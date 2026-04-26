Богомил Бонев: Съдебната реформа няма да стане само с гласовете на ПБ и прислужни организации

Съдебната реформа няма да стане само с гласовете на ПБ и прислужни организации. Защото формирането на ВСС зависи и от тези, които ще реформираме. Това са отделните корумпирани звена на съдебната власт. Така цялата реформа може да отнеме години. Ще има протакане, ще има обжалвания, те са майстори на това упражнение.

За това предупреди във "Фейсбук" Богомил Бонев.

По-добре, за да преодолеете корумпираността на цялата съдебна власт, приемете закон, който да измете първо роднините от тази власт. Първа стъпка само. После променете начина, по който се формира ВСС. Не ви трябва тази усложнена система. Не може корумпираните сами да си избират представители. То бива демокрация, ам не чак дотам.