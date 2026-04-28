Решават кризата с паркирането в 4 квартала с над 1000 паркоместа

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува разкриването на близо 1200 паркоместа в междублокови пространства на различни квартали в София. Става въпрос за облагородяване 40 "кални точки" в столичните райони "Красна поляна", "Сердика", "Овча купел" и "Триадица", които ще се превърнат в паркинги.
Председателят на градския парламент Цветомир Петров и кметът на "Красна поляна" Димитър Петров предлагат 16 точки в кварталите от района да бъдат реновирани, така че върху калните пространства да бъдат обособени близо 240 нови паркоместа.
Необходимите средства за това са в размер на 1 544 921 евро.
"Изграждането на ясно определени паркинг зони е ключово за облагородяването на междублоковите пространства, регламентиране на паркирането и подобряване на градската среда. Наш приоритет е София да диша по-свободно. Всеки автомобил, паркиран в калта, пренася прах по булевардите ни, който всички ние дишаме. С разкриването на тези нови, облагородени паркоместа, ние не просто решаваме проблема с паркирането, но и инвестираме в здравето на софиянци и в естетическия вид на кварталите," коментира председателят на СОС Цветомир Петров.
Председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров, общинските съветници Стефан Спасов ("Спаси София") и Вили Лилков ("Синя София") заедно с районните кметове на "Овча купел" и "Триадица" - Ангел Стефанов и Димитър Божилов имат предложения за разкриване на нови над 700 паркоместа.
Предложението им е за кварталите "Овча купел 1", "Стрелбище" и "Гоце Делчев". За район "Овча купел" се предвижда облагородяването на 6 пространства. Това ще струва малко над 630 000 евро.
Необходимата инвестиция за облагородяване на "калните точки" в район "Триадица" пък е на стойност 552 538 евро.
Общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Димитров и кметът на район "Сердика" Момчил Даскалов също са вносители на доклад, който също предвижда изграждането на близо 200 паркоместа в района върху 7 съществуващи "кални точки".
Общата стойност на планираните дейности възлиза на 481 823 евро.
Предложенията бяха приети в Комисията по околна среда, като окончателно одобрение ще дадат общинските съветници в четвъртък по време на заседанието на Столичния общински съвет.
7 Гориил
До коментар #2 от "Оня с рикията":Искате ли да обезобразите един красив и вълнуващ сърцето град?
16:52 28.04.2026
8 Ъхъ!!!
Еми бетонирайте я цяла България бе, да няма ни една "кална точка"!
16:54 28.04.2026
9 Ъхъ!!!
До коментар #3 от "Гориил":А броя на бетонните градежи расте още по-бързо!
16:56 28.04.2026
11 Българин
Щом хората имат пари да си купуват парко места по 80000 евро и гаражи ои 120 хиляди евро, то и данъците трябва да се повишат.
Коментиран от #20
17:06 28.04.2026
18 Може, може
До коментар #1 от "Да бе, ама":Да са ви честити новите зелени зони.
17:15 28.04.2026
19 Анонимен
Коментиран от #21
17:18 28.04.2026
20 Кирил
До коментар #11 от "Българин":Логиката на данъчното облагане на старо и ново МПС наистина е много неадекватно и си прав до някъде. Въпросът е и малкото заплатено да се хване в кой джоб отива вместо за благодо на хората!
17:18 28.04.2026
21 Кирил
До коментар #19 от "Анонимен":Колко деликатен намек!!! Шапка ти свалям!
17:19 28.04.2026
