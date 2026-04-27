КТ "Подкрепа": Удълженото работно време е критичен психосоциален рисков фактор

27 Април, 2026 15:32 522 4

В световен мащаб 35% от работниците работят повече от 48 часа седмично

Светослава Ингилизова

Удълженото работно време е критичен психосоциален рисков фактор. Той е пряко свързан с повишения риск от сърдечно-съдови заболявания и инсулт. Това се посочва в Доклад на Международната организация на труда (МОТ) „Психосоциалната работна среда: Глобални развития и пътища за действие“, съобщиха от КТ „Подкрепа“. Информацията е по повод предстоящия Световен ден по безопасност и здраве при работа, който се отбелязва на 28 април.

Въпреки рисковете за здравето си в световен мащаб 35% от работниците работят повече от 48 часа седмично, сочат данните в доклада.

Сред другите психосоциални рискови фактори са тормоз и насилие, както и несигурност и дисбаланс между усилия и възнаграждения.

23% от заетите по света са били подложени на поне една форма на насилие или тормоз, като 18% са жертви на психологически натиск. Отчита се и напрежение сред работещите заради високи изисквания, съчетани с ниска степен на контрол върху задачите.

Над 840 000 души умират всяка година в света от здравословни проблеми, свързани с психосоциалните рискове, се казва още в доклада.

От КТ „Подкрепа“ призовават за повече мерки за защита здравето и безопасност на работещите. Една от първите задачи на новата власт да е укрепването на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), посочиха от синдиката.

От синдиката добавят, че българските трудови закони са едни от най-добрите в Европейския съюз, но тяхната актуализация и най-вече контролът по изпълнението им са подценявани.

"При всеки инцидент единствените губещи са работникът и неговото семейство. Затова отново поставяме пред новата власт предложение да има законова формула за работнически инспектори по безопасност на труда", заявиха от КТ „Подкрепа“.

Синдикатът настоява за спешни действия за ограничаване на т.нар. сив сектор, тъй като освен загубите за фиска и обществото той води до липса на писмени правила за безопасен труд, подценяване или съзнателно пренебрегване на предпазните мерки и формиране на черен пазар на труда, при който се стига до пълно незачитане на човека и труда му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бачкайте за половин заплата!

    4 0 Отговор
    Доматите от 5 лева станаха 5 евро, а заплатите същите!
    Без Априлско въстание няма как да стане!
    Народе, вдигай се!

    Коментиран от #2

    15:36 27.04.2026

  • 2 Имаме

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бачкайте за половин заплата!":

    само три дни,за да е Априлско.

    15:39 27.04.2026

  • 3 Нова партия ?

    1 0 Отговор
    Трябва 50 хиляди сопаджий и рязане на мустаци , инак буржоазията ще ви каже че вдсам изкарва за да е на печалба - едно и също спекулата я е имало винаги и ще я има

    15:55 27.04.2026

  • 4 Повече работа за нищо пари

    2 0 Отговор
    Еврото нали нямаше да вдигне цените

    16:16 27.04.2026

