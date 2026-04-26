Тревожна тенденция: Родилки на 12–13 години и все повече жени с трудности при забременяване

26 Април, 2026 08:18

Проблемът с трудността за забременяване е общоевропейски и не подминава България

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Все по-често в България се наблюдават случаи на изключително ранна бременност – при момичета на 12–13 години, което поставя сериозни медицински и социални рискове. Това заяви проф. Асен Николов от СБАЛАГ „Майчин дом“ по време на научната среща по акушерство и гинекология в София.

„Фактът, че едно момиче може да забременее, не означава, че организмът му е достатъчно зрял. Когато деца раждат деца, това крие сериозни рискове както за майката, така и за бебето“, подчерта проф. Николов. По думите му, проблемът е свързан както със социално-битовите условия, така и с липсата на целенасочено образование и превенция.

Наред с ранната бременност, специалистите отчетоха и друга противоположна тенденция – все повече жени отлагат майчинството и срещат трудности при забременяване.

„Проблемът с трудността за забременяване е общоевропейски и не подминава България. От една страна това се дължи на фактори на средата, които увреждат репродуктивното здраве, а от друга – на все по-честото решение за по-късно забременяване“, коментира проф. Николов.

Експертите насочиха вниманието и към един често подценяван фактор – бактериалната вагиноза, която има съществено значение за протичането на бременността и репродуктивното здраве.

„Нарушенията във вагиналния микробиом имат отношение не само към здравето на жената, но и към изхода на бременността. При тези състояния има риск от преждевременно раждане, раждане на деца с ниско тегло, както и от спонтанни аборти“, обясни д-р Силвия Савова от СБАЛАГ „Майчин дом“.

Тя подчерта, че липсата на информираност и късното търсене на медицинска помощ са сред основните причини за усложненията.
„Съветваме пациентките да спазват правилна интимна хигиена и най-вече да търсят навреме лекарска консултация“, допълни д-р Савова.

В рамките на научната дискусия бе поставен акцент върху съвременните терапевтични подходи, като локалната терапия с клиндамицин бе определена като „златен стандарт“ в лечението на бактериална вагиноза.

„От пет години на българския пазар се използва локален вагинален гел, който се прилага лесно и ефективно и подпомага лечението на този проблем“, посочи д-р Савова.

Историята на създаването на този терапевтичен подход е пример за успешен диалог между медицината и фармацевтичния сектор.

„Преди пет години, в разговор с проф. Асен Николов, стана ясно, че липсва удобен механизъм за лечение на бактериална вагиноза. Тогава българският производител „Антибиотик“ – Разград в сътрудничество със „Стинг“ АД създадоха тази формула. Благодарение на този професионален диалог успяхме да предложим решение, което вече помага на стотици жени“, заяви Аделина Любенова, председател на Инициативния комитет на магистър-фармацевтите.

По думите ѝ, именно сътрудничеството между лекари и фармацевтичен сектор води до реални резултати.
„Когато има конструктивен диалог между практиката и бизнеса, можем да създаваме ефективни терапии и решения за пациентите“, допълни тя.

Аделина Любенова акцентира и върху нарастващия проблем с патологичната бременност: „През последните години се сблъскваме с увеличаване на случаите на недоносени деца и усложнени бременности, като една от причините е бактериалната вагиноза.“

В отговор на нуждата от по-добра информираност, бе представена и дигиталната платформа в сайта ikmf.bg – раздел „Интимно здраве“, която събира на едно място надеждна информация и предоставя достъп до специалисти.

Инициативният комитет на магистър-фармацевти и обединението на семейните аптеки „Алианс Сървиз“ подкрепят инициативата като част от своята мисия за повишаване на здравната култура и насърчаване на профилактиката. Организациите застават зад каузи, които поставят пациента в центъра на вниманието и подпомагат достъпа до навременна и качествена здравна грижа.

В рамките на проведения научен форум с участието на столични акушер-гинеколози и фармацевти, именно бактериалната вагиноза беше очертана като един от водещите клинични проблеми в контекста на интимното и репродуктивното здраве. Дискусията постави акцент не само върху медицинските аспекти на състоянието, но и върху необходимостта от по-широк обществен подход, включващ превенция, информираност и ранно насочване към специалист.

Специалистите обсъдиха утвърдените подходи за диагностика и поведение при подобни състояния, като подчертаха, че основното предизвикателство остава не толкова липсата на терапевтични възможности, колкото късното търсене на медицинска помощ и ниската здравна култура. Особено внимание бе отделено на социалната среда и недостатъчното сексуално образование сред подрастващите, което води до неправилни навици, самолечение и повишен риск от усложнения.

