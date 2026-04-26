Андрей Гюров: Решението за кандидатура за президент не се взима емоционално

Решението за кандидатура за президент не се взимат емоционално, а в процес, който отнема време и спокойствие. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред БНР в отговор на въпрос дали от Форум за Демократично действие са го потърсили за разговор за издигането на кандидатурата му за президент.

Той изтъкна, че след като служебното правителство е подготвило изборите, сега фокусът е в предаването на властта, уточни news.bg.

"Всяко отделяне на внимание по тези теми, които не са свързани със сегашното управление на страната, би създало възможности за грешки. След това ще има време за почивка и осмисляне на темите за бъдеще. Но те не се взимат емоционално, а в процес, който отнема време и спокойствие", по думите на премиера.

Гюров сподели и впечатленията си от престоя си във властта, като отбеляза, че в управлението на държавата хора като главния секретар на МВР Георги Кандев може би има както в МВР, така и в други структури.

"Те са там, но това, което ние направихме, е да намерим тези хора, да им дадем възможността и подкрепата да си свършат работата. И мисля, че си свършиха работата, българските граждани го видяха", смята той.

Според него е очаквано, когато има завладени институции и атакуваш схемите на влияние - те да отговорят. Андрей Гюров подчерта, че "това, което е различно сега е, че си свършихме работата смело и по закон. Това си пролича, затова е и реакцията от прокуратурата".

Той допълни, че служебното правителство е показало, че работата може да се върши правилно. "Проблемът не е, че това правителство свършва своя мандат и ще има друго. Проблемът е дали схемите отново ще работят", допълни Андрей Гюров.

И посочи, че правителството е работила с една ръка, а "другата беше вързана зад гърба, защото има прокуратура, където няма условия такива хора да заемат тези позиции за изчистване на системата".

Служебният премиер обяви, че екипът му има готови законопроекти, които е важно да бъдат приети от новото Народно събрание. Една част от тях за свързани с ПВУ, има и законопроект за промени в Закон за съдебната власт, механизъм за контрол на главния прокурор, за КПК и др., обясни Гюров.

"И ако бъдат приети, ще е лакмус за следващото мнозинство в НС, дали стъпките и зададената посоката ще бъдат продължени и тези методи за влияние върху съдебната система и държавата, ще бъдат променени, така че правителството да работи независимо, да има отчетност и контрол. Без нея другите мерки биха били обречени на провал", коментира още той и допълни, че всичко, което е направено от неговото правителство е направено "не защото е наш мандат, а защото е правилно".

Той уточни, че целият кабинет е фокусиран и акцентира да плавно и бързо предаване на властта, така че новото правителство да не губи време, а да продължи започнатото. Няма да има скелети в гардероба, увери той.

Андрей Гюров коментира и парите в Българската банка за развитие (ББР).

"Знаем ли къде се намира бившият шеф на ББР, който се издирва? Ако банката работеше правилно, дали щеше да се крие? Тази банка не работи по начина, по който е замислена. Тя е банка за малкия и среден бизнес за определени програми, а тя раздава огромни средства на малък на брой фирми, които нямат нищо общо със стратегическото развитие на българската икономика и бизнес. Това, което правим е антикорупционна мярка и предлага на българските граждани тези пари да не изтекат в нечий джобове. Принципно казваме за намаляване на капитала на ББР. Банката не е застрашена, има капитал далеч над изискуеми и без тези 2 млрд. евро. Чакаме БНБ да си свърши работата", обясни той.

Припомняме, че бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев беше обявен за национално издирване след акцията на прокуратурата, полицията и антикорупционната комисия заради отпуснат на от ББР необезпечен кредит от близо 150 млн. лв. на фирма на Румен Гайтански - Вълка. Впоследствие бяха повдигнати обвинения за присвояване в големи размери срещу Гайтански, Мавродиев и Иван Георгиев - представител на дружеството, усвоило кредита.

Гюров сподели, че се надява да е светнала лампата и сегашното ръководство на ББР да има предвид, че "има очаквания в гражданите и към следващото НС, че бързо ще се върви в посока освобождаване от зависимости и правораздавателната система ще влезе в своите функции".

Служебният премиер обърна внимание и на договора с "Боташ", като обясни, че служебният кабинет е искал да предоговори условията.

Гюров съобщи и че още не е викан от прокуратурата на разпит по сигнал срещу него, вътрешния министър Емил Дечев и главния секретар Георги Кандев, но очаква идните дни и това да се случи.

Той предупреди, че бюджетът на държавата е сериозно предизвикателство, "защото има едно наследство от предишното управление, което не мога да определя добро, ресурсът на държавата не се използва за гражданите, а за тяснопартийни интереси".

Относно подписаното от него споразумение с Украйна, Гюроя обясни, че то не задължава с нищо България, но дава възможност по отношение на енергийната независимост и отбранителната сигурност.

"Взехме решението, защото е добро, не обвързва държавата и дава възможности, а дали ще се използват, ще решат следващите след нас. Това е една възможност, която държавата да използва или да каже -"ние сме добре". Но не сме добре нито от енергийната ни сигурност, нито откъм отбраната. Нашата отбрана не е подготвена, за да защити личната национална сигурност и ние трябва да разчитаме на партньорите ни - Турция и Гърция, а ние сами не можем да се защитим. България е описвана като консуматор на сигурност, трябва да е нетен вносител. Ние искаме България да бъде суверенна, добре защитена и подсигурена за бъдещето", коментира още Андрей Гюров.