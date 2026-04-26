"Да, България" предлага партиите от коалиция ПП-ДБ и други да влязат в единен политически субект

26 Април, 2026 19:08, обновена 26 Април, 2026 18:14

Според Божанов моментът е подходящ, тъй като "предстои вероятно дълъг период в опозиция"

"Да, България" предлага пътна карта за към единен политически субект - една партия, която да включва партиите от коалицията ПП-ДБ и извън нея. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов на Фейсбук профила си.

Той обърна внимание на "перипетиите", през които е преминало център-дясното демократично пространство в страната ни, като припомня, че "след 2001 г. е в непрекъснат цикъл от роене и последващо коалиране. А и преди това също - СДС става единен субект едва 1997 г., преди това е коалиция. И даже има няколко СДС-та".

"В България факторът "новост" дава електорален бонус, което стимулира възникването на нови субекти в същото пространство. Дори често (макар и невинаги) те да са формирани от бивши членове на някой от предишните субекти. Но това е еднократен бонус, след което нещата се връщат към изходното положение", пише Божанов.

По думите му "ролята на партиите е те да са устойчив инструмент за политическо представителство. Да осигуряват кадрово допълване, еволюция на позиции, устойчивост на ценности и приемственост на знанията за политическата технология. За да не се открива топлата вода всеки път, за да има трайна кадрова банка от проверени хора, за се намали лутането по политическия спектър".

Божидар Божанов подчертава, че "в единен субект, разбира се, винаги има течения, различни мнения и вътрешна демокрация; спорове сред политически ангажирани симпатизанти защо един не е депутат, а друг е, защо е гласувано по определен начин и т.н. - и това е нормално, когато субектът е формиран на база на общи демократични ценности".

Поради тази причина съпредседателят на ДБ смята, че предложението на партията му да се начертае "пътна карта към единен политически субект - една партия, която да включва партиите от коалицията и партии извън нея. И това да е дългосрочна инвестиция в инструмент на тази политическа общност, който ще може да се разширява. Защото можеш да се разширяваш само ако изглеждаш устойчив и ако не си зает с "опазване на периметъра", изтъква той.

И допълва, че "още по-важен е такъв знак на фона на идващите президентски избори, където за първи път от много време имаме шанс за силен резултат".

Според Божанов моментът е подходящ и по друга причина - "предстои ни вероятно дълъг период в опозиция, защото за да падне правителство, излъчено от абсолютно парламентарно мнозинство на един субект, трябва да се случи нещо много кардинално. И в този период има време за формиране и укрепване на единния субект, за да е в пълна готовност за следващи избори. Сега е моментът да се мисли и действа стратегически, с дълъг хоризонт, загърбвайки дребнотемията и тясно-партийното его".

Източник: news.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    28 4 Отговор
    ППДБ - петрохан до един, вкупом трябва да влезнат в Ц. Софийски с присъди за държавна измяна.

    Коментиран от #10, #18

    18:15 26.04.2026

  • 2 Двамката

    26 2 Отговор
    Правят опит за размножаване ли

    18:15 26.04.2026

  • 3 ДъБили

    26 4 Отговор
    Лама Мирчев иска да обедини всички сектанти под своето крило и да го обгрижват!

    18:16 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Деций

    13 6 Отговор
    Не дълъг,а много дълъг период на опозиция,до пълно изчезване на синовете на партията и ДС,шото повечето сте пребоядисани комуняги!

    18:17 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Асене, бягай от тези!

    16 2 Отговор
    Вие сега не можете да си поделите местата в листите, когато сте само два субекта, а какво остава, ако станете много повече?

    18:18 26.04.2026

  • 9 Петроханци

    12 4 Отговор
    Лами и 3.14дали от всички страни - съешете се!

    18:18 26.04.2026

  • 10 Вашето мнение

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Данни за престъпна дейност, насочена против държавата колкото искаш. Сляпа русофобия, подпомагане на нацистки режим в украйна, сллучая петрохан и извръщаване на децата ни чрез нпо-та, фалшификация за влизане в еврозоната - чрез донуси до господарите си, съдействие на сащ за да избиват деца и още поне дузина.

