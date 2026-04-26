Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафовл

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в сряда, на което ще разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор към датата на внасяне на предложението. Това се посочва в публикувания дневен ред на колегията, отбеляза БТА.
Точката ще докладва комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ и е втора в дневния ред. Заседанието започва от 11:00 часа.
Предложението на министъра бе направено в края на март. В него са залегнали пет обстоятелства. Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.
По думите на председателя на Комисията по дисциплинарна дейност към Прокурорската колегия на ВСС Евгени Иванов предложението е допустимо, прави се от министър, без значение на статута на Сарафов в момента, предложението е свързано с магистрат и няма причина да не бъде разгледано.
На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.
