Очаква се президентът да издаде указ за свикване на Народното събрание

Очаква се президентът да издаде указ за свикване на Народното събрание

28 Април, 2026 07:15

Най-вероятно днес поименният списък на новоизбраните народни представители ще бъде обнародван в „Държавен вестник“.

Очаква се президентът да издаде указ за свикване на Народното събрание - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за свикване на 52-ото Народно събрание. Вчера тя заяви, че първото заседание на новия парламент ще се проведе в четвъртък от 10:00 часа.

Най-вероятно днес поименният списък на новоизбраните народни представители ще бъде обнародван в „Държавен вестник“. След полагането на клетва от 240-те депутати ще бъде избран председател на парламента, както и неговите заместници.

Конституционната процедура продължава с конституиране на парламентарните групи и провеждане на консултации между тях и президента. Очакванията са това да стане в началото на следващата седмица.

След това започва връчването на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Илияна Йотова ще връчи първия мандат за кандидат за министър-председател на най-голямата парламентарна група – в случая „Прогресивна България“. Според Конституцията те разполагат със 7 дни, за да предложат състав на Министерския съвет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избирателите

    0 9 Отговор
    Гюро - Президент !

    Коментиран от #13

    07:22 28.04.2026

  • 2 мда

    8 2 Отговор
    Не излезем ли от еврозоната нищо добро не ни чака. Който и да дойде ЕС ще ни прибират парите от данъци и такси.

    Коментиран от #14

    07:23 28.04.2026

  • 3 1488

    4 4 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    07:25 28.04.2026

  • 4 Голямо

    7 1 Отговор
    протакане и огромни разходи !

    07:29 28.04.2026

  • 5 Сега

    4 1 Отговор
    зелени униформи ли шият на депутатите ?

    Коментиран от #7, #18

    07:31 28.04.2026

  • 6 Какъв президент?

    2 2 Отговор
    Прецедентът позорно напусна поста си като някой си Виктор Янукович.

    България няма президент!

    Коментиран от #8, #9

    07:32 28.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Решение

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Какъв президент?":

    Ще има ! Гюро - Президент !

    Коментиран от #19

    07:45 28.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МИРО

    1 1 Отговор
    ЧОВЕК ТРЯБВА ВИНАГИ ДА ПОКАЗВА СЕРИОЗНО МИСЛЕНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЖИВОТА !!!

    07:59 28.04.2026

  • 11 МИРО

    1 1 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА СА ДЛЪЖНИ ВИНАГИ ДА ПОКАЗВАТ ЕДНО ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ С ГОДИНИТЕ ПРЕД ВСИЧКИ НАС !!! ЗА ОГРОМНА ЖАЛОСТ ТЕ НЯМАТ И ПРЕДСТАВА ЗА ЖИВОТА !!!

    Коментиран от #20

    08:04 28.04.2026

  • 12 Всички от елита са крип7о3вреи

    2 0 Отговор
    Вечна слава на Бенито Мусолини - ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЛИТИК И УПРАВНИК, ТРЪГНАЛ СРЕЩУ МАФИЯТА И УСПЕШНО РАЗГРОМИЛ Я!

    Не можете да му стъпите на сянката.
    Всички политици у нас са крипт03вреи и ци0нисти.

    08:04 28.04.2026

  • 13 На Гюро

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Избирателите":

    Да те споходи.....ро

    08:12 28.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Колко време трябва за един указ и за

    3 0 Отговор
    Публикуването му в държавен вестник у нас.

    08:16 28.04.2026

  • 16 Пак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще си пият ракията и ще мезят с теб, като вчера.

    08:18 28.04.2026

  • 17 Голем смех

    2 0 Отговор
    Ако някога се почувствате глупаво, все пак помислете, че има и хора, коитп гласуваха за Радев с идеята, че така ще върнат лева :) хахахахахахаахахахахахххаха

    08:19 28.04.2026

  • 18 Не са зелени кафяви са

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сега":

    Зелените бяха предишните по точно бяха зелени балкани петрохани.

    08:19 28.04.2026

  • 19 Държавния глава

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Решение":

    Не трябва ли да е глава на семейство поне.

    08:22 28.04.2026

  • 20 Ми те не слизат от колите

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "МИРО":

    Не ходят по магазините а по витрините.
    Те са на гребена на вълната , особено госпожата тя беше евродепутатка преди да стане Вицепрезидентка. Те и двамата нямат жизнен опит въпреки възрастта си. Нищо добро не очаквам от тях защото не са хора , поне не са хора като нас. Те са елитари.

    08:30 28.04.2026

