"Да, България" предлага партиите от коалиция ПП-ДБ и други да влязат в единен политически субект

"Да, България" предлага пътна карта за към единен политически субект - една партия, която да включва партиите от коалицията ПП-ДБ и извън нея. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов на Фейсбук профила си.
Той обърна внимание на "перипетиите", през които е преминало център-дясното демократично пространство в страната ни, като припомня, че "след 2001 г. е в непрекъснат цикъл от роене и последващо коалиране. А и преди това също - СДС става единен субект едва 1997 г., преди това е коалиция. И даже има няколко СДС-та".
"В България факторът "новост" дава електорален бонус, което стимулира възникването на нови субекти в същото пространство. Дори често (макар и невинаги) те да са формирани от бивши членове на някой от предишните субекти. Но това е еднократен бонус, след което нещата се връщат към изходното положение", пише Божанов.
По думите му "ролята на партиите е те да са устойчив инструмент за политическо представителство. Да осигуряват кадрово допълване, еволюция на позиции, устойчивост на ценности и приемственост на знанията за политическата технология. За да не се открива топлата вода всеки път, за да има трайна кадрова банка от проверени хора, за се намали лутането по политическия спектър".
Божидар Божанов подчертава, че "в единен субект, разбира се, винаги има течения, различни мнения и вътрешна демокрация; спорове сред политически ангажирани симпатизанти защо един не е депутат, а друг е, защо е гласувано по определен начин и т.н. - и това е нормално, когато субектът е формиран на база на общи демократични ценности".
Поради тази причина съпредседателят на ДБ смята, че предложението на партията му да се начертае "пътна карта към единен политически субект - една партия, която да включва партиите от коалицията и партии извън нея. И това да е дългосрочна инвестиция в инструмент на тази политическа общност, който ще може да се разширява. Защото можеш да се разширяваш само ако изглеждаш устойчив и ако не си зает с "опазване на периметъра", изтъква той.
И допълва, че "още по-важен е такъв знак на фона на идващите президентски избори, където за първи път от много време имаме шанс за силен резултат".
Според Божанов моментът е подходящ и по друга причина - "предстои ни вероятно дълъг период в опозиция, защото за да падне правителство, излъчено от абсолютно парламентарно мнозинство на един субект, трябва да се случи нещо много кардинално. И в този период има време за формиране и укрепване на единния субект, за да е в пълна готовност за следващи избори. Сега е моментът да се мисли и действа стратегически, с дълъг хоризонт, загърбвайки дребнотемията и тясно-партийното его".
Източник: news.bg
1 Вашето мнение
Коментиран от #10, #18
18:15 26.04.2026
2 Двамката
18:15 26.04.2026
3 ДъБили
18:16 26.04.2026
6 Деций
18:17 26.04.2026
8 Асене, бягай от тези!
18:18 26.04.2026
9 Петроханци
18:18 26.04.2026
10 Вашето мнение
До коментар #1 от "Вашето мнение":Данни за престъпна дейност, насочена против държавата колкото искаш. Сляпа русофобия, подпомагане на нацистки режим в украйна, сллучая петрохан и извръщаване на децата ни чрез нпо-та, фалшификация за влизане в еврозоната - чрез донуси до господарите си, съдействие на сащ за да избиват деца и още поне дузина.
Коментиран от #22
18:18 26.04.2026
11 И кои са тия другите?
18:19 26.04.2026
Коментиран от #25, #26
18:19 26.04.2026
13 СТИГА
18:19 26.04.2026
14 Спас
Коментиран от #32
18:20 26.04.2026
15 Пуделите
Коментиран от #20
18:20 26.04.2026
16 тиририрам
До коментар #7 от "Циганин ли си, българино? 🤔":По писанията си личи кой е циганина. 🤭
Коментиран от #28
18:20 26.04.2026
17 Наакани гаки
18:21 26.04.2026
19 Сакишлията
18:22 26.04.2026
20 Вашето мнение
До коментар #15 от "Пуделите":Ако сегашния президент се кандидатира, кандидата на нпо-петрохан, герб и дпс ще вземе 10%.
18:22 26.04.2026
21 има ли някой свестен??
18:23 26.04.2026
22 Гресирана ватенка
До коментар #10 от "Вашето мнение":Нещо, което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁
Коментиран от #24
18:23 26.04.2026
23 Правилно
Българският народ не ви даде повече шанс да се подигравате с него.
18:27 26.04.2026
25 Хурка
До коментар #12 от "Мурка":Националният нихилизъм е оръжие срещу народите! Не само в България се четат такива хибридни коментари по форумте! ☝️😏
18:30 26.04.2026
30 ха ха
До коментар #27 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Свин4уго, откачи ли вече? Не можа да остискаш.😆
Коментиран от #33
18:36 26.04.2026
32 шорошпията Костов
До коментар #14 от "Спас":така "спаси" България, че я разпродаде на евреите и тегли кредити от тях, които още изплащаме, сега протежетата му от ДБ искат да продължат неговото "велико" дело.
18:37 26.04.2026
34 тиририрам
До коментар #31 от "Циганин ли си, българино? 🤔":БАй ман ха ал, Егати паура!!!
18:39 26.04.2026
35 Не думай!
До коментар #33 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Затова ли ходите на групички като уличните кучета?
18:40 26.04.2026
36 Доктор
18:55 26.04.2026
37 Зеления
-от парламентарната трибуна шефа на ДАНС изнесе справка на агенцията как Весела Чернева бивш съветник на премиера Кирил Петков е изнасяла държавни тайни за С. Македония.
Нито Кирил Петков е подведен по отговорнст към днешна дата нито въпросната Чернева, на всичкото отгоре тя дава многобройни интервюта по телевизиите
19:23 26.04.2026
38 С МОШЕНИЦИ НЕ ПРАВЯ КОАЛИЦИЯ, ПЕТРОХАНЦИ
19:29 26.04.2026