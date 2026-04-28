Емил Дечев: Няма как един Картоф да е сам

Отправените заплахи към главния секретар на МВР Георги Кандев вероятно са свързани с неговата активна работа и успешни акции срещу купуването на гласове в страната. Това каза в "Денят започва" служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.
„На първо място мисля, че причината за такъв вид заплахи е най-вече неговата добра работа. Енергичността, която показа в рамките на тези два месеца, която доведе до успешни акции на много места в страната, елиминирането и предотвратяването на купуването на гласове, а когато то се е случило - за неговото разкриване. На следващо место това показва, че все още т.нар. задкулисие – хора, които не са начело на държавата, но по някакъв начин контролират, тези които поне доскоро са били начело на държавата, имат все още огромно самочувствие, за да си позволят такъв вид заплахи.“
От думите на вътрешния министър стана ясно, че заплахите са били свързани с това, че ще му се образува досъдебно производство, да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп. На въпрос дали имат компромати срещу Кандев той отговори, че „могат да създадат“ – такава е била информацията на главния секретар от няколко различни места. По думите му подобни действия биха подрила авторитета на главния секретар.
„Дори да не е убедително, но ако една част се разколебае по отношение на авторитета на един човек, така или иначе работата има ефект“, коментира още Дечев.
Емил Дечев обясни и кой е т.нар. "Картофа" – по думите му той е имал много присъди, включително е изтърпявал присъди за лишаване от свобода.
"В един момент негово търговско дружество успява да спечели нещо като монопол на пътната помощ по магистралите в България. Той е финансиран от българската държава, за да оказва пътна помощ и то по магистралите."
Според Дечев "Картофа" не е сам:
„Няма как един Картоф да е сам. Не знам точно колко голям е плод зеленчукът, но със сигурност има и други картофи, а може и да са по-високо в ботаниката и в зеленчукопроизводството.
До къде се стига?
Винаги има връх за съжаление не винаги върхът може да бъде открит и се намират доказателства", коментира Дечев.
Служебният вътрешен министър коментира, че чисто теоретично няма пречка новият министър на вътрешните работи да остави настоящия и.д.главен секретар на поста. Той поясни, че главния секретар е най-висшата професионална длъжност в МВР и не е политическо лице.
По думите на Дечев проблемът със заплахите е симптом на по-широка криза, а именно, че в България има силни и влиятелни хора и организации, които се считат за по-силни от самата държава. Той направи сравнение с „хакване“ на институциите.
„Институциите са били хакнати откъм върха, за да служат вместо за държавният интерес, за определен частен интерес. Това симптом на кризата на нашата държава.През годините очевидно е работено така, че МВР да не служи на общественният интерес, а да обслужва определени частни интереси.“
Той не посочи имена.
Емил Дечев коментира, че дейността на бившия директор на Столична следствена служба, после следовател в НСлС Петьо Петров, че неговото влияние е било силно не само в съдебната власт.
„Оказва се, че той е проявявали интерес към кадруването и в МВР. Оказва се, че в неговия архив се открива автобиография на един бивш директор на институт на МВР. Възниква въпросът как е попаднала тази автобиография на институт на МВР. Как и защо той се интересува от този човек и трето - успял ли е той да повлияе за назначаването на този институт.“
По случаят „Петрохан“, Дечев посочи, че намерената гилза до бившата хижа е важна за разследването по случая. Той поясни, че тя е намерена при пореден оглед.
„Назначена е експертиза в Националния институт по криминалистика, работи се по тази експертиза. Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само 3 гилзи, което внасяше съмнение, недоверие.“
Той каза, че засега остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица нито на Петрохан.
6 Сталин
Коментиран от #19
09:42 28.04.2026
7 Забавни типажи
До коментар #1 от "Сталин":Единният прилича на Попай Моряка, другият е излят Крокодила Геня.
09:44 28.04.2026
14 Хаха
Това се отнася с пълна сила и за главния ти секретар, който явно с основание ГО страхуват "фабрикуваните" доказателства срещу него... Може например съвсем "случайно" да цъфне на някоя "фабрикувана" снима как...бере боровинки на Петрохан.... знае ли човек!?
10:07 28.04.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ДЕЗИНФИКЦИРА КАРТОФОХРАНИЛИЩАТА В БАНКЯ , НА БУЛЕВАРД ДЖЕЙМС БАУЧЕР В СОФИЯ И В БУЛГАРТАБАК
.....
ЗА ДА НЯМА БОЛНИ КАРТОФИ :)
... ИВАН ДЕМЕДЖИЕВ И ГЕОРГИ КАНДЕВ
ГИ ЧАКА МНОГО РАБОТА С ПРЪСКАЧКИТЕ :)
10:12 28.04.2026
19 Хаха
До коментар #6 от "Сталин":Абе то вярно е лесно, но не се знае с какви видеа, снимки и други компромати държи въпросното МВР ръководство арестувания, които веднага след ареста му "услужливи граждани" ще предоставят на флашка в някоя редакция или сайт!
Със зависими и компроментирани индивиди не се бори престъпност!
Много се фишка и Бойко Рашков, но след снимките с пудела рязко се укроти и стана по-нисък и от тревата! А кой знае още с какво го държат...
10:15 28.04.2026
20 Демократът
До коментар #1 от "Сталин":абе философе, най големите престъпници управляват раша, от там идва всичкото зло
Коментиран от #22
10:16 28.04.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИСКАТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ДАЖЕ АКО КАНДИДАТСТВАШ ЗА РАБОТА В СУПЕРМАРКЕТА:)
ИМА И НАЧИН ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛЕКИ ПРИСЪДИ НО
ЧАК СЛЕД 5 ГОДИНИ И АКО ПЛАТИШ 5-6000 ДОЛАРА
......
СРАВНЕТЕ С ПРИ ВАС
Коментиран от #28
10:18 28.04.2026
22 то май
До коментар #20 от "Демократът":в главата на някои, освен русофобия - друго няма ...
10:18 28.04.2026
26 Хаха
До коментар #1 от "Сталин":Забрави да споменеш петроханци и мунчовци.
10:24 28.04.2026
28 Не само че тук присъдите ги заличават
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Те се позовават на това че лицето е с чисто досие но това не е вярно. Ако си направят труда ще разберат че прикриват престъпник макар и с изтекла присъда. Няма морал в българския народ , а служителите на МВР са хора от този народ и те същите.
Коментиран от #32
10:26 28.04.2026
31 Всички картофи на салати!
Салата с варену картофи и пресен чесън/копър.
Или мусака.
А може и пюре или огретен...
Какво има да го мислим?
10:32 28.04.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #28 от "Не само че тук присъдите ги заличават":В САЩ И КАНАДА ПРИСЪДИТЕ СИ СТОЯТ В ДОСИЕТО ДОРИ АКО СА ЗАЛИЧЕНИ СЛЕД ДЪЛГА ПРОЦЕДУРА И
ПОТЕНЦИАЛНИЯ РАБОТОДАТЕЛ ДА НЕ ГИ ВИЖДА
.....
НО АКО ПОИСКАТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ВСИЧКО ИМ СЕ КАЗВА И ПОКАЗВА
Коментиран от #34
10:33 28.04.2026
34 Именно ако поискат
До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Но тук има срастване на органите с престъпния свят и те не искат информация точно защото я знаят. Просто прекратяват производството понеже обсъжданото лице казало че не е то извършителя. А те дори са го подучили да отрича и да се спаси. ....
10:38 28.04.2026
