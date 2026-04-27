Теодор Славев: Идеологическият миш-маш в "Прогресивна България" продължава

„Бюджетът ще е голямото изпитание пред „Прогресивна България“, защото той показва идеология и ангажименти. Според мен тук ще се сблъскат различните виждания в тази партия, която сега се сформира“, каза в „Тази сутрин“ по bTV политологът Цветанка Андреева.
„Ако нещо избра Радев като нагласи, това бяха нагласи, свързани със страховете за доходите и цените. Хората се плашат от това“, коментира тя.
„Голямата трудност пред Румен Радев е персонална – не е никак лесно, когато се концентрира толкова много власт и той трябва да удовлетвори надеждите на хората“, смята Андреева.
И според политолога Теодор Славев бюджетът е приоритетът за новото правителство, както и новият състав на ВСС.
„По това, което споделят в медиите няколко ключови лица в „Прогресивна България“, там идеологическият миш-маш продължава. Ако това обаче действаше в кампания, при управление вече е невъзможно, защото трябва да се взимат решения, които ще засегнат интересите една група спрямо друга“, коментира Славев.
Той даде и пример – „Прогресивна България“ са против неолиберализма, а в същото време запазват данъчната система каквато е.
„Обявяват се за лява партия, а в същото време нямат много голям интерес какво ще се случи с работниците във военно-промишления комплекс. Гледат към Европа, а в същото време са отворени и към Изтока. Критикуват ЕС, но ключово ще са парите по Плана за възстановяване и устойчивост“, коментира политологът.
Според него имената на министрите ще говорят за това накъде ще върви политическата формация в големите публични сфери.
За Теодор Славев единственият риск, който има, е да се обединят всички срещу Румен Радев.
И журналистът Людмил Илиев е съгласен, че бюджетът и промените във ВСС са приоритетите на новото управление.
„Очаквам да чуя в новия парламент това, което не чухме по време на предизборната кампания, а именно разговор за това, което се случва в Близкия изток. За начина, по който тази война повлия на цените на световните енергийни пазари, а оттам и за икономическите проблеми, които създава“, каза Илиев.
„Ако глобалните тенденции в икономиката са тотално негативни, както се очертава в момента, този наш разговор няма кой знае колко да повлияе върху действителността“, смята журналистът.
Цветанка Андреева също смята, че хората в „Прогресивна България“ са доста разнородни и „трябва да четем между редовете на този етап.“
„Нямаше една класическа голяма пресконференция, на която да се наредят първенците и да обяснят какво ще правят“, коментира тя.
Според Андреева „Прогресивна България“ ще търси споделяне на властта и ще включи лица, близки до АПС.
„Това са вече лицата на министрите. Говори се, че социалният министър ще остане същият. Евентуално и някаква колаборация с ПП-ДБ също на ниво изпълнителна власт“, смята политологът.
„Когато се правят тежки реформи при тежки времена, тази популярност ще се загуби много бързо и това е големият риск. Да не би тази партия, още преди да е започнала да функционира като организъм, да претърпи загуба“, каза Цветанка Андреева.
1 1488
пионерчета на манифестация
Коментиран от #33
11:11 27.04.2026
2 80 % ше гонят
11:14 27.04.2026
3 Чики-Рики
Коментиран от #14
11:15 27.04.2026
4 очилат връмбар
11:16 27.04.2026
5 Цуца Андреева първо да слезне
11:18 27.04.2026
6 Какъв
11:20 27.04.2026
7 Факти
Коментиран от #53
11:21 27.04.2026
8 Перо
Коментиран от #16, #26
11:21 27.04.2026
9 Ххххххххххххххх
11:22 27.04.2026
10 Гост
11:22 27.04.2026
11 Кампанията на ЛжПП
Не могат да понесат, че те не обраха каймака от протестите и почти половин България не е на тяхна страна.
11:24 27.04.2026
12 Хаха
11:24 27.04.2026
13 Ти пък кой си
Коментиран от #20, #29
11:25 27.04.2026
14 Мурка
До коментар #3 от "Чики-Рики":цвятка селска ПРЪЧКА здраво китосана като опел кадет без ръжда и селски дурита отбор с риск да останат без поминък------ люпене на разкол в ефира
11:25 27.04.2026
15 И следващият кабинет
Беше ясно още преди изборите.
11:31 27.04.2026
16 Факти
До коментар #8 от "Перо":По делата ги познахме още с Боташ. 600 милиона евро чиста загуба до момента. Над 2 милиарда евро до края на договора. Булгаргаз е в технически фалит със стотици милиони задължения към Боташ. Не е плащал от по-миналото лято. Боташ може да подпечата официалния банкрут на Булгаргаз във всеки един момент с едно елементарно дело. Радев във всяко интервю продължава да защитава този договор, който е буквално най-скандалния през 21-ви век. Какви дела още са нужни за да ги познаем? Всичко е ясно отдавна.
