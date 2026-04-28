Калоян Паргов: Формацията на Радев "изяде" електората на БСП

На пленума в събота проведохме един тревожен разговор, на който повече дискутирахме какво да правим оттук нататък, а не толкова дали трябва или не трябва Крум Зарков да си подава оставката. Това заяви в ефира на Nova News бившият заместник-председател на БСП Калоян Паргов, цитиран от novini.bg.
Той допълни, че социалистите са били със заслуга за влизането на България в НАТО и Европейския съюз, но призна, че след 2009-а година, с идването на власт на Бойко Борисов, партията е изпаднала в ступор, от който не успя да излезе в следващите 15 години.
„С последните избори се слага край на ерата „Борисов“ и сега предстои да видим дали моделът е бил крив или хората са били криви“, посочи Паргов.
По думите му формацията на Румен Радев е „изяла“ електората на БСП и добави, че в периода от 2017 до 2024 г. БСП е загубила поне 800 000 гласа.
„БСП изглежда превзета отвътре, защото много нейни функционери припознаха „Прогресивна България“ като по-перспективната политическа формация“, каза още Калоян Паргов.
В заключение отбеляза, че за пропадането на БСП всички, които са били част от партията в последните години, носят малко или много някаква вина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Председателят на
18:32 28.04.2026
2 Червени крадливи боклуци
18:32 28.04.2026
3 Не бе Паржов!
18:35 28.04.2026
4 Деций
18:36 28.04.2026
5 Кой си ака в гащите бе Паргов?
18:36 28.04.2026
6 видя се
18:38 28.04.2026
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
18:40 28.04.2026
8 1488
18:44 28.04.2026
9 Да,бе
18:46 28.04.2026
10 Гоюямо ,, плюскане" ще да е
18:51 28.04.2026
11 Гост
18:55 28.04.2026
12 Палоян Каргов
18:57 28.04.2026
13 си пън
18:59 28.04.2026
14 Гост
19:01 28.04.2026
15 факт
19:11 28.04.2026
16 Сатана Z
19:12 28.04.2026
17 Мишел
19:15 28.04.2026
18 Не си прав, Паргов
Просто вашият електорат.... измря.
19:15 28.04.2026
19 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Остатъците се реят между други национални предатели на България, но и техни край наближава.
След още 20 г. ще имаме истинска европейска България, така както я е виждал Васил Левски.
19:20 28.04.2026
20 Изяде на
19:21 28.04.2026
21 Крадците от БСП закопаха
19:23 28.04.2026