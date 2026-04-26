Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафовл

26 Април, 2026 16:27 982 18

Предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов бе направено в края на месец март

Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафовл - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в сряда, на което ще разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор към датата на внасяне на предложението. Това се посочва в публикувания дневен ред на колегията, отбеляза БТА.

Точката ще докладва комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ и е втора в дневния ред. Заседанието започва от 11:00 часа.

Предложението на министъра бе направено в края на март. В него са залегнали пет обстоятелства. Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

По думите на председателя на Комисията по дисциплинарна дейност към Прокурорската колегия на ВСС Евгени Иванов предложението е допустимо, прави се от министър, без значение на статута на Сарафов в момента, предложението е свързано с магистрат и няма причина да не бъде разгледано.

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо така,

    5 0 Отговор
    и чак сега,заради новия вятър ли който задуха?!Направо са смешни тези послушковци на този,който управлява!

    Коментиран от #5

    16:31 26.04.2026

  • 2 Гнили ябълки са сите

    9 0 Отговор
    Цялата колегия воглаве със Сарафа, Каскета и Цаци са не за дисциплинарно наказание, а за Бай Ставри.

    16:34 26.04.2026

  • 3 иска ми се

    7 0 Отговор
    Даразследват цялата пасмина във ВСС , и да има конфискации и затвор поне за над 10 г. !!

    Коментиран от #7

    16:37 26.04.2026

  • 4 Ицо

    1 5 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    16:37 26.04.2026

  • 5 Те жълтопаветниците

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Защо така,":

    Уж бяха против Борисов Пеевски и Сарафов , но всъщност им изписваха веждите през всичките тези години , коалираха се с тях , променяха конституцията дори и какво ли още не и така ги държаха на власт и ги праха .

    16:38 26.04.2026

  • 6 Мдаа

    2 2 Отговор
    През ВСС трябва да мине прогресивна дезинфекция на буби, накратко обезпаразитяване.

    Коментиран от #8

    16:38 26.04.2026

  • 7 И поне

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "иска ми се":

    За над десет броя.

    16:39 26.04.2026

  • 8 Веднага след мен дойде

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    И най вероятно ми сложи минус , но защо ?

    Коментиран от #9

    16:41 26.04.2026

  • 9 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Веднага след мен дойде":

    Не разбрах. За какво става на въпрос?

    16:44 26.04.2026

  • 10 12340

    0 0 Отговор
    Сарафовл ще го премести!;))

    Коментиран от #11

    16:44 26.04.2026

  • 11 Хитро е това с буквата на края

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "12340":

    Какво ли иска да каже ?

    Коментиран от #12

    16:47 26.04.2026

  • 12 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хитро е това с буквата на края":

    Някакво допълнение на името,може би Сарафовл.ното?!:))

    16:50 26.04.2026

  • 13 Има Зделка

    0 0 Отговор
    Може би.

    16:50 26.04.2026

  • 14 Дали Тези ?

    1 0 Отговор
    Не са Банда Шарлатани !

    Отнасно Работата !

    На Своите Колеги !

    От Прокуратурата ?

    17:04 26.04.2026

  • 15 Хмм

    3 0 Отговор
    сетили се да го освобождават дисциплинарно след като вече подаде оставка, вятърът на промяната, да си запазим стола

    17:21 26.04.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    А, да, ще ги дават въсъсъто на многоекранния панел, всеки един, как си бърка я в носа, я в ухото и накрая Ту Туууу, няма вина!

    17:29 26.04.2026

  • 17 Прокурар звучи гадно

    0 1 Отговор
    Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафовл
    -;-
    какво разглеждане
    Явно тия от гилдията на правистите са си повярвали че могат да си правят врътките и да опазят Свинята и Ламата!

    17:40 26.04.2026

  • 18 4567

    0 0 Отговор
    Няма как Фамилията да накаже Кръстника.

    17:53 26.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове