Мъж остана без колата си, била препродадена пет пъти и обявена за издирване

23 Април, 2026 10:21

Прокуратурата отказва да върне автомобила на последния му притежател, тъй като се оказва предмет на спор за собственост

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж от Габрово остана без автомобила си, който закупил законно от лизингова фирма и безпроблемно преминал през регистрация в КАТ. Причината - колата се оказала обявена за издирване. Цветан Вражилов разбрал това, когато бил спрян за рутинна проверка на ГКПП "Калотина", където станало ясно, че возилото му се издирва през Шенгенската информационна система от "Интерпол" и било иззето.

Месеци след това мъжът продължава да плаща данъци за превозното средство. Част от предишните собственици пък твърдят пред полицията, че не знаят нищо за колата, въпреки че тя е била регистрирана на тяхно име. Прокуратурата отказва да върне автомобила на последния му притежател, тъй като се оказва предмет на спор за собственост.

В "Здравей, България" Цветан разказа, че купил колата през 2013 година. Сделката е изрядна, документите - също, а автомобилът минава всички проверки в КАТ. В продължение на три години той спокойно шофира возилото, без да подозира за каквито и да било проблеми.

На "Калотина" мъжът разбрал, че превозното средство е било обявено за издирване от лизингова компания, след като първоначалният ползвател спрял да изплаща задълженията си. "Колата е препродавана пет пъти в различни градове у нас - в Пловдив, София, Стара Загора, Габрово, отново в Пловдив ... и накрая пак при мен в Габрово. И всеки път е преминавал през регистрация в КАТ без проблем", разказва Цветан.

След изземването - въпреки че вече не притежава автомобила, мъжът продължава да плаща данъци за него. "Колата се водеше на името на майка ми. Наложи се да плати над 700 лева данък, въпреки че колата я няма. Бяха ѝ направили запор на заплатата", твърди потърпевшият.

Той отишъл в КАТ, за да отчисли колата, но му било казано, че трябва да върне номерата ѝ. "Казах, че няма как да върна регистрационните табели. Имаше казус, но въпреки всички проблеми тя беше отчислена. А сега не се знае къде е колата", заявява мъжът. И е категоричен, че 10 години не е спрял да си търси колата и ще продължи да води борбата до край.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опорка

    36 6 Отговор
    Мисирки, сигурни ли сте, че е 2013, а не 2023?

    Коментиран от #19, #21, #44

    10:23 23.04.2026

  • 2 Кирил

    60 0 Отговор
    Отива при продавача и проверява колко са му здрави капачките.

    10:23 23.04.2026

  • 3 Антропологично няма как да сбъркаш

    26 7 Отговор
    Бг индивид!

    10:24 23.04.2026

  • 4 германец

    31 8 Отговор
    типични българи ей затова идват в моята държава на уреденето, където няма безхаберници ;)

    10:24 23.04.2026

  • 5 юрист

    42 5 Отговор
    като юрист му предлагам да плати на мутри и да си реши правния казус

    10:25 23.04.2026

  • 6 Тука е така!

    17 32 Отговор
    "Знаеш ли, Милке, последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в болшевишка Русия, тук, у нас, все ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние!..." — из „На завой“(Димитър Талев 1940)

    10:27 23.04.2026

  • 7 Трол

    42 3 Отговор
    Колата се е върнала при първоначалния си собственик и си търси усилено нов ентусиаст, който да й плаща данъците, без да я кара.

    10:30 23.04.2026

  • 8 Жал ми е за човеко

    18 10 Отговор
    Чак ми иде да взема да му подаря Москвичо!

    10:30 23.04.2026

  • 9 1488

    26 61 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко, Шиши и Кильрчо ще ви се виждат като ангели пред тая червена хунта.

    Коментиран от #11

    10:31 23.04.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    24 4 Отговор
    купува в 2013
    кара я 3 години
    2016 ми я вземат
    2026 се оплаква

    Коментиран от #27

    10:32 23.04.2026

  • 11 гол да го вараш

    28 3 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    бе соросче крадливо.

    10:34 23.04.2026

  • 12 Даа!

