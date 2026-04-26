Вигенин: БСП ще се възстанови, ако е полезна за България и за българските граждани

„Предстои ни сериозен, задълбочен анализ - не само на последните избори, а на това какво се случи с БСП през всички тези години. Трябва да си дадем честно правилните отговори, колкото и да са неприятни, за да можем да изработим ясна стратегия и да върнем смисъла на нашето съществуване като партия.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в предаването „Тази събота и неделя“ на БТВ. Той отбеляза, че председателят на БСП Крум Зарков е получил доверието на Националния съвет на партията да продължи да я води и оттук нататък вече няма място за колебания - трябва да се гледа напред.

„Предстоят ни няколко много важни изпитания, но местните избори догодина ще бъдат истинският тест за БСП. Местната власт винаги е била силата на левицата - не само в България, но и в Европа. Там сме най-близо до хората. Въпросът е дали ще успеем да запазим и разширим това влияние, или ще продължим да губим позиции. От това зависи дали БСП ще остане сериозна партия с перспектива за растеж“, коментира Вигенин

По неговото мнение липсата на субсидия безспорно е проблем, защото левицата не разчита на олигархията и големия бизнес. „Сега сме изправени пред нова реалност - да намерим модел, който да ни позволи да запазим тази свобода. Това означава да се обърнем към хората, към нашите членове и симпатизанти, към повече малки дарения“, предложи евродепутатът.

„Най-голямата грешка беше участието ни в управление с ГЕРБ при категорична зависимост от ДПС. Ние влязохме с ясна червена линия: че правителството няма да зависи от Пеевски, че няма да е правителство на малцинството. В крайна сметка обаче това не беше спазено. Ние не бяхме достатъчно категорични да защитим собствените си позиции и се оказахме в ситуация, в която изглеждахме като присъдружни на ГЕРБ и на Пеевски. Това имаше тежка цена - демотивира партията и отблъсна избирателите“, анализира загубата на изборите той.

Вигенин изтъкна като слабост, че в БСП години наред е имало

вътрешни конфликти - изключвания, скандали, противопоставяне и се е стигнало до ситуацията – социалистите да се занимават основно със себе си, а не с проблемите на хората. „БСП има смисъл да съществува, само ако е полезна за България и за българските граждани. Ако не е, няма никакво значение дали ще я има“, беше откровен Вигенин.

Евродепутатът отбеляза, че конгресът на БСП е бил последен шанс социалистите да направят рязък завой, да се отърсят от зависимостите и да тръгнат по нов път. „Вижда се, че партията започна да си връща самочувствието, активистите бяха по-уверени в кампанията. Но истината е, че два месеца не стигат. Това е дълъг процес и ще изисква много работа, последователност и ясна посока“, коментира той.

Кристиан Вигенин отбеляза, че често коментираното ребрандиране на БСП не е въпрос на смяна на име, цвят или лице.

„Ако съдържанието остане същото, нищо няма да се промени. Истината е, че това, което е работило преди, днес вече не работи. Ако не предложим ново, качествено съдържание и ясна посока, никакви външни промени няма да върнат доверието“, смята той.

Евродепутатът очерта три възможни пътя пред БСП: „Първият е да направим необходимите промени и да се върнем като сериозна политическа сила в рамките на следващите избори. Вторият е да не успеем и постепенно да изчезнем като политически субект. Лявата идея обаче няма да изчезне, друг ще я поеме. Третият вариант е да се превърнем в малък партньор в някаква коалиция, да съществуваме формално, но без реална тежест. Това може да е най-лесният път, но със сигурност не е достойният.“



В заключение Кристиан Вигенин определи загубата на значителна част от избирателите на БСП като тежък сигнал.

„Част от тези хора могат да се върнат, но това няма да стане автоматично. Трябва да им дадем причина да го направят - с поведение, с политика, с ясна алтернатива“, акцентира той.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/