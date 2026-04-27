Теодор Славев: Идеологическият миш-маш в "Прогресивна България" продължава

27 Април, 2026 11:08 2 190 58

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Бюджетът ще е голямото изпитание пред „Прогресивна България“, защото той показва идеология и ангажименти. Според мен тук ще се сблъскат различните виждания в тази партия, която сега се сформира“, каза в „Тази сутрин“ по bTV политологът Цветанка Андреева.

„Ако нещо избра Радев като нагласи, това бяха нагласи, свързани със страховете за доходите и цените. Хората се плашат от това“, коментира тя.

„Голямата трудност пред Румен Радев е персонална – не е никак лесно, когато се концентрира толкова много власт и той трябва да удовлетвори надеждите на хората“, смята Андреева.

И според политолога Теодор Славев бюджетът е приоритетът за новото правителство, както и новият състав на ВСС.

„По това, което споделят в медиите няколко ключови лица в „Прогресивна България“, там идеологическият миш-маш продължава. Ако това обаче действаше в кампания, при управление вече е невъзможно, защото трябва да се взимат решения, които ще засегнат интересите една група спрямо друга“, коментира Славев.

Той даде и пример – „Прогресивна България“ са против неолиберализма, а в същото време запазват данъчната система каквато е.

„Обявяват се за лява партия, а в същото време нямат много голям интерес какво ще се случи с работниците във военно-промишления комплекс. Гледат към Европа, а в същото време са отворени и към Изтока. Критикуват ЕС, но ключово ще са парите по Плана за възстановяване и устойчивост“, коментира политологът.

Според него имената на министрите ще говорят за това накъде ще върви политическата формация в големите публични сфери.

За Теодор Славев единственият риск, който има, е да се обединят всички срещу Румен Радев.

И журналистът Людмил Илиев е съгласен, че бюджетът и промените във ВСС са приоритетите на новото управление.

„Очаквам да чуя в новия парламент това, което не чухме по време на предизборната кампания, а именно разговор за това, което се случва в Близкия изток. За начина, по който тази война повлия на цените на световните енергийни пазари, а оттам и за икономическите проблеми, които създава“, каза Илиев.

„Ако глобалните тенденции в икономиката са тотално негативни, както се очертава в момента, този наш разговор няма кой знае колко да повлияе върху действителността“, смята журналистът.

Цветанка Андреева също смята, че хората в „Прогресивна България“ са доста разнородни и „трябва да четем между редовете на този етап.“

„Нямаше една класическа голяма пресконференция, на която да се наредят първенците и да обяснят какво ще правят“, коментира тя.

Според Андреева „Прогресивна България“ ще търси споделяне на властта и ще включи лица, близки до АПС.

„Това са вече лицата на министрите. Говори се, че социалният министър ще остане същият. Евентуално и някаква колаборация с ПП-ДБ също на ниво изпълнителна власт“, смята политологът.

„Когато се правят тежки реформи при тежки времена, тази популярност ще се загуби много бързо и това е големият риск. Да не би тази партия, още преди да е започнала да функционира като организъм, да претърпи загуба“, каза Цветанка Андреева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    18 26 Отговор
    румен единствено може да ръководи

    пионерчета на манифестация

    Коментиран от #33

    11:11 27.04.2026

  • 2 80 % ше гонят

    3 12 Отговор
    мувья каде юли месец.коги нафтата стани 10,50

    11:14 27.04.2026

  • 3 Чики-Рики

    45 5 Отговор
    Много странно, откъде се ,, пръкнаха,, толкова много,, специалисти,, политолози и кой ги ,,храни,, е още по-интересно?!!За г-жа Цветанка Андреева, нищо ново!Тя ,, едно,, си знае, ,, едно,, си бае, няма развитие при нея!

    Коментиран от #14

    11:15 27.04.2026

  • 4 очилат връмбар

    30 1 Отговор
    Идеологическият миш-маш от бръмбари калинки продължава

    11:16 27.04.2026

  • 5 Цуца Андреева първо да слезне

    35 7 Отговор
    От ,, коляното на Пеевски , " после да спре да сънува ,, руско влияние пък тогава съвети да раздава иначе Я очаква съдбата на Мира Радева-! Ощр помним наглото и държане когато менторите и властваха в България! А на другия сорос-- елемент ще кажа само 1-,, Времето вече не е ваше"

    11:18 27.04.2026

  • 6 Какъв

    13 8 Отговор
    бюджет от потомствени комунистически хрантутници вечно на държавна ясла и червените олигарси зад тях превзели о заграбили де що могат от България и българите?

