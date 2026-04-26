Татяна Дончева: Зарков е припознат от левите хора, тъй като има автентичното ляво излъчване

26 Април, 2026 19:19, обновена 26 Април, 2026 18:22 741 25

  • татяна дончева-
  • политика-
  • бсп-
  • крум зарков

Той има историческата съдба да събере редиците на БСП, смята лидерът на "Движение 21"

Снимка: NOVA
"Изборната загуба не може да бъде пришита на Крум Зарков. Социолозите казват, че 50% от вота БСП се е излял към Румен Радев. Това поставя въпроса за чувството на принадлежност. Ако то е загубено, това е най-страшното. Зарков има историческата съдба да събере редиците. На 1 май ще се направи опит да се види дали има ядро. 100 хиляди гласа не са малко. Те в по-голямата си част са на симпатизанти", заяви в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.

По думите ѝ Зарков е припознат от левите хора, тъй като има автентичното ляво излъчване.

"Предстои за видим до каква степен Радев ще изпълни желанията на избирателите си. Има една голяма група, която възлага големи очаквания. Нужни са радикални мерки и хирургически подход. Трябва да се вземат мерки, каквито са посочени в Конституцията, за магистратите, за да може хората да видят, че някой е тръгнал да прави промени", заяви лидерът на "Движение 21".

"Хората от протестите искат моделът Борисов - Пеевски да приключи. Този модел не се олицетворява само с тях. Има много влиятелни хора, които са навързани в достатъчно схеми. Сега ще стигнем до скъпите коли, с които се съпътства предизборната кампанията на всеки", каза Дончева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    15 1 Отговор
    Кацамунско излъчване и ген !

    18:23 26.04.2026

  • 2 131

    7 7 Отговор
    ПБ и БСП могат да издигнат Йотова за президент !!

    Коментиран от #12

    18:24 26.04.2026

  • 3 Тая дърта кукyмявкa

    19 7 Отговор
    какво ли няма да прави и плямпа само и само да се върне пак някъде на държавна хранилка. Е, няма да я огреее вече!

    18:25 26.04.2026

  • 4 1488

    12 10 Отговор
    a румен единствено може да ръководи
    пионерчета на манифестация

    Коментиран от #7

    18:25 26.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    21 3 Отговор
    к.р.а.в.о, крумчо има излъчване на петроханец. Ние левите избиратели помним, че зарков напусна Нинова защото тя беше против истамбулската конвенция и Радев защото искаше референдум за еврото.

    18:26 26.04.2026

  • 6 Фaтки

    17 5 Отговор
    Десислава Атанасова е летяла на Фалкона на Прасето който пък е откраднат от Черепа.

    18:26 26.04.2026

  • 7 Искаме

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    си Гюро !

    18:26 26.04.2026

  • 8 Горски

    10 3 Отговор
    Проблема на България е, че БСП пречи да се появи истинска социалистическа партия. БСП не стига, че са менте социалисти, но и пречат в България да се появи истинска социалистическа партия нямаща нищо общо с комунисти. Заради БСП социалист е мръсна дума в България. Както патриот е мръсна дума заради "Атака", ВМРО и "Възраждане". Да има нови политики, има стари лица в БСП те трябва да се одръпнат и да дадът път на младото поколение. Изтрийте с мръсни обувки гочето първанов,хитреца станишев,дългия нос/сина на Николай/,зафирката/китаеца/и още някой друг боклук и нещата ще си дойдат на място! Червените бабички измряха вече, а тия дето са още живи не могат да одят и да отидат до урните. На следващите избори и субсидия няма да видят.

    Коментиран от #23

    18:27 26.04.2026

  • 9 Българин

    13 1 Отговор
    Автентично ляво излъчване е ефемизъм за загубеняк. Или казано на разбираем български език - лузър.

    Коментиран от #17, #18

    18:28 26.04.2026

  • 10 На самолета

    6 2 Отговор
    ми се качвай ,
    на перката ще те въртя
    разтваряй двете си крила........

    18:31 26.04.2026

  • 11 Наистина !

    14 1 Отговор
    Изглежда !

    Много Ляв !

    18:32 26.04.2026

  • 12 Тя Нашата !