Коментиран от #28, #36
11:37 27.04.2026
17 При Радев има и хора на Борисов
11:37 27.04.2026
18 Слушах днес
11:39 27.04.2026
19 Григор
Коментиран от #27
11:39 27.04.2026
20 ти да видиш
До коментар #13 от "Ти пък кой си":И аз не знам от къде ги копат тия пе.......!👿
11:40 27.04.2026
21 Абе,
11:40 27.04.2026
22 Обикн.българин
11:40 27.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 очаквания
11:42 27.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Еее по черна от ,, киевската
До коментар #8 от "Перо":Уния - едва ли ще свършат ! Пред договорът с Зельо , БОТАШ -ряпа да яде!
Коментиран от #30
11:43 27.04.2026
27 Факти
До коментар #19 от "Григор":Вие русофилите и на Тръмп така се радвахте, а той ви запука с търговската война и войната в Иран и сега ревете от инфлацията. С Радев ще получите още от същото.
Коментиран от #38
11:44 27.04.2026
28 Хаха
До коментар #16 от "Факти":Аман от "разбирачи" по Боташ!?
Ти кога си го "виждал" тоя договор, одит ли си му правил или какво, че си толкова "убеден", че е на 2 млрд. "загуба" до момента!
Колкото ти си го вижда, толкова и аз, но повтаряш, като папагал глупостите на говорящите глави от телевизора и ги приемаш за "истина"!
Но спокойно, скоро остават безработни, щото няма кой да им плаща за глупостите!
Коментиран от #34, #42
11:46 27.04.2026
29 Допълзял е с
До коментар #13 от "Ти пък кой си":Прайда
11:46 27.04.2026
30 Факти
До коментар #26 от "Еее по черна от ,, киевската":От договорът с Украйна ще спечелим милиарди евро. Веднага ще получим 600 милиона евро за прашясалите реактори и ще покрием натрупаната до момента загуба то Боташ, която е точно толкова. Още милиарди ще влязат от военната промишленост. На Боташ плащаме за НИЩО.
Коментиран от #50
11:47 27.04.2026
31 Истината
11:47 27.04.2026
32 Зеления
Досега всички медии бяха окупирани от евролибералната сган, просто защото и ППДБ и ГЕРБ и ДПС изповядват едни и същи външнополитически позиции. И така се канеха само и единствено ей такива папагали като Цветанка Андреева и Теодор Славев.
Обаче след като вземе властта Радев не е ясно на къде ще поеме и медиите са в ступор, не напразно Явор Дачков даде наскоро 3 интервюта в телевизии, а преди изборите телевизията за него беше забранена зона.
Тоест - тръгне ли Радев към Русия, всичкото евролиберално анализаторче ще утече в канала /само че той няма да тръгне натам/
Коментиран от #39
11:48 27.04.2026
33 Сигурно
До коментар #1 от "1488":Друго си е сектата от Петрохан, там е пълно с пълководци.. Киро, Миро, Асо и Атанасо..
Коментиран от #48
11:49 27.04.2026
34 Истината
До коментар #28 от "Хаха":Аз съм го виждал договора. Клевети и само клевети за него. Доховорът с Боташ е единственоъо смислено нещо свършено в България. Той поддържа икономиката на България жива. Без Боташ сме фалирали!
Коментиран от #44
11:50 27.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами
До коментар #16 от "Факти":Сега ще има възможност да направи "Боташ"печеливш.Има цялата власт.Въпреки,че Трайчо Трайков каза на всеуслошание, че договорът от самото начало е бил НЕПРАКТИЧЕН.Сега за награда за глупостта на Гълъб Донев,ще бъде награден с пост в новото правителство.А ние,пак ще духаме супата.
Коментиран от #41, #55
11:50 27.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дони
До коментар #27 от "Факти":на карти ли гледаш или на фасул
11:52 27.04.2026
39 Истината
До коментар #32 от "Зеления":Радев е мъж, генерал и куражлия!!! Той ще обърне страната в правилната посока. С Русия завинаги! Всички приятели на Русия са богати. Богати ще бъдем и ние.
11:53 27.04.2026
40 аман от "специалисти"
Единствения пълен миш-маш в момента е в Европейския съюз и начело на този миш маш седи Урсула. ЕС се разпада, с трилиони дългове, без рабогеща икономика, без енергийни ресурски, във война и конфликт едновременно с Русия, САЩ и Китай. Безславно отива в периферията като петоразреден играч на световната сцена, но те цвърчат от радост, че в Унгария пуснаха 24 часов телевизионен канал за гейове - ето това е всичко, което трябва да знаете за ЕС и тези "специалистчета".
Коментиран от #45
11:53 27.04.2026
41 Истината
До коментар #36 от "Ами":Боташ е печелив! Ако не беше Боташ да сме го издухали отдавна!
