Теодор Славев: Идеологическият миш-маш в "Прогресивна България" продължава

„Бюджетът ще е голямото изпитание пред „Прогресивна България“, защото той показва идеология и ангажименти. Според мен тук ще се сблъскат различните виждания в тази партия, която сега се сформира“, каза в „Тази сутрин“ по bTV политологът Цветанка Андреева.

„Ако нещо избра Радев като нагласи, това бяха нагласи, свързани със страховете за доходите и цените. Хората се плашат от това“, коментира тя.

„Голямата трудност пред Румен Радев е персонална – не е никак лесно, когато се концентрира толкова много власт и той трябва да удовлетвори надеждите на хората“, смята Андреева.

И според политолога Теодор Славев бюджетът е приоритетът за новото правителство, както и новият състав на ВСС.

„По това, което споделят в медиите няколко ключови лица в „Прогресивна България“, там идеологическият миш-маш продължава. Ако това обаче действаше в кампания, при управление вече е невъзможно, защото трябва да се взимат решения, които ще засегнат интересите една група спрямо друга“, коментира Славев.

Той даде и пример – „Прогресивна България“ са против неолиберализма, а в същото време запазват данъчната система каквато е.

„Обявяват се за лява партия, а в същото време нямат много голям интерес какво ще се случи с работниците във военно-промишления комплекс. Гледат към Европа, а в същото време са отворени и към Изтока. Критикуват ЕС, но ключово ще са парите по Плана за възстановяване и устойчивост“, коментира политологът.

Според него имената на министрите ще говорят за това накъде ще върви политическата формация в големите публични сфери.

За Теодор Славев единственият риск, който има, е да се обединят всички срещу Румен Радев.

И журналистът Людмил Илиев е съгласен, че бюджетът и промените във ВСС са приоритетите на новото управление.

„Очаквам да чуя в новия парламент това, което не чухме по време на предизборната кампания, а именно разговор за това, което се случва в Близкия изток. За начина, по който тази война повлия на цените на световните енергийни пазари, а оттам и за икономическите проблеми, които създава“, каза Илиев.

„Ако глобалните тенденции в икономиката са тотално негативни, както се очертава в момента, този наш разговор няма кой знае колко да повлияе върху действителността“, смята журналистът.

Цветанка Андреева също смята, че хората в „Прогресивна България“ са доста разнородни и „трябва да четем между редовете на този етап.“

„Нямаше една класическа голяма пресконференция, на която да се наредят първенците и да обяснят какво ще правят“, коментира тя.

Според Андреева „Прогресивна България“ ще търси споделяне на властта и ще включи лица, близки до АПС.

„Това са вече лицата на министрите. Говори се, че социалният министър ще остане същият. Евентуално и някаква колаборация с ПП-ДБ също на ниво изпълнителна власт“, смята политологът.

„Когато се правят тежки реформи при тежки времена, тази популярност ще се загуби много бързо и това е големият риск. Да не би тази партия, още преди да е започнала да функционира като организъм, да претърпи загуба“, каза Цветанка Андреева.