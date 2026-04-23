Мъж остана без колата си, била препродадена пет пъти и обявена за издирване

Мъж от Габрово остана без автомобила си, който закупил законно от лизингова фирма и безпроблемно преминал през регистрация в КАТ. Причината - колата се оказала обявена за издирване. Цветан Вражилов разбрал това, когато бил спрян за рутинна проверка на ГКПП "Калотина", където станало ясно, че возилото му се издирва през Шенгенската информационна система от "Интерпол" и било иззето.
Месеци след това мъжът продължава да плаща данъци за превозното средство. Част от предишните собственици пък твърдят пред полицията, че не знаят нищо за колата, въпреки че тя е била регистрирана на тяхно име. Прокуратурата отказва да върне автомобила на последния му притежател, тъй като се оказва предмет на спор за собственост.
В "Здравей, България" Цветан разказа, че купил колата през 2013 година. Сделката е изрядна, документите - също, а автомобилът минава всички проверки в КАТ. В продължение на три години той спокойно шофира возилото, без да подозира за каквито и да било проблеми.
На "Калотина" мъжът разбрал, че превозното средство е било обявено за издирване от лизингова компания, след като първоначалният ползвател спрял да изплаща задълженията си. "Колата е препродавана пет пъти в различни градове у нас - в Пловдив, София, Стара Загора, Габрово, отново в Пловдив ... и накрая пак при мен в Габрово. И всеки път е преминавал през регистрация в КАТ без проблем", разказва Цветан.
След изземването - въпреки че вече не притежава автомобила, мъжът продължава да плаща данъци за него. "Колата се водеше на името на майка ми. Наложи се да плати над 700 лева данък, въпреки че колата я няма. Бяха ѝ направили запор на заплатата", твърди потърпевшият.
Той отишъл в КАТ, за да отчисли колата, но му било казано, че трябва да върне номерата ѝ. "Казах, че няма как да върна регистрационните табели. Имаше казус, но въпреки всички проблеми тя беше отчислена. А сега не се знае къде е колата", заявява мъжът. И е категоричен, че 10 години не е спрял да си търси колата и ще продължи да води борбата до край.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Тука е така!
7 Трол
10 кой мy дpeмe
11 гол да го вараш
До коментар #9 от "1488":бе соросче крадливо.
10:34 23.04.2026
16 Перо
До коментар #15 от "Перо":П.С. На мен ми е чудно как се продава колата, когато талона е на името на оторизирания лизингодател, до изплащане на автомобила и всички такси!
Коментиран от #18, #22
10:52 23.04.2026
18 Риболовеца
До коментар #16 от "Перо":Онази "звезда" Мегз участваше в някаква подобна схема и мина с условна присъда.
10:55 23.04.2026
21 чети внимателно макар неясно
До коментар #1 от "Опорка":да ни занимават с случка преди много години
това е от рубриката "Пълнежи" на миче
И е категоричен, че 10 години не е спрял да си търси колата
10:58 23.04.2026
22 Дика
До коментар #16 от "Перо":С фалшименто талон, в чужбина няма и нотариус (което искат някои и тук да стане) и тук я продават с една фактура, после регистрация в кат преди още да е обявена за издирване.
10:59 23.04.2026
24 Емигрант
До коментар #20 от "Иван Грозни":А дали тази лизингова фирма не плаща проценти на Борисов, все пак той беше крадец на автомобили в З.Европа и предполагам е създал канали за внос на крадени МПС-та като се е възползвал от положението си "главатар на нацията" ?
11:03 23.04.2026
25 Бръм
При тях минава цялата регистрация на един автомобил, имат връзки и с външни администрации.
Това, че не са си свършили работата, нанася имуществена/финансова вреда на човека.
Простичко е, гарант за спазване на закона е държавата, т.е. КАТ в нейно лице.
11:04 23.04.2026
30 Някой
До коментар #23 от "ти да видиш":Като я регистрираш в КАТ още не е обявена за открадната, ей така става. Самите измамници продължават да плащат лизинга месец, два, след като е продадена на частно лице и са сигурни, че вече е регистрирана и чак тогава се обаждат в полицията. Документи има, лесни са за откриване, обаче нито у нас нито в чужбина си мърдат пръста по тези въпроси.
37 ти да видиш
До коментар #30 от "Някой":Ми да си търсят парите от измамниците,човека какво е виновен?????
12:06 23.04.2026
41 Мнение
Такъв автомобил може и въобще да не съществува.
Регистрация при "наш чувек" само по докементи, и от там тръгва цялата схема.
Каква е колата?, че да се наложи 6(шест) пъти промяна на "собственика" след открадване то и?
12:55 23.04.2026
44 Отпорка
До коментар #1 от "Опорка":От 2013-а е, крадливата прокуратура и алчните КАТерици са патент на герп 2009-2020.
13:41 23.04.2026
46 Нехис
До коментар #30 от "Някой":А акълът на купувача къде е - не вижда ли, че е лизингова?
Не проверява ли?
14:47 23.04.2026