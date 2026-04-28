Калоян Паргов: Формацията на Радев "изяде" електората на БСП

На пленума в събота проведохме един тревожен разговор, на който повече дискутирахме какво да правим оттук нататък, а не толкова дали трябва или не трябва Крум Зарков да си подава оставката. Това заяви в ефира на Nova News бившият заместник-председател на БСП Калоян Паргов, цитиран от novini.bg.

Той допълни, че социалистите са били със заслуга за влизането на България в НАТО и Европейския съюз, но призна, че след 2009-а година, с идването на власт на Бойко Борисов, партията е изпаднала в ступор, от който не успя да излезе в следващите 15 години.

„С последните избори се слага край на ерата „Борисов“ и сега предстои да видим дали моделът е бил крив или хората са били криви“, посочи Паргов.

По думите му формацията на Румен Радев е „изяла“ електората на БСП и добави, че в периода от 2017 до 2024 г. БСП е загубила поне 800 000 гласа.

„БСП изглежда превзета отвътре, защото много нейни функционери припознаха „Прогресивна България“ като по-перспективната политическа формация“, каза още Калоян Паргов.

В заключение отбеляза, че за пропадането на БСП всички, които са били част от партията в последните години, носят малко или много някаква вина.