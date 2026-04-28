Емил Дечев: Няма как един Картоф да е сам

Емил Дечев: Няма как един Картоф да е сам

28 Април, 2026 09:35 1 597 36

В един момент негово търговско дружество успява да спечели нещо като монопол на пътната помощ по магистралите в България. Той е финансиран от българската държава, за да оказва пътна помощ и то по магистралите

Емил Дечев: Няма как един Картоф да е сам - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отправените заплахи към главния секретар на МВР Георги Кандев вероятно са свързани с неговата активна работа и успешни акции срещу купуването на гласове в страната. Това каза в "Денят започва" служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

„На първо място мисля, че причината за такъв вид заплахи е най-вече неговата добра работа. Енергичността, която показа в рамките на тези два месеца, която доведе до успешни акции на много места в страната, елиминирането и предотвратяването на купуването на гласове, а когато то се е случило - за неговото разкриване. На следващо место това показва, че все още т.нар. задкулисие – хора, които не са начело на държавата, но по някакъв начин контролират, тези които поне доскоро са били начело на държавата, имат все още огромно самочувствие, за да си позволят такъв вид заплахи.“

От думите на вътрешния министър стана ясно, че заплахите са били свързани с това, че ще му се образува досъдебно производство, да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп. На въпрос дали имат компромати срещу Кандев той отговори, че „могат да създадат“ – такава е била информацията на главния секретар от няколко различни места. По думите му подобни действия биха подрила авторитета на главния секретар.

„Дори да не е убедително, но ако една част се разколебае по отношение на авторитета на един човек, така или иначе работата има ефект“, коментира още Дечев.

Емил Дечев обясни и кой е т.нар. "Картофа" – по думите му той е имал много присъди, включително е изтърпявал присъди за лишаване от свобода.

"В един момент негово търговско дружество успява да спечели нещо като монопол на пътната помощ по магистралите в България. Той е финансиран от българската държава, за да оказва пътна помощ и то по магистралите."

Според Дечев "Картофа" не е сам:

„Няма как един Картоф да е сам. Не знам точно колко голям е плод зеленчукът, но със сигурност има и други картофи, а може и да са по-високо в ботаниката и в зеленчукопроизводството.

До къде се стига?

Винаги има връх за съжаление не винаги върхът може да бъде открит и се намират доказателства", коментира Дечев.

Служебният вътрешен министър коментира, че чисто теоретично няма пречка новият министър на вътрешните работи да остави настоящия и.д.главен секретар на поста. Той поясни, че главния секретар е най-висшата професионална длъжност в МВР и не е политическо лице.

По думите на Дечев проблемът със заплахите е симптом на по-широка криза, а именно, че в България има силни и влиятелни хора и организации, които се считат за по-силни от самата държава. Той направи сравнение с „хакване“ на институциите.

„Институциите са били хакнати откъм върха, за да служат вместо за държавният интерес, за определен частен интерес. Това симптом на кризата на нашата държава.През годините очевидно е работено така, че МВР да не служи на общественният интерес, а да обслужва определени частни интереси.“

Той не посочи имена.

Емил Дечев коментира, че дейността на бившия директор на Столична следствена служба, после следовател в НСлС Петьо Петров, че неговото влияние е било силно не само в съдебната власт.

„Оказва се, че той е проявявали интерес към кадруването и в МВР. Оказва се, че в неговия архив се открива автобиография на един бивш директор на институт на МВР. Възниква въпросът как е попаднала тази автобиография на институт на МВР. Как и защо той се интересува от този човек и трето - успял ли е той да повлияе за назначаването на този институт.“

По случаят „Петрохан“, Дечев посочи, че намерената гилза до бившата хижа е важна за разследването по случая. Той поясни, че тя е намерена при пореден оглед.

„Назначена е експертиза в Националния институт по криминалистика, работи се по тази експертиза. Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само 3 гилзи, което внасяше съмнение, недоверие.“

Той каза, че засега остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица нито на Петрохан.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    29 3 Отговор
    Само забележете в България кои управляват държавата за 30 години западна демокрация, картофи джуджета нотариуси тикви прасета пищови цървули .....такава държава няма и в Африка

    Коментиран от #7, #20, #26

    09:38 28.04.2026

  • 2 ООрана държава

    15 3 Отговор
    Винаги има прасета да ровят в картофите

    09:39 28.04.2026

  • 3 човекът паяк

    14 3 Отговор
    Тотално дъно на държавата .Вътрешен министър в които е цялата власт на всички силови структори , се оплаква от Картофа . Не мисля ,че има такава държава в Европа

    09:39 28.04.2026

  • 4 Довиждане

    13 17 Отговор
    Лама Дечев е толкова некадърен, че дори с "тяхно" МВР не можа да направи ППЛГДБ поне втори

    09:41 28.04.2026

  • 5 Гост

    26 1 Отговор
    То зад картофа има огромно поле засято с патладжани, ТИКВИ, хасковски кауни, круши , кратуни, диви прасета и какви не други представители на дивата флора и фауна. Ще трябват хиляди тонове пестициди инсектициди и капани за диви животни за да се изчисти политическата природа.