    11:20 27.04.2026

  • 7 Факти

    10 30 Отговор
    Радев няма идеология. Той просто обслужва Путин.

    Коментиран от #53

    11:21 27.04.2026

  • 8 Перо

    18 6 Отговор
    Общите приказки събраха електорат и депутати случайници, но при администрирането и оперативната работа в Изпълнителната власт се иска опит, мислене, образование, кадърност, а аз не виждам как тия селтици и зелени чорапи как ще се оправят. Времето на локумите свърши и по делата ще ги познаем! И въвеждането на безвремие и криене няма да ги спаси! Кога измислената президентка ще благоволи да издаде укази за НС и Правителство или чака служебното правителство да свърши още черна работа и разчистване!

    Коментиран от #16, #26

    11:21 27.04.2026

  • 9 Ххххххххххххххх

    6 6 Отговор
    Идеологиите умряха. Реалполитик е новата действителност.

    11:22 27.04.2026

  • 10 Гост

    24 3 Отговор
    А Гошо тръбата нема ли да се изкаже ? Да каже, че ГЕРБ ще победят и са най по по най турбо.

    11:22 27.04.2026

  • 11 Кампанията на ЛжПП

    15 7 Отговор
    ЛжПП (либерални жълтопаветни папагали) продължава с пълна сила.
    Не могат да понесат, че те не обраха каймака от протестите и почти половин България не е на тяхна страна.

    11:24 27.04.2026

  • 12 Хаха

    15 2 Отговор
    Жълтопаветници, юрушшш...

    11:24 27.04.2026

  • 13 Ти пък кой си

    12 1 Отговор
    Тоя откъде се взе ?

    Коментиран от #20, #29

    11:25 27.04.2026

  • 14 Мурка

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чики-Рики":

    цвятка селска ПРЪЧКА здраво китосана като опел кадет без ръжда и селски дурита отбор с риск да останат без поминък------ люпене на разкол в ефира

    11:25 27.04.2026

  • 15 И следващият кабинет

    5 11 Отговор
    ще го редят Радев, Боко и Доган.

    Беше ясно още преди изборите.

    11:31 27.04.2026

  • 16 Факти

    9 10 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    По делата ги познахме още с Боташ. 600 милиона евро чиста загуба до момента. Над 2 милиарда евро до края на договора. Булгаргаз е в технически фалит със стотици милиони задължения към Боташ. Не е плащал от по-миналото лято. Боташ може да подпечата официалния банкрут на Булгаргаз във всеки един момент с едно елементарно дело. Радев във всяко интервю продължава да защитава този договор, който е буквално най-скандалния през 21-ви век. Какви дела още са нужни за да ги познаем? Всичко е ясно отдавна.

    Коментиран от #28, #36

    11:37 27.04.2026

  • 17 При Радев има и хора на Борисов

    9 1 Отговор
    Например ген.Румен Миланов.През 2011 г.,той е назначен от тогавашният министър председател Борисов за началник на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност" към МС -БОРКОК.И не свърши никаква работа,корупцията при ГЕРБ процъфтяваше.И сега ще е така.

    11:37 27.04.2026

  • 18 Слушах днес

    9 5 Отговор
    Румен Гечев по Нова тв.Какъв назидателен тон държеше на Виктор Николаев.В уикипедия пише ---министър по икономическото развитие в правителството на Жан Виденов.Сега,едно от лицата на ПБ.Как човек,участвал във фалита на България, ще участва в прогреса на България.

    11:39 27.04.2026

  • 19 Григор

    9 6 Отговор
    Теодорчо, много ли те боли, дедовото? Румен Радев ви отнесе на изборите и сега ти е криво та две не виждаш. Радев победи с огромно мнозинство, но ти вместо да постъпиш като мъж и да признаеш загубата започваш да го усукваш. Гроздето било кисело. Не е почтено тъй, дедовото!