В този контекст ясно се открои необходимостта от по-тясно партньорство между лекари и фармацевти. Участниците във форума се обединиха около позицията, че когато медицинската практика идентифицира конкретен проблем, той трябва да бъде решаван чрез конструктивен диалог и съвместни действия. Фармацевтите бяха определени като ключов посредник в процеса на първичен контакт с пациента – с важна роля в информирането, превенцията и насочването към специалист.

По време на дискусиите бе подчертано, че е необходима по-дългосрочна визия, насочена към изграждане на устойчива здравна култура. Участниците заявиха, че усилията трябва да бъдат насочени към създаване на градивна, семейно ориентирана политика, която да поставя акцент върху превенцията, ранната грижа и отговорното отношение към интимното здраве.

В заключение бе изведен интегрираният подход като ключов фактор – съчетание между клинична практика, активна превенция и здравно образование. Само чрез координирани действия между медицинската общност и фармацевтичния сектор може да се постигне по-добър контрол върху инфекциозните и възпалителните заболявания и да се подобри дългосрочното здраве на пациентите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дзак

    7 2 Отговор
    И много господа прекалявали с употребата на стимуланти!

    Коментиран от #4, #5

    08:20 26.04.2026

  • 2 запознат

    29 1 Отговор
    Детеродната възраст за първо дете на една жена е между 18 и 26 години , това е природа и всеки грамотен лекар ще ви го каже. Българките на 30 още са по дискотеките , после уж ще спрвят кариера и на 35 се сещат , че може да имат първо дете .Ако си раждат в нормалната детеродна възраст , няма да имат проблеми

    Коментиран от #40

    08:24 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Което ги прави непълноценни?

    08:31 26.04.2026

  • 5 Тревожно, че

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    жените се опитват да раждат първо дете длед 40 г.

    Коментиран от #11

    08:31 26.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Исторически парк

    22 0 Отговор
    Е нали има 6 години затвор ако няма 16 бащата

    08:34 26.04.2026

  • 8 просто факти

    34 1 Отговор
    Докато циганките безнаказано ги забременяват и раждат на 12-13 години, а българките се мотаят и проповядват как сегашното 40 било новото 20 и че е нормално да родиш на 45, няма да става по-добре!

    Коментиран от #12, #20

    08:34 26.04.2026

  • 9 направете нещо

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    Раждат и още как, множат се като -лебарки. Това е проблемът.

    Коментиран от #31

    08:35 26.04.2026

  • 10 Браво на малките ромлянки

    16 2 Отговор
    мъчат се да преборят демографската катастрофа, но вече не успяват. Трябва да почнат да раждат още от детската градина!

    Коментиран от #15

    08:39 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сори пич

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "просто факти":

    Ама не е вярно че жените се мотаят и проповядват, че сегашното 40 е новото 20. Напротив, мъжете не са достатъчно мъже. И аз влизах в това число, и като гледам много покрай мен на 40 неженени, не е в жените причината за нежененето.

    Коментиран от #14, #18

    08:43 26.04.2026

  • 13 Това е педофилство

    22 1 Отговор
    Толерирано от държавата и обществото. Кой им прави децата на 12-13годишните деца. Дали това не са техните бащи може би. Защото вместо да работят получават детски надбавки и колкото повече в едно семейство по добре. Защо да работят когато държавата им плаща да раждат деца. И те така след 12 години ново дете и пак и пак.

    08:45 26.04.2026

  • 14 не е вярно

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сори пич":

    Който търси, намира!

    08:46 26.04.2026

  • 15 Да драскаш веселушки

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Браво на малките ромлянки":

    Явно много ти се отдава без какъвто и да е смисъл.

    08:47 26.04.2026

  • 16 Моха мед

    7 0 Отговор
    В исляма няма долна граница за встъпване в брак, може и на 6 да си я вземеш и да си "спиш" с нея.

    08:48 26.04.2026

  • 17 гръндж

    17 0 Отговор
    Родилки на 12–13 години са от де що сичкото съйган.Напълват българското общество с деца и българите остават все по-малко. Западните управляващи нареждат на българските институции да дават пари на тъмно изглеждащите, и цигонните станаха по-богати от българите. Скиторят по улиците с чаветата,целите в злато и облечени в адидас-дрехи и обувки. Вече карат и луксозни коли. България не върви към добро.

    Коментиран от #27

    08:49 26.04.2026

  • 18 Мишо Дудикоф 🥷

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сори пич":

    Този коментар е писан от жена!

    08:49 26.04.2026

  • 19 1488

    5 3 Отговор
    ама що БЪЛГАРКИТЕ са таквиз ???

    Коментиран от #21

    08:50 26.04.2026

  • 20 Българите гледат кучета

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "просто факти":

    Млади момичета че и юомчета разхождат кучета по развлачен анцуг облечени но било модерно.

    08:52 26.04.2026

  • 21 искат

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    ПАРИ!!!