    09:41 28.04.2026

  • 6 Сталин

    19 3 Отговор
    Дечко глупав милиционер ,много лесно може да стигне до върха ,само арестувайте Картофа и го вкарайте в подземията на ДС и ще си изпее всичките бандити до Тиквата

    Коментиран от #19

    09:42 28.04.2026

  • 7 Забавни типажи

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Единният прилича на Попай Моряка, другият е излят Крокодила Геня.

    09:44 28.04.2026

  • 8 Юлето

    15 1 Отговор
    Не трябва да е само един картоф,а поне 3-4. С един картоф манджа не се готви. Мдааа!

    09:45 28.04.2026

  • 9 Държавата

    10 6 Отговор
    затъна в милиционерско - шапкарски теми, носи се воня на зелени чорапи, навсякъде фуражки.

    09:47 28.04.2026

  • 10 разбрах

    2 6 Отговор
    Никой не познавал в далечното минало добрите хора от Национална агенция на Ламите от Петрохан, но всички казват, че били много готини хора. Бизнесмени се редяли на опашка да им дават проблемните си момченца и парите си за да купуват имоти, да водят децата им по пещери, да се гмуркат или да пазят природата с автоматични оръжия, джипове, кемпери и дронове. А държавни служители им регистрирали една "Национална агенция", чинно прекратявали всички клеветнически сигнали за педофилия, давали им разрешителни за оръжия, сключвали договори с тях, ходели на съвместни обучения. Явно ламите били доста обаятелни, направо манипулатори, но все пак са извършвали напълно законни дейности за доброто на обществото и природата. Но нещеш ли, един хубав студен ден някой решил да убие ламите без видима причина. Значи кой може да го е извършил? Може би някой, на който ламите не са успели да завътят главата, мнителен родител, който не е вярвал на прекратените сигнали за педофилия? Или например, някой зъл политически противник на добронамерените държавни служители от ПП-ДБ, който е извършил масово убийство само заради скандала, за да може да хвърля кал по политиците и бизнесмените, които дарявали без да познават ламите? Или пък някой журналист, за да има за какво да пише, да се лее жлъч и кал по държавните органи като МВР, ДАНС и Прокуратурата, и да се разтягат конспиративни теории?

    09:49 28.04.2026

  • 11 прасето

    9 1 Отговор
    картофа и тиквата са ми в менюто

    09:50 28.04.2026

  • 12 Зеленчукова борса

    17 1 Отговор
    Репата, компира, корнишона и моркова. Направо до есента трябва да ги направят на парена туршия и чипс.

    09:51 28.04.2026

  • 13 МВР служител

    4 0 Отговор
    След анализ на трафичните данни на Пеевски по време на процеса за упражняване на непозволена и превишена власт и нехайство на институциите, всички, които са се обаждали на опг-то ще пишат показания на ГМ Димитров

    10:02 28.04.2026

  • 14 Хаха

    4 2 Отговор
    А ти щом с един картоф и други зеленчуци покрай него не можеш да се оправиш, значи не ставаш и за лукова глава, камо ли за вътрешен министър...
    Това се отнася с пълна сила и за главния ти секретар, който явно с основание ГО страхуват "фабрикуваните" доказателства срещу него... Може например съвсем "случайно" да цъфне на някоя "фабрикувана" снима как...бере боровинки на Петрохан.... знае ли човек!?

    10:07 28.04.2026

  • 15 Споко

    3 1 Отговор
    В близките дни, Шеф- готвач Демерджиев, заедно с помощника си - Кандев,ще включат фритюрника на макс. И не само за картофи.Много ще цвърчат в мазнината.

    10:08 28.04.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ТРЯБВА РУМЕН
    ДА ДЕЗИНФИКЦИРА КАРТОФОХРАНИЛИЩАТА В БАНКЯ , НА БУЛЕВАРД ДЖЕЙМС БАУЧЕР В СОФИЯ И В БУЛГАРТАБАК
    .....
    ЗА ДА НЯМА БОЛНИ КАРТОФИ :)
    ... ИВАН ДЕМЕДЖИЕВ И ГЕОРГИ КАНДЕВ
    ГИ ЧАКА МНОГО РАБОТА С ПРЪСКАЧКИТЕ :)

    10:12 28.04.2026

  • 17 МалеЛеле

    3 0 Отговор
    "включително е изтърпявал присъди за лишаване от свобода." ???

