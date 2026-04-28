Експертиза не откри повреда в камиона, блокирал тунел „Витиня“

28 Април, 2026 10:51 918 16

Предстои преценка дали са налице данни за повдигане на обвинения в следващата фаза на процесуалните действия

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автотехническата експертиза на тежкотоварния автомобил, който блокира движението в тунел „Витиня“ в посока София след празниците, е официално готова. Това обяви главният секретар на МВР Георги Кандев.

Данните от нея, както и резултатите от първоначалния следствен експеримент, показват по категоричен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на инцидента.

Кандев подчерта, че този факт поставя нови въпроси в рамките на образуваното досъдебно производство. Предстои преценка дали са налице данни за повдигане на обвинения в следващата фаза на процесуалните действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Беше

    20 1 Отговор
    ясно , че е тъп саботаж по партийна линия !

    10:53 28.04.2026

  • 2 Ддд

    1 15 Отговор
    Интересно, че нашите медии. Постоянно пишат, че тунела бил "блокиран", а от снимката се вижда че едното платно е свободно, и колите спокойно преминават.

    10:56 28.04.2026

  • 3 Айше

    5 2 Отговор
    Започнаха да търсят и другите Картофи ли?
    Някой се опитва да мине евтино и с чипс към бирата.

    Коментиран от #5

    11:01 28.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Важното е Картофа да си плати

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айше":

    Айше
    00ОТГОВОР
    Започнаха да търсят и другите Картофи ли?
    Някой се опитва да мине евтино и с чипс към бирата.
    -;-
    Абе не е ли ясно че всичко е пари?!

    11:02 28.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Ако превозното средство е било изправно защо служителите на реда не са го преместили?

    11:03 28.04.2026

  • 7 поредния опит за терор

    1 2 Отговор
    неуспял, за щастие...... кликата на регресивна дръндария, се нуждаят неистово от "черен лебед", подобен на запалването на райхстаха, за да сменят фраковете с мундири, и за да започнат да раздават "провосъдие". Очаквайте нови опити в стил "червена херинга", подпомогната от хремъл, за да задействат нови "кристални нощи".... - не сте ли я учили тая история бре - ЦРУ, ФБР, и всякакви натегачи неграмотни и смотаняци?

    11:26 28.04.2026

  • 8 очаквайте терор

    0 1 Отговор
    за да се задейства, мракобесието в милата ни Родина.... Четете история!

    11:28 28.04.2026

  • 9 бившите, нереформирани служби

    0 0 Отговор
    имат един основен недостатък и, бих казал интелектуален недоимък..... .- десетилетия, крадоха, и, се смятаха за ""-умните и, доколкото знам и красивите, техните мили наследници, расли в "гнилия капитализъмъ", по който, толкова много си падат. Но, толкова девалвираха през годините без коректив, и, друга гледна точка, че създадоха - жалки връзкарчета в различни области на обществото, бих казал дори - неадекватни на съвременността връзкарчета! И, неосъзнавайки тези реалми, смятайте, в кви корекомски - берьозки простотии живеят...........

    11:42 28.04.2026

  • 10 Мирослав

    4 0 Отговор
    Чл. 107. Който с цел да отслаби властта или да и създаде затруднения разстройва или подравя промишлеността, транспорта, селското стопанство, паричната и кредитната система, други стопански отрасли или отделни стопански предприятия, като използува държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като възпрепятствува тяхната дейност, или като не изпълнява възложените му важни стопански задачи, се наказва за вредителство с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Коментиран от #12

    11:48 28.04.2026

  • 11 съпротивата срещу ЕВРОТО

    2 2 Отговор
    на бившите мракобесници, беше от ревностъ! Щото в Соца, само те имаха достъп до западна валута, култура, стоки и пр. Как така, ние ПЛЕБЕИТЕ, ще се облажим?!? Толкова им е интелекта на фатмаците от най-мракобесните и смотани, и ---отдели на всякакви бивши олигофрени........ Между другото, не говоря за свестните, образовани, достойни и невероятни кадри, на които дължим оцеляването си........

    11:52 28.04.2026

  • 12 Цеко

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мирослав":

    знаем, за какво иде реч....... изстрадали са го много, от съпротивата срещу беззаконието.......

    11:59 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 какъв ли терор ще измислят ПБ

    0 1 Отговор
    за да започнат саморазправа в Републиката. Тези кадри са ретроградни, крадливи и неуспели да се интегрират в световния "гещалт" - без да използват заплахи срещу запада.... А, всъщностъ, са най-ревностните потребители на западните ценноси - не говоря за култура...... По-скоро за валута, пазаруване и глезотии............ Имах в предвид Прогресивна България - дори ми е свидно да пиша България към тия предатели......

    12:15 28.04.2026

  • 15 Да го съдят

    1 0 Отговор
    За саботаж.

    12:16 28.04.2026

  • 16 очаквайте "червена херинга"

    0 0 Отговор
    от кликата зад ПБ, с подкрепа от ГРУ, ФСБ, и всякакви ОПГ, и мракобесници. За да се създаде "обстановка" - за саморасправа, мракобесие, насилие и зелени човечета......

    12:18 28.04.2026