    Коментиран от #22

    18:18 26.04.2026

  • 11 И кои са тия другите?

    9 1 Отговор
    Сигурно ООкраински партии на скъпите ни "туристи" от 404.

    18:19 26.04.2026

  • 12 Мурка

    7 3 Отговор
    ЕДИН БЪЛГАРИН , ДВАМА БЪЛГАРИ , ТРИМА БЪЛГАРИ ЧЕТАТА С ПРЕДАТЕЛ

    Коментиран от #25, #26

    18:19 26.04.2026

  • 13 СТИГА

    3 4 Отговор
    Време е за "Алтернатива за България" !!!!

    18:19 26.04.2026

  • 14 Спас

    3 10 Отговор
    Идеята сама по себе си е добра. Иван Костов така спаси България в най- тежкия исторически момент при огромен външен дълг, фалирали предприятия и икономика генерираща загуби

    Коментиран от #32

    18:20 26.04.2026

  • 15 Пуделите

    11 1 Отговор
    Още при номинацията за президент ще се изпокарат хаха

    Коментиран от #20

    18:20 26.04.2026

  • 16 тиририрам

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    По писанията си личи кой е циганина. 🤭

    Коментиран от #28

    18:20 26.04.2026

  • 17 Наакани гаки

    8 1 Отговор
    Хитрушковци.Сига са господа никои,и искат обединение.Защо досега само се ежихте колко сте големи и не предложихте това?

    18:21 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сакишлията

    9 0 Отговор
    И да са по розови прашки

    18:22 26.04.2026

  • 20 Вашето мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пуделите":

    Ако сегашния президент се кандидатира, кандидата на нпо-петрохан, герб и дпс ще вземе 10%.

    18:22 26.04.2026

  • 21 има ли някой свестен??

    7 1 Отговор
    При тези!

    18:23 26.04.2026

  • 22 Гресирана ватенка

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Нещо, което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁

    Коментиран от #24

    18:23 26.04.2026

  • 23 Правилно

    8 0 Отговор
    Предстои ви дълъг и заслужен период на опозиция, защото всички минахте през властта и имахте реален шанс да управлявате, но се провалихте.
    Българският народ не ви даде повече шанс да се подигравате с него.

    18:27 26.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хурка

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мурка":

    Националният нихилизъм е оръжие срещу народите! Не само в България се четат такива хибридни коментари по форумте! ☝️😏

    18:30 26.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Свин4уго, откачи ли вече? Не можа да остискаш.😆

    Коментиран от #33

    18:36 26.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 шорошпията Костов

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Спас":

    така "спаси" България, че я разпродаде на евреите и тегли кредити от тях, които още изплащаме, сега протежетата му от ДБ искат да продължат неговото "велико" дело.

    18:37 26.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 тиририрам

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    БАй ман ха ал, Егати паура!!!

    18:39 26.04.2026

  • 35 Не думай!

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Затова ли ходите на групички като уличните кучета?

    18:40 26.04.2026

  • 36 Доктор

    4 1 Отговор
    Тези помияри са по-отратителни и от герб.

    18:55 26.04.2026

  • 37 Зеления

    2 0 Отговор
    Доста колеги тук са изредили националните предателства на ППДБ, ще добавя още едно което не бива да се забравя:
    -от парламентарната трибуна шефа на ДАНС изнесе справка на агенцията как Весела Чернева бивш съветник на премиера Кирил Петков е изнасяла държавни тайни за С. Македония.
    Нито Кирил Петков е подведен по отговорнст към днешна дата нито въпросната Чернева, на всичкото отгоре тя дава многобройни интервюта по телевизиите

    19:23 26.04.2026

  • 38 С МОШЕНИЦИ НЕ ПРАВЯ КОАЛИЦИЯ, ПЕТРОХАНЦИ

    3 0 Отговор
    МОШЕНИЦИ!

    19:29 26.04.2026

