2026 17:55 995 14

Правомощията за кадруване на ВСС трябват да бъдат ограничени от следващата власт до избиране на нов легитимен състав, добави той

Прокурор Владимир Николов: Сарафов се оттегли от страх
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очевидно оттеглянето на Сарафов е свързано с коренната промяна на политическата ситуация у нас. Това каза бившият председател на Асоциацията на прокурорите в България и настоящ магистрат в Окръжна прокуратура - Плевен Владимир Николов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Имаме исторически шанс да се поучим от грешките си и да не допуснем това уродливо явление, наречено прегрупиране. Нужно е възстановяване на нормалността и справедливостта в прокуратурата. Страх е думата, с която описвам периода от встъпването в длъжност на Борислав Сарафов, досега. Страх да бъдат отстоявани и защитавани публично и открито интересите на независимата прокуратура и законността. Всичко приключи отново със страх - от публикацията на Иван Демерджиев. А в самото начало на т.нар. негов мандат той изказа опасения от Иван Гешев“, коментира Николов.

Припомняме, че на 22 април, след три години като изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов се оттегли от ръководството на държавното обвинение. В същия ден Ваня Стефанова прие да бъде новият и.ф. главен прокурор. Искането за съгласие бе изпратено от Прокурорската колегия на ВСС. Така тя вече е назначена временно - за период от шест месеца.

Владимир Николов припомни, че въпреки оставката Борислав Сарафов остава заместник главен прокурор. „Върху новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова тежи огромна отговорност - да демонстрира скъсване с токсичния модел на управление и да успее нещата така, че да се наблюдава плавен преход към титулярен ръководител. Самият факт на оттеглянето на Сарафов вече намали напрежението. Следствието ще бъде ръководено от него, не завиждам на колегите там“, подчерта прокурорът.

Според него новият състав на ВСС трябва да бъде съставен от почтени професионалисти. А той, то своя страна, да избере титулярни ръководители на прокуратурата и ВАС. „Без натиск и нерегламентирано влияние върху прокурорите, резултатите ще дойдат. Не вярвам този състав на Прокурорската колегия да вземе сериозни решения по дисциплинарното производство на Сарафов. Съставът ѝ е позорен, взеха най-необяснимите решения. Имаше пълно срастване с ръководителя на прокуратурата. Правомощията за кадруване на ВСС трябва да бъдат ограничени от следващата власт до избиране на нов легитимен състав“, заяви магистратът.

Николов изтъкна, че не му е било предлагано да бъде член на ВСС от парламетарната квота.


Подобни новини


  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Сарафов отдавна искаше да си ходи но двете 🐷🐷 не го пускаха.

    18:00 25.04.2026

  • 2 Имаме най-много прокурори

    7 3 Отговор
    От цял свят, затова сме правова държава, уредена, цари сигурност и просперитет

    18:00 25.04.2026

  • 3 Озадачен

    11 1 Отговор
    Дали??? На Сарафов са му изплатени 200 000 евро (20 заплати) и е сложен за директор на Националната следствена служба! Това много повече прилича на "добра" търговия, а не на страх!

    18:01 25.04.2026

  • 4 питам

    6 1 Отговор
    Сарафов да каже как така 21 год. му сун има няколко строителни фирми и е мултимилионер!!!

    Коментиран от #6, #14

    18:05 25.04.2026

  • 5 картофа

    2 1 Отговор
    а така прибери се

    18:06 25.04.2026

  • 6 и в провинцията

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "питам":

    изгряват строителни фирми на младежи дпс-гепи със сериозни капитали

    18:08 25.04.2026

  • 7 Гост

    8 2 Отговор
    Нищо не е променено! Сарафов и Стефанова са двете страни на една монета! Просто направиха врътка! Ако ще да има някаква промяна Сарафов трябва да бъде извън системата, а сега - смяна на местата!

    18:09 25.04.2026

  • 8 Майора

    3 4 Отговор
    Ало Николов , да ми хвалиш “ Бях точен с парите..!”е причина за оставката на Сарафов е поредната глупост! В качеството си на какъв дава ултиматуми след като ЦИК не е определила дали
    ще е депутат! Явно нарушенията на Конституцията от Радев е пример за неговите хора , които също правят тези нарушения!

    18:15 25.04.2026

  • 9 Да,бе

    3 1 Отговор
    И лошото е,че знае защо го е страх...И правилно се страхува,но дано се сбъднат всичките му страхове.

    18:16 25.04.2026

  • 10 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Нещо повече: Нас + ра се.

    18:19 25.04.2026

  • 11 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Страх тресе тикви , прасета , джуджета , прокурори , съдии .....и всякаква измет където се е нагнездила там като катили във държавата и не мисли да си тръгва от там !!!! Отпорът им започна и няма да се предадът сами !!!!

    18:19 25.04.2026

  • 12 Сарафов , тиквата , шиши и сие .......

    1 0 Отговор
    Във затвора !

    18:21 25.04.2026

  • 13 Горски

    2 0 Отговор
    Кой го назначи сега пък директор ? Там да не мислите , че корупцията и политическото влияние на онея двамата е поо-малко ? И как ще го махате и от там още години та до огромна пенсия. Тя не че му трябва ,но за пред хората. Егати наместванията и вечните номенклатури. Оплакал се олигарх или ром от полицайче ,че му направило забележка или акт и полицая е безработен. Тези не можеш ги бутна от софрата и роднините им. Да си ги прибират ГЕРБ-НН ,да си ги хрантутят с членски внос и субсидии има милиони.Дайте им и някой очастък магистрала за награда на скапаните от труд директори и разни други корумпирани.

    18:23 25.04.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "питам":

    Ами, че синчето на новия "спасител" Рундьо е същата работа - на 22 години милионер и бетонизатор! За него питаш ли?

    18:24 25.04.2026

