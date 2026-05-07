Денков за „Прогресивна България“: Думите бързо започват да олекват

7 Май, 2026 10:41 987 22

Нямаме търпение да видим кой е този загадъчен "олигархичен модел", който новите управляващи се зарекоха да разграждат. И как ще го направят

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ и бивш премиер акад. Николай Денков коментира в своя Фейсбук профил действията на „Прогресивна България“ в парламента.

„Реалните действия, след които думите бързо започват да олекват:

Тази сутрин „Прогресивна България“ декларираха, че охраната на Пеевски и Борисов остава - за милиони годишно, платени от нашите данъци.

Блокираха и комисията, която да изясни как е натрупан капиталът на Пеевски, който изведнъж се появи в неговите имуществени декларации и има ли това отношение към фалитите на КТБ, Булгартабак и Лафка.

ПБ няма да сваля охраната на Пеевски, Радев не присъства на парламентарното заседание

За капак - началник на кабинета на новия председател на НС стана доскорошен депутат от ИТН.

Нямаме търпение да видим кой е този загадъчен "олигархичен модел", който новите управляващи се зарекоха да разграждат. И как ще го направят“, пише Денков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    14 4 Отговор
    Некъв мишок.

    10:42 07.05.2026

  • 2 Ветринар

    12 5 Отговор
    Уберете изявите на суриката от цирка,олеква ви "медията"!

    10:43 07.05.2026

  • 3 честен ционист

    26 8 Отговор
    Прогресивна България до зима ще се пукне като сапунен мехур.

    10:43 07.05.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    22 5 Отговор
    Малкият хладилник СлавчУ Василев ли ще бори олигархията?

    10:43 07.05.2026

  • 5 ДенковПрилича наВагина в лицето

    13 8 Отговор
    Здравей, сгобкаджия. Вашите думи олекват и обещанията ви се пукат като сапунени мехури

    10:43 07.05.2026

  • 6 Абе

    8 9 Отговор
    УДРИ ЧИЧО РУМЕНЕ!

    10:43 07.05.2026

  • 7 Българин

    19 1 Отговор
    А ти какво очакваше? Вземи прочети книгата на Макиавели "Князът" и ще разбереш политиците колко се "борят" за справедливост... Човекът го е написал още през 16 в., че всички политици са маскари.

    10:44 07.05.2026

  • 8 Бай Ху (By Who)

    6 10 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията.

    10:45 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дориана

    7 11 Отговор
    Румен Радев и неговата партия Прогресивна България ще управляват самостоятелно пълен мандат е втори мандат. Тези, които се провалиха и не можаха да унищожат корумпирания модел на Борисов и Пеевски нямат право да говорят по добре да замълчат , защото ще стигнат до позиция на свободно падане.Народа няма да им прости , ако пречат от егоизъм за пълното унищожение на корупцията, мафията и зависимите институции.

    10:47 07.05.2026

  • 11 е това е реалността . но как

    10 2 Отговор
    да разбиват конкурентите . в юса щурмуваха капитолия, хванаха епстиин и тръмпи по чудо оцеля . и тук е същото . местан откъде имаше толкова пари . с работа лесно се замогва . денкооу не видя инфлация . кръгът петрохан се размирисва . сега седят на собсвеното послано от уреждачите на избори и грабенето от магистралите .

    10:47 07.05.2026

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 4 Отговор
    Да ни е честит новия плод в зайчарника, пъпеш Крадев боташлиев.....

    10:53 07.05.2026

  • 13 Анджо

    8 2 Отговор
    Ама тоя наистина вярва още в дядо мраз.
    Няколко пъти ви писах ,че няма да разрушава никаква олигархия, всичко ще си тече по старому. По голям лицемер от КЕШ БОТАШОВ не съм виждал. Успя да ни излъже или казано така искаха тези които гласуваха за него. Те знаеха ,че ги лъже.🤷💥👈

    10:53 07.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така е, когато няма пари!

    6 4 Отговор
    Има само глупости, а глупостите не тежат. Само че неговият прдседател на политческа формация е голяма част от тои проблем. Нали знаете кога човек става "Академик" . Когато започва много често да повтаря "А къде ми е?" , "А къде ми е ?" и така става академик. България тръгна по академичен път "А къде ми е бюджетът?", "Акъде ми са парите?" това донесе Продължаваме Промяната или по-точно "Подължаваме Провалът" .

    10:55 07.05.2026

  • 16 12340

    3 2 Отговор
    Вие от ПП ДБ сте по думите !
    Само плямпате безкрайно!

    11:00 07.05.2026

  • 17 Изпадналия академик

    4 2 Отговор
    Слезе до нивото на Мирчев. Ако имат проблем с имуществото на когото и да било, да сезират прокуратурата.Ще се съберат доказателства и ще се повдигнат обвинения ако има нещо нередно. Видя се какво стана с техния човек Просто Киро. Крайно време е академикът да научи, че в България има разделение на властите и закони, които важат за всички.

    11:01 07.05.2026

  • 18 ВинагиСъ

    3 2 Отговор
    Винаги съм се чудел как може да прокарваш простащина и антибългарска политика - като наемеш няколко бедни предподаватели в СУ или пък се разходиш до БАН да вербуваш някой безпринципен човек. Да простащината и антибългарската политика иска валидиране и това го прави чрез "научни титли", но това не променя факта, че обслужва телефонните повиквания на една Гала от едно посолство.

    11:03 07.05.2026

  • 19 Дянков

    2 2 Отговор
    Този път номерата ви с глупавите ви комисии няма да минат!От тези комисии нищо не е произлязло освен да си прикривате кражбите.Комисиите в парламента само констатират а не са разследващ орган.Тази работа ще я свърши новия главен прокурор.Това с тази комисия си беше отново и отново хвърляне на прах в очите на народа , че уж се прави нещо срещу Порки.Браво на ПБ за днешното им гласуване.Ще им дойде реда на двамата хубавци но не по този начин , защото точно този начин чрез тези комисии ги прикрива и защитава.Относно охраната им да не трябва да я имат но си има служби и закони и съм сигурен че се знае защо ги охраняват.На България и трябва само едно политическо убийство и сме свършени , но кой да мисли , важното е от Петрохан да се правят на мъже.

    11:04 07.05.2026

  • 20 спеца

    0 1 Отговор
    Денковаспецов слиза от екран и идва да ти опуши седалката веДнага след тази на кокорбаши.Вече няма да може да си прави алабалата и по слип ще му папата кашкавалата.

    11:07 07.05.2026

  • 21 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Няма ли дасе орахатят тия ППСТДБПТИЕЯАДПС
    Видяхме им хала

    11:08 07.05.2026

  • 22 Товае

    0 1 Отговор
    Олигарсите предложиха Румен.Това имат това дават на хората,бъдете благодарни.

    11:12 07.05.2026