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "131":

    Е Отдавна !

    В Кенефа !

    18:35 26.04.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 3 Отговор
    АМИ ТИ КАКВО ИЗЛЪЧВАНЕ ИМАШ "КРУПНА" БАБО ................... СКРИЙ СЕ И НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ , ОТРОВНА МЕДУZO .......................

    Коментиран от #16

    18:37 26.04.2026

  • 14 Уважавам

    5 2 Отговор
    изказванията на Т. Д. но в случая не се съгласявам с нея. Симпатизантите на БСП никога няма да забравят отношението на К. З. към предложението на президента за еврото и за референдума. Това е основната причина за преориентирането на електората. В случая Р. Р. защитаваше лява политика (така го възприемат хората), а К. З. беше категорично против. Сега, когато икономиката минава на военни релси, една истинска и силна лява политика е жизнено необходима за България. А БСП просто ще бъде забравена.

    18:41 26.04.2026

  • 15 Да бе

    11 0 Отговор
    Типично ,,ляво излъчване"...Продукт на номенклатури ,,леви"...учил в ,,прогнилият Запад"...без ден трудов стаж в реалния стопански живот...с ИЗЛЪЧВАНЕ на индивид дето потен вода не е пил и всичкото ,,ОН инклузив" сервирано в предвид черната му ,като катран коса вече гонещ 40-те,за разлика от мен дето се уволних от БНА на 20 с първите си бели косми ,на 25 вече и повече ,а на 30 ,кога станах татко бях вече ...прошарен...ама да не казвам от какъв живот,хамалогия и...години в ,които някои приватизираха ,а други рипаха ,като шебеци за...банани...

    18:47 26.04.2026

  • 16 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Толкова излъчване,колкото и палав шум от...спалнята...

    18:50 26.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Евродебил

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Лява резба по скоро!

    19:00 26.04.2026

  • 19 АЕ КОМУНИСТЧЕТА

    4 0 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и хващайте балкана.
    Тъкмо се е раззеленил

    19:00 26.04.2026

  • 20 Боздуган

    5 0 Отговор
    С други думи казано, потомък на червеното котило. Има няма качества роден е за първенец. Допускам че, повечето хора ако, имат неговата златна лъжичка щяха да са като него та дори и по качествени лидери!

    19:09 26.04.2026

  • 21 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 1 Отговор
    Зарков ,другарки има типично джендърско соросоидно ЛГТБ излъчване на терорист от терористичната групировка антифа ..ето защо Зарков трябва да бъде арестуван и пребит до смърт..най малкото щото е комунист и убиец на котки

    19:10 26.04.2026

  • 22 ТАКА ТАКА

    5 0 Отговор
    Кметтъъ на нащ0 село е от БСП, но е бил за Радев и цяло село също. Та структурите на местно ниво веч са на радевата партия

    19:20 26.04.2026

  • 23 Те и сега нямат субсидия

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Защото да коалиция и като такава трябва да имат 4% за субсидия.

    19:20 26.04.2026

  • 24 Идиоти вън

    3 0 Отговор
    Абе верно има лево излъчване, но то много от БСП се оказаха с лево излъчване, като почнеш от Станишев та до кой ли не, а амбражите винаги се оказват предатели!!!

    19:23 26.04.2026

  • 25 припознаха ви

    1 0 Отговор
    3% от избирателите - по-малко отколкото тези на Меч-КЕч-Гювеч или както там се казваха.
    А Марката ви е БСП! Най-разпознаваемата за последните 33 години.
    С подобна марка да катастрофираш под 4 процента, е все едно да притежаваш Кока Кола и да продадеш по-малко газирани напитки от на бай Момон лимонадата.

    Па сте и 9 партии в коалиция , въй въй

    А самият факт , че не искате да признаете издънката дава една много тъжна прогноза за следващите ви представяния.

    Нямате капажитет, качество, ескепртиза нито послание.

    Ама нейсе, на вас акъл не ви трябва. Ще ме извинявате за постинга, сигурно е заприличал на даден акъл, па вие сте всите от Айнщайн нагоре в политиката и социлалните нАуки :))))

    19:44 26.04.2026

