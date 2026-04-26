"Да, България" предлага партиите от коалиция ПП-ДБ и други да влязат в единен политически субект

"Да, България" предлага пътна карта за към единен политически субект - една партия, която да включва партиите от коалицията ПП-ДБ и извън нея. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов на Фейсбук профила си.

Той обърна внимание на "перипетиите", през които е преминало център-дясното демократично пространство в страната ни, като припомня, че "след 2001 г. е в непрекъснат цикъл от роене и последващо коалиране. А и преди това също - СДС става единен субект едва 1997 г., преди това е коалиция. И даже има няколко СДС-та".

"В България факторът "новост" дава електорален бонус, което стимулира възникването на нови субекти в същото пространство. Дори често (макар и невинаги) те да са формирани от бивши членове на някой от предишните субекти. Но това е еднократен бонус, след което нещата се връщат към изходното положение", пише Божанов.

По думите му "ролята на партиите е те да са устойчив инструмент за политическо представителство. Да осигуряват кадрово допълване, еволюция на позиции, устойчивост на ценности и приемственост на знанията за политическата технология. За да не се открива топлата вода всеки път, за да има трайна кадрова банка от проверени хора, за се намали лутането по политическия спектър".

Божидар Божанов подчертава, че "в единен субект, разбира се, винаги има течения, различни мнения и вътрешна демокрация; спорове сред политически ангажирани симпатизанти защо един не е депутат, а друг е, защо е гласувано по определен начин и т.н. - и това е нормално, когато субектът е формиран на база на общи демократични ценности".

Поради тази причина съпредседателят на ДБ смята, че предложението на партията му да се начертае "пътна карта към единен политически субект - една партия, която да включва партиите от коалицията и партии извън нея. И това да е дългосрочна инвестиция в инструмент на тази политическа общност, който ще може да се разширява. Защото можеш да се разширяваш само ако изглеждаш устойчив и ако не си зает с "опазване на периметъра", изтъква той.

И допълва, че "още по-важен е такъв знак на фона на идващите президентски избори, където за първи път от много време имаме шанс за силен резултат".

Според Божанов моментът е подходящ и по друга причина - "предстои ни вероятно дълъг период в опозиция, защото за да падне правителство, излъчено от абсолютно парламентарно мнозинство на един субект, трябва да се случи нещо много кардинално. И в този период има време за формиране и укрепване на единния субект, за да е в пълна готовност за следващи избори. Сега е моментът да се мисли и действа стратегически, с дълъг хоризонт, загърбвайки дребнотемията и тясно-партийното его".

