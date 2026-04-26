Летище Бургас очаква спад в полетите от Германия и още 5 страни за летния сезон

Летище Бургас очаква спад в полетите от ключови пазари през летния сезон на 2026 г. в сравнение с миналата година. Това показват данните на Министерството на туризма, изнесени от служебния министър Ирена Георгиева по време на бизнес закуска с дипломатическия корпус. Сериозен спад ще има на полетите от Германия, Чехия, Словакия, Австрия, Дания и Белгия, показват данните на заявените слотове на летището. Като цяло се очертава ръст от 3.4% на полетите спрямо 2025 г., но той може бързо да мине в спад, ако не бъдат осъществени планираните полети от Израел заради конфликта в Близкия изток, коментираха пред TravelNews от туристическия бранш.

Преди ден изнесохме и данните за Летище Варна, което остава без чартъри от Великобритания и с намалени полети от Германия. Така летният сезон се очертава труден както за Северното Черноморие, така и за Южното Черноморие, обясниха пред TravelNews от туристическия бранш.

На Летище Бургас са заявени 485 полета от Германия при 673 през миналата година, показват данните. През последните години германският пазар е почти загубен за Българското Черноморие заради липсата на авиокомпании, които да оперират между двете страни. Това беше най-важният пазар за морския ни туризъм преди Ковид пандемията.

От Чехия ще има 646 полета, докато през миналата година са осъществени 713. От Словакия се очакват 247 при 269 през 2025 г. От Австрия ще са 143, докато миналата година са били 168. От Дания ще са само 88 при 123 през 2025 г. Спад се очаква и от Белгия със заявени 59 полета, а през миналата година са осъществени 81.

Ръстове се очакват на полетите от Полша и Великобритания. От първата страна са заявени 1250 полета (1040 през 2025 г.). От Великобритания се очакват 886 полета срещу 823 през миналата година. Ръстът на британския пазар се дължи най-вече на увеличения капацитет от чартъри на големия туроператор Jet2Holidays. Повече полети ще има още от Унгария, Норвегия и Литва.

Наскоро Летище Бургас се похвали, че очаква полети до над 70 директни дестинации през летния сезон на 2025 г. Сред най-значимите акценти за сезона е стартирането на директни полети до италианската столица Рим /Фиумичино/ от авиокомпания Ryanair. Това се случва за първи път в близо вековната история на аеропорта. Новата линия ще се изпълнява от началото на май с честота два пъти седмично - всеки петък и неделя. През май авиокомпанията подновява и полетите си до: Дъблин (Ирландия), Краков, Варшава /Модлин/ (Полша) и Лондон /Лутън/ (Великобритания), а през юни - до Будапеща (Унгария), Братислава (Словакия), Виена (Австрия), Каунас (Литва), Гданск и Познан (Полша).

Wizz Air също възобновява полетната си програма през месец май с линии до Лондон /Лутън/ (Великобритания) и Варшава (Полша), като от юни добавя полети до Будапеща (Унгария), Гданск, Катовице и Люблин (Полша). Авиокомпанията увеличава честотите по съществуващи маршрути и от 21 юли въвежда нова директна връзка до Летище Радом край Варшава(Полша).

Националният превозвач Bulgaria Air подновява редовната линия София - Бургас от началото на юни с четири честоти седмично, като от края на месеца полетите ще се изпълняват ежедневно, осигурявайки удобни вътрешни връзки и трансферни възможности.

Jet2 разширява присъствието си с нов маршрут от Лондон /Гетуик/ (Великобритания), който ще се изпълнява два пъти седмично от началото на май. Британската авиокомпания възобновява и цялостната си полетна програма с общо 11 маршрута до Бургас.

Френският пазар също се разширява с две нови директни линии - след 9-годишна пауза, през втората половина на месец май Transavia France възобновява полетите си до Париж /Орли/ всеки понеделник, а нискотарифната авиокомпания Volotea открива първия си маршрут до Летище Бургас с полети до Лил, които ще се изпълняват всяка сряда.

След успешния старт на линията Виена – Бургас през миналата година, Austrian Airlines увеличава значително полетната си програма през това лято. Полетите започват месец по-рано - в средата на май - и през пиковите летни месеци ще достигнат до пет седмични честоти, предоставяйки широки възможности за свързващи полети чрез световния хъб във Виена (Австрия).

Discover Airlines възобновява директните полети от Франкфурт до Бургас в средата на май с две честоти седмично, а от началото на юли подновява и линията от Мюнхен (Германия). Като част от групата Lufthansa, авиокомпанията предлага и множество възможности за връзки до дестинации из целия свят.

TUI fly възобновява полетната си програма в края на май, увеличавайки честотите от Хановер (Германия) и добавяйки нова директна линия от Франкфурт (Германия) от началото на юли.

Eurowings подновява полетите от Щутгарт и Хамбург (Германия) през втората половина на май, а от средата на юни - и от Дюселдорф и Кьолн (Германия). През юли авиокомпанията възобновява и полетите от Залцбург (Австрия).

ЕasyJet стартира лятната си програма до Бургас в началото на юни с полети от Манчестър (Великобритания) и Берлин (Германия), а през втората половина на месеца подновява и линията от Лондон /Гетуик/ (Великобритания).

Скандинавските маршрути започват поетапно от втората половина на май с полети от Хелзинки (Финландия), Стокхолм (Швеция), Копенхаген (Дания), Осло, Трондхайм и Берген (Норвегия), като в края на май се очаква възобновяване и на линиите от Рига (Латвия) и Талин (Естония).

Чартърната програма за летния сезон се очаква да стартира още през първата половина на май, като първите организирани туристи ще пристигнат от Полша и Великобритания. Очаква се допълнително засилване на полския пазар благодарение на разширените полетни програми на нискотарифните авиокомпании, което традиционно подкрепя туристическия поток към Южното Черноморие, коментираха от летището.

Авиационната среда остава динамична под влияние на геополитически фактори, колебания в цените на горивата и оперативни промени в глобален мащаб. В този контекст са възможни корекции в полетните програми. Екипът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД продължава да работи активно с авиокомпании и туристически партньори за устойчиво развитие на свързаността и за осигуряване на стабилен и успешен летен сезон.

Мирослав Иванов/ Източник: travelnews.bg