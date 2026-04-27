Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата

27 Април, 2026 14:18 390 8

  • енергиен одит-
  • трайчо трайков-
  • домакинства

Министърът отчете поредица от конкретни стъпки през последните месеци с пряк ефект за хората и местните общности

Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„От работа на енергийните одитори започва всичко – инвестициите, спестяванията и ефектът за хората“. С тези думи министърът на енергетиката Трайчо Трайков откри Националната среща на консултантите по енергийна ефективност в България, организирана от Камарата на енергийните одитори и Асоциацията на българските градове и региони.

Енергийната ефективност, освен техническа тема, е политика с пряко отражение върху ежедневието на хората: „Тя влияе върху сметките, върху комфорта в домовете и върху сигурността. В същото време е част от по-голямата картина - прехода към по-чиста и по-независима икономика“, подчерта енергийният министър. По думите му ролята на енергийните одитори става още по-важна на фона на амбициозната европейска цел сградният фонд да достигне нулеви емисии до 2050 г.

Министърът отчете поредица от конкретни стъпки през последните месеци с пряк ефект за хората и местните общности. В края на март бяха подписани стотици допълнителни споразумения по НПВУ, включително над 20 с общини за енергийно ефективно улично осветление. В изпълнение са 139 проекта на стойност над 81 млн. евро, които ще доведат до намаление на енергийното потребление с около 120 000 MWh годишно. Осезаем е напредъкът по темата за енергийната бедност – вече има нормативна рамка и механизъм за целенасочена подкрепа, гарантиращ достигането на помощта до реално нуждаещите се. В допълнение Министерството на енергетиката, съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и МРРБ, е във финален етап на подготовка на законодателни промени за въвеждане на европейските директиви за енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите.

„В крайна сметка всичко опира до качество – на оценката, на изпълнението и на резултата“, обобщи министър Трайков, подчертавайки значението на професионалната общност за реалната модернизация на сградния фонд като съществена стъпка по пътя на България към декарбонизация и устойчиво развитие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Немога да

    7 0 Отговор
    Понасям плужеци

    14:20 27.04.2026

  • 2 лама Иво

    4 0 Отговор
    Аре бе, Трайчо, събирай си багажа. Всичко свърши за нас ППЛГДБ хората. Идвай си на Петрохан, там сме само наши хора

    14:22 27.04.2026

  • 3 Бай Бончо

    1 0 Отговор
    АЕЦ Козлодуй

    14:22 27.04.2026

  • 4 честен ционист

    2 1 Отговор
    Енергийните одитори на Трайчо ще ви сложат дистанционни електромери и ще ви гасят тока ако пускате бойлера за повече от час на ден.

    Коментиран от #7

    14:22 27.04.2026

  • 5 Какви

    5 0 Отговор
    сгради ще ми обновяваш , бе ? В тая какафония , корупция и първенци по бедност в Европа , при завладяна от олигархия и мафия държава ? Хайде , стига !

    14:23 27.04.2026

  • 6 И ако собственикът

    0 1 Отговор
    не може да финансира изпълнението на европейските директиви по енергийната ефективност на сградите,ще бъде ли изселван или ще плаща глоби???

    14:26 27.04.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    С "дистанционния електромер" даже и щели да засичат дали е пуснат бойлера или пералнята а?

    ХАХАХА
    Браво бе олиroфрен! Изби рибата с тъпотията си.

    14:33 27.04.2026

  • 8 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    1 0 Отговор
    ПАНДИЗЧИЯТА МНОГО Е АКТИВЕН ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
    ДОКАТО Е НА СВОБОДА
    ....
    С НЕГО МИНИСТРИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЩЕ НАПРАВЯТ
    ТОЧНО КАРЕ ЗА БЕЛОТ ПРИ БАЙ СТАВРИ:)

    14:38 27.04.2026

