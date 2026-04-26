Националният съвет на „Продължаваме промяната“ потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура

26 Април, 2026 20:45

  • продължаваме промяната-
  • национален съвет

От партията дават мандат на Изпълнителния съвет да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес

Националният съвет на „Продължаваме промяната“ потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура.

От партията дават мандат на Изпълнителния съвет да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес. От формацията изтъкват, че ангажиментът е част от подписаното споразумение с гражданската инициатива "Форум за демократично действие".

Народните представители на ПП трябва да защитават предизборните законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов ВСС и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите в новия бюджет е записано още в решенията на днешното заседание на Националния съвет.

Целта на форума е да се направи равносметка на представянето на партията и на коалицията с "Демократична България" на парламентарните избори на 19 април.

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика.

В ефира на "На Фокус с Лора Крумова" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че коалицията трябва да се превърне в един общ политически субект с общи ръководни органи. В противен случай представянето на избори на ПП-ДБ няма да бъде задоволително.

"Трябва да имаме вече коалиционно споразумение. Време е въпреки всички особености на общността. Те не се вълнуват от вътрешните междуособици. Каква била драмата с Манол Пейков, хората се интересуват от нещо съвсем различно", заяви съпредседателят на "Да, България".

"Това, което ние предлагаме, освен коалиционно споразумение да вървим към общ политически субект. Вярваме, че това е правилния път. Общ политически субект в център-дясно, който извън ПП, ДБ и ДСБ да включва и други политически сили в този спектър", допълни още Мирчев.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо 🌈🌈🌈

    36 8 Отговор
    Всички в Петрохан.

    Коментиран от #18

    19:50 26.04.2026

  • 2 Пак ли ве?

    34 6 Отговор
    По колко пъти на ден го свиква тоя съвет или рекламата на педроханските баклуци трябва да се върти денонощно?!

    19:56 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това нищо няма да промени

    24 5 Отговор
    Политическата линия на ППДБ ще си остане същата и пак ще гледаме и слушаме Мирчев, Наско GPS-а и Кокорчо. Ясно е, че са изгубили избиратели в посока ПБ, сега ще се опитат да го компенсират като привлекат хора от парии с под 1% гласове., което няма да им донесе нищо.

    Коментиран от #24

    20:07 26.04.2026

  • 5 хихи

    24 4 Отговор
    Само Емили Тротинетка!!!!
    Толкова много тротинетки има в София, че ще спечели от раз...

    Коментиран от #7

    20:12 26.04.2026

  • 6 Хасковски каунь

    19 5 Отговор
    Ох Боже !
    Абе офчи глави слънчасали, каквото каже Румен Радев това ще е.

    20:16 26.04.2026

  • 7 Хе-хе

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Емили Тротонетката ще е вице! Президент ще бъде Луна!

    Коментиран от #9

    20:18 26.04.2026

  • 8 УСА боклук

    17 4 Отговор
    Много ми е готин ген.Инч Хай. ПП ДБ без него е като без У+Й на сватба

    20:19 26.04.2026

  • 9 хихи

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хе-хе":

    А, НЕ! Леля Асена е по-подходяща..
    Луна е безобидна, нито може да спечели нито да развали нещо

    20:35 26.04.2026

  • 10 Каунь Оригинълдъ

    10 3 Отговор
    Издигнете Кокорчо . Всички аспарухови и други братя срещу 100 € /ко дъ съ прай - ифлациъ/ шъ глъсувъме. Пък и той хубав чуляк, дащен.

    20:36 26.04.2026

  • 11 Асене

    6 4 Отговор
    Отръскай се от дебилите - костовски отломки иначе и теб ще завлечат.Не съм фен нито на ПП нито на ДБ ,но ти ми изглеждаш най - свестен и затова се отървай от тоя воденичен камък дб , колкото може по - бързо....

    Коментиран от #16

    20:38 26.04.2026

  • 12 нннн

    8 5 Отговор
    Лама Калушев?

    20:38 26.04.2026

  • 13 Иван

    3 7 Отговор
    Решението е, десен политически проект без зелени комунисти и тия популисти от ПП

    20:38 26.04.2026

  • 14 Гробар

    8 3 Отговор
    Пепедебейските фашисти вън от парламента!

    20:39 26.04.2026

  • 15 стоян георгиев

    11 2 Отговор
    Айде няма нужда! Президент педофил не ни трябва!

    20:40 26.04.2026

  • 16 Гробар

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Асене":

    Така е. Сега е моментът мекодупото Коке да се отърве от фашисткия дебейски боклук след като натири идиота Кирчо.

    20:41 26.04.2026

  • 17 Вся власт...

    5 3 Отговор
    ...саветом.

    20:46 26.04.2026

  • 18 Със сигурност

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Правилно е решението на ПП. В редиците на ДБ има вечни депутати. Мартин Димитров и Атанас Атанасов са се вкопчили в огромните си депутатски заплати и десетки години са в парламента. Хората гласуват за ПП, а ДБ са някаква незначителна притурка с малко избиратели.

    Коментиран от #20

    20:46 26.04.2026

  • 19 Гинин

    4 2 Отговор
    Безсмислени неща

    20:49 26.04.2026

  • 20 Точно затова

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Със сигурност":

    дебилите от дб трябва да бъдат низвергнати от НС во веки веков.....

    20:51 26.04.2026

  • 21 Атлантик

    3 3 Отговор
    Президент трябва да е главния петроханец.
    Президентството ще се прекръсти: "Дом на педофила"

    21:04 26.04.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    2 5 Отговор
    Тия още си мислят, че от тях зависи нещо и ще решават нещо в парламента :D :D

    По-добре ГЕРБ и ДПС пред ПП и ДБ!

    21:06 26.04.2026

  • 23 вижда се

    5 0 Отговор
    Вождовете станаха повечеи от индианците

    21:08 26.04.2026

  • 24 Как, пък не

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това нищо няма да промени":

    Искаме си Костов, Иван Костов.. Костов Президент. 💉💉💉🐵

    Коментиран от #25

    21:23 26.04.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Как, пък не":

    Оф аз много си мислех за Плевньо... може ли да е вице поне?

    21:24 26.04.2026

