Слави Ангелов: Голямата мафия у нас са политическите партии и икономическите кръгове зад тях

26 Април, 2026 19:53, обновена 26 Април, 2026 18:59

Схемите са от строителството на магистралите, до поставянето на колчета, подчерта разследващият журналист

Снимка: bTV
Репликата „Колеги, не се прибирайте“ се превърна в един от най-запомнящите се цитати на седмицата. С нея главният секретар на МВР призова полицаите да не спират акциите срещу купуването на гласове дори по време на празниците. На фона на отчетени близо 1 милион евро задържани средства и около 200 задържани за търговия с вот, както и липсата на оспорване на изборния резултат, възникват нови въпроси – какво следва и защо.

По тези и други ключови теми коментира разследващият журналист от „24 часа“ и главен редактор на „168 часа“ Слави Ангелов.

Една от темите, които предизвикаха обществен интерес, е фигурата, известна като „Картофа“. „Картофа е един господин с 15 присъди за различни престъпления, който в същото време има подарен от държавата много приятен бизнес, от който печели по милиони евро на месец.“ По думите на Ангелов, проблемът не е изолиран: „Такива "картофи" има навсякъде около нас, във всички сфери на живота.“

Той подчертава, че тези практики са системни: „Тези схеми са абсолютно навсякъде, в абсолютно всичко около нас… Това е моделът на българската икономика в последните 20 години.“ Журналистът дава примери – от строителството на магистрали до дребни на пръв поглед дейности като поставянето на колчета в градовете: „Колчетата струват 20 лева, но като ти ги поставят, ти казват, че струват 100 лева.“

Ангелов посочва и парадокси в ключови обществени системи: „Здравеопазването ни е безплатно по принцип, само че се плаща за абсолютно всичко.“

„Образованието също е безплатно, обаче ако децата ти не ходят на частни уроци, нищо няма да се случи с тях.“

Според него изходът е ясен и доказан в други държави: „Статистиката го показва. В Румъния след съдебната реформа и натиска срещу корупцията се постигнаха изключително добри икономически резултати. Но България е пропуснала ключов момент: „Пропуснахме да извършим лустрация… и в момента продължават да ни управляват структури, свързани по един или друг начин с Държавна сигурност.“

„Голямата мафия в България, за мен, това са големите политически партии и икономическите кръгове, свързани с тях", заяви Ангелов. За съдебната реформа: „Само смяна на хора не стига“ По повод оставката на Борислав Сарафов, журналистът е категоричен: „Това е ново „здравей“, разбира се.“

И критикува начина, по който се разбира реформата у нас: „Политиците си представят съдебната реформа като да сменим главния прокурор… това звучи като да махнем някого, за да сложим друг.“

Ангелов дава примери с държави, които често се подценяват: „В сравнение с албанците сме като албански референти в съдебната реформа. Те са в космоса пред нас.“ Той обяснява как работи моделът там: „Подложени са на подбор всички служители на прокуратурата и съда и 50% от тях са подменени.“ Процесът включва: „Проверява се състоянието – каква кола караш, къде живееш… Ако не можеш да докажеш доходите си – си отиваш.“

Ангелов обръща внимание и на друг сериозен проблем: „Бавното правосъдие в България наистина мачка бизнеса.“ Според него решението е ясно: „Трябва да се създадат такива органи и да започне един тотален подбор.“ И предупреждава: „Ако това не се случи, ще се нагнети много силно напрежение.“

Източник: btvnovinite.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    11 12 Отговор
    Всички партии в България са ОПГ , единствените които опитаха да спасят България бяха Жан Виденов и Волен Сидеров всички други партии продаваха България за западните мародери за едни шише ракия

    19:02 26.04.2026

  • 2 Сталин

    17 2 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    Коментиран от #15

    19:04 26.04.2026

  • 3 Казачок

    2 1 Отговор
    Внимание! Внимание! Всички мишки на събрание!

    19:04 26.04.2026

  • 4 ГЕРБмафи

    6 3 Отговор
    Тоя откри топлата вода, браво😅

    19:05 26.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Яшар

    5 1 Отговор
    Каква мафия бе бат Слави ,Тея са търгаши и крадци ..п.маците ликвидираха тази държава ...ако не се отървете от тях няма да просъществувате! ...трябва да наемете като Уйл Смит да ги търси и разпознава че се крият зад бг имена и са бозави

    19:06 26.04.2026

  • 7 си дзън

    7 2 Отговор
    Чакаме "чисти ръце" от Радев. Дали или надали е въпросът.

    Коментиран от #16

    19:07 26.04.2026

  • 8 456

    3 3 Отговор
    Слави, защо чак сега казваш това? Досега не ти стискаше ли?

    19:08 26.04.2026

  • 9 Сталин

    6 4 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #11, #17

    19:08 26.04.2026

  • 10 Фред Флинстоун

    3 0 Отговор
    Докато всички си мислихте, че ще карате електромобили, някой видя ли това да идва: всички минаваме на кракомобили...

    19:08 26.04.2026

  • 11 си дзън

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Русията е най-корумпирана държава в света.
    Ако трябва да се следва пример - това е Албания или Китай, където въведоха ИИ в съда.

