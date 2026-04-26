Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност

Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност

26 Април, 2026 10:41 700 27

  • атанас мерджанов-
  • бсп-
  • избори-
  • парламент-
  • румен радев

БСП се отнася с уважение към институцията, но тепърва предстои да стане ясно какви политики ще бъдат следвани

Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност. Това заяви с студиото на „Денят започва с Георги Любенов“ заместник председателят на БСП Атанас Мерджанов. По думите му партията е претърпяла „съкрушителна загуба“ на последните избори, като за първи път от повече от три десетилетия остава извън Народното събрание.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Да, вчера имахме сериозно заседание на Националния съвет. Отговорността, още в самото начало, беше поета от председателя на Националния съвет - господин Зарков. Заради това той поиска довери от членовете на пленума. Имаше много задълбочена дискусия, доста критични изказвания. Но искам да подчертая, че изказванията преди всичко бяха загрижени, добронамерени и разбира се, според мен беше направена една правдива оценка на ситуацията, в която се намира в момента БСП. Да, съкрушителна загуба, най-тежката загуба. Резултат, който ни изкара звън парламента за първи път, това се случи на БСП за последните 35-36 години, след промените, политическите. БСП единствената бивша комунистическа партия, която до този момент успешно участваше и в управление, и в парламентарното движение, най общо казано. Може би този резултат е логичен. Ние не можахме да счупим политическата логика.“

Той отбеляза, че на заседание на Националния съвет е направена „обективна и критична оценка“ на ситуацията, като отговорността е била поета от ръководството, включително от председателя Крум Зарков. Според Мерджанов част от причините за слабия резултат са свързани с участието на БСП в последното управление и коалицията с политически опоненти.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Не беше направена правилна оценка на политическата ситуация. Още повече, че ние влязохме в коалиция с довчерашни наши политически опоненти, конкуренти, с които ние сме водили непримирима битка. Как можеш да убедиш хората, които гласуват за теб, че ти ще постигнеш някакви качествени резултати? И това доведе до логичния резултат.“

Заместник-председателят на БСП подчерта, че възстановяването на партията ще изисква време и сериозна работа „на терен“, както и активен диалог с други леви формации, синдикати и граждански организации. В навечерието на Денят на труда - 1-ви май Мерджанов призова за обединение в лявото пространство:

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Длъжни сме да проявим инициатива и да потърсим всички леви организации, които се борят за леви политики, за лявото представителство. Но искаме да се обърнем към синдикатите, към всички граждански леви организации, без претенции за фаворизиране на лявото пространство. Ние сме длъжни да се опознаем, да говорим, да спорим за политики и разбира се критично да следим това, което се случва в Централното управление и централната власт.“

По отношение на заявките на „Възраждане“ да представлява левите избиратели, Мерджанов заяви, че това не е изненадващо на фона на отсъствието на традиционна лява партия в парламента.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Няма как да бъдем изненадани, защото самия факт, че няма ляво представителство в сегашния български парламент е голяма опасност. Ние предупреждавахме и по време на предизборната кампания и доста преди това. Но реалностите вече са други. Вижте, тази претенция за защита на левия избирател не идва само от Възраждане.“

Относно отношенията с президента Румен Радев, Мерджанов отбеляза, че БСП се отнася с уважение към институцията, но тепърва предстои да стане ясно какви политики ще бъдат следвани.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Това е победилата политическа сила. Ние се отнасяме с уважение и респект. Но те първа предстои да видим какви ще бъдат политиките.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Озадачен

    15 1 Отговор
    Амиии!? Не думай! Сериозна опасност за кого?

    10:45 26.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на трудовите хора от протеста.

    Коментиран от #3

    10:47 26.04.2026

  • 3 Първия Селяндур

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Скрий се вече, бе! Изборите минаха.

    10:48 26.04.2026

  • 4 А защо социалистите избягаха от БСП?

    11 0 Отговор
    От един милион избиратели до десет хиляди. Вижда се че ръководствата не стават за нищо.

    10:49 26.04.2026

  • 5 Град Симитли

    12 0 Отговор
    "....участието на БСП в последното управление и коалицията с политически опоненти..."
    ....За което участие бай Мерджан гласува в НС,а. ся се прай на поникнал с вчерашния дъжд!?

    10:49 26.04.2026

  • 6 разбрах

    10 0 Отговор
    като се тръгне от проския данък и до прегръдката с бб, си направихте такава картинка, която трудно може да се промени и да ви повярва човек, че вашите думи и дела съвпадат

    10:52 26.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    ИМА ЕДИН ДЕТО ПИШЕ С НИК
    " В ПОЛУНОЩ ПРАСЕТАТА СТАВАТ НА ТИКВИ "
    .....
    И В ТОЯ СМИСЪЛ КОЛКО ЛЯВИ СА СТАНИШЕВ КИРО ДОБРЕВ и ГОЦЕ
    КОГАТО СА МУЛТИМИЛИОНЕРИ С ВРЪЗКИ С ОПГ СИК ?

