Калоян Паргов: Формацията на Радев "изяде" електората на БСП

Калоян Паргов: Формацията на Радев "изяде" електората на БСП

28 Април, 2026 18:24 656 21

  • калоян паргов-
  • партия-
  • румен радев-
  • електорат-
  • бсп

„БСП изглежда превзета отвътре, защото много нейни функционери припознаха „Прогресивна България“ като по-перспективната политическа формация“, каза още Паргов

Калоян Паргов: Формацията на Радев "изяде" електората на БСП - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На пленума в събота проведохме един тревожен разговор, на който повече дискутирахме какво да правим оттук нататък, а не толкова дали трябва или не трябва Крум Зарков да си подава оставката. Това заяви в ефира на Nova News бившият заместник-председател на БСП Калоян Паргов, цитиран от novini.bg.

Той допълни, че социалистите са били със заслуга за влизането на България в НАТО и Европейския съюз, но призна, че след 2009-а година, с идването на власт на Бойко Борисов, партията е изпаднала в ступор, от който не успя да излезе в следващите 15 години.

„С последните избори се слага край на ерата „Борисов“ и сега предстои да видим дали моделът е бил крив или хората са били криви“, посочи Паргов.
По думите му формацията на Румен Радев е „изяла“ електората на БСП и добави, че в периода от 2017 до 2024 г. БСП е загубила поне 800 000 гласа.

„БСП изглежда превзета отвътре, защото много нейни функционери припознаха „Прогресивна България“ като по-перспективната политическа формация“, каза още Калоян Паргов.

В заключение отбеляза, че за пропадането на БСП всички, които са били част от партията в последните години, носят малко или много някаква вина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Председателят на

    11 1 Отговор
    БСП сам зачертна електората си с отношението си към еврото и към референдума.

    18:32 28.04.2026

  • 2 Червени крадливи боклуци

    10 2 Отговор
    Последно еврото ви изяде главата, преди това плосък данък, евросъюз и нато. Замесени сте във всички злини срещу народа!

    18:32 28.04.2026

  • 3 Не бе Паржов!

    4 1 Отговор
    Вие си въведохте генерала във властта, по точно Корнела и вкупом станахте излишни!!! Зарков не е виновен гуууркият, всички знаехте, че на тези избори отпадате и така той нямаше алтернатива. Казано с по-достъпни за теб думи, така както Горбачов никога нямаше да стане генерален секретар ако СССР не беше пред фалит, така и Зарков никога нямаше да стане лидера ви, ако ви се очертаваха едни 10-15% в сегашния парламент!

    18:35 28.04.2026

  • 4 Деций

    11 1 Отговор
    Ооо конфирмист, Радев не ви е виновен,глупаците които ви поддържаха умряха,Редев бил еиновен а не твоята колаборация в СОС за да лапате по 5/7 хиляди всеки месец.Радев ли накара Насо фрютрника да влиза в цепиите с туквата и шопара,ооо да забравих това е едно непопулярно решение в името на България и нейният народ,за да има стабилно управление,и вие като съуправляеащи да имате лостове и да помагате на гражданите!Гуцанов,Кирил Добрев,онзи фъфлек Драго Стойнев,цялата ви групичка сте корумпета,кой да гласува за Вас? Всичките ви подръжници могат да се преброят,те редовно всяка година ядат кебапчета на Бузлуджа!Или мислите хората за малоуни?В канала ви е мястото!

    18:36 28.04.2026

  • 5 Кой си ака в гащите бе Паргов?

    9 0 Отговор
    Ръководството на БСП се опита да използва социалистите с общи приказки и лъжи. Накрая те избягаха от БСП-Сглобкаджии. Е какво можеш да искаш.

    18:36 28.04.2026

  • 6 видя се

    5 0 Отговор
    Радев глътна всички партийки които само вдигаха пушилки , и наказа ОПГ-тата граб и дпс!!

    18:38 28.04.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 0 Отговор
    Не драги, Фред Флинтстоун - фритюрника и сие изядоха електората на БеСиПетУ с полягането си на тиквата и прасето.... референдума, участие във властта и т.н.

    18:40 28.04.2026

  • 8 1488

    2 3 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    18:44 28.04.2026

  • 9 Да,бе

    5 0 Отговор
    Ръководството на БСП утрепа БСП и никой друг не им е виновен.Постараха се яко...

    18:46 28.04.2026

  • 10 Гоюямо ,, плюскане" ще да е

    3 0 Отговор
    Почти всички комундели са над 70

    18:51 28.04.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    БСП след Луканов извървя дълъг 35 годишен път към Орландовци, като фритюрника и гуцито окончателно я загробиха! А сега: ВАЙ, ВАЙ, ВАЙ!

    18:55 28.04.2026

  • 12 Палоян Каргов

    1 0 Отговор
    Да та изядат тебе дяволите !

    18:57 28.04.2026

  • 13 си пън

    3 0 Отговор
    паргов,вие си предадохте последователите подгъзувайки на тиквите и свинете,не ви е виновен радев

    18:59 28.04.2026

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    Радев му виновен па на тоя. По правилно е да се каже, че пеефски е виновен, а па най правилно е да се каже, че няколко основни тъпунгера, начело с фритюрника, под давлението на тариката добреф, са виновни за това....

    19:01 28.04.2026

  • 15 факт

    1 0 Отговор
    Когато се обърне каруцата - пътища много. Мисля, че никога повече няма да влезете в Парламента. Но, така се случва понякога. Не сте за жалене. Сами си отблъснахте електората.

    19:11 28.04.2026

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Червената буржоазия първо припознаха Борисов през 2008 ,защо новата червена каста да не припознае Радев?

    19:12 28.04.2026

  • 17 Мишел

    3 0 Отговор
    Електоратът на БСП се стопи заради влизането на партията в правителството на ГЕРБ.

    19:15 28.04.2026

  • 18 Не си прав, Паргов

    1 0 Отговор
    Никой нищо не е изял.
    Просто вашият електорат.... измря.

    19:15 28.04.2026

  • 19 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор
    Просто голямата част от електората на БКП си отиде от този свят .
    Остатъците се реят между други национални предатели на България, но и техни край наближава.
    След още 20 г. ще имаме истинска европейска България, така както я е виждал Васил Левски.

    19:20 28.04.2026

  • 20 Изяде на

    0 0 Отговор
    Узурпаторите баницата.Че и тавата може да им вземат.

    19:21 28.04.2026

  • 21 Крадците от БСП закопаха

    1 0 Отговор
    Избирателите си ! Лека им пръст

    19:23 28.04.2026