    Коментиран от #27

    11:39 27.04.2026

  • 20 ти да видиш

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ти пък кой си":

    И аз не знам от къде ги копат тия пе.......!👿

    11:40 27.04.2026

  • 21 Абе,

    5 3 Отговор
    Теодорчо дали се е абонирал вече за унгарската телевизия за готварство и любов между мъже...

    11:40 27.04.2026

  • 22 Обикн.българин

    8 7 Отговор
    Миш маш,го има като вид ядене,но за момента,той е в главата на Теодор,който явно е изпратен в студиото да каже нещо,което ще погали ухото на банкянския.Той и колежката му Цветанка,са на един акъл по отношение на Р.Радев и партията му.

    11:40 27.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 очаквания

    9 6 Отговор
    приликата между царя и Радев е,че подлъгаха народа с месианство и обещания ца бързо благоденствие, разликата - че царя доведе много образовани и с опит в мужди фирми и инситуции хора, а Радев събра хора от кол и въже с идеята за масовост, а откъм сериозни специалисти ще е доста трудно. Лесното е като Слави Василе да заклеймяват враговете и обещават арести и конфискации, трудното ще е да ги докажат и не допуснат същите грехове от своите хора,които го подкрепиха със сериозни финанси в кампанията срещу също сериозни очаквания за бърз финансов и всякакъв просперитет ,често не съвсем законен! А що се отнася до интелекта и опита трудно ще намери достатъчно родни интелекти,създадени от съмнителни също родни факултети. Предлагаме занапред с предлагането на ичности на сериозни постове и особено във висшия ешелон да се публикуват и студентските им книжки,за да видим как са постигнари този интелектуален капацитет

    11:42 27.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Еее по черна от ,, киевската

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Уния - едва ли ще свършат ! Пред договорът с Зельо , БОТАШ -ряпа да яде!

    Коментиран от #30

    11:43 27.04.2026

  • 27 Факти

    9 6 Отговор

    До коментар #19 от "Григор":

    Вие русофилите и на Тръмп така се радвахте, а той ви запука с търговската война и войната в Иран и сега ревете от инфлацията. С Радев ще получите още от същото.

    Коментиран от #38

    11:44 27.04.2026

  • 28 Хаха

    10 5 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Аман от "разбирачи" по Боташ!?
    Ти кога си го "виждал" тоя договор, одит ли си му правил или какво, че си толкова "убеден", че е на 2 млрд. "загуба" до момента!
    Колкото ти си го вижда, толкова и аз, но повтаряш, като папагал глупостите на говорящите глави от телевизора и ги приемаш за "истина"!
    Но спокойно, скоро остават безработни, щото няма кой да им плаща за глупостите!

    Коментиран от #34, #42

    11:46 27.04.2026

  • 29 Допълзял е с

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ти пък кой си":

    Прайда

    11:46 27.04.2026

  • 30 Факти

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Еее по черна от ,, киевската":

    От договорът с Украйна ще спечелим милиарди евро. Веднага ще получим 600 милиона евро за прашясалите реактори и ще покрием натрупаната до момента загуба то Боташ, която е точно толкова. Още милиарди ще влязат от военната промишленост. На Боташ плащаме за НИЩО.

    Коментиран от #50

    11:47 27.04.2026

  • 31 Истината

    3 11 Отговор
    Готов съм да понеса всичко, само Радев да ни поведе към нашите братя руснаци. Хора, разберете, че да си богат не е всичко! Трябва да имаш и морал и човещина и свобода! Трябва да има мир. Европа носи само войни и страдания. Русия носи мир, уважение, сигурност и просперитет. Къде искате да живеете? В жалка Европа или във Велика Русия?

