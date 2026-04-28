Барикадиралият се работник на Столичния автотранспорт искал заплата от 3000 евро

28 Април, 2026 13:48 1 427 24

На място пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник в гаража на Столичния автотранспорт „Земляне" се барикадира за кратко в кабинета на главния инженер във вторник сутринта. Към 8 ч. в сервиза са пристигнали служители на 6 РПУ, които са повикали служителя по име и са направили неуспешен опит да се свържат с него по телефон.

Малко след 9 ч. мъжът е изведен от униформените. Действията му били предизвикани от недоволство от условията на труд.

42-годишният мъж е бил назначен в дружеството в понеделник, а в 6 ч. сутринта е приключил първото си дежурство. Няколко минути по-късно той се обадил на един от началниците в депото, на когото обяснил, че се е барикадирал в едно от работните помещения. Искането му е било за заплата от 3000 евро.

Един от колегите му разказа, че освен заключената врата, мъжът бил поставил и микровълнова печка в опит да блокира достъпа до стаята, където се е барикадирал. След като е бил изведен от органите на реда, мъжът е откаран в психодиспансер за преглед.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 3000 евро е нормална заплата!

    39 6 Отговор
    Ако я поискаш те обявяват за луд!

    Коментиран от #6, #16

    13:52 28.04.2026

  • 2 Всеки

    8 10 Отговор
    луд с номера си !

    13:52 28.04.2026

  • 3 Брей

    40 4 Отговор
    Щом иска 3000Е значи е за психиатрия така ли!?
    Я кажете, колко взима един паразит депутат?

    Коментиран от #17

    13:54 28.04.2026

  • 4 честен ционист

    6 4 Отговор
    Това са на Васик пацаните от Ташкент, дето е навнесъл на кг.

    13:55 28.04.2026

  • 5 Пешо В О Л Г А Т А

    5 19 Отговор
    Аз взимам 25 000 еврака в Брюксел да водя руска пропаганда.
    Ако не ми ги дадат ще се барикадирам в парламента.

    13:55 28.04.2026

  • 6 де ги дават да се записвам и аз

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "3000 евро е нормална заплата!":

    3000 евро да върти геврека и то градско само денем?

    13:56 28.04.2026

  • 7 Мдаа

    33 0 Отговор
    Поискал 3000 евро заплата и го помислили за луд. Значи шефовете със заплата от над 10к вече трябваше да са освидетелствани в психодиспансера.

    13:57 28.04.2026

  • 8 гражданин

    13 2 Отговор
    Щом не си е сложил въжето на врата при тези условия на труд ,значи е железен !!

    Коментиран от #13

    14:02 28.04.2026

  • 9 Доктор Гълъбова

    1 8 Отговор
    3000 евро заплата?Луд за връзване!

    Коментиран от #11

    14:14 28.04.2026

  • 10 Сутринта

    6 0 Отговор
    още един се беше барикадирал в същия кабинет. Тука има нещо.

    14:20 28.04.2026

  • 11 Ами нали сме в клуба на богатите?

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Доктор Гълъбова":

    Защо да е луд? Какво са 3000 евро?

    Коментиран от #12

    14:25 28.04.2026

  • 12 МРЗ

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ами нали сме в клуба на богатите?":

    е 620 евро. Много хора работят на МРЗ а тоя иска 5 минимални заплати за работа дето не иска ни акъл ни образование, сядаш и въртиш геврека. Че и сцени прави!

    14:59 28.04.2026

  • 13 Какви

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "гражданин":

    условия, той е назначен на работа в понеделник и е изкарал точно 1 дежурство и се барикадирал след това. Има 1 ден стаж на тая работа и вече се оплаква и иска 3 хиляди евра

    Коментиран от #20

    15:01 28.04.2026

  • 14 занапред да се знае , че ако някой

    4 1 Отговор
    поиска заплата от 3000 евро какво го очаква , именно полиция ,белезници и в лудницата

    15:19 28.04.2026

  • 15 Винпром

    2 0 Отговор
    Трети ден работниците са се БАРИКАДИРЛИ-НЯМАТ НИКАКВИ ИСКАНИЯ....

    15:27 28.04.2026

  • 16 1001

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "3000 евро е нормална заплата!":

    Нормална за кой?

    15:30 28.04.2026

  • 17 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брей":

    Това е друго! Бъркаш. Коко взема млад доктор инженер и други подобни

    15:32 28.04.2026

  • 18 гаечен ключ

    1 1 Отговор
    Един наглец на 42 години!
    3000 евро,а сигурно е с ниско образование,без много трудов стаж

    Коментиран от #23

    15:45 28.04.2026

  • 19 АМИ ДААААА ,,НОРМАЛНИТЕ,, СА

    0 0 Отговор
    СЪГЛАСЯВАТ НА 580 ЕВРУ.....

    15:45 28.04.2026

  • 20 Ей затова!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Какви":

    Едно време искаха кандидат за шофьор,да издържи психо-тест!

    15:46 28.04.2026

  • 21 И кво като се е...,,барикадирал"...?!

    1 1 Отговор
    Оставете го там и като му огладнее за@ника,сам ще излезе от дупката си,като страхлив мишок...!

    15:49 28.04.2026

  • 22 ГолЕм смЕх!

    2 0 Отговор
    Това,че подпрял вратата с микровълнова печка,направо кърти мивки...😆😆😆!

    15:50 28.04.2026

  • 23 Е добре де...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "гаечен ключ":

    Щом е подписал трудовият си договор на една заплата,чий го дири ,само след ден да иска повече...?!

    15:52 28.04.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Защо е закаран в психодиспансера ?

    1- Защото е поискал адекватна евро заплата спрямо мега инфлацията в България която е приложена от организираната престъпност?
    2- Защото се е барикадирал от първия работен ден в офиса си ??
    Защо

    16:01 28.04.2026

