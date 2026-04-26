Тодор Кантарджиев: Жена внесе опасен коремен тиф във Варна

Случаите на морбили в България достигнаха 182, а успоредно с това в страната е регистриран случай на коремен тиф, съобщават от bTV, цитирайки данни на епидемиолога проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Тази неделя". Специалистът очерта актуалната здравна картина у нас, като предупреди за скритите рискове от няколко опасни инфекции през пролетния сезон.
Според данните на експерта, ръководителят на Катедрата по микробиология към "Медицински университет – Варна" проф. Теменуга Стоева е доказала наличието на коремен тиф при пациентка. Става въпрос за жена, която се е завърнала от екзотична екскурзия в развита държава от Югоизточна Азия.
"Много опасна болест, много по-опасна от холерата", категоричен е проф. Кантарджиев.
Той поясни, че заразяването най-вероятно е станало след консумация на непроверена храна от местен пазар или замърсена вода. Въпреки че пациентката е преминала през тежко състояние, прогнозите са за нейното пълно възстановяване.
Епидемиологът изрази сериозно безпокойство относно разпространението на морбили у нас, като подчерта, че новите случаи се появяват във все по-отдалечени градове, засягайки предимно неваксинирани граждани. Успешният сценарий за здравните власти е разпространението да бъде ограничено до няколкостотин души, благодарение на направените над 23 хиляди имунизации в последните месеци.
Професорът обърна специално внимание на дългия инкубационен период от 21 дни и коварното начало на заболяването.
"Четири дни преди да се разболееш, напъпчиш, опищиш орталъка, тръгнеш по доктори, тръгнеш по градския транспорт, тръгнеш по аптеки, четири дена преди това ти вече започваш да заразяваш", предупреди проф. Кантарджиев.
Той припомни, че първоначалните симптоми включват висока температура, зачервяване на очите, хрема и болки в гърлото, като характерният обрив се появява едва на по-късен етап. Експертът призова контактните лица без имунитет да се ваксинират в рамките на първите 72 часа.
Със затоплянето на времето се повишава и опасността от специфични зоонози. Проф. Кантарджиев предупреди земеделските стопани и потребителите за рисковете от ку-треска, която се предава чрез недобре термично обработени млечни продукти или при вдишване на заразен прах от сено и слама в оборите. Заболяването може да доведе до тежка пневмония и оток на сърцето и белия дроб.
Специалистът припомни и смъртоносната опасност от консумацията на месо от животни, заразени с антракс. Той върна лентата към 2014 година, когато бързата реакция на здравните власти и Българската агенция по безопасност на храните предотврати мащабна криза по родното Черноморие чрез унищожаването на заразено месо.
"Въпреки антибиотичното лечение, ако си консумирал такова месо и се разболееш, 30% умираш", припомни суровата статистика проф. Кантарджиев.
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Давайте все така, и Крумчо да не забравиш, че ти беше срещу референдума и подържащ Истанбулската конвенция......апропо, жена и деца имаш ли, семейство създал ли си?
3 Данчо
4 Лост
5 Много кофти
6 Ивелин Михайлов
Коментиран от #10
7 Аха..
Ясно..
8 хффббг
9 Боруна Лом
Коментиран от #21
10 познай
До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":само изкукуригали будисти беаналогови петроханци го правят...
Сувенири
Kaлпазанин
Доктор "Ох Боли"
кифлата
С либeраскатадeмокретения
Зара
Моята рецепта
21 Локо Мездра
До коментар #9 от "Боруна Лом":Обикновено влиза от Турция.
22 Пламен
Коментиран от #23
23 Исторически парк
До коментар #22 от "Пламен":Виетнам не е в брикс, доларке 😉
Коментиран от #27
24 Антон
А тези антоваксърите, сега да не търсят медициснка помощ, а ако потърсят дуржавата да им откаже лечение.
Коментиран от #28
25 Ко речи?
До коментар #8 от "хффббг":Що!? Три имена и егн ли са дали!?
Казанлъшкия
27 Пламен
До коментар #23 от "Исторически парк":Ти къде видя в статията Виетнам , копейке
28 Казанлъшкия
До коментар #24 от "Антон":То по-скоро ваксарите измряха внезапно доста масово на по 30 години. Антиваксарите са си идеи и здрави. Първо,нали помним, ваксината предпазваше уж от заразяване, после л.жата лъсне ,че не пази и хайде нова песен - изкарвали болестта уж по-леко, което също се оказа невярно,че доста хора до заминаха дни след ваксини. Който не е способен на критично мислене, моля , да не коментира това ,че някой ме се оставя да го манипулират като него. В Германия и Англия има изключително много случаи на доказано споминали се или осакатени до живот от т.нср. "ковид ваксини". Всичко е индивидуално,разбира се.
Доктор
Екзотична дестинация от
32 Учителка
В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
Учителка
