Иван Гешев: Аз не мога да гадая защо Сарафов се оттегли три дни след изборите – ще бъде спекулация

„Аз не мога да гадая защо Сарафов се оттегли три дни след изборите – ще бъде спекулация. Но ми изглежда отстрани, че причината е ясна какво щеше да се случи след това. В рамките на един-два дена политиците да променят закона в съдебната власт, да уточнят, че 6-месечният срок се отнася за завареното положение и престоят му като и.ф. беше безсмислен. Закъсняло, но правилно решение от страна на Сарафов.“ Това заяви за bTV бившият главен прокурор Иван Гешев броени дни след оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и встъпването в длъжност на неговия заместник Ваня Стефанова.

Той допълни, че не се наема да коментира правния статус на Борислав Сарафов:

„Не мога да кажа дали той беше там законно или не – има различни юридически трактовки, но е факт, че Сарафов дълго време не можеше да изпълнява функциите на фигурата, която изпълнява – главен прокурор. Безсмислен му беше престоят.“

Гешев скромно коментира собственото си отстраняване, но заяви недвусмислено, че политически натиск от „Сглобката“ и политическите зависимости във ВСС са довели до отстраняването му и до краха на независимостта в съдебната власт.

„Аз защитих независимостта на съдебната власт. Срещу мен бяха абсолютно всички – всички политически сили.“

„ПП-ДБ приеха и предложиха закон, според който аз да бъда отстранен с 13 гласа, а не с квалифицирано мнозинство от ВСС – имаше закон срещу човек.“

По думите му натискът е бил свързан с конкретни разследвания, някои от които – с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Проблемите ми започнаха изведнъж – искаха да се наруши законът, да се прекратят дела, аз не бях съгласен – става въпрос за дела, свързани с Бойко Борисов.“

„Направиха го всички политически партии, включително тези, които говорят за реформа – направиха една комисия в Народното събрание, тупаха топката, докато ме отстранят, и след това делото върнаха в прокуратурата и то се прекрати.“

Бившият главен прокурор заговори и за предателство на съдебната власт в ръцете на законодателната.

„Институцията беше предадена на политиците от всички – не само Борислав Сарафов, ами и Висшият съдебен съвет, и ръководещите съдебната власт клекнаха на политиците. Това е положението.“

Гешев коментира и покушението срещу него от 2023 г.:

„Не се изплаших в началото, по-късно мой приятел – израелски генерал и специалист по темите в Израел, ми съобщи, че е професионално изпълнение и е т.нар. насочен взрив, не е направен от българи. Според него може да е било сплашване или опит за убийство.“

„Моя спекулация е, че някой от политиците е направил нещо като опит за сплашване.“

По отношение на новия и.ф. главен прокурор той заяви:

„Познавам Ваня Стефанова – имам неутрално мнение за нея, но и тя ще продължава да бъде наведена.“

А за Петьо Петров допълни:

„Относно Пепи Еврото – комуникирал съм професионално. Познавам го от 96/97 г., както и всички други. Има митология около него – такива като него има десетки и стотици – навсякъде, където има пари. Той е симптом.“

Иван Гешев заяви, че тепърва ще следи дали новият политически играч „Прогресивна България“ наистина ще изпълни заявките си и ще гарантира някаква независимост в съдебната система. По негови думи участниците в „Сглобката“ са взели своето парче от баницата.