Божидар Божанов: На последните избори видяхме, че разпокъсаният подход не даде добър резултат

От Николай Денков разбрах, че може би общ кандидат не е възможен, тъй като те не били в дясно, а в център, но за мен това е преодолимо. На последните избори видяхме, че разпокъсаният подход не даде добър резултат. Това заяви пред bTV съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от novini.bg.

"Цялата буря във Фейсбук не беше от липса на информация, а от различни информации и анализите им.", коментира Божанов напрежението между ПП и ДБ по казуса "Манол Пейков".

Съпредседателят на "Да, България" уточни, че припокриването с "Продължаваме промяната" за съдебна реформа е пълно - и двете формации искат нов Висш съдебен съвет (ВСС) и нов главен прокурор.

Няма напрежение между ПП и ДБ по отношение на мандатите.

Той обясни, че ДБ нямат друга заявка да се отцепят, така че ще бъдат заедно с "Продължаваме промяната" в 52 Народно събрание.