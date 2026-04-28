Веселин Стойнев: ПП-ДБ няма да се разделят. Няма сериозно основание за такива действия в този момент

ПП-ДБ няма да се разделят. Няма сериозно основание за такива действия в този момент, колкото и непоносимо да е положението между тях сега. Това каза журналистът Веселин Стойнев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS

„Ако гледаме пинг-понгът между "Продължаваме Промяната" и "Да, България”, и ДСБ по средата, отговорът на ПП с издигането на един кандидат за президент, е опит да се тушира офертата на „Да, България”, които казаха: „Дайте да сключим коалиционно споразумение”. ПП казаха: „Дайте да се обединим под формата на издигане на общ кандидат за президент. Това е грешка, защото те имат споразумение с Форума за демократично действие, който издига инициативата за общ кандидат за президент още от миналата година. И ПП и „Да, България” са в този процес. Те нямат спорове за това. Въпросът беше как – дали чрез предварителни избори, или по друг начин. Сега, изстрелването на Андрей Гюров, който е силна кандидатура, прибързва нещата и поставя ПП и ДБ в този конфликт. Първо, защото Гюров още е премиер и ще бъде такъв до средата на май. Второ, защото когато издигнеш такъв кандидат, който трябва да събере много повече избиратели извън теснопартийните, и от самото начало да го дамгосваш като партийна кандидатура, не е перспективен ход. Това го ограничава”, обясни журналистът.

По негови думи Гюров може да бъде издигнат от инициативен комитет, но предварително е рамкиран като партиен, а това не е добър старт. „Той беше употребен в тази крамола между различните крила в тази коалиция”, подчерта той.

Стойнев каза, че сериозният проблем в ПП-ДБ е, че трябва да състави свое общо лице.

Според него Радев неслучайно бил разпознат като основната алтернатива на статуквото и като път за изход от политическата криза. Причината ПП-ДБ да не бъдат посочени от избирателите като такава алтернатива, е че са в постоянен конфликт помежду си. Той също така отбеляза, че това се е забелязвало и по време на „сглобката”.

Стойнев също така каза, че в двете формации има вътрешни надпревари, защото са идеологически различни – „едните са по-десни, с по-консервативни възгледи за бюджета, другите са по-леви”. Но допълни, че има и личности противоречия. Той подчерта, че двете формации могат да работят заедно и са показали това и по време на протестите.

По отношение на Румен Радев журналистът добави, че предстои да научим кои са имената на неговите депутати, защото малка част от тях са публично известни. "Манталитетът на почти неговорене ще продължи и в управлението. Радев ще бъде обран и това ще затрудни видимостта. Но когато си във властта и носиш отговорност, няма как да не отговаряш на конкретни въпроси", допълни още той.