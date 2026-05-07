Денков за „Прогресивна България“: Думите бързо започват да олекват

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ и бивш премиер акад. Николай Денков коментира в своя Фейсбук профил действията на „Прогресивна България“ в парламента.

„Реалните действия, след които думите бързо започват да олекват:

Тази сутрин „Прогресивна България“ декларираха, че охраната на Пеевски и Борисов остава - за милиони годишно, платени от нашите данъци.

Блокираха и комисията, която да изясни как е натрупан капиталът на Пеевски, който изведнъж се появи в неговите имуществени декларации и има ли това отношение към фалитите на КТБ, Булгартабак и Лафка.

За капак - началник на кабинета на новия председател на НС стана доскорошен депутат от ИТН.

Нямаме търпение да видим кой е този загадъчен "олигархичен модел", който новите управляващи се зарекоха да разграждат. И как ще го направят“, пише Денков.