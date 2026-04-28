Новини
България »
София »
Решават кризата с паркирането в 4 квартала с над 1000 паркоместа
  Тема: Войната на пътя

Решават кризата с паркирането в 4 квартала с над 1000 паркоместа

28 Април, 2026 16:36 1 386 26

  • паркиране-
  • софия-
  • красна поляна-
  • сердика-
  • овча купел-
  • триадица

Става въпрос за облагородяване 40 "кални точки" в столичните райони "Красна поляна", "Сердика", "Овча купел" и "Триадица"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува разкриването на близо 1200 паркоместа в междублокови пространства на различни квартали в София. Става въпрос за облагородяване 40 "кални точки" в столичните райони "Красна поляна", "Сердика", "Овча купел" и "Триадица", които ще се превърнат в паркинги.

Председателят на градския парламент Цветомир Петров и кметът на "Красна поляна" Димитър Петров предлагат 16 точки в кварталите от района да бъдат реновирани, така че върху калните пространства да бъдат обособени близо 240 нови паркоместа.

Необходимите средства за това са в размер на 1 544 921 евро.

"Изграждането на ясно определени паркинг зони е ключово за облагородяването на междублоковите пространства, регламентиране на паркирането и подобряване на градската среда. Наш приоритет е София да диша по-свободно. Всеки автомобил, паркиран в калта, пренася прах по булевардите ни, който всички ние дишаме. С разкриването на тези нови, облагородени паркоместа, ние не просто решаваме проблема с паркирането, но и инвестираме в здравето на софиянци и в естетическия вид на кварталите," коментира председателят на СОС Цветомир Петров.

Председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров, общинските съветници Стефан Спасов ("Спаси София") и Вили Лилков ("Синя София") заедно с районните кметове на "Овча купел" и "Триадица" - Ангел Стефанов и Димитър Божилов имат предложения за разкриване на нови над 700 паркоместа.

Предложението им е за кварталите "Овча купел 1", "Стрелбище" и "Гоце Делчев". За район "Овча купел" се предвижда облагородяването на 6 пространства. Това ще струва малко над 630 000 евро.

Необходимата инвестиция за облагородяване на "калните точки" в район "Триадица" пък е на стойност 552 538 евро.

Общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Димитров и кметът на район "Сердика" Момчил Даскалов също са вносители на доклад, който също предвижда изграждането на близо 200 паркоместа в района върху 7 съществуващи "кални точки".

Общата стойност на планираните дейности възлиза на 481 823 евро.

Предложенията бяха приети в Комисията по околна среда, като окончателно одобрение ще дадат общинските съветници в четвъртък по време на заседанието на Столичния общински съвет.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе, ама

    3 0 Отговор
    наистина ли? Не може да бъде...

    Коментиран от #18

    16:38 28.04.2026

  • 2 Оня с рикията

    11 2 Отговор
    Кризата ще се реши с построяването на много на брой многоетажни паркинги, както е примерно в Германия. Там проблеми с паркирането няма, въпреки това че има повече автомобили на глава от населението спрямо България..

    Коментиран от #7

    16:40 28.04.2026

  • 3 Гориил

    3 4 Отговор
    Броят на употребяваните автомобили в София нараства непропорционално бързо, замърсявайки и обезобразявайки красивите улици и алеи, достойни за четката на Моне и перото на Балзах.

    Коментиран от #9

    16:43 28.04.2026

  • 4 Кирил

    6 1 Отговор
    просто да си "паркирват" по родните места и няма да има проблем с паркирането.

    16:43 28.04.2026

  • 5 Директора👨‍✈️

    1 5 Отговор
    Дано ж.к. Сердика стане Зелена зона, както и всички други квартали!

    16:47 28.04.2026

  • 6 АНОНИМЕН

    2 5 Отговор
    ДО № 2 -НИКАДЕ В ГЕРМАНИЯ НЯМА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ В ЖИЛИЩНИ КВАРТАЛИ --ИМА ГИ В ЦЕНТЪРА ИЛИ В МОЛЛОВЕ --ТЕ НЕ СА УДОБНИ СА ХОРАТА -С БАГАЖ ДА СЕ ВЪРТИШ И ДА СЛИЗАШ И КАЧВАШ В ПАРКИНГ -ИМА РЕД И СЕ ПЛАЩА ПРЕД БЛОКА -БЕЗ ПАРИ НЯМА ПАРКИРАНЕ-ИДЕЯТА Е ЧУДЕСНА -КАЛТА ОТ ГУМИТЕ НА АСВАЛТА И В УСТАТА НА ХОРАТА-ТОВА Е ДОБРО РЕШЕНИЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ --БРАВО НА ОБЩИНАРИТЕ

    Коментиран от #24

    16:50 28.04.2026

  • 7 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с рикията":

    Искате ли да обезобразите един красив и вълнуващ сърцето град?

