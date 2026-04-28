Очаква се президентът да издаде указ за свикване на Народното събрание

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за свикване на 52-ото Народно събрание. Вчера тя заяви, че първото заседание на новия парламент ще се проведе в четвъртък от 10:00 часа.
Най-вероятно днес поименният списък на новоизбраните народни представители ще бъде обнародван в „Държавен вестник“. След полагането на клетва от 240-те депутати ще бъде избран председател на парламента, както и неговите заместници.
Конституционната процедура продължава с конституиране на парламентарните групи и провеждане на консултации между тях и президента. Очакванията са това да стане в началото на следващата седмица.
След това започва връчването на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Илияна Йотова ще връчи първия мандат за кандидат за министър-председател на най-голямата парламентарна група – в случая „Прогресивна България“. Според Конституцията те разполагат със 7 дни, за да предложат състав на Министерския съвет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Избирателите
Коментиран от #13
07:22 28.04.2026
2 мда
Коментиран от #14
07:23 28.04.2026
3 1488
07:25 28.04.2026
4 Голямо
07:29 28.04.2026
5 Сега
Коментиран от #7, #18
07:31 28.04.2026
6 Какъв президент?
България няма президент!
Коментиран от #8, #9
07:32 28.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Решение
До коментар #6 от "Какъв президент?":Ще има ! Гюро - Президент !
Коментиран от #19
07:45 28.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 МИРО
07:59 28.04.2026
11 МИРО
Коментиран от #20
08:04 28.04.2026
12 Всички от елита са крип7о3вреи
Не можете да му стъпите на сянката.
Всички политици у нас са крипт03вреи и ци0нисти.
08:04 28.04.2026
13 На Гюро
До коментар #1 от "Избирателите":Да те споходи.....ро
08:12 28.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Колко време трябва за един указ и за
08:16 28.04.2026
16 Пак
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ще си пият ракията и ще мезят с теб, като вчера.
08:18 28.04.2026
17 Голем смех
08:19 28.04.2026
18 Не са зелени кафяви са
До коментар #5 от "Сега":Зелените бяха предишните по точно бяха зелени балкани петрохани.
08:19 28.04.2026
19 Държавния глава
До коментар #8 от "Решение":Не трябва ли да е глава на семейство поне.
08:22 28.04.2026
20 Ми те не слизат от колите
До коментар #11 от "МИРО":Не ходят по магазините а по витрините.
Те са на гребена на вълната , особено госпожата тя беше евродепутатка преди да стане Вицепрезидентка. Те и двамата нямат жизнен опит въпреки възрастта си. Нищо добро не очаквам от тях защото не са хора , поне не са хора като нас. Те са елитари.
08:30 28.04.2026