11:56 27.04.2026
42 Факти
До коментар #28 от "Хаха":Договорът е ясен като бял дел. Народното събрание състави специална комисия, която разгледа договора. Доклад с основните параметри е публикуван на сайта на Народното събрание. Министерството на енергетиката също публикува основните параметри. Имаш цена да ден. Имаш срок на договора. Имаш официална информация от Булгаргаз, че сме ползвали 11% от капацитета до момента, просто защото няма нужда от повече. Нали знаеш, че от Боташ купуваме скъп втечнен газ, който пристига на турски терминали и се регазифицира? Този газ никога не може да се конкурира като цена с тръбния газ от Азербайджан и Гърция. А таксата за капацитет си върви всеки ден. Всичко по договора е ясно и е публикувано. Ти дори не си си направил труда да го потърсиш, а го защитаваш сляпо.
11:57 27.04.2026
43 !!!?
Новата власт налага наратива за реабилитация на Хитлер чрез внушения за "реализъм" в отношенията с кремълския агресор !!!?
Коментиран от #47
11:57 27.04.2026
44 Това
До коментар #34 от "Истината":Ако не е ирония е пълна глупост.Как хора,които разбират от енергетика,казват,че е НАБУТВАНЕна държавата.Става въпрос за едни пари.Винаги става въпрос за пари.Едва ли е от некомпетентност.И в двата случая(глупост или некомпетентност), да ощитиш цяла една държава си е престъпление.Сега чакат някой да поправя грешки.На мен,ако ми дават законно по договор едни милиони,аз ще протака предоговаряне.Това прави и Турция.
Коментиран от #56
11:57 27.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Тъпо соросоидче
11:59 27.04.2026
47 Истината
До коментар #43 от "!!!?":Какво лошо има България да е Путинова. Погледни какво става в Русия. Икономиката процъфтява. Хората са богати и осигурени със всичко! А инфраструктурата? Ходил ли си да видиш какви магистрали имат? Какви улици имат и в най-малките села. Какви домове, какви обществени сгради. Европа само може да мечтае!
Коментиран от #57
12:02 27.04.2026
48 И си забравил
До коментар #33 от "Сигурно":,, Педерхрасо"
12:03 27.04.2026
49 нннн
Идеологиите не са на дневен ред. За тях да спорят после. Пък, ако не могат да се разберат по някой въпрос - РЕФЕРЕНДУМ!
Коментиран от #52
12:03 27.04.2026
50 А децата ни
До коментар #30 от "Факти":Ще ,,шпрехат" уркаински! Що за език е това! А скоро време и новини на бандерофски ще пуснат! У петък 20чася!
12:07 27.04.2026
51 добър или лош
12:08 27.04.2026
52 разбира се
До коментар #49 от "нннн":Разбира се че новото правителство ще изрине мафията. С Рашков за министър на вътрешните работи, Пламен Бобоков ще отговаря за Икономиката и Екологията в пещерите, а Денков за сапунените опери във властта.
12:10 27.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хасковски каунь
Народът е поискал Радев да управляза. Точка.
Ще слушате и ще приемате това!
12:18 27.04.2026
55 Факти
До коментар #36 от "Ами":Боташ е НЕВЪЗМОЖНО да стане печеливш. Няма как скъп втечнен газ от САЩ, ратоварен и регазифициран в Турция, да стане по-евтин от евтин тръбен газ от Азербайджан. Този договор е абсолютно БЕЗУМИЕ. Това е най-скандалният договор за цялата ни модерна история ако изключим Белене, Балкан, Кремиковци и Нефтохим. Мутрата за 4 правителства няма толкова скандален договор, а Радев тепърва започва. Този или е абсолютен некадърник или е абсолютна марионетка, която обслужва чужди интереси. И в двата случая сме прецакани.
12:20 27.04.2026
56 Факти
До коментар #44 от "Това":Турция удари джакпота с този договор! Булгаргаз вече има стотици милиони евро задължения към Боташ и никога не може да ги плати. Всеки ден задълженията растат и се трупат лихви за просрочия! Боташ може да фалира Булгаргаз във всеки един момент! Това е коз, който Турция държи в ръкава и сега ще извива ръцете на България за да си прокарва интересите у нас. Какво ще иска Турция от нас за да предоговорим? Този договор е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. За този договор хора трябва да лежат в затвора, а не да управляват.
12:30 27.04.2026
57 Не съм ходил в Русия,но съседът ми е
До коментар #47 от "Истината":Женен за рускиня от някакво село там.20 години пращаше пари на майка си,за да свърже двата края.Миналата година майка и почина.Сега праща пари на сестра си.
12:43 27.04.2026
58 Папуц
Сега, когато ги отвя като дизел цинкова кофа, продължават да ровят.
ха да го видим сега, ще се справи ли , няма ли, ама от утре ли ще се оправи България, или от следващият ден/
Чудеста са само в детските книжки - трябва много работа и време, за да поизправим малко гръбнак.
Успех на новото правителство!
12:50 27.04.2026