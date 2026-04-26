Богомил Бонев: Съдебната реформа няма да стане само с гласовете на ПБ и прислужни организации

26 Април, 2026 17:43 533 6

  • богомил бонев-
  • съд-
  • съдебна реформа

Така цялата реформа може да отнеме години. Ще има протакане, ще има обжалвания, те са майстори на това упражнение

Снимка: БГНЕС
Богомил Бонев бивш вътрешен министър

Съдебната реформа няма да стане само с гласовете на ПБ и прислужни организации. Защото формирането на ВСС зависи и от тези, които ще реформираме. Това са отделните корумпирани звена на съдебната власт. Така цялата реформа може да отнеме години. Ще има протакане, ще има обжалвания, те са майстори на това упражнение.

За това предупреди във "Фейсбук" Богомил Бонев.

По-добре, за да преодолеете корумпираността на цялата съдебна власт, приемете закон, който да измете първо роднините от тази власт. Първа стъпка само. После променете начина, по който се формира ВСС. Не ви трябва тази усложнена система. Не може корумпираните сами да си избират представители. То бива демокрация, ам не чак дотам.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    3 3 Отговор
    Долен , по-долен , най-долен , Богомил Бонев

    17:50 26.04.2026

  • 2 много грубо изказване

    1 4 Отговор
    Не може ли вместо прислужни да наречете организациите присъдружни?

    17:52 26.04.2026

  • 3 11111

    2 1 Отговор
    Най-младия комунист се изказа, при него кагато беше министър на мвр, полицаи те бъркаха адреса

    17:54 26.04.2026

  • 4 радев

    1 0 Отговор
    беше с мераци да управлява.Или изрива олигархичната паплач , или е с тях.Средно положение няма.

    17:54 26.04.2026

  • 5 мдам

    1 1 Отговор
    Бонев е верен слуга на мафията.

    17:56 26.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    1 0 Отговор
    Най–голямата глупост на Радев е да тръгне да се съобразява с грантаджии на ппдб-петрохан.

    17:58 26.04.2026