    11:47 27.04.2026

  • 32 Зеления

    5 2 Отговор
    Медиите в момента са в небрано лозе, незнаят накъде да поемат защото още на са наясно накъде ще поеме и Радев.
    Досега всички медии бяха окупирани от евролибералната сган, просто защото и ППДБ и ГЕРБ и ДПС изповядват едни и същи външнополитически позиции. И така се канеха само и единствено ей такива папагали като Цветанка Андреева и Теодор Славев.
    Обаче след като вземе властта Радев не е ясно на къде ще поеме и медиите са в ступор, не напразно Явор Дачков даде наскоро 3 интервюта в телевизии, а преди изборите телевизията за него беше забранена зона.
    Тоест - тръгне ли Радев към Русия, всичкото евролиберално анализаторче ще утече в канала /само че той няма да тръгне натам/

    Коментиран от #39

    11:48 27.04.2026

  • 33 Сигурно

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Друго си е сектата от Петрохан, там е пълно с пълководци.. Киро, Миро, Асо и Атанасо..

    Коментиран от #48

    11:49 27.04.2026

  • 34 Истината

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Аз съм го виждал договора. Клевети и само клевети за него. Доховорът с Боташ е единственоъо смислено нещо свършено в България. Той поддържа икономиката на България жива. Без Боташ сме фалирали!

    Коментиран от #44

    11:50 27.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Сега ще има възможност да направи "Боташ"печеливш.Има цялата власт.Въпреки,че Трайчо Трайков каза на всеуслошание, че договорът от самото начало е бил НЕПРАКТИЧЕН.Сега за награда за глупостта на Гълъб Донев,ще бъде награден с пост в новото правителство.А ние,пак ще духаме супата.

    Коментиран от #41, #55

    11:50 27.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дони

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    на карти ли гледаш или на фасул

    11:52 27.04.2026

  • 39 Истината

    0 8 Отговор

    До коментар #32 от "Зеления":

    Радев е мъж, генерал и куражлия!!! Той ще обърне страната в правилната посока. С Русия завинаги! Всички приятели на Русия са богати. Богати ще бъдем и ние.

    11:53 27.04.2026

  • 40 аман от "специалисти"

    5 5 Отговор
    На всички тези знайни и незнайни добре платени уж специалистчета, наето от Брюксел и Сорос да плюят по Радев, ще им кажа следното:
    Единствения пълен миш-маш в момента е в Европейския съюз и начело на този миш маш седи Урсула. ЕС се разпада, с трилиони дългове, без рабогеща икономика, без енергийни ресурски, във война и конфликт едновременно с Русия, САЩ и Китай. Безславно отива в периферията като петоразреден играч на световната сцена, но те цвърчат от радост, че в Унгария пуснаха 24 часов телевизионен канал за гейове - ето това е всичко, което трябва да знаете за ЕС и тези "специалистчета".

    Коментиран от #45

    11:53 27.04.2026

  • 41 Истината

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Боташ е печелив! Ако не беше Боташ да сме го издухали отдавна!

    11:56 27.04.2026

  • 42 Факти

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Договорът е ясен като бял дел. Народното събрание състави специална комисия, която разгледа договора. Доклад с основните параметри е публикуван на сайта на Народното събрание. Министерството на енергетиката също публикува основните параметри. Имаш цена да ден. Имаш срок на договора. Имаш официална информация от Булгаргаз, че сме ползвали 11% от капацитета до момента, просто защото няма нужда от повече. Нали знаеш, че от Боташ купуваме скъп втечнен газ, който пристига на турски терминали и се регазифицира? Този газ никога не може да се конкурира като цена с тръбния газ от Азербайджан и Гърция. А таксата за капацитет си върви всеки ден. Всичко по договора е ясно и е публикувано. Ти дори не си си направил труда да го потърсиш, а го защитаваш сляпо.

    11:57 27.04.2026

  • 43 !!!?

    4 2 Отговор
    Абревиатурата ПГ = Путинова България !!!
    Новата власт налага наратива за реабилитация на Хитлер чрез внушения за "реализъм" в отношенията с кремълския агресор !!!?

    Коментиран от #47

    11:57 27.04.2026

  • 44 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Ако не е ирония е пълна глупост.Как хора,които разбират от енергетика,казват,че е НАБУТВАНЕна държавата.Става въпрос за едни пари.Винаги става въпрос за пари.Едва ли е от некомпетентност.И в двата случая(глупост или некомпетентност), да ощитиш цяла една държава си е престъпление.Сега чакат някой да поправя грешки.На мен,ако ми дават законно по договор едни милиони,аз ще протака предоговаряне.Това прави и Турция.