    16:52 28.04.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    12 0 Отговор
    Унищожиха цяла София с тоя бетон, ама щели да направят 1000 паркоместа?!? В "Овча купел" пред блок 508 унищожиха паркинг за над 500 места и кой знае колко такива има съсипани в цялото гето???
    Еми бетонирайте я цяла България бе, да няма ни една "кална точка"!

    16:54 28.04.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    А броя на бетонните градежи расте още по-бързо!

    16:56 28.04.2026

  • 10 Борисов

    1 0 Отговор
    А в Младост кога? Кмета корупционер Продаде всичко и се за строй. Радев да го арестува. Въпреки че е много късни

    17:05 28.04.2026

  • 11 Българин

    1 8 Отговор
    За да се реши кризата с парткирането, трябва да се намали броят автомобили. За целта данъкът за атомобил до 100 кс сили трябва да е минимум 1000 евро на година, до 200 2000, над 200 поне 4000 евро гидишно.
    Щом хората имат пари да си купуват парко места по 80000 евро и гаражи ои 120 хиляди евро, то и данъците трябва да се повишат.

    Коментиран от #20

    17:06 28.04.2026

  • 12 Това

    7 0 Отговор
    Облагородяване на кални точки, ми звучи като ашладисването на млади сливи, само че, два пръста встрани!

    17:07 28.04.2026

  • 13 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    4 квартала е много народ бе! И винаги има и приходящи и нерегистрирани!! Хиляди, а не хиляда трябват!! Хиляда е все едно след фитнес да си измиеш само единия крак! Колкото ще те освежи такъв тип баня , толкова ще се усетят тия хиляда места! Още повече че те ще бъдат официализирани върху други места на които и сега спират хората, тъй че реално ще са няколко стотин! На 4 квартала? Глупости за крадене на още кеш да има да даруват на ламите !!

    17:07 28.04.2026

  • 14 учете плуване

    3 0 Отговор
    Практиката повелява, че под асфалта канализация няма да има.

    17:11 28.04.2026

  • 15 име

    1 3 Отговор
    На територията е много евтино да имаш таратайка, това е най-големия проблем.

    17:12 28.04.2026

  • 16 Гост

    5 0 Отговор
    Ъхъ, ще решат кризата... Ама като оправят планирането и спрат безумните строежи. Една новичка сграда на крив триметров сокак с 5 етажа по 5 кутийки на етаж означава минимум 30-35 новодошли автомобила на тоя крив сокак...

    17:13 28.04.2026

  • 17 Софето

    2 0 Отговор
    Правят ги като влезнат в цгм по лесно и повече пара да прибират. Това не е решение на проблема, подземни паркинги трябват в центъра но определено не им стига умствения багаж да ги построят.

    17:14 28.04.2026

  • 18 Може, може

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе, ама":

    Да са ви честити новите зелени зони.

    17:15 28.04.2026

  • 19 Анонимен

    2 1 Отговор
    В един малък град в Германия се продаваше огромна стара къща над 500 кв.м. Някой искаше да я купи и реновира, като я направи на малки апартаменти и ги дава под наем. Не му разрешиха от общината, защото градът е сметнат с това население и не искат повече, защото иначе трябва да строят нови болници, детски градини и училища. Та в случая, казвам ти дъще,сещай се снахо.

    Коментиран от #21

    17:18 28.04.2026

  • 20 Кирил

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Логиката на данъчното облагане на старо и ново МПС наистина е много неадекватно и си прав до някъде. Въпросът е и малкото заплатено да се хване в кой джоб отива вместо за благодо на хората!

    17:18 28.04.2026

  • 21 Кирил

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Колко деликатен намек!!! Шапка ти свалям!

    17:19 28.04.2026

  • 22 така така

    2 1 Отговор
    Какво решават? Васил сламата не може да раздели на две купчинки.

    17:24 28.04.2026

  • 23 Цако Даков

    2 0 Отговор
    Ами според мен тези "кални точки" са занемарени тревни площи или квартални градинки. И вместо да ги възстановят, те ще ги асфалтират. Е това е "соломоновско решение".

    17:32 28.04.2026

  • 26 ганди

    0 0 Отговор
    Ако едно парко място струва 50000 евро, а има 1 млн автомобила, то нека държавата вземе 50 млрд кредит и да се направят парко места за всички!

    17:41 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове