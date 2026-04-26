Татяна Дончева: Зарков е припознат от левите хора, тъй като има автентичното ляво излъчване

"Изборната загуба не може да бъде пришита на Крум Зарков. Социолозите казват, че 50% от вота БСП се е излял към Румен Радев. Това поставя въпроса за чувството на принадлежност. Ако то е загубено, това е най-страшното. Зарков има историческата съдба да събере редиците. На 1 май ще се направи опит да се види дали има ядро. 100 хиляди гласа не са малко. Те в по-голямата си част са на симпатизанти", заяви в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.

По думите ѝ Зарков е припознат от левите хора, тъй като има автентичното ляво излъчване.

"Предстои за видим до каква степен Радев ще изпълни желанията на избирателите си. Има една голяма група, която възлага големи очаквания. Нужни са радикални мерки и хирургически подход. Трябва да се вземат мерки, каквито са посочени в Конституцията, за магистратите, за да може хората да видят, че някой е тръгнал да прави промени", заяви лидерът на "Движение 21".

"Хората от протестите искат моделът Борисов - Пеевски да приключи. Този модел не се олицетворява само с тях. Има много влиятелни хора, които са навързани в достатъчно схеми. Сега ще стигнем до скъпите коли, с които се съпътства предизборната кампанията на всеки", каза Дончева.