    10:54 26.04.2026

  • 8 Червен

    11 1 Отговор
    Ентилигент от Елхово , бъкел чужди езици , освен някоя друга фраза на руски , винаги на държавна хранилка...... И липсата на такива како него в Парламента , по акъла му , била сериозна опасност ?!

    Коментиран от #10

    10:58 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ура,,Ура

    11 1 Отговор
    С тия стари хиени като този ще възродите БСП на кукув ден. Радев вече ви взе мястото. Аут сте.

    11:03 26.04.2026

  • 12 Анонимен

    4 3 Отговор
    Как да няма?ПП са левундери

    11:03 26.04.2026

  • 13 Дориана

    6 1 Отговор
    Това не е вярно, вече няма ляво и дясно, те са размити . БСП уж лява партия , а изпълняваше дясната политика на Борисов и Пеевски Тази партия е проядена отвътре от корупция още по времето на Станишев. Тя се доказа като защитник на мафията и корупцията във името на властта. И изобщо не са социална партия защото не работиха за народа , а срещу народа. Точно те върнаха хартиените бюлетини заедно с Борисов и Пеевски за да имат възможност да откраднат волята на избирателите в своя полза. Пак точно те въведоха Плоския данък , който защитава олигарсите. Така, че тази партия отива на дъното в историята и нямат място в Парламента.

    11:03 26.04.2026

  • 14 Не напразно

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Перник":

    старите хора казват "Виж му намярата (потеклото) и му гледай управата !" .

    11:03 26.04.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    БСП ПРИВАТИЗИРАХА ЛЯВАТА ИДЕЯ
    ......
    А ДАЖЕ В ПРАВОСЛАВИЕТО ИМА 7-8 САМОСТОЯТЕЛНИ ПРАВОСЛАВНИ ЦЪРКВИ :)

    11:05 26.04.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 1 Отговор
    Защо по всички медии са плъзнали тези които загубиха изборите?Какво ни интересуват тия хорица?

    11:05 26.04.2026

  • 17 АЕ КОМУНИСТЧЕТА

    4 1 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и хващайте балкана.

    11:10 26.04.2026

  • 18 Тотал щета!

    5 0 Отговор
    Десни паразити върху лявата идея!
    Заслужават си съдбата заради лъжите, предателството и активната роля в ограбването и унищожаването на държавата и българите.
    Негодници!

    11:11 26.04.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ИЗКАРА БСП
    ОТ ПОЗИТАНО
    И ДА ПРЕМЕСТИ ТАМ ГЕРБ ОТ НДК :)

    11:15 26.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 911

    3 2 Отговор
    От 1944г.до ден днешен има една партия майка и тя е БКП .От 1989 г. тя създаде над 130 нови партий ,като в тях членуват синове и внуци на бивши комунистически лидери .В България още не се е появила истинска демократична партия ,която да поведе страната към добро .Дано да сме живи и здрави да дочакаме този ден .

    11:21 26.04.2026

  • 22 Перо

    8 0 Отговор
    От 36 г. БСП няма нищо общо с лявото пространство! Партията на червената буржоазия винаги е била патерица и помощник на десните партии за министерски постове и антинационални политики. Сега “коалиционната” система със селските хитрини засече и се отзоваха на заслуженото място!

    11:28 26.04.2026

  • 23 Ето ХОРОШО!

    2 0 Отговор
    Опасност има, реална е, ама много реална - най-сетне тези спират да цицат от дръжавната цицка. Т.е. от назе, бачкаторете. Както ни назова очарователната ромка Ваня, разбираш!

    11:41 26.04.2026

  • 24 Някой

    2 0 Отговор
    БСП са менте социалисти, най-някрая получиха каквото заслужяват още от 1989 г. Надявам се завинаги да гледат парламена отвън, като знам какво е радословието на новия лидер Кацамунчо. Не очаквам социални политики от новата стара партия. Монопола на БСП с "левите" избиратели, доведе до там, че вече 35 години България да няма истинска социалистичедка партия.

    На България и е нужна нова истинска прозападна социалдемократическа партия, в която да няма вито един член на червените комунистически родове Добреви, Първанови, Гуцанови, Кацамунски, Кутеви, Овчарови ... Партия без червени бабички като Мая Манолова, Татяна Дончева, Дора Янкова, Нинова ...

    11:45 26.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цончо плюнката 💦☔

    0 0 Отговор
    За няколко хиляди гласа и въZбуждане нямаше да влезнат.... нищо на следващите избори са чао Zавинаги

    12:11 26.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове