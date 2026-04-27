Николай Денков: Виждам опит да се създаде драма между ПП и ДБ без особено основание

27 Април, 2026 08:06 700 23

С  "Демократична България" имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим, коментира още акад. Денков

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С "Демократична България" имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Виждам опит да се създаде драма без особено основание. Очевидно е, че имаме едни и същи цели - казвали сме го многократно. Очевидно е също, че имаме различия в начина, по който да ги постигнем. Пред нас се поставят две крайни алтернативи. Едната е да се обединим в една партия - нещо, което чух като предложение, особено от „Да, България“, а другата - че ще се разделим и няма да си говорим. Това заяви в „Здравей, България” зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков в отговор на въпроса ще се "разведе ли" ПП с ДБ на фона на обтегнатите отношения в коалицията през последните дни.
По думите му единен политически субект означава една партия, макар че това не било казано директно. "Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре", подчерта той.
Денков допълни, че защо е предложено създаването на партия е въпрос към ДБ. "Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение, че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална партия - показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност", категоричен е той.

Зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" обясни, че предложението да се превърнат в дясна партия не е удачно според тях. "Това би означавало да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините - основно до 6-7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове", посочи той.

Денков беше категоричен, че това, което искат от ПП, е да се развият и да дадат възможност на коалиционните си партньори да участват в този процес, така че да покрият цялата държава с центристки политики. "Те имат ясна представа как искат да се развиват, а ние имаме своя визия за нашето развитие. Тук не говорим за развод. Говорим за това, че можем да работим заедно, но всеки да развива своите силни страни. Това е начинът да разгърнем спектъра от хора, към които се обръщаме - хора, които искаме да убедим, че можем да управляваме, без да се опитваме да бъдем еднакви, защото не сме, и без да се опитваме да се превръщаме едни в други, защото това води до катастрофа", заяви той.
На въпрос има ли вероятност ПП и ДБ да сформират две различни парламентарни групи Денков отговори, че това ще бъде решение на народните представители, когато се съберат. "Това е стратегически въпрос за поведението в парламента, защото размерът на групата има значение. В същото време ако са две групи, може да има и други предимства. Националният съвет взе решение да остави този въпрос на народните представители, защото именно те могат най-добре да преценят тежестта на плюсовете и минусите. Например, ако сте разделени, може да имате двама заместник-председатели на Народното събрание и различен подход при разпределението по комисии. Ясно е обаче, че като отделни групи ще бъдем по-малки", коментира той.

И допълни: "Ако бяхме втора политическа сила, със сигурност щеше да натежи аргументът да бъдем заедно, защото това дава възможност за втори мандат. Но не успяхме и този фактор отпадна от дискусията".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гейлорд кукорчу

    12 1 Отговор
    ники обича да пътува на крилете на любоФта

    Коментиран от #22

    08:09 27.04.2026

  • 2 като я видях

    16 2 Отговор
    Скрийте снимката ,защото денят ми няма да се успешен !!

    08:09 27.04.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    12 1 Отговор
    тоя не коментира ми мънка нема екскурзии на Запад

    08:09 27.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Бойко отиде в канала

    08:09 27.04.2026

  • 5 Малеееее

    14 2 Отговор
    Денков, кажи нещо за сглобката на ПП и ДБ с борисово-пеевската мафия. Изпрахте Дебелите и сега никой за нищо не ви вярва.

    08:10 27.04.2026

  • 6 ивайла мирчева

    13 1 Отговор
    обичкам та никито ми

    08:10 27.04.2026

  • 7 Пич

    11 0 Отговор
    Драмата е любовна, господа........ Кокорчо е фърлил око е хвърлил око на Радан, а Радан и той мъже не иска.......

    08:10 27.04.2026

  • 8 сенсей лама

    7 0 Отговор
    всичките ще ви оправя

    08:14 27.04.2026

  • 9 Хаха

    14 1 Отговор
    Николайчо, който сам се провъзгласи за академик, явно вече няма да може да пътува по света за държавна сметка.. Мъка, мъка

    08:15 27.04.2026

  • 10 парапетно ленче

    6 1 Отговор
    само брадатият канадец е на правилния бряг....

    08:16 27.04.2026

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 1 Отговор
    Оди си гледай сапуня.....

    08:16 27.04.2026

  • 12 Ъъъъ

    10 2 Отговор
    Що не пуснахте пияндето в парламента, какви партньори сте!?!

    08:16 27.04.2026

  • 13 Град Симитли

    8 2 Отговор
    Демек ДБ са тесни градско-центристки демократи,
    а ПП--широки градско-селски демократи!
    Меншевики и болшевики!? :))

    Коментиран от #17

    08:18 27.04.2026

  • 14 Хм...

    3 4 Отговор
    Денков, от години вече цялата пропагандна машина работи срещу вас и единствената цел за очерняне са ППДБ, но и вие не си помагате много. Нито комуникацията ви с електората е правилна, нито целите и приоритетите ви са добре представени. Да не говорим, че за толкова години не можах да изградите структури извън големите градове.

    08:20 27.04.2026

  • 15 защо

    7 0 Отговор
    Не излизате от телевизора, пък се оплаквате.

    08:21 27.04.2026

  • 16 Фен

    6 1 Отговор
    Нема да се плашиш! Огризките на Сектата се държите един за друг като корабокрушенци за дъските на разпадналият се кораб.

    Коментиран от #18

    08:23 27.04.2026

  • 17 Ъхъ

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Град Симитли":

    Всичките са педофили! Да се надяваме драмата между тях да се разреши по Петрохански- с огнестрелно оръжие!😁😁😁

    08:23 27.04.2026

  • 18 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Фен":

    Все се разпадат, един файтон хора, аха да изпаднат от Парламента, пък продължават да съществуват.

    Коментиран от #23

    08:25 27.04.2026

  • 19 Дзак

    3 1 Отговор
    Изтърваха малките градове!

    08:27 27.04.2026

  • 20 Възраждане

    4 2 Отговор
    Извиняваме се на всички истински българи и избирателите на ДБ, че малко го бихме тоя пред подлеза на президентството

    08:31 27.04.2026

  • 21 бай Кольо

    5 0 Отговор
    Скрии се мишок!

    08:33 27.04.2026

  • 22 Няма драма

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гейлорд кукорчу":

    Обединява ги обща тема - сектата на Петрохан.

    08:52 27.04.2026

  • 23 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Така е":

    Променкаджиите на Фатмака влизат в Парламента само е единствено благодарение на машните на Мадуро!

    08:56 27.04.2026

