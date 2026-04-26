Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност

Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност. Това заяви с студиото на „Денят започва с Георги Любенов“ заместник председателят на БСП Атанас Мерджанов. По думите му партията е претърпяла „съкрушителна загуба“ на последните избори, като за първи път от повече от три десетилетия остава извън Народното събрание.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Да, вчера имахме сериозно заседание на Националния съвет. Отговорността, още в самото начало, беше поета от председателя на Националния съвет - господин Зарков. Заради това той поиска довери от членовете на пленума. Имаше много задълбочена дискусия, доста критични изказвания. Но искам да подчертая, че изказванията преди всичко бяха загрижени, добронамерени и разбира се, според мен беше направена една правдива оценка на ситуацията, в която се намира в момента БСП. Да, съкрушителна загуба, най-тежката загуба. Резултат, който ни изкара звън парламента за първи път, това се случи на БСП за последните 35-36 години, след промените, политическите. БСП единствената бивша комунистическа партия, която до този момент успешно участваше и в управление, и в парламентарното движение, най общо казано. Може би този резултат е логичен. Ние не можахме да счупим политическата логика.“

Той отбеляза, че на заседание на Националния съвет е направена „обективна и критична оценка“ на ситуацията, като отговорността е била поета от ръководството, включително от председателя Крум Зарков. Според Мерджанов част от причините за слабия резултат са свързани с участието на БСП в последното управление и коалицията с политически опоненти.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Не беше направена правилна оценка на политическата ситуация. Още повече, че ние влязохме в коалиция с довчерашни наши политически опоненти, конкуренти, с които ние сме водили непримирима битка. Как можеш да убедиш хората, които гласуват за теб, че ти ще постигнеш някакви качествени резултати? И това доведе до логичния резултат.“

Заместник-председателят на БСП подчерта, че възстановяването на партията ще изисква време и сериозна работа „на терен“, както и активен диалог с други леви формации, синдикати и граждански организации. В навечерието на Денят на труда - 1-ви май Мерджанов призова за обединение в лявото пространство:

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Длъжни сме да проявим инициатива и да потърсим всички леви организации, които се борят за леви политики, за лявото представителство. Но искаме да се обърнем към синдикатите, към всички граждански леви организации, без претенции за фаворизиране на лявото пространство. Ние сме длъжни да се опознаем, да говорим, да спорим за политики и разбира се критично да следим това, което се случва в Централното управление и централната власт.“

По отношение на заявките на „Възраждане“ да представлява левите избиратели, Мерджанов заяви, че това не е изненадващо на фона на отсъствието на традиционна лява партия в парламента.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Няма как да бъдем изненадани, защото самия факт, че няма ляво представителство в сегашния български парламент е голяма опасност. Ние предупреждавахме и по време на предизборната кампания и доста преди това. Но реалностите вече са други. Вижте, тази претенция за защита на левия избирател не идва само от Възраждане.“

Относно отношенията с президента Румен Радев, Мерджанов отбеляза, че БСП се отнася с уважение към институцията, но тепърва предстои да стане ясно какви политики ще бъдат следвани.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Това е победилата политическа сила. Ние се отнасяме с уважение и респект. Но те първа предстои да видим какви ще бъдат политиките.“