Млад шофьор с три глоби за скорост в рамките на 9 минути в Смолян

18-годишен водач от Смолян беше санкциониран след серия от нарушения, извършени в рамките на едва девет минути.
Младежът е заснет три пъти от камери за контрол на скоростта, като последното му провинение е с изключително висока скорост в населено място.
Инцидентът е регистриран на 21 април в рамките на кратък интервал между 14:50 ч. и 14:59 ч., когато младият водач управлявал автомобила на баща си. В този период той е бил заснет последователно от три технически средства за контрол на скоростта.
Първото нарушение е установено в 14:50 ч. на ул. „Петър Берон“, където автомобилът се е движил с 65 км/ч. Само три минути по-късно – в 14:53 ч., същата скорост е отчетена и в района на ГПК – новата отсечка на кръговото движение преди тунела в града. Най-сериозното нарушение е засечено в 14:59 ч. на ул. „Тракия“, където младежът е управлявал със 138 км/ч.
На място е съставен акт за установяване на административно нарушение. Свидетелството за управление на водача е отнето за срок от три месеца, а автомобилът е спрян от движение за един месец. Освен това на нарушителя е наложена глоба в размер на 500 евро.
От полицията напомнят, че превишената скорост остава една от водещите причини за тежки пътнотранспортни произшествия и призовават водачите да спазват ограниченията за безопасност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:12 27.04.2026
2 кой мy дpeмe
Коментиран от #5
16:12 27.04.2026
3 КАК ЗА ЕФИН ВИД НАРУШЕНИЕ В ЕДИН ДЕН
16:14 27.04.2026
4 Полицията е част от мафията нагла и крад
16:14 27.04.2026
5 Н ЯКОЙ ВИЖДАЛИ Е ЛИЧНАТА КАРТА
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":НА БОКО И ШИШО?!?!! НЯВГА ГЛОБЯВСНИ ЛИ СА ЗА ПАРКИРАНЕ,КОЛАН,СКОРОСТ......
Коментиран от #8
16:15 27.04.2026
6 Само за 3 месеца
16:16 27.04.2026
7 Каква е новината?
16:18 27.04.2026
8 Комуняго,
До коментар #5 от "Н ЯКОЙ ВИЖДАЛИ Е ЛИЧНАТА КАРТА":Като че ли твоят син защитаваш !
16:19 27.04.2026
9 Хасковски каунь
16:21 27.04.2026
10 Те сами показват
Не, че това ще ги спре да карат като бесни, но ще знаят че вършат престъпление и няма да има милост от закона.
За такива, само доживотна забрана да кара МПС.
Само ръчна количка.
16:21 27.04.2026