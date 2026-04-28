Решават кризата с паркирането в 4 квартала с над 1000 паркоместа

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува разкриването на близо 1200 паркоместа в междублокови пространства на различни квартали в София. Става въпрос за облагородяване 40 "кални точки" в столичните райони "Красна поляна", "Сердика", "Овча купел" и "Триадица", които ще се превърнат в паркинги.

Председателят на градския парламент Цветомир Петров и кметът на "Красна поляна" Димитър Петров предлагат 16 точки в кварталите от района да бъдат реновирани, така че върху калните пространства да бъдат обособени близо 240 нови паркоместа.

Необходимите средства за това са в размер на 1 544 921 евро.

"Изграждането на ясно определени паркинг зони е ключово за облагородяването на междублоковите пространства, регламентиране на паркирането и подобряване на градската среда. Наш приоритет е София да диша по-свободно. Всеки автомобил, паркиран в калта, пренася прах по булевардите ни, който всички ние дишаме. С разкриването на тези нови, облагородени паркоместа, ние не просто решаваме проблема с паркирането, но и инвестираме в здравето на софиянци и в естетическия вид на кварталите," коментира председателят на СОС Цветомир Петров.

Председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров, общинските съветници Стефан Спасов ("Спаси София") и Вили Лилков ("Синя София") заедно с районните кметове на "Овча купел" и "Триадица" - Ангел Стефанов и Димитър Божилов имат предложения за разкриване на нови над 700 паркоместа.

Предложението им е за кварталите "Овча купел 1", "Стрелбище" и "Гоце Делчев". За район "Овча купел" се предвижда облагородяването на 6 пространства. Това ще струва малко над 630 000 евро.

Необходимата инвестиция за облагородяване на "калните точки" в район "Триадица" пък е на стойност 552 538 евро.

Общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Димитров и кметът на район "Сердика" Момчил Даскалов също са вносители на доклад, който също предвижда изграждането на близо 200 паркоместа в района върху 7 съществуващи "кални точки".

Общата стойност на планираните дейности възлиза на 481 823 евро.

Предложенията бяха приети в Комисията по околна среда, като окончателно одобрение ще дадат общинските съветници в четвъртък по време на заседанието на Столичния общински съвет.