    56 2 Отговор
    По изтурбушена държава,от нашата няма! Обикновеният човек е със вързани ръце за всичко.Вдигат цени на ток,вода,храна- плътна завеса,облечена с поредно разтягане на локуми от цял куп институции,който получават тлъсти заплати,за да ни " пазят".Подписва договор с мобилен оператор,със фиксирана тарифа за 24 месеца,но нали са монополисти( и трите са в негласен сговор) ,го трескат всеки месец със нови и нови суми,достигащи до 60-70% от посочените в договора.Ходи се оплаквай! На кого,на КЗП,който ти препраща жалбата,към онзи,срешу когото се жалиш.Но ние сме виновни - народа! Че покорно мълчим, гърчим се и плащаме.Те затова си распасват пояса- познават ни робския манталитет.

    10:35 23.04.2026

  • 13 ИВАН

    42 2 Отговор
    Човек да не смее да си купи скъпа колата, или ще се развали, или ще я откраднат, или такива някакви проблеми .... и ако всичко пък е ОК, ще му съдерат кожата от данъци.

    10:37 23.04.2026

  • 14 Емигрант

    53 3 Отговор
    Леле-мале в каква държава живеете ? А и какъв е този данък - 700 лв за автомобил, това "хеликоптер" ли се води по документи ? На лизинг 5 пъти препродавана ? Тази фирма за лизинг трябв да бъде затворена и собствениците разслрдвани за търговия с крадени автомобили, също така и отделите за технически прегледи ! Ужасът - България !

    10:45 23.04.2026

  • 15 Перо

    29 1 Отговор
    Това е ОПГ с участие на БГ емигранти и автокъщи, дилъри в БГ и чужбина! Единственият изход е колата да не е потърсена 6 месеца, тогава купувача става автоматично собственик, съгл. БГ законодателство, но това може да се знае от престъпниците!

    Коментиран от #16

    10:47 23.04.2026

  • 16 Перо

    36 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    П.С. На мен ми е чудно как се продава колата, когато талона е на името на оторизирания лизингодател, до изплащане на автомобила и всички такси!

    Коментиран от #18, #22

    10:52 23.04.2026

  • 17 Ко речи?

    28 1 Отговор
    И какви са тези лизингови фирми? Само официалните вносители на коли може да са читави такива. Другите са все ментаци.

    10:53 23.04.2026

  • 18 Риболовеца

    27 1 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Онази "звезда" Мегз участваше в някаква подобна схема и мина с условна присъда.

    10:55 23.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Иван Грозни

    28 4 Отговор
    МВР-КАТ създадени от боко са обучени фокусници.Знаят кого и кога да сапунисат.

    Коментиран от #24

    10:58 23.04.2026

  • 21 чети внимателно макар неясно

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опорка":

    да ни занимават с случка преди много години
    това е от рубриката "Пълнежи" на миче

    И е категоричен, че 10 години не е спрял да си търси колата

    10:58 23.04.2026

  • 22 Дика

    23 1 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    С фалшименто талон, в чужбина няма и нотариус (което искат някои и тук да стане) и тук я продават с една фактура, после регистрация в кат преди още да е обявена за издирване.

    10:59 23.04.2026

  • 23 ти да видиш

    40 4 Отговор
    Е как така на митницата знаят че колата е издирвана а във КАТ не знаят?????? Изводът е очевиден!

    Коментиран от #30

    10:59 23.04.2026

  • 24 Емигрант

    28 3 Отговор

    До коментар #20 от "Иван Грозни":

    А дали тази лизингова фирма не плаща проценти на Борисов, все пак той беше крадец на автомобили в З.Европа и предполагам е създал канали за внос на крадени МПС-та като се е възползвал от положението си "главатар на нацията" ?

    11:03 23.04.2026

  • 25 Бръм

    38 1 Отговор
    Аз пък предлагам да съди КАТ.
    При тях минава цялата регистрация на един автомобил, имат връзки и с външни администрации.
    Това, че не са си свършили работата, нанася имуществена/финансова вреда на човека.
    Простичко е, гарант за спазване на закона е държавата, т.е. КАТ в нейно лице.

    11:04 23.04.2026

  • 26 Ганчо Ганев от с. Горно Ганево

    20 1 Отговор
    Значи кат и шенгенската информационна система не са свързани. Защо тогава кат вземат 250€ за първа регистрация питам аз? Регистрацията не трябва да е повече от 45-50€ (табели и талони) + отделно 1 застраховка. Еко таксата да я плаща поредения собственик, който ще бракува същия този автомобил след Х години. Защо да я плаща еко таксата човекът, който най-вероятно няма да бракува автомобила?

