Новини
България »
Времето днес, прогноза за сряда, 29 април: Значителна облачност, нахлува по-студен въздух

29 Април, 2026 03:00

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Времето днес, прогноза за сряда, 29 април: Значителна облачност, нахлува по-студен въздух
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

С умерен и силен вятър от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух.

Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони – до около 23°, а по морския бряг – от 13° до 16°.

Облачността ще бъде значителна и на много места ще има временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици.

В Югозападна България е обявен жълт код за значителни валежи и гръмотевична активност. Ще има условия и за градушки.

В планините също ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България, където са възможни и градушки.

В четвъртък валежите ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни и значителни ще бъдат в Рило-Родопската област, като в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Със силен североизточен вятър ще нахлуе още по-студен въздух и дневните температури ще се понижат чувствително.

В петък валежите ще намалеят, вятърът ще отслабне, но застудяването ще продължи.

През почивните дни ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд, главно слаби.

Ще остане сравнително студено за края на април.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове