Времето днес, прогноза за сряда, 29 април: Значителна облачност, нахлува по-студен въздух

С умерен и силен вятър от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух.
Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони – до около 23°, а по морския бряг – от 13° до 16°.
Облачността ще бъде значителна и на много места ще има временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици.
В Югозападна България е обявен жълт код за значителни валежи и гръмотевична активност. Ще има условия и за градушки.
В планините също ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България, където са възможни и градушки.
В четвъртък валежите ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни и значителни ще бъдат в Рило-Родопската област, като в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Със силен североизточен вятър ще нахлуе още по-студен въздух и дневните температури ще се понижат чувствително.
В петък валежите ще намалеят, вятърът ще отслабне, но застудяването ще продължи.
През почивните дни ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд, главно слаби.
Ще остане сравнително студено за края на април.