    11:11 23.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    27 2 Отговор
    Колата е собственост на лизинговата фирма, за да продадеш колата трябва да фалшифицираш бая документи. Фирмата много добре знае кой е измамника, защо не го съди? Да не излезе, че и те са част от схемата?

    11:21 23.04.2026

  • 29 Васил

    30 1 Отговор
    Само във България кат може да ти регистрира крадена кола и после да ти я вземе докогааааааааааааааа за тези безобразия КАТ трябва да плаща на собствениците всички разходи защото собствениците нямат никаква вина.

    11:22 23.04.2026

  • 30 Някой

    20 1 Отговор

    До коментар #23 от "ти да видиш":

    Като я регистрираш в КАТ още не е обявена за открадната, ей така става. Самите измамници продължават да плащат лизинга месец, два, след като е продадена на частно лице и са сигурни, че вече е регистрирана и чак тогава се обаждат в полицията. Документи има, лесни са за откриване, обаче нито у нас нито в чужбина си мърдат пръста по тези въпроси.

    Коментиран от #37, #46

    11:25 23.04.2026

  • 31 Реално

    22 0 Отговор
    отпадъците от КАТ какво проверяват при покупка на автомобил?И естествено са невинни.

    11:25 23.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 така де

    7 1 Отговор
    някои хора си нямат работа. купуват си страшно скъпи коли и живеят със спомена за тях цял живот..Като оня виц дето москвич катастрофира в немски автомобил...

    11:47 23.04.2026

  • 35 Нищо де,

    12 2 Отговор
    сега Борката Сарафов като шеф на Националната Следствена Служба ще намери колата, ще събере доказателства за престъпниците а новият пркурор след няколко години ще заведе дело.

    11:50 23.04.2026

  • 36 Перо

    16 2 Отговор
    Нали има пълна координация в ЕС между полицейските служби! Много лесно може да се установи кога и къде е фалшифициран талона и е вписан първоначалния нереален собственик, при съответствена препродажба, ако се тръгне от оторизирания дилър по веригата! Това си е рутинна полицейска работа! Човекът да направи жалба за престъпна дейност и после да съди МВР за бездействие или неизпълнение в пълност на функциите им!

    12:00 23.04.2026

  • 37 ти да видиш

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    Ми да си търсят парите от измамниците,човека какво е виновен?????

    12:06 23.04.2026

  • 38 ТЕ ГО МОГАТ

    10 1 Отговор
    Схемата вероятно е създадена и прикривана от КАТ . Всичко друго отпада .

    12:33 23.04.2026

  • 39 Пълен хаос

    6 1 Отговор
    Напълно загубена правна система... Нямам думи.

    12:36 23.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мнение

    1 1 Отговор
    Възможен опит за застрахователна измама.
    Такъв автомобил може и въобще да не съществува.
    Регистрация при "наш чувек" само по докементи, и от там тръгва цялата схема.
    Каква е колата?, че да се наложи 6(шест) пъти промяна на "собственика" след открадване то и?

    12:55 23.04.2026

  • 42 Биби

    4 1 Отговор
    Нали уж като минела през нотариус, всичко било точно.

    13:08 23.04.2026

  • 43 Дзак

    5 0 Отговор
    Системата на регистрация в КАТ е изчистена. Не се връзвайте на измекяри. Проверете документите преди да платите. При скъпите коли сверите номерата на рама (двигател). Регистрирайте сами колата.

    13:14 23.04.2026

  • 44 Отпорка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опорка":

    От 2013-а е, крадливата прокуратура и алчните КАТерици са патент на герп 2009-2020.

    13:41 23.04.2026

  • 45 Нехис

    0 0 Отговор
    Изключително "интелигентна" физиономия има. Базирайки се на това, смело може да предположим, че нито е завел колата на диагностика, още по-малко е проверил дали е лизингова.....

    14:45 23.04.2026

  • 46 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    А акълът на купувача къде е - не вижда ли, че е лизингова?
    Не проверява ли?

    14:47 23.04.2026

