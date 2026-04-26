Националният съвет на „Продължаваме промяната“ потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура.
От партията дават мандат на Изпълнителния съвет да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес. От формацията изтъкват, че ангажиментът е част от подписаното споразумение с гражданската инициатива "Форум за демократично действие".
Народните представители на ПП трябва да защитават предизборните законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов ВСС и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите в новия бюджет е записано още в решенията на днешното заседание на Националния съвет.
Целта на форума е да се направи равносметка на представянето на партията и на коалицията с "Демократична България" на парламентарните избори на 19 април.
Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика.
В ефира на "На Фокус с Лора Крумова" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че коалицията трябва да се превърне в един общ политически субект с общи ръководни органи. В противен случай представянето на избори на ПП-ДБ няма да бъде задоволително.
"Трябва да имаме вече коалиционно споразумение. Време е въпреки всички особености на общността. Те не се вълнуват от вътрешните междуособици. Каква била драмата с Манол Пейков, хората се интересуват от нещо съвсем различно", заяви съпредседателят на "Да, България".
"Това, което ние предлагаме, освен коалиционно споразумение да вървим към общ политически субект. Вярваме, че това е правилния път. Общ политически субект в център-дясно, който извън ПП, ДБ и ДСБ да включва и други политически сили в този спектър", допълни още Мирчев.
