Емил Дечев: Няма как един Картоф да е сам

Отправените заплахи към главния секретар на МВР Георги Кандев вероятно са свързани с неговата активна работа и успешни акции срещу купуването на гласове в страната. Това каза в "Денят започва" служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

„На първо място мисля, че причината за такъв вид заплахи е най-вече неговата добра работа. Енергичността, която показа в рамките на тези два месеца, която доведе до успешни акции на много места в страната, елиминирането и предотвратяването на купуването на гласове, а когато то се е случило - за неговото разкриване. На следващо место това показва, че все още т.нар. задкулисие – хора, които не са начело на държавата, но по някакъв начин контролират, тези които поне доскоро са били начело на държавата, имат все още огромно самочувствие, за да си позволят такъв вид заплахи.“

От думите на вътрешния министър стана ясно, че заплахите са били свързани с това, че ще му се образува досъдебно производство, да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп. На въпрос дали имат компромати срещу Кандев той отговори, че „могат да създадат“ – такава е била информацията на главния секретар от няколко различни места. По думите му подобни действия биха подрила авторитета на главния секретар.

„Дори да не е убедително, но ако една част се разколебае по отношение на авторитета на един човек, така или иначе работата има ефект“, коментира още Дечев.

Емил Дечев обясни и кой е т.нар. "Картофа" – по думите му той е имал много присъди, включително е изтърпявал присъди за лишаване от свобода.

"В един момент негово търговско дружество успява да спечели нещо като монопол на пътната помощ по магистралите в България. Той е финансиран от българската държава, за да оказва пътна помощ и то по магистралите."

Според Дечев "Картофа" не е сам:

„Няма как един Картоф да е сам. Не знам точно колко голям е плод зеленчукът, но със сигурност има и други картофи, а може и да са по-високо в ботаниката и в зеленчукопроизводството.

До къде се стига?

Винаги има връх за съжаление не винаги върхът може да бъде открит и се намират доказателства", коментира Дечев.

Служебният вътрешен министър коментира, че чисто теоретично няма пречка новият министър на вътрешните работи да остави настоящия и.д.главен секретар на поста. Той поясни, че главния секретар е най-висшата професионална длъжност в МВР и не е политическо лице.

По думите на Дечев проблемът със заплахите е симптом на по-широка криза, а именно, че в България има силни и влиятелни хора и организации, които се считат за по-силни от самата държава. Той направи сравнение с „хакване“ на институциите.

„Институциите са били хакнати откъм върха, за да служат вместо за държавният интерес, за определен частен интерес. Това симптом на кризата на нашата държава.През годините очевидно е работено така, че МВР да не служи на общественният интерес, а да обслужва определени частни интереси.“

Той не посочи имена.

Емил Дечев коментира, че дейността на бившия директор на Столична следствена служба, после следовател в НСлС Петьо Петров, че неговото влияние е било силно не само в съдебната власт.

„Оказва се, че той е проявявали интерес към кадруването и в МВР. Оказва се, че в неговия архив се открива автобиография на един бивш директор на институт на МВР. Възниква въпросът как е попаднала тази автобиография на институт на МВР. Как и защо той се интересува от този човек и трето - успял ли е той да повлияе за назначаването на този институт.“

По случаят „Петрохан“, Дечев посочи, че намерената гилза до бившата хижа е важна за разследването по случая. Той поясни, че тя е намерена при пореден оглед.

„Назначена е експертиза в Националния институт по криминалистика, работи се по тази експертиза. Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само 3 гилзи, което внасяше съмнение, недоверие.“

Той каза, че засега остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица нито на Петрохан.