Иван Гешев: Аз не мога да гадая защо Сарафов се оттегли три дни след изборите – ще бъде спекулация

26 Април, 2026 10:25 1 316 19

Имаше натиск върху мен за делата срещу Бойко Борисов, призна бившият главен прокурор

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Аз не мога да гадая защо Сарафов се оттегли три дни след изборите – ще бъде спекулация. Но ми изглежда отстрани, че причината е ясна какво щеше да се случи след това. В рамките на един-два дена политиците да променят закона в съдебната власт, да уточнят, че 6-месечният срок се отнася за завареното положение и престоят му като и.ф. беше безсмислен. Закъсняло, но правилно решение от страна на Сарафов.“ Това заяви за bTV бившият главен прокурор Иван Гешев броени дни след оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и встъпването в длъжност на неговия заместник Ваня Стефанова.

Той допълни, че не се наема да коментира правния статус на Борислав Сарафов:
„Не мога да кажа дали той беше там законно или не – има различни юридически трактовки, но е факт, че Сарафов дълго време не можеше да изпълнява функциите на фигурата, която изпълнява – главен прокурор. Безсмислен му беше престоят.“

Гешев скромно коментира собственото си отстраняване, но заяви недвусмислено, че политически натиск от „Сглобката“ и политическите зависимости във ВСС са довели до отстраняването му и до краха на независимостта в съдебната власт.
„Аз защитих независимостта на съдебната власт. Срещу мен бяха абсолютно всички – всички политически сили.“
„ПП-ДБ приеха и предложиха закон, според който аз да бъда отстранен с 13 гласа, а не с квалифицирано мнозинство от ВСС – имаше закон срещу човек.“

По думите му натискът е бил свързан с конкретни разследвания, някои от които – с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
„Проблемите ми започнаха изведнъж – искаха да се наруши законът, да се прекратят дела, аз не бях съгласен – става въпрос за дела, свързани с Бойко Борисов.“
„Направиха го всички политически партии, включително тези, които говорят за реформа – направиха една комисия в Народното събрание, тупаха топката, докато ме отстранят, и след това делото върнаха в прокуратурата и то се прекрати.“

Бившият главен прокурор заговори и за предателство на съдебната власт в ръцете на законодателната.
„Институцията беше предадена на политиците от всички – не само Борислав Сарафов, ами и Висшият съдебен съвет, и ръководещите съдебната власт клекнаха на политиците. Това е положението.“

Гешев коментира и покушението срещу него от 2023 г.:
„Не се изплаших в началото, по-късно мой приятел – израелски генерал и специалист по темите в Израел, ми съобщи, че е професионално изпълнение и е т.нар. насочен взрив, не е направен от българи. Според него може да е било сплашване или опит за убийство.“
„Моя спекулация е, че някой от политиците е направил нещо като опит за сплашване.“

По отношение на новия и.ф. главен прокурор той заяви:
„Познавам Ваня Стефанова – имам неутрално мнение за нея, но и тя ще продължава да бъде наведена.“

А за Петьо Петров допълни:
„Относно Пепи Еврото – комуникирал съм професионално. Познавам го от 96/97 г., както и всички други. Има митология около него – такива като него има десетки и стотици – навсякъде, където има пари. Той е симптом.“

Иван Гешев заяви, че тепърва ще следи дали новият политически играч „Прогресивна България“ наистина ще изпълни заявките си и ще гарантира някаква независимост в съдебната система. По негови думи участниците в „Сглобката“ са взели своето парче от баницата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Сарафов отдавна искаше да си ходи но двете 🐷🐷 не го пускаха да им върши работа.

    10:26 26.04.2026

  • 2 цаци

    12 2 Отговор
    къде потънахме колега геши

    Коментиран от #8

    10:27 26.04.2026

  • 3 Гост

    15 3 Отговор
    Ти ли бе, мишле! Ти ли не знаеш! Всичко знаеш ти, ама си страхливко.....

    Коментиран от #6

    10:27 26.04.2026

  • 4 Каскетски

    8 5 Отговор
    Оттегли се, щото напълни памперса. Какво има да се гадае?

    10:28 26.04.2026

  • 5 Тая Работа е Твърде сложна !

    9 0 Отговор
    За да Кажеш !

    Че проблема е Прокурора !

    Това е Заговор На Всички !

    Срещу българия !

    И Българския !

    Гражданин !

    10:30 26.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Знае, много знае, но когато обяви, че ще прави изявление , сам си призна, че е имало контрамярка. С едно натискане на бутон, всичко , каквото имат срещу Гешев ще излезе наяве и Гешев си сви сърмите. Безшумно се оттегли.

    10:31 26.04.2026

  • 7 Коня Солтуклиева

    10 2 Отговор
    "...По думите му натискът е бил свързан с конкретни разследвания, някои от които – с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов...."
    Айде,като кажеш "А"--кажи и Ерголям!
    Сега е момента!

    10:33 26.04.2026

  • 8 Шубето

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "цаци":

    е голям страх ! Курназ момчета , бе !

    10:35 26.04.2026

  • 9 Питате неподходящия от същото котило

    9 1 Отговор
    За да запази и предпази сатутството и обвързаността в съдебната система.
    България никога в своята история не е имала качествена съдебна система.

    10:39 26.04.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    ДАНО ВКАРАТ ИВАН ГЕШЕВ, САРАФА БАЦЕ И ШИШИ
    В РАЗЛИЧНИ ЗАТВОРИ
    ЧЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ЩЕ СЕ КАРАТ И КОЛЯТ
    И ЩЕ БЪДЕ КОШМАР ЗА НАДЗИРАТЕЛИТЕ;)

    10:40 26.04.2026

  • 11 Бай Ставри

    5 3 Отговор
    Аз мога да гадая, чакам едно хубаво каре за белот в южното крило:
    Шиши, Тиквата, Сарафа и теб Каскет. Кирето ще го вземем за келнер, а леля Асена в пералното и фризьорския салон.
    Найс, а?

    Коментиран от #13

    10:47 26.04.2026

  • 12 Дзак

    7 0 Отговор
    "Петьо Еврото е симптом. Като него има много, алчни за пари!"

    10:48 26.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Явно се познавате с тях!

    Коментиран от #16

    10:55 26.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    2 2 Отговор
    Каква ли песен ще запее Гешев, ако Nexo осъди държавата за два милиарда долара? По негова вина. И кой ще плаща тия обезщетения?

    10:59 26.04.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    ГЛАВЧЕВ ОЩЕ СИ ИМА ФИРМИЧКА С АДВОКАТА НА ПАШАТА ОТ СИК ( КОЙТО СЕДИ В УПРАВЛЕНИЕТО И НА ДВЕ МАСОНСКИ ЛОЖИ )

    11:01 26.04.2026

  • 17 ггтнгг

    2 3 Отговор
    И двамата при бай Ставри

    11:04 26.04.2026

  • 18 Тома

    3 2 Отговор
    А каскета бил жив и свободен.А ние го мислехме че е в затвора за корупция и пране на пари.

    11:23 26.04.2026

  • 19 Мдаа

    4 2 Отговор
    Гледах му интервюто. Не знаел, не помнил, не го интересува, всичко било минало заминало. Жалка пародия на бивш корумпиран магистрат.

    11:30 26.04.2026

