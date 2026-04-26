Тодор Кантарджиев: Жена внесе опасен коремен тиф във Варна

Тодор Кантарджиев: Жена внесе опасен коремен тиф във Варна

26 Април, 2026 12:21 2 374 33

Случаите на морбили в България достигнаха 182

Тодор Кантарджиев: Жена внесе опасен коремен тиф във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаите на морбили в България достигнаха 182, а успоредно с това в страната е регистриран случай на коремен тиф, съобщават от bTV, цитирайки данни на епидемиолога проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Тази неделя". Специалистът очерта актуалната здравна картина у нас, като предупреди за скритите рискове от няколко опасни инфекции през пролетния сезон.

Според данните на експерта, ръководителят на Катедрата по микробиология към "Медицински университет – Варна" проф. Теменуга Стоева е доказала наличието на коремен тиф при пациентка. Става въпрос за жена, която се е завърнала от екзотична екскурзия в развита държава от Югоизточна Азия.

"Много опасна болест, много по-опасна от холерата", категоричен е проф. Кантарджиев.

Той поясни, че заразяването най-вероятно е станало след консумация на непроверена храна от местен пазар или замърсена вода. Въпреки че пациентката е преминала през тежко състояние, прогнозите са за нейното пълно възстановяване.

Епидемиологът изрази сериозно безпокойство относно разпространението на морбили у нас, като подчерта, че новите случаи се появяват във все по-отдалечени градове, засягайки предимно неваксинирани граждани. Успешният сценарий за здравните власти е разпространението да бъде ограничено до няколкостотин души, благодарение на направените над 23 хиляди имунизации в последните месеци.

Професорът обърна специално внимание на дългия инкубационен период от 21 дни и коварното начало на заболяването.

"Четири дни преди да се разболееш, напъпчиш, опищиш орталъка, тръгнеш по доктори, тръгнеш по градския транспорт, тръгнеш по аптеки, четири дена преди това ти вече започваш да заразяваш", предупреди проф. Кантарджиев.

Той припомни, че първоначалните симптоми включват висока температура, зачервяване на очите, хрема и болки в гърлото, като характерният обрив се появява едва на по-късен етап. Експертът призова контактните лица без имунитет да се ваксинират в рамките на първите 72 часа.

Със затоплянето на времето се повишава и опасността от специфични зоонози. Проф. Кантарджиев предупреди земеделските стопани и потребителите за рисковете от ку-треска, която се предава чрез недобре термично обработени млечни продукти или при вдишване на заразен прах от сено и слама в оборите. Заболяването може да доведе до тежка пневмония и оток на сърцето и белия дроб.

Специалистът припомни и смъртоносната опасност от консумацията на месо от животни, заразени с антракс. Той върна лентата към 2014 година, когато бързата реакция на здравните власти и Българската агенция по безопасност на храните предотврати мащабна криза по родното Черноморие чрез унищожаването на заразено месо.

"Въпреки антибиотичното лечение, ако си консумирал такова месо и се разболееш, 30% умираш", припомни суровата статистика проф. Кантарджиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 0 Отговор
    Буахахаааа, мамин Кацамунчо и Вигенин плащат за статии без коментари, а БеСиПетУ няма пари.....
    Давайте все така, и Крумчо да не забравиш, че ти беше срещу референдума и подържащ Истанбулската конвенция......апропо, жена и деца имаш ли, семейство създал ли си?

    12:26 26.04.2026

  • 3 Данчо

    13 6 Отговор
    Нема проблем...по колко ваксини да си биеме на денонощие, за да не умре баба ми?

    12:29 26.04.2026

  • 4 Лост

    23 6 Отговор
    Кантарджиев и Кунчев са по опасни от коремен тиф.

    12:32 26.04.2026

  • 5 Много кофти

    11 1 Отговор
    Трябва да се внимава с това от къде закупуваш храната си, хигиена и прочие... тази ако прескочи трапа вече няма да си купува храна от улични търговци, които рядко използват хладилници за съхранението на месни продукти.

    12:32 26.04.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    26 2 Отговор
    Спрете да ходите на бали Виетнам, Камбоджа и тем подобни инкубатори!!!

    Коментиран от #10

    12:36 26.04.2026

  • 7 Аха..

    9 4 Отговор
    Щом този изкараха да го съобщи
    Ясно..

    12:38 26.04.2026

  • 8 хффббг

    5 4 Отговор
    Няма ли лекарска тайна ?!

