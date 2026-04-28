Живко Тодоров напусна ръководството на ГЕРБ заради различия с останалите членове на ИК

28 Април, 2026 17:54 1 354 23

"В партийната работа съм намирал повече различия, отколкото нещо, което да ме мотивира. Просто имам свои виждания за това как трябва да се случват нещата. Аз винаги съм странял от интригите и вътрешнопартийни конфликти и не бих могъл да работя в такава среда, защото съм много различен като човек", заяви Тодоров и уточни, че остава редови член на ПП ГЕРБ 

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Още преди изборите водих разговор с Бойко Борисов, че не желая да бъда част от следващата Изпълнителна комисия, но имаше мнение, че това би могло да повлияе по някакъв начин на резултатите. След изборите, и резултата повлия на решението ми, защото трябва да се поеме някаква отговорност. Аз своята, като част от Изпълнителната комисия, съм я поел. Това каза пред журналисти кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров във връзка с оттеглянето му като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, предаде репортер на ФОКУС. Градоначалникът уточни, че сега ще насочи усилията си към развитието на Стара Загора.

Причина за взетото от него решение са различия с останалите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ по отношение на това как трябва да се работи. Той не влезе в конкретика, но допълни, че решението му е личен акт на отговорност. "Това, което направих, считам за правилно. Винаги съм действал според собствените си убеждения. Мисля, че сте се убедили в това, че никога не съм влизал в тесните коловози. Пожелах успех на колегите. Нека да работят така, както намерят за добре и считат за правилно. Аз ще работя изцяло за това Стара Загора да бъде още по-красив и уреден град. Аз искам да работя за града си, в това съм намерил смисъл през последните години. В партийната работа съм намирал повече различия, отколкото нещо, което да ме мотивира. Просто имам свои виждания за това как трябва да се случват нещата. Аз винаги съм странял от интригите и вътрешнопартийни конфликти и не бих могъл да работя в такава среда, защото съм много различен като човек", заяви той и уточни, че остава редови член на ПП ГЕРБ.

Тодоров коментира и темата за посещението на Румен Радев в Стара Загора на 3 март, което също провокира спекулации, че ще е част от неговата партия. "Посрещал съм всички политици, които са идвали тук, без да се притеснявам кой какво ще каже, защото така е правилно. Един кмет трябва да бъде кмет на всички граждани, а не да бъде кмет, който да дели хората по различен признак", категоричен е Живко Тодоров. Той допълни, че това не е било заради кариеризъм, а защото Румен Радев преди няколко години е помогнал за асфалтирането на улиците в Стара Загора, след водния цикъл. "В крайна сметка отношенията в политиката трябва да бъдат нормални, а не да има някаква дива джунгла, в която всеки да стреля по другия. Хората се отвратиха от последния парламент - от начина на изразяване, който не е добър пример за младите. Затова те прогониха всички партии, които се държаха арогантно", допълни кметът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    27 1 Отговор
    Плъховете бягат от потребителите нашия лораб

    18:07 28.04.2026

  • 2 отчето

    29 1 Отговор
    Всички който крадяхте като за световно , бог ще накаже , и ще горите в ада !!!

    18:10 28.04.2026

  • 3 Сатана Z

    3 10 Отговор
    И ти ли Бруе?

    Коментиран от #7

    18:14 28.04.2026

  • 4 Инвеститорите

    12 0 Отговор
    казваха за големите обекти при бай Тошо: почнат ли градинските - свършват и стотинки те.
    Обектите ги взеха други.

    18:19 28.04.2026

  • 5 Живко,

    15 0 Отговор
    Кой или коя е куртизанката която кадрува в ГЕРБ ?

    Коментиран от #12

    18:19 28.04.2026

  • 6 4 мандата крадец ог ГЕРБ

    22 0 Отговор
    Кораба на Тикватапотъва и вициш ли изведнъж охранения мишок се сетил да се прехвърли със спасителна лодка на острова на олигарсите покрай Боташа.

    18:20 28.04.2026

  • 7 Човекът казва

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Остава партиен член.Има богат опит и може да прецени.С рогата напред,не е решение.Няма нужда да си удряш главата в една стена.По-странно ми се вижда лансиране на джензита.Слушах Сидни при Ризова --подкрепили 20 год студент с преференции,не били купени гласове,както ги издаде Радостин Василев.Били сме 20 годишни и знаем,че джензитата хормоните не могат да си управляват КАК ТОЧНО ЩЕ УПРАВЛЯВАТ ЦЯЛА ДЪРЖАВА.Хайде стига ЕКСПЕРИМЕНТИ.