    10:13 28.04.2026

  • 18 Гост

    3 1 Отговор
    Естествено! бойко, гнусната мутра, създаде огромна нива с картофи и им даде власт и свобода, да правят каквото си искат

    10:13 28.04.2026

  • 19 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Абе то вярно е лесно, но не се знае с какви видеа, снимки и други компромати държи въпросното МВР ръководство арестувания, които веднага след ареста му "услужливи граждани" ще предоставят на флашка в някоя редакция или сайт!
    Със зависими и компроментирани индивиди не се бори престъпност!
    Много се фишка и Бойко Рашков, но след снимките с пудела рязко се укроти и стана по-нисък и от тревата! А кой знае още с какво го държат...

    10:15 28.04.2026

  • 20 Демократът

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    абе философе, най големите престъпници управляват раша, от там идва всичкото зло

    Коментиран от #22

    10:16 28.04.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    В САЩ И КАНАДА
    ИСКАТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
    ДАЖЕ АКО КАНДИДАТСТВАШ ЗА РАБОТА В СУПЕРМАРКЕТА:)
    ИМА И НАЧИН ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛЕКИ ПРИСЪДИ НО
    ЧАК СЛЕД 5 ГОДИНИ И АКО ПЛАТИШ 5-6000 ДОЛАРА
    ......
    СРАВНЕТЕ С ПРИ ВАС

    Коментиран от #28

    10:18 28.04.2026

  • 22 то май

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Демократът":

    в главата на някои, освен русофобия - друго няма ...

    10:18 28.04.2026

  • 23 Министрите

    2 1 Отговор
    Трябва да се канят във вечерни предавания. Не е подходящо през деня те са на работа. Но това е пропуск на медиите а не на министъра. Той не може да им откаже.

    10:21 28.04.2026

  • 24 хмммм

    2 0 Отговор
    Ти нали си сам? За какви картофи говориш?

    10:23 28.04.2026

  • 25 Теди еврото

    2 1 Отговор
    Наздраве, Узо!

    10:23 28.04.2026

  • 26 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Забрави да споменеш петроханци и мунчовци.

    10:24 28.04.2026

  • 27 Компира

    1 0 Отговор
    Компирите сме с картофите!

    10:24 28.04.2026

  • 28 Не само че тук присъдите ги заличават

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Те се позовават на това че лицето е с чисто досие но това не е вярно. Ако си направят труда ще разберат че прикриват престъпник макар и с изтекла присъда. Няма морал в българския народ , а служителите на МВР са хора от този народ и те същите.

    Коментиран от #32

    10:26 28.04.2026

  • 29 Да, ама ми се струва, че случаите са

    0 0 Отговор
    в застой! Точно като през Рашков както беше - гръмки заглавия, седмици наред едни и същи приказки и накрая нищо. Да се повтарят едни и същи приказки всеки ден, докато престъпниците си дерибействат не помага

    10:30 28.04.2026

  • 30 Престъпниците и тези които ги прикриват

    1 0 Отговор
    Не могат да се скрият от присъдата на съдбата и ако се вгледате внимателно тя често ги настига и са принудени да си плащат но все пак има и ненаказани злодеи. Тях да се надяваме Господ да ги накаже.

    10:30 28.04.2026

  • 31 Всички картофи на салати!

    1 0 Отговор
    Какво правим като се съберат 1 кг картофи?!?
    Салата с варену картофи и пресен чесън/копър.
    Или мусака.
    А може и пюре или огретен...
    Какво има да го мислим?

    10:32 28.04.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Не само че тук присъдите ги заличават":

    В САЩ И КАНАДА ПРИСЪДИТЕ СИ СТОЯТ В ДОСИЕТО ДОРИ АКО СА ЗАЛИЧЕНИ СЛЕД ДЪЛГА ПРОЦЕДУРА И
    ПОТЕНЦИАЛНИЯ РАБОТОДАТЕЛ ДА НЕ ГИ ВИЖДА
    .....
    НО АКО ПОИСКАТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ВСИЧКО ИМ СЕ КАЗВА И ПОКАЗВА

    Коментиран от #34

    10:33 28.04.2026

  • 33 Някакви ученици пишат глупости

    1 0 Отговор
    По форумите вече не се трае. Не знам непеотата ли ги пращат и им плащат ?

    10:34 28.04.2026

  • 34 Именно ако поискат

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Но тук има срастване на органите с престъпния свят и те не искат информация точно защото я знаят. Просто прекратяват производството понеже обсъжданото лице казало че не е то извършителя. А те дори са го подучили да отрича и да се спаси. ....

    10:38 28.04.2026

  • 35 Естествено , че

    0 0 Отговор
    има чадър ! Направо цяла шатра !

    10:39 28.04.2026

  • 36 Тези осъжданите имат обеца на ухото

    1 0 Отговор
    Подучени са да отричат и мислят така да се спасят. Но съдбата ги дебне и кога кога ще си намерят майстора.

    10:40 28.04.2026