    Коментиран от #13

    19:10 26.04.2026

  • 12 Пожелавам

    5 3 Отговор
    Тикви , картофи, свини са начело на кочината вече 20 г. ,и дано Радев излезе читав и да лежат в затвора до дълбоки старини.

    19:13 26.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    3 2 Отговор
    Да видя се ясно С нашето Мвр невиждани политически репресии доноси прибирате на пари от мвр от лични бизнеси ЯСНО се видя Гюровите са незаконни Касиране на изборите

    19:20 26.04.2026

  • 15 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    БЪЛГАРИЯ: "Русия: Украйна трябва да изтегли войските си от Донбас", а Руските Банкери изкупили цяла река Камчия и над 400 хиляди Българиски имота трябва да напуснат Свещенната Българска Земя. Русия трябва да изплати репарации на България за унищожаване на българските села, понеже след навлизане на войските на СССР по Българските земи, Сталин въвежда Крепостното Право - изземва земите на Българските Ковбои - Селяни и ги вкарва в колхозите - ТКЗС, а тези селяни, които не си дават земята ги наричат Кулаци и ги избиват заедно с цялата Иновативна Интелигенция и Българската Аристокрация по Белене и Концлагерите! Българските села сега са пусти! Кои Руски бизнесмени са собственици на ТКЗС в България? Кои са собственици на далаверите с купуване и продаване на Жилища? Кои са собственици на далаверите за продаване и купуване на Българска Земя? Къде е България на Балканите?????

    Коментиран от #18

    19:24 26.04.2026

  • 16 Като гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Сега видим , кои ще са картофите на Демерджиев, как беше при него ,, бях точен с парите,, , но все пак да видим нови картофи все пак нова реколта, ама като гледам все стари грутки около тях,грутки на БСП, ДПС, ГЕРБ и някои други ама карай все тая

    19:26 26.04.2026

  • 17 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Ленин и Сталин и кой от тях организира и управлява болшевишката диктатура и геноцид над Българите в Русия!

    Малка справка, от която научаваме, че Върховното ръководство на болшевишката партия на Сталин – политбюро, се състояло от 52 висши партийни функционери, като един от тях е бил фин, един е бил руснак с умствени увреждания, и всички други 50 човека включително със Сталин са били до един юдеи и крипто – юдеи и то ционисти.
    От всичките министри (народни комисари) на болшевишка Русия под абсолютната диктатура на Сталин всички до един са юдеи, и то ционисти, без да има нито един друг от друг етнос!
    Всички силови, репресивни, тайни, военни и всякакви държавни административни инстанции, служби и ведомства се ръководят и построяват от горе до долу по пирамидата задължително на 100% от юдео – ционистите!
    Продължавайте да четете по – нататък, за да се просветите и ужасите!

    Вижте и кратката справка по темата в

    Г. Климов за червените комисари

    Коментиран от #21

    19:29 26.04.2026

  • 18 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Дъжд ли те навалял или просто естествено така си мррршеш на мокро куче ?

    19:29 26.04.2026

  • 19 ПсихоЛог

    1 0 Отговор
    Не търсете под вола теле ,просто е, на сввв. нятта и е уютно в калта и помията !

    19:33 26.04.2026

  • 20 !!!?

    0 0 Отговор
    "Колеги, не се прибирате"...сега дойде часът за Прогреса на Кеша !!!?

    19:37 26.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СЛАВЕЕЕ ...СЛАВЕЕЕЕ

    0 0 Отговор
    Банкята и Джолана не искат да чуват такива критики за тях ....!!!! А факти как са го публикува ли туй нещо ???? Много интересно ?????

    19:41 26.04.2026

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Знаете ли дефиницията на думата робство? Робите нямат собственост и религия....

    "Знаете ли дефиницията на думата робство?", и за вашето просвещение:
    Петстотин годишното турско робство над Българите, което е най – дългото, най – страшното и най – жестокото робство в човешката история, е най – висшата и перфидна "иновативна" форма на робство, създадена от юдео – византийците и юдео – ционистите, които са идеологическите проектанти и финансови и организиционни продуценти на дивите османски племена за поробването на Българите, техни ментори, ум и мозък, подбудители и финансови и военни помагачи през всичките 500 години на юдео – ционисткото турско робство!

    19:41 26.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин

    0 0 Отговор
    Разликата между обикновеното открито робство и най – висшата и перфидна "иновативна" форма на робство, каквото е 500 – годишното турско робство над Българите, образно и метафорично – сравнително обяснена като притежаване на стадо овце, е следната:
    При обикновената нисша форма на робството стадото овце се отглежда в затворени условия от овчаря, който трябва да им построи кошара или обор, постоянно и денонощно да се грижи за неговата подръжка, почистване и ремонт, да произвежда или купува и снабдява храна за овцете, постоянно и денонощно да ги храни, да ги пои, да ги къпе, да изхвърля боклука и торта, да дезинфекцира овчарника, да следи за здравето на овцете и ги лекува, да ги изражда, да се грижи за агнетата – за да може когато пожелае да ги стриже, дои и да ги кoли за месо, каквото е и предназначението на стадото овце.

    19:43 26.04.2026

  • 26 Нашата пороКУРатура с много смешна

    0 0 Отговор
    И много жалка и всс е същия боклук !!!!!

    19:44 26.04.2026