    Коментиран от #56

    11:57 27.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тъпо соросоидче

    1 2 Отговор
    В новия парламент няма да е Манол Пейков. Този титан на умните и красимите вече няма да показва средни пръсти на копейките и да бори руското влияние.Демокрацията вече приключи. Слава на Урсула..

    11:59 27.04.2026

  • 47 Истината

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "!!!?":

    Какво лошо има България да е Путинова. Погледни какво става в Русия. Икономиката процъфтява. Хората са богати и осигурени със всичко! А инфраструктурата? Ходил ли си да видиш какви магистрали имат? Какви улици имат и в най-малките села. Какви домове, какви обществени сгради. Европа само може да мечтае!

    Коментиран от #57

    12:02 27.04.2026

  • 48 И си забравил

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Сигурно":

    ,, Педерхрасо"

    12:03 27.04.2026

  • 49 нннн

    2 1 Отговор
    Задача No 1 е да се изрине кочината, да си подредим къщичката. Правителството трябва да въведе ред в съдебната система и да отреже пипалата на мафията.
    Идеологиите не са на дневен ред. За тях да спорят после. Пък, ако не могат да се разберат по някой въпрос - РЕФЕРЕНДУМ!

    Коментиран от #52

    12:03 27.04.2026

  • 50 А децата ни

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Ще ,,шпрехат" уркаински! Що за език е това! А скоро време и новини на бандерофски ще пуснат! У петък 20чася!

    12:07 27.04.2026

  • 51 добър или лош

    1 0 Отговор
    сега ще го търпите поне 4 години

    12:08 27.04.2026

  • 52 разбира се

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "нннн":

    Разбира се че новото правителство ще изрине мафията. С Рашков за министър на вътрешните работи, Пламен Бобоков ще отговаря за Икономиката и Екологията в пещерите, а Денков за сапунените опери във властта.

    12:10 27.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Ееей,
    Народът е поискал Радев да управляза. Точка.
    Ще слушате и ще приемате това!

    12:18 27.04.2026

  • 55 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Боташ е НЕВЪЗМОЖНО да стане печеливш. Няма как скъп втечнен газ от САЩ, ратоварен и регазифициран в Турция, да стане по-евтин от евтин тръбен газ от Азербайджан. Този договор е абсолютно БЕЗУМИЕ. Това е най-скандалният договор за цялата ни модерна история ако изключим Белене, Балкан, Кремиковци и Нефтохим. Мутрата за 4 правителства няма толкова скандален договор, а Радев тепърва започва. Този или е абсолютен некадърник или е абсолютна марионетка, която обслужва чужди интереси. И в двата случая сме прецакани.

    12:20 27.04.2026

  • 56 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Това":

    Турция удари джакпота с този договор! Булгаргаз вече има стотици милиони евро задължения към Боташ и никога не може да ги плати. Всеки ден задълженията растат и се трупат лихви за просрочия! Боташ може да фалира Булгаргаз във всеки един момент! Това е коз, който Турция държи в ръкава и сега ще извива ръцете на България за да си прокарва интересите у нас. Какво ще иска Турция от нас за да предоговорим? Този договор е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. За този договор хора трябва да лежат в затвора, а не да управляват.

    12:30 27.04.2026

  • 57 Не съм ходил в Русия,но съседът ми е

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Истината":

    Женен за рускиня от някакво село там.20 години пращаше пари на майка си,за да свърже двата края.Миналата година майка и почина.Сега праща пари на сестра си.

    12:43 27.04.2026

  • 58 Папуц

    0 0 Отговор
    Преди месец, всички тези специалисти - всичколози , ни убеждаваха, как Президента нямал потенциал за победа на изборите.Нямал програма, нямал кадри , и едва ли не - нищо няма да излезе от ПБ.
    Сега, когато ги отвя като дизел цинкова кофа, продължават да ровят.
    ха да го видим сега, ще се справи ли , няма ли, ама от утре ли ще се оправи България, или от следващият ден/
    Чудеста са само в детските книжки - трябва много работа и време, за да поизправим малко гръбнак.
    Успех на новото правителство!

    12:50 27.04.2026

