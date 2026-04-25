Проф. Искра Баева вижда много паралели между победата на Радев и ситуацията през 1997 г.
Проф. Искра Баева вижда много паралели между победата на Радев и ситуацията през 1997 г.

25 Април, 2026 18:22 629 19

Сегашното мнозинство беше събрано от възмущението на хората

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Има много паралели между победата Радев и ситуацията през 1997 г. Тогава имаше две алтернативи - БСП и СДС. Сега протестите не бяха такива, каквито бяха тогава. През 1997 г. беше ясно, че ако едната партия загуби, другата - печели. Сега ситуацията е различна – има много повече партии и „Прогресивна България” на Румен Радев изненада много хора”, заяви историкът проф. Искра Баева в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите ѝ в момента бизнесът е вътре в политиката. "Страхувам се, че бизнесът играе много по- голяма роля, отколкото преди. Сега те са слети, но това не само българско явление", каза тя по повод влиянието на бизнес кръговете в други правителства с пълно мнозинство - кабинетите на Иван Костов и Жан Виденов.

"Избирателите на Радев са толкова много и са в различни посоки. Това може да създаде много проблеми за управление. Сега ситуацията е много по-разнообразна. Сегашното мнозинство беше събрано от възмущението на хората", каза още проф. Баева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин Костя

    6 5 Отговор
    Комунистите са се активирали навсякъде и това е показателно защо припознаха Радьев за свой след нишана от Пасьолството на Рассия!

    Коментиран от #15

    18:28 25.04.2026

  • 2 Да,бе

    6 1 Отговор
    Хроничният грабеж съпътстван от неземна арогантност до това води...Единственият изход е възмездие на всички виновни.

    18:28 25.04.2026

  • 3 От утре всички спирайте като радев

    5 5 Отговор
    където ви падне, независимо в кое населено място, независимо, че има парко места, също и градски транспорт, снимайте се и се показвайте във фейсбук, за да се поощрява погазването на закона и неправилното паркиране

    Коментиран от #6

    18:30 25.04.2026

  • 4 Хмм

    6 2 Отговор
    ако са принципни и спазват закона, няма да имат проблеми

    Коментиран от #19

    18:30 25.04.2026

  • 5 Майора

    5 4 Отговор
    А хората не се ли възмущават от това че Радев беше подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев и останалите? А още по голямо възмущение не е ли това че Радев със своя служебен кабинет ощетява всеки ден държавата с над 50 000 €? Срамота!

    18:31 25.04.2026

  • 6 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "От утре всички спирайте като радев":

    и си платете глобата, за да напълните хазната

    Коментиран от #11, #12

    18:31 25.04.2026

  • 7 Ти да видиш

    2 3 Отговор
    Сега е точно същото, бе Баева!

    Свобода или смърт!
    Време разделно отново!
    Спечели доброто, мирът и справедливостта срещу фашизма, военната агресия, мафията, бандитизма, педофилията оплетени в едно змийско кълбо наречено сглобка!

    Среден път няма и не е имало!
    Или България и българският народ или шепа продажници узурпирали властта с измами и престъпления.

    18:32 25.04.2026

  • 8 Хмм

    3 2 Отговор
    няма паралели, никакви

    18:34 25.04.2026

  • 9 Вскички комунисти с поне малко акъл

    2 0 Отговор
    и принципи са извън либераcткапиталистичексата БСП. Толкоз за фалшивата "столетница"! Крумчо Кацамунски да се е.....е отзад с ЕС-aфрота!

    18:34 25.04.2026

  • 10 име

    4 0 Отговор
    Умишлено ли пропускаш най-голямата разлика , че сме в клуба на богатите? Опашка от инвеститори се зави пред министерството на икономиката след нова година да инвестират. Щото влизането в Еврозоната автоматично реши всички наши проблеми с работна ръка, цени на енергия, инфраструктура, корупция и мудност на държавните служби. Вече ни канятпда играем в А отбора на ЕССР, няма да изпадаме от центъра на евpoгeйската икономика и всякакви други празни приказки за ползите от еврото. Както и от шенген.

    18:34 25.04.2026

  • 11 Че договора с БОТАШ я източи

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    за което има вина само радев

    Коментиран от #16, #17

    18:35 25.04.2026

  • 12 Ама

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    много нефелен пи-ар

    18:35 25.04.2026

  • 13 Пич

    1 2 Отговор
    Рано е да кажем, дали Радев ще поведе държавата към успех, или към провал! Затова ще ви кажа това, за което всички мълчат! След като изобилно ви обясниха достойнствата на военните и пилоти - контрол, самообладание, и дрън дрън дрън, , ще ви кажа основният им дефект! Чакат някой да им каже какво да правят!!! Заповеди чакат !!! В този смисъл, успеха или провала ще зависи от това, с какви хора ще се заобиколи!!! Например, приелият с нежелание да стане депутат Слави Василев не е пример за ум!!!

    18:36 25.04.2026

  • 14 Гробар

    2 2 Отговор
    Някои комунета плачат, че вече нямало ляво в парламента и нямало кой да защитава интересите на работещите. Ами то в територията работещи няма. Всеки гледа да краде и да гепи.

    18:37 25.04.2026

  • 15 Галя

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин Костя":

    Ами, какво друго да направят, освен да вземат властта като няма други. Няколко пъти им обясних на моите жълтопаветници как се правят али-бали на изборите и как се овладяватслужбите, ама те можаха единствено да се намърдат в скута на шиши.

    18:40 25.04.2026

  • 16 Айде бе

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Че договора с БОТАШ я източи":

    Хазната я източиха продажните евроатлантици плащащи милиарди ( поне 7-8) за хрантутенето на украинските нацисти по българските курорти вече 4 години, още толкова за горива и електроенергия на нацистите на територията на бивша Украйна и още толкова за оръжия. Около 30 милиарда лева за 5 години!
    Толкоз по въпроса!

    18:42 25.04.2026

  • 17 т-п тpoл соросоиден

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Че договора с БОТАШ я източи":

    Последно 50 хил или 500 хил ни ощетява Радев? И но ден или на месец? Cъгласувайте си малко лъжите. Нищо не е източил Боташ, Радев ти го каза, ние си плащаме за капацитет и тъй като не го ползваме (умишлено), препродаваме този капацитет на Италия.

    18:44 25.04.2026

  • 18 Спас

    3 2 Отговор
    Путиниската да не залепя до Костов,който пое България в тотален колопс. Няма място за сравнение! Не е коректно личностно и исторически. Даже е антиестетическо и идеологическо да се сравнават Костов с Радев или България от 1997 и днешната. Единият е мислител, спасител и герой на прехода,докато радив е пионка напомпана по егото му от оригархията. 1997 нямаше какво да се яде,днес България е в ЕС,НАТО, ШАНГЕН,еврото е валутата ни. Ние сме на огромен пазар и икономика номер 2 в света тази на Ес

    18:48 25.04.2026

  • 19 не мой се плаши Байнолю

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Овцете се Стрижат наЕсен

    18:49 25.04.2026

