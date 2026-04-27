Млад шофьор с три глоби за скорост в рамките на 9 минути в Смолян

Млад шофьор с три глоби за скорост в рамките на 9 минути в Смолян

27 Април, 2026 16:11 538 10

Свидетелството за управление на водача е отнето за срок от три месеца, а автомобилът е спрян от движение за един месец

Млад шофьор с три глоби за скорост в рамките на 9 минути в Смолян - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишен водач от Смолян беше санкциониран след серия от нарушения, извършени в рамките на едва девет минути.

Младежът е заснет три пъти от камери за контрол на скоростта, като последното му провинение е с изключително висока скорост в населено място.

Инцидентът е регистриран на 21 април в рамките на кратък интервал между 14:50 ч. и 14:59 ч., когато младият водач управлявал автомобила на баща си. В този период той е бил заснет последователно от три технически средства за контрол на скоростта.

Първото нарушение е установено в 14:50 ч. на ул. „Петър Берон“, където автомобилът се е движил с 65 км/ч. Само три минути по-късно – в 14:53 ч., същата скорост е отчетена и в района на ГПК – новата отсечка на кръговото движение преди тунела в града. Най-сериозното нарушение е засечено в 14:59 ч. на ул. „Тракия“, където младежът е управлявал със 138 км/ч.

На място е съставен акт за установяване на административно нарушение. Свидетелството за управление на водача е отнето за срок от три месеца, а автомобилът е спрян от движение за един месец. Освен това на нарушителя е наложена глоба в размер на 500 евро.

От полицията напомнят, че превишената скорост остава една от водещите причини за тежки пътнотранспортни произшествия и призовават водачите да спазват ограниченията за безопасност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    В Смолян има 3 светофара на кръст. Просто пацанът е хванал зелената вълна.

    16:12 27.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    оня ден хванаха келемето на румен в дискотека без лична карта

    Коментиран от #5

    16:12 27.04.2026

  • 3 КАК ЗА ЕФИН ВИД НАРУШЕНИЕ В ЕДИН ДЕН

    1 2 Отговор
    СЕ НАЛАГА ЧЕТВОРНО НАКАЗАНИЕ..?!?!!! ТВА САМО В ИЗПИТАТЕЛНИЯ КОНЦЛАГЕР БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ....

    16:14 27.04.2026

  • 4 Полицията е част от мафията нагла и крад

    1 1 Отговор
    Крадлива. Мвр вие сте пълни некадърници

    16:14 27.04.2026

  • 5 Н ЯКОЙ ВИЖДАЛИ Е ЛИЧНАТА КАРТА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    НА БОКО И ШИШО?!?!! НЯВГА ГЛОБЯВСНИ ЛИ СА ЗА ПАРКИРАНЕ,КОЛАН,СКОРОСТ......

    Коментиран от #8

    16:15 27.04.2026

  • 6 Само за 3 месеца

    2 0 Отговор
    За 1г трябваше

    16:16 27.04.2026

  • 7 Каква е новината?

    2 0 Отговор
    В Смолян имат 3 камери.

    16:18 27.04.2026

  • 8 Комуняго,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Н ЯКОЙ ВИЖДАЛИ Е ЛИЧНАТА КАРТА":

    Като че ли твоят син защитаваш !

    16:19 27.04.2026

  • 9 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ядосал се е пичът след първата глоба. Добре че не е вкарал и някоя друга водка

    16:21 27.04.2026

  • 10 Те сами показват

    0 0 Отговор
    че не трябва да имат книжки.
    Не, че това ще ги спре да карат като бесни, но ще знаят че вършат престъпление и няма да има милост от закона.
    За такива, само доживотна забрана да кара МПС.
    Само ръчна количка.

    16:21 27.04.2026