    Коментиран от #25

    12:44 26.04.2026

  • 9 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    А АНТРАКСА КОЙ ГО ВНЕСЕ ОТ РУМЪНИЯ? .........УКРАИНСКИТЕ ДИВИ ПРАСЕТА

    Коментиран от #21

    12:45 26.04.2026

  • 10 познай

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    само изкукуригали будисти беаналогови петроханци го правят...

    12:45 26.04.2026

  • 11 Сувенири

    12 0 Отговор
    от Тайланд !

    12:48 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Къде сте одили с нашто m@@@ t@@@

    12:58 26.04.2026

  • 14 Доктор "Ох Боли"

    6 2 Отговор
    Тодор Кантарджиев: Жена внесе опасен коремен тиф във Варна и сега ще правя тифна пандемия, да избивам хората, така както по време на ковиндалната пандемия с инжекции пълни с "Графен Оксожен" избих чрез сърдечни и мозъчни удари и стари и млади по Българската Земя!

    13:00 26.04.2026

  • 15 кифлата

    14 1 Отговор
    Ако си беше стояла на задника във Варна това нямаше да се случи.Ама как нали трябва да се фукаме у фейса къде сме ходили да си хванем бацили ....Простотията не ходи по гората

    13:01 26.04.2026

  • 16 С либeраскатадeмокретения

    7 0 Отговор
    гарантирн живот като през 18 век!

    13:04 26.04.2026

  • 17 Зара

    3 2 Отговор
    ръководителКАТА на "Катедрата по микробиология" към "Медицински университет" – Варна- проф. Теменуга Стоева

    13:05 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Моята рецепта

    3 3 Отговор
    Ваксини два пъти годишно, чипиране и ъпдейти всяка вечер.

    13:16 26.04.2026

  • 21 Локо Мездра

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Обикновено влиза от Турция.

    13:18 26.04.2026

  • 22 Пламен

    2 3 Отговор
    В БРИКС е фрашкано с всякакви зарази .

    Коментиран от #23

    13:25 26.04.2026

  • 23 Исторически парк

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    Виетнам не е в брикс, доларке 😉

    Коментиран от #27

    13:28 26.04.2026

  • 24 Антон

    8 1 Отговор
    Важно е да има стори в инстаграма как хапва местна непроверена храна, важни са лайковете, важно е да се покажем къде сме били. На здравето - поздрави на родата. Няма такова друго племе като нашето.
    А тези антоваксърите, сега да не търсят медициснка помощ, а ако потърсят дуржавата да им откаже лечение.

    Коментиран от #28

    13:33 26.04.2026

  • 25 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "хффббг":

    Що!? Три имена и егн ли са дали!?

    13:38 26.04.2026

  • 26 Казанлъшкия

    3 1 Отговор
    Ходете още до тия ц.гански държави да им правите оборот.

    13:43 26.04.2026

  • 27 Пламен

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически парк":

    Ти къде видя в статията Виетнам , копейке

    13:47 26.04.2026

  • 28 Казанлъшкия

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Антон":

    То по-скоро ваксарите измряха внезапно доста масово на по 30 години. Антиваксарите са си идеи и здрави. Първо,нали помним, ваксината предпазваше уж от заразяване, после л.жата лъсне ,че не пази и хайде нова песен - изкарвали болестта уж по-леко, което също се оказа невярно,че доста хора до заминаха дни след ваксини. Който не е способен на критично мислене, моля , да не коментира това ,че някой ме се оставя да го манипулират като него. В Германия и Англия има изключително много случаи на доказано споминали се или осакатени до живот от т.нср. "ковид ваксини". Всичко е индивидуално,разбира се.

    13:48 26.04.2026

  • 29 Доктор

    2 0 Отговор
    Този помияр защо не е в затвора?

    13:50 26.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Екзотична дестинация от

    1 0 Отговор
    Развита страна от Югоизточна Азия. Шегуват ли се тия журнля. Няма такава страна. Донесла е страшна болест и въобще всички такива болести са от Азия. Много развита екзотична дестинация. Да ви имам чувството за хумор в демокрадцията.

    14:11 26.04.2026

  • 32 Учителка

    0 0 Отговор
    Здравейте другарю Кантарджиев! Приветстваме ви!

    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    14:12 26.04.2026

  • 33 Учителка

    0 0 Отговор
    Лелки, дядковци, млади моми, ергени, дечица..... Няма да слушате учените,ще слушате Фон Дер Пфайзер, Кантарджиев, Кирил Ананиев, Костадин Ангелов, Проф.Ива Христова и тн.те ви казват истината и никога ама никога не лъжат. За това ваксинирайте се срещу Ковид поне по десет пъти ! Тези хора ако така могат да се нарекат са спасението, те са ангели на медицината !

    14:15 26.04.2026

