Божидар Божанов: Искаме коалиционно споразумение

Божидар Божанов: Искаме коалиционно споразумение

25 Април, 2026 20:38 715 10

Разбира се, преценка на следващия министър на вътрешните работи е дали да запази господин Кандев,

Божидар Божанов: Искаме коалиционно споразумение - 1
Загубихме изборите и от тази гледна точка ние трябва да си вземем поуки, да видим какво не сме направили правилно в кампанията, каза в студиото на "Говори сега" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Той допълни, че предложеното от ДБ коалиционно споразумение трябва да бъде начерта пътна карта, с която да се стигне до един политически субект, който да вдъхва повече доверие на избирателите. Няма поставени срокове за отговор от "Продължаваме промяната".

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Ние не поставяме срокове и не слагаме ултиматуми, именно защото това е въпрос на диалог. Но разумно е, като започне работата в парламента, да структурираме тези отношения. Ясно е, че този парламент ще издържи повече от някои от предходните, тъй като има ясно и изразено мнозинство. Така че трябва да мислим добре, да мислим умно и да стигнем до формат, с който позволява ефективната ни съвместна работа. И пак казвам, след това да си начертаем един път, как да стигнем до един субект, не само от партиите в нашата коалиция, а ако ще те партии отвън.

А заедно ли ще се регистрирате в Народното събрание? Тоест една парламентарна група ли ще бъдете?

Ами, нашето решение от Националния ни съвет, макар и не е експлицитно написано, казва, че Коалиционното споразумение ще уреди работата на парламентарната група."

По повод споровете около мандата на Манол Пейков, Божанов обясни, че по-скоро става дума за мнения на симпатизанти онлайн, а не за "скарване" между ръководствата на ПП и ДБ.

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Избирателите ни са общи. И ние им дължим да се разбираме по-добре, да сме по-ефективни в работата си в парламента, особено в опозиция. Тъй като предстои едно управление, което надяваме се да постигне целите, които си е поставило за демонтиране на модела на завладяната държава, но всяка концентрация на власт носи съответните рискове. Да видоизмени модела, да използва неговите инструменти. И затова е много важно демократичната опозиция да бъде силна."

По повод подадената оставка на Борислав Сарафов, Божанов коментира, че 160-те гласа извън ГЕРБ и ДПС, получени на изборите може би са подтикнали Сарафов най-накрая да прочете какво пише в закона. Цялата тази върхушка, да е наречена на съдебната власт, не просто трябва да се отиде, а тя трябва да бъде разследвана, допълни той.

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Очаквам да има адекватно разследване, което да стигне до осъдителни присъди. Арестите могат да бъдат и кьорфишеци. Могат да бъдат нещо за пред публиката, да, за съжаление, само по себе си арестът той не довежда до правосъдие. Това, което искат хората е правосъдие и да, то да бъде бързо, да не е след 6-7 години, но да е настина правосъдие."

Според Божидар Божанов Георги Кандев, Емил Дечев, като цяло служебния кабинет са се справили много добре със задачата да има честни избори.

Разбира се, преценка на следващия министър на вътрешните работи е дали да запази господин Кандев, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    7 1 Отговор
    Хахахахахаха.
    Продължават не промяната, а нахалството.
    А близалка не щете ли?
    Лапетии неадекватни......

    Коментиран от #4, #5

    20:39 25.04.2026

  • 2 име

    5 0 Отговор
    ДайБългария са като камък за ПетроханскитеПедофили, но това е добра новина за нас, българите. Дано ПП не се откъснат от този камък, ами да потънат с него.

    Коментиран от #6

    20:41 25.04.2026

  • 3 Толкова просто

    2 0 Отговор
    Разделя и владей. Кой иска разделяй ? Върни назад във времето и ще намериш отговора.

    Коментиран от #8

    20:42 25.04.2026

  • 4 шшш ало

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Това са над 400 000 човека. кой си ти да дрънкаш глупости по адрес на толкова хора??

    20:42 25.04.2026

  • 5 А лапетията от

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Кой пол са?

    20:42 25.04.2026

  • 6 Гласоподавател

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Изборите минаха с тях и опорните колони . Толкова ли се изчерпахте или няма кой да плаща?

    20:45 25.04.2026

  • 7 име

    4 0 Отговор
    58 хиляди гласа повече имат спрямо миналите избори. На фона на всички разкрития за връзки с педофили, непрозрачни договори, милиарди кредити и увеличени заплати в МВР, които ни скубят по цял ден за да пълнят бюджета и да си оправдават заплатите, необяснимо е това увеличение. Или МВР са прикривали купуването на гласове от ПП-ДБ, или са гласували някакви държавни хрантутници, които се надяват асан василев и на тях да им вдигне заплатите без реформи и съкращения. Може и мъртви души да са гласували, значи най-сетне са схванали инструкциите на Галя от посолството как се овладяват служби и как сеправи ала-бала на избори.

    20:47 25.04.2026

  • 8 Да де, ама

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Толкова просто":

    Никога няма да спечелят избори. И това е заради цглобката на ДБ и ПП с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и Пеевски. ПП и ДБ изпраха и двамата крадци.

    20:48 25.04.2026

  • 9 Деций

    1 0 Отговор
    Не считам ,че ППДБ са загубили изборите,а този резултат който постигнахте е тавана който може да извадите с оглед на ориентацията във външнополитически план! С риторика срещу Русия и в подкрепа на фашисткият режим в Украйна я цяло чудо ,че имате и толкова!Но това не всичко, отделно е джендър идеологиято която подкрепете,ЛГБТ,и всякакви либерални извратении, които са чужди на българина и на неговият морал и традиции!

    20:59 25.04.2026

  • 10 ХИХИХИХИ

    0 0 Отговор
    ЛИБЕРАСЧЕТАТА ПАК ИСКАТ ВЛАСТ.

    21:00 25.04.2026

