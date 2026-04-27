Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

27 Април, 2026 14:21 729 14

77-годишният мъж бил с онкологично заболяване

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват смъртта на 77-годишен мъж във Велико Търново. Той страдал от онкологично заболяване, но близките му не обявили кончината му надлежен ред, а го погребали в двор на къща в областния град. Окръжната прокуратура ръководи разследването, което започнало на 23 април.

Дълго време мъжът не бил виждан от съседите си. При извършения от разследващите оглед, с участие на съдебен лекар и последвалата аутопсия, по трупа не са констатирани данни за насилствена смърт. Назначени са няколко експертизи за изясняване на всички обстоятелства около здравословното състояние и смъртта на възрастния човек.

Разпитват се свидетели, приобщават се документи и се извършват други действия по разследването, за да се изяснят всички постъпки на живелите в едно домакинство с него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас и безумие

    1 8 Отговор
    Утрепали са човека за едната пенсия

    Коментиран от #7

    14:23 27.04.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Как са го локализирали покойника?

    14:26 27.04.2026

  • 3 Трол

    5 0 Отговор
    Трябва да има ред в тази държава, не можеш да умреш без да имаш надлежно издадено разрешително за това.

    Коментиран от #5

    14:27 27.04.2026

  • 4 Погребенията

    7 1 Отговор
    Станаха скъпи
    И хората се оправят както могат

    14:28 27.04.2026

  • 5 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    По-скоро не можеш да умреш в тази държава без да си платиш за место у гробищния парк, или за час у крематориума.

    Коментиран от #12

    14:28 27.04.2026

  • 6 Малката Рижа

    4 2 Отговор
    Ами къде да го закопаят, знаете и колко струва едно погребение в момента? Гaдовете направиха така, че човек не може да умре без да предизвика дълг!

    Коментиран от #10

    14:29 27.04.2026

  • 7 лама Кифла

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ужас и безумие":

    погребението в двора е безплатно....за гробищата може би трябват около 2 х лв

    Коментиран от #8

    14:30 27.04.2026

  • 8 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "лама Кифла":

    В САЩ е +USD 20000

    Коментиран от #11

    14:31 27.04.2026

  • 9 Питане

    1 0 Отговор
    От къде 10 бона за погребение ?
    Апачите ръце извиват

    14:33 27.04.2026

  • 10 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Малката Рижа":

    Лапали пенцията

    14:34 27.04.2026

  • 11 лама Кифла

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    така котето си погребах без смъртен акт на 20 метра от къщи, кола го смачка горкото

    Коментиран от #13

    14:35 27.04.2026

  • 12 А във

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Израел как е ?
    Като ти дойде времето там ли ще ходиш ?

    14:36 27.04.2026

  • 13 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "лама Кифла":

    Да го беше закопал до лехата с картофите, поне да бяха станали големи.

    14:37 27.04.2026

  • 14 хмммм

    1 1 Отговор
    великотърновската еврейска дупка. там нищо не е както трябва.

    14:38 27.04.2026

