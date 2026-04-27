Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 27 април: Слънчево с временни увеличения на облачността, вятърът отслабва

27 Април, 2026 03:00 499 3

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°

Снимка: БНТ
БТА БТА

През нощта главно над североизточната половина от страната ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него ще нахлува студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в София - около 5°, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, още ще се повиши, а след обяд ще започне да се понижава.

През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в Югозападна България малко по-високи, а в София - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с развитие на купеста облачност главно над Западните Родопи, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 18° и 23°, а минималните – между 2° и 7°.

В сряда в западната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух, докато в Източна България ще се задържи от югоизток – умерен и временно силен. Облачността ще се увеличи и на много места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    2 0 Отговор
    Слънчев ден на всички, а на троловете да седите на чепа на Д. П. и Б. Б. глистеи такива.

    03:02 27.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    А КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБ СДС ДПС НН
    .....
    СА СЕ ИЗПОКРИЛИ ВСЕ ЕДНО ЧЕ Е ЗИМА 80 СМ СНЯГ:)

    03:25 27.04.2026

  • 3 Зърнар

    0 0 Отговор
    Лошо...

    04:20 27.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове