Проф. Искра Баева вижда много паралели между победата на Радев и ситуацията през 1997 г.

"Има много паралели между победата Радев и ситуацията през 1997 г. Тогава имаше две алтернативи - БСП и СДС. Сега протестите не бяха такива, каквито бяха тогава. През 1997 г. беше ясно, че ако едната партия загуби, другата - печели. Сега ситуацията е различна – има много повече партии и „Прогресивна България” на Румен Радев изненада много хора”, заяви историкът проф. Искра Баева в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите ѝ в момента бизнесът е вътре в политиката. "Страхувам се, че бизнесът играе много по- голяма роля, отколкото преди. Сега те са слети, но това не само българско явление", каза тя по повод влиянието на бизнес кръговете в други правителства с пълно мнозинство - кабинетите на Иван Костов и Жан Виденов.

"Избирателите на Радев са толкова много и са в различни посоки. Това може да създаде много проблеми за управление. Сега ситуацията е много по-разнообразна. Сегашното мнозинство беше събрано от възмущението на хората", каза още проф. Баева.