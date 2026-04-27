Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

Разследват смъртта на 77-годишен мъж във Велико Търново. Той страдал от онкологично заболяване, но близките му не обявили кончината му надлежен ред, а го погребали в двор на къща в областния град. Окръжната прокуратура ръководи разследването, което започнало на 23 април.

Дълго време мъжът не бил виждан от съседите си. При извършения от разследващите оглед, с участие на съдебен лекар и последвалата аутопсия, по трупа не са констатирани данни за насилствена смърт. Назначени са няколко експертизи за изясняване на всички обстоятелства около здравословното състояние и смъртта на възрастния човек.

Разпитват се свидетели, приобщават се документи и се извършват други действия по разследването, за да се изяснят всички постъпки на живелите в едно домакинство с него.