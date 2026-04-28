Барикадиралият се работник на Столичния автотранспорт искал заплата от 3000 евро

Работник в гаража на Столичния автотранспорт „Земляне" се барикадира за кратко в кабинета на главния инженер във вторник сутринта. Към 8 ч. в сервиза са пристигнали служители на 6 РПУ, които са повикали служителя по име и са направили неуспешен опит да се свържат с него по телефон.
Малко след 9 ч. мъжът е изведен от униформените. Действията му били предизвикани от недоволство от условията на труд.
42-годишният мъж е бил назначен в дружеството в понеделник, а в 6 ч. сутринта е приключил първото си дежурство. Няколко минути по-късно той се обадил на един от началниците в депото, на когото обяснил, че се е барикадирал в едно от работните помещения. Искането му е било за заплата от 3000 евро.
Един от колегите му разказа, че освен заключената врата, мъжът бил поставил и микровълнова печка в опит да блокира достъпа до стаята, където се е барикадирал. След като е бил изведен от органите на реда, мъжът е откаран в психодиспансер за преглед.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3000 евро е нормална заплата!
2 Всеки
3 Брей
Я кажете, колко взима един паразит депутат?
4 честен ционист
5 Пешо В О Л Г А Т А
Ако не ми ги дадат ще се барикадирам в парламента.
6 де ги дават да се записвам и аз
До коментар #1 от "3000 евро е нормална заплата!":3000 евро да върти геврека и то градско само денем?
7 Мдаа
8 гражданин
9 Доктор Гълъбова
10 Сутринта
11 Ами нали сме в клуба на богатите?
До коментар #9 от "Доктор Гълъбова":Защо да е луд? Какво са 3000 евро?
12 МРЗ
До коментар #11 от "Ами нали сме в клуба на богатите?":е 620 евро. Много хора работят на МРЗ а тоя иска 5 минимални заплати за работа дето не иска ни акъл ни образование, сядаш и въртиш геврека. Че и сцени прави!
13 Какви
До коментар #8 от "гражданин":условия, той е назначен на работа в понеделник и е изкарал точно 1 дежурство и се барикадирал след това. Има 1 ден стаж на тая работа и вече се оплаква и иска 3 хиляди евра
14 занапред да се знае , че ако някой
15 Винпром
16 1001
До коментар #1 от "3000 евро е нормална заплата!":Нормална за кой?
17 Гошо
До коментар #3 от "Брей":Това е друго! Бъркаш. Коко взема млад доктор инженер и други подобни
18 гаечен ключ
3000 евро,а сигурно е с ниско образование,без много трудов стаж
19 АМИ ДААААА ,,НОРМАЛНИТЕ,, СА
20 Ей затова!
До коментар #13 от "Какви":Едно време искаха кандидат за шофьор,да издържи психо-тест!
21 И кво като се е...,,барикадирал"...?!
22 ГолЕм смЕх!
23 Е добре де...?!
До коментар #18 от "гаечен ключ":Щом е подписал трудовият си договор на една заплата,чий го дири ,само след ден да иска повече...?!
24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
1- Защото е поискал адекватна евро заплата спрямо мега инфлацията в България която е приложена от организираната престъпност?
2- Защото се е барикадирал от първия работен ден в офиса си ??
Защо