    18:25 28.04.2026

  • 8 ежко

    18 0 Отговор
    Живко, кво да ти кажа мойто момче!Ти как мислеше,че ще бъде когато целуваше задника на един неосъден престъпник и лъжещ?Що си плю сам на лицета,като влезе в ГЕРБ?

    18:28 28.04.2026

  • 9 Лост

    14 1 Отговор
    А , защо преди не сме чували другото ти мнение ?

    18:30 28.04.2026

  • 10 Боклук

    19 1 Отговор
    "Градоначалникът уточни, че сега ще насочи усилията си към развитието на Стара Загора."

    Досега усилията му бяха насочени единствено към схемите с кражни на кръга около Тиквата.

    Коментиран от #15

    18:37 28.04.2026

  • 11 Жиката жик-так

    17 0 Отговор
    след някой месец "изпран" и "чисто нов" ще цъфне от партиятна на чичо Румен Боташа. Явно мършата се гласи за 5-ти мандат крадене.

    18:41 28.04.2026

  • 12 оня с коня

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Живко,":

    маноил манев ще става кмет нали беше зам областен управител сега него гласят за кмет

    тоя маноил едвам завърши средно ама е послушко затова ще е кмет

    18:45 28.04.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор
    Става жител на държавата Боташовия

    18:47 28.04.2026

  • 14 Б.Б.

    11 0 Отговор
    Мишоците напускат кораба с 200.

    18:48 28.04.2026

  • 15 само питам

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боклук":

    питай го какво толкова ремонтират на две градски градини вече година? защо са затворени над година време?

    яко крадене , явно ще има нови скамейки и за това колко милиона ще платим статозагорци?

    защо централната улица я усрааххте с тия гробове накрая какво има под тия могили ? какво имитират? гробищата на дядо ти ли?

    живко какво си работил преди да станеш кмет? а нищо аха

    Коментиран от #20

    18:50 28.04.2026

  • 16 Дзак

    9 1 Отговор
    Вероятно така е правилно. Само съдете прекалено асфалтираха и бетонира а града. И изсякоха толкова дървета!

    Коментиран от #17, #18

    18:50 28.04.2026

  • 17 а междублоковите пространства? дупки

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    между блоковете дупките са като след война нищо не са асвалтирали , каквото наследиха от тодор живков това е

    18:51 28.04.2026

  • 18 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    Вероятно така е правилно. Само където прекалено асфалтираха и бетонираха града. И изсякоха толкова дървета!

    18:52 28.04.2026

  • 19 лъжи и кражби

    11 0 Отговор
    живко кажи за кражбата на земите които баща ти купил уж в източния край на града посока бургас?

    как ги купихте бе?

    Коментиран от #23

    18:53 28.04.2026

  • 20 Какво да го питам...

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "само питам":

    Вече 15 години едни и същи схеми за крадене върти. Всяка година едни и същи улици се затварят и "ремонтират", а по кварталите има места, дето не са пипани от 40 години. Моста го "разширяваха" почти две години, накрая се получи едно голямо нищо с бая завлечени милиони. Центъра с боклучавите китайски плочки колко години беше в разкопки... Инак е много силен на градинки и "велоалеи". И къде му е новата индустриалан зона с новите предприятия и инвестициите? Иначе училища се затварят, болницата във фалит, но пък гледам напоследък и параклиси, че и църкви взе да строи пакй по градинките... Освен да чакаме Господ да ни помага, щото кмета и "бизнесмените" покрай него само крадат.

    18:59 28.04.2026

  • 21 Гост

    9 0 Отговор
    Щом поредната кифла, в случая Ванина върти на пръста си Боко със слабата чивия, а от там и цялата ви "партия" резултата ще е такъв!

    19:00 28.04.2026

  • 22 Какво

    7 0 Отговор
    да каже корумпирания с чатал от мутри и политици ? Иначе си е за ревизия и затвор !

    19:11 28.04.2026

  • 23 Земята

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "лъжи и кражби":

    кълне до девето коляно !

    19:13 28.04.2026