    Коментиран от #32

    08:52 26.04.2026

  • 22 Мишо Дудикоф 🥷

    12 1 Отговор
    Браво на българите от ромския етнос! Така трябва. Във мола в Красна поляна, няма да видите едно младо момиче ромче да ходи сама. Още от ученички са разпределени коя за кой е. И на 20 вече бутат количка със бебе.

    А не като белите българки - "заведи ме във Дубай на шопинг, купи ми джип бмв, плати ми операция на носа, отвори ми фризьорски салон, и тогава бебе".

    Коментиран от #25

    08:54 26.04.2026

  • 23 Васил

    17 0 Отговор
    Амиииииииии родилки на по 12-13 години ама тях не ги съдят за педофилия май за една част от населението законите не важат?

    08:54 26.04.2026

  • 24 само да попитам

    18 0 Отговор
    каде е закрила на детето в случая? аз ано изплющя някоя напращяла 17 годишна мома ще ме изкарат педофил обаче циганетата на по 11-12 години като се плющят няма прдофилия?!?!? що за сбъркан свят ??? това са малолетни а не непълнолетни защо не се търси наказателна отговорност???

    Коментиран от #29

    08:55 26.04.2026

  • 25 и през туй време

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    да се лашкат безразборно дори и с приятелите на спонсорите им

    Коментиран от #26, #28

    08:55 26.04.2026

  • 26 много са

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "и през туй време":

    сфясни!

    08:57 26.04.2026

  • 27 Българските институции без мозък ли са

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "гръндж":

    Западните държави да им нареждат да дават пари на ромите и да им плащат сметките. Какво ги оправдаваш. Дават пари на майката че има 12 годишно дете но и на 12 годишното дете че има и то дете. В същото семейство. И така натрупват по няколко деца с пари от държавата. Това чия държава е. На който яде баницата или да.

    09:00 26.04.2026

  • 28 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "и през туй време":

    Най-добре и безопасно го правете в групичката за споделяне.

    09:03 26.04.2026

  • 29 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "само да попитам":

    Гладно кокошка просо сънува!

    09:05 26.04.2026

  • 30 Дзак

    0 1 Отговор
    Много жени разконспирират партньорите си още преди да имат дете от тях!

    09:08 26.04.2026

  • 31 Неграмотността

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "направете нещо":

    Това е проблема. Особено умишлената неграмотност.

    09:09 26.04.2026

  • 32 👍👍👍

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "искат":

    Дупарите им отворени за пари като кеп за пеперуди , а братчедите вече са прабаби и прадядовци на 45😁😁😁

    09:14 26.04.2026

  • 33 Хора това е форум

    3 3 Отговор
    Пишат се смислени неща грамотно и в прав текст. Не е селско събрание за весели вметки и закачки. Не допринасяте никаква полза като драскате глупости лаф да става. Напишете нещо смислено.

    09:14 26.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Социалното министерство

    2 0 Отговор
    Раздава храни за бедни българи от "европейските резерви" тоест складове на наши хора да спечелят некой лев и те.
    Обаче медиите никога не казват какви пари получават ромите и кой им ги дава. Защото в бюрото по труда роми няма. Да но социалната помощ в България се дава ако човек е регистриран в бюрото по труда освен че се заработва. На ромите парите от къде са ? Те не са регистрирани в бюрата по труда. Как тогава получават помощи. Нещо съмнително има и нещо двойни стандарти.

    09:23 26.04.2026

  • 36 По голяма глупост

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "мунчо като пребори мафията":

    Не можа ли да напишеш.

    09:26 26.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така след 36 години мизерия

    3 1 Отговор
    Хората нямат пари да отгледат едно дете.
    Над половината деца в детските градини в София са с 1 родител само (бащата го няма). Направете си сметката какъв упадък е това. Дори по войните децата са имали повече на брой бащи от тези сега.

    Коя жена ще роди дете без мъж, или иска да е с мъж, който и сам за себе си не може да се гриже?
    Ако едвам ви стигат парите да живеете ще искате ли и дете да гледате?

    На другия край са ромите и циганите. Такива са им пордките, заливат ги с каква ли не пропаганда и лесно се вързват. А и за тях децата са по-голяма ценност от парите.

    Гледайте си Тик-тока и фейсбука и се молете Урсулът да не ви залее с чужди цигани емигранти, че в Германия вече не може да видите бели деца.

    09:38 26.04.2026

  • 39 Работещ

    2 0 Отговор
    Във врачанските села едни бели фордове с държавни служители обгрижват младите ромски майки,като всяка седмица им носят памперси,детски храни и постоянно ги питат имат ли нужда от нещо.А те вадят айфони за по два бона и закусват пред магазина с пици и редбули.Що да не раждат?!

    10:01 26